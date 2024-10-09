16 историй о свекровях, о которых их невестки просто не могут молчать

Когда влюбляешься в мужчину, никогда не знаешь, какой окажется потенциальная свекровь . Кому-то везет, а кому-то приходится мириться с очень сложными женщинами. Но, как говорится, выбирать не приходится.

А я тоже переписывалась с однокоассником. А муж с ним хорошо общался. Но мы этого ему не говорим. Никто. Никогда.

Свекровь такая звонит и спрашивает - - Ты уже ешь что угодно или все еще не пролезаешь в дверь?

"Да и роды должны длиться часов 12." - есть знакомая, которая вешала шторы и еле успела ногами поймать новорожденного. Никаких позывов и болей. А я умудрилась за три - это было жестоко. ;)

Непростые отношения со свекровью чаще всего никого не удивляют, а вот хороших мам мужей хочется наградить всеми наградами мира. Далеко не все находят в себе силы и желание принять и полюбить нового члена семьи.