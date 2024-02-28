«Я не съеду из квартиры, пока ты не подпишешь отказ от алиментов», — сообщил муж. А жена все-таки нашла выход

Маленькая Маринка верила в сказку о большой и светлой любви. Именно в сказку, потому что в жизни все складывалось совсем не как в книжках. Вокруг девочки в это время гремели скандалы матери с очередным отчимом, после которых приходилось наводить порядок в квартире и выслушивать причитания бабушки, считавшей, что внучка тоже скоро пойдет по наклонной.

В 19 лет Марина буквально сбежала из дома — после колледжа выскочила замуж за первого встречного. Тридцатилетний Сережа казался таким надежным и спокойным по сравнению с мужчинами, которых приводила домой мать. Единственным недостатком новоиспеченного мужа было полное отсутствие жилплощади. Впрочем, он гордо сообщал, что все оставил бывшей жене. А вот у девушки собственное жилье уже было: бабушка, за которой Марина ухаживала последние несколько лет, оставила внучке дарственную на квартиру. И когда бабушки не стало, Марина заявила матери, что выходит замуж и съезжает из родительского дома. Почему-то идея жить одной у нее в голове тогда совсем не укладывалась. Свадьба была скромной: просто обменялись колечками под взглядом суровой тетеньки в загсе, а потом с парой друзей пошли искать свободный столик в кафе.

Через год после регистрации брака на свет появился маленький Илюшка. Зарплаты мужа не хватало, и Марина начала потихоньку работать на дому. Буквально через пару месяцев после родов она засела на сайтах, где публиковались предложения удаленной работы. Через какое-то время ей повезло — девушку взяла помощником предприниматель, которая не справлялась с потоком заказов, и поручила ей заполнять несложные документы и обзванивать клиентов. Мужа эта ситуация совершенно не напрягала. Он регулярно ходил на работу, по вечерам усаживался играть за компьютер и искренне не понимал, чего от него хотят. В конце концов, можно не покупать памперсы, а стирать пеленки. Его мама, например, так и делала — и ничего, не переломилась. Сережу больше возмущало, что жена стала уделять ему меньше внимания после родов, да и выглядеть стала не хорошо так, как раньше. Совсем скоро девушка поняла, что у нее на шее висит не один ребенок, а два. И если в годовалом Илюше она души не чаяла, то «вечный мальчик» в лице разменявшего четвертый десяток мужа стал ее раздражать.

Но когда Марина наконец-то рискнула заговорить о разводе, оказалось, что тихий и бесконфликтный Сережа совсем не хочет уходить с насиженного места. Его не смущало, что квартира полностью принадлежала жене. Сергей на полном серьезе начал качать права и завил, что тут прописан и съезжать не собирается. Последней каплей стали слова мужа: «Я не съеду из квартиры, пока ты не подпишешь отказ от алиментов». Марина плюнула и согласилась. Конечно, пришлось схитрить — никакую бумагу она в итоге подписывать не стала, пока но решила не спорить. Разводились долго и нудно с требованиями сделать тест на отцовство и кучей мелких пакостей типа попыток назло не выписываться из квартиры, чтобы бывшая жена подольше платила коммуналку не за двоих, а за троих. Когда все устаканилось, Марина наконец-то почувствовала, что вздохнула полной грудью. Вот только однажды она разревелась, когда увидела в парке папу, идущего за ручку с маленькой дочерью. Родной отец Илюшки мало того, что никогда не гулял с сыном, так сейчас и вовсе начал скрываться от алиментов. Было ощущение, что ребенок, как и жена, тоже стал для него бывшим.

Не обошлось и без неприятных бесед со свекровью. После того, как бывший муж все-таки съехал, Марина поменяла замки. Вроде бы все успокоилось. Но через пару месяцев девушку ждал сюрприз. Свекровь подкараулила ее возле подъезда и, сжав губы куриной гузкой, заявила: «Тебе срочно надо принять Сережу обратно. Он скучает». После расспросов с пристрастием выяснилось, что экс-супруг никак не может найти себе вторую половинку и съехать к ней. Зато у бывшей свекрови как раз появился ухажер и наличие великовозрастного сына в крошечной двушке ее стало слегка смущать. На вопрос не хочет ли Сергей после развода хотя бы частично вкладываться в содержание собственного сына, экс-свекровь выдала: «Я вообще сына одна поднимала, ни копейки ни с кого не требовала. Тебе стыдно должно быть с посторонних деньги трясти. Хочется за чужой счет шиковать и по курортам кататься?» Марина только хихикнула и сообщила, что суммы, которую должен был платить ее сын со своей зарплаты с трудом хватило бы на пару детских ботинок. Чем закончилась эта история? Марина понемногу встает на ноги, но пока не спешит замуж и воспитывает уже семилетнего Илюшку. А Сергей все еще ждет новую спутницу жизни, которая пропишет его в своем жилье, или еще лучше — выделит ему долю в квартире. Вот только пока ему почему-то не везет.