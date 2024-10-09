А я тоже переписывалась с однокоассником. А муж с ним хорошо общался. Но мы этого ему не говорим. Никто. Никогда.
16 историй о свекровях, о которых их невестки просто не могут молчать
Когда влюбляешься в мужчину, никогда не знаешь, какой окажется потенциальная свекровь. Кому-то везет, а кому-то приходится мириться с очень сложными женщинами. Но, как говорится, выбирать не приходится.
- Моя сестра сначала познакомилась со своей свекровью, а уже потом с мужем. Однажды вечером парень, с которым жила сестра, выгнал из своей квартиры в чужом для нее городе, где ни друзей, ни знакомых. Потому что так сказала его мать. А сестренка, будучи гордой, взяла вещи и ушла. Заревела уже на улице. Там случайно столкнулась с женщиной, которой и рассказала о своей беде. Женщина ее утешила и оставила переночевать у себя. Утром к ней заглянул ее сын. А через год он и моя сестра поженились. © Подслушано / Ideer
- Во время нашего медового месяца мы попросили маму мужа кормить нашего кота, пока нас не было. Когда мы вернулись, то обнаружили, что она сделала перестановку в нашем доме, перевесила все картины на стенах, навела порядок в кухонных шкафах и ящиках. Как же я рада, что теперь она моя бывшая свекровь. © PLobosfn / Reddit
- Спустя 10 лет брака выяснилось, что моя свекровь спрятала паспорт мужа за 2 дня до свадьбы. Она думала, что все обломится, но связи тогда помогли нам быстро сделать паспорт. А спустя 10 лет мы с мужем разводимся. Вот теперь думаю, что лучше бы, наверное, и не помогли тогда связи. © Подслушано / Ideer
- Моя свекровь рассказала, что у моего мужа в молодости была любовь с одной соседской девушкой, и что они друг другу писали письма. Я дала ей понять, что мне все равно, ведь это — прошлое. Потом рассказала это мужу и рассмеялась, когда он сказал, что вообще такого не было никогда, а с этой девушкой он даже не дружил. Вот так на скандал пытаются спровоцировать. © anakovac91
- Мы с бывшим копили деньги на совместную поездку. Примерно за неделю до отъезда он рассказал, что его мать жаловалась, мол, у нее много долгов. Он, будучи хорошим сыном, решил отдать ей большую часть из своих накоплений. Я отнеслась к этому с пониманием, и мы договорились перенести поездку, чтобы он мог накопить деньги снова.
Несколько дней спустя я навестила его маму, а она хвалится мне огромным декоративным фонтанчиком, который она купила для своего сада. Мне стало смешно, и я пробормотала: «Дорогой наверное». А она похлопала меня по плечу и сказала: «Путешествовать на машине опасно. Так будет лучше». © hazelk / Reddit
- Лет 10 назад родителям мужа пришлось пожить у нас. Я сварила, как обычно, супчик (я люблю жидкие супы с минимумом продуктов), вечером свекровь тихонько мне сказала, что ее муж есть такой супчик не будет. Я пожала плечами и предоставила ей кухню. Все это время готовила она, а я только помогала. Свекровь готовит вкусно, но я люблю полегче. Когда они уехали, муж как-то обмолвился, что мама готовит борщ по-другому, на что я сказала, что если хочет суп, как у мамы, пусть идет жить к маме. Я готовлю по-своему. Спасибо им за адекватность. Больше ни свекровь, ни муж даже не заикались про мою готовку. © Аноним1104358 / Ideer
- В выходные сказала мужу, что приготовлю ужин и пойду собирать вишню. Он согласился и говорит, мол, сегодня его мать заезжала к нам и тоже собрала немного. Я выхожу и вижу, что все собрано подчистую. Я психанула и пошла к мужу. Он звонит и спрашивает ее, что за дела. Ответ просто сразил: «Ну я думала, раз ягоды такие спелые и не собраны, то они вам не нужны». Самое интересное, что у моих свекров у самих есть вишневые деревья, а мои ягоды они уже заморозили, законсервировали и часть раздали друзьям. © Unknown author / Reddit
- Я периодически сижу на диетах, поэтому свекровь перед праздниками всегда звонит и уточняет, все я ем сейчас или нет. Если да, то она часть блюд старается готовить диетическими. Например, у всех свиной шашлык, для меня запеченная индейка. Для всех оливье, для меня овощной салат с заправкой из йогурта. Все едят горячие бутерброды, а я закуску в лаваше. Я очень благодарна ей за такую заботу. © Lirala / Pikabu
- У свекрови нас две невестки, примерно в одно время мы познакомились с нашими мужьями, но общаться начали только спустя 4 года. Я считала, что вторая сноха меня не переваривает, а она думала про меня то же самое, это свекровь нам плела друг про друга. За общим столом мы собирались редко и даже тогда толком не разговаривали. Мужья наши общаются, но редко. Много дел. С каждым разом фантазии нашей свекрови становились все более извращенными, негатив все нарастал и нарастал. И вот мы решили встретиться и высказать все друг другу. Каково же было наше удивление, что нас дурачили, как девчонок. Свекрови мы, конечно, высказали все потом, на что была неадекватная истерика, а мне до сих пор непонятно, что у человека в голове, чтобы осознанно нести разлад в свою семью? © Подслушано Телеграм / Telegram
- Моя свекровь застала меня в ванной за депиляцией усиков. Что началось! Оказывается, замужняя женщина, удаляющая любые волосы на теле, не самая умная. По ее мнению, нет волос — нет любви, и муж скоро пойдет «нормальных» женщин искать. Добила она меня фразой: «Ты еще скажи, что тратишь на это все деньги, я сразу сына от тебя заберу». Мы с мужем в шоке. © Подслушано / Ideer
Свекровь такая звонит и спрашивает -
- Ты уже ешь что угодно или все еще не пролезаешь в дверь?
- Моя свекровь очень сдержанный человек, практически не проявляющий чувства и эмоции.
Но ко мне она относится нормально или, скорее, терпит ради сына. Я была уверена в этом до определенного момента, пока не попала в ДТП на такси. На обледенелой дороге нас понесло и перевернуло. Машина искорежена, я отделалась синяками и адским испугом.
Свекровь добралась ко мне даже раньше мужа. Рыдала, целовала меня, обнимала и не отпускала до приезда мужа, называя своей родной доченькой. Она по-прежнему сдержанна, но теперь я знаю правду. © Подслушано Телеграм / Telegram
- Пока я была беременна, свекровь постоянно вдалбливала мне, как мучительно рожать. Я старалась не слушать и в итоге родила часа за 4. Было больно, но не так, как она внушала. Когда она пришла ко мне в палату, то спросила: «Ты вообще рожала?». А потом мой муж рассказал, как она позвонила и заявила ему, что, скорее всего, этот ребенок не его. Говорила, что я подкупила врачей, а на самом деле малыша выносил кто-то другой, ведь ее даже в палату не пустили, когда я рожала. Да и роды должны длиться часов 12. Услышав все это, я не знала, смеяться мне или злиться. Мой муж, конечно, знал, что я была беременна, ведь он видел мой живот сотни раз, да и на УЗИ мы всегда ходили вместе. © pearl_sapphire / Reddit
- С теперь уже бывшим мужем мы сошлись, когда нам было по 23 года. Готовить я училась уже в отношениях и часто пересаливала блюда. Свекровь всегда шутила, мол, значит, любит сильно. Развелись мы с мужем, когда я привыкла к специям и стала даже немного недосаливать. В один из вечеров он устроил мне скандал, мол, маман сказала, что кончилась любовь, раз я стала нормально солить. © Подслушано Телеграм / Telegram
"Да и роды должны длиться часов 12." - есть знакомая, которая вешала шторы и еле успела ногами поймать новорожденного. Никаких позывов и болей. А я умудрилась за три - это было жестоко. ;)
- Мама и папа моего парня помогли нам переехать в новый дом. Мама унесла все вещи своего сына в одну спальню, а мои — в другую. Затем, искренне не понимая, она спросила, почему в грузовике с нашими вещами только одна кровать, и уточнила, заказали ли мы вторую. Мы даже растерялись и не осмелились ей что-либо ответить. © Unknown author / Reddit
- Моя свекровь вообще переплюнула всех. Пока я лежала с ребенком в больнице, она уговорила моего мужа пожить у нее. Когда я, измученная, вернулась, она мне говорит: «Зеленые плавки сыночка не могу найти, не догадываешься, где они?» А мне было не до трусов как-то. Так она месяц меня ими долбила, пока до меня не дошло, что она имела в виду. За 25 лет общения чего только не было с ее стороны, но теперь мы не общаемся. © olkaosoka
- Моя бывшая свекровь подарила моим троим маленьким детям подарки на Рождество, которые им очень понравились. Прошло два дня и она пришла к нам снова, собрала все эти подарки, сложила их в сумки и отвезла их обратно в магазин. А все из-за того, что она вдруг оказалась на мели. © nothingis_real / Reddit
Комментарии
Бывшая свекровь призналась, что залезала и рылась в шкафах, когда я в роддоме лежала.
Дальше больше - элементы паранойи, домыслы, фантазии, клевета, воровство. Для другого поста приберегу.
Тещи и свекрови называются одинаково - красавица-мать. Тести и свекры - красавец-отец. Как корабль назовешь, так и .....