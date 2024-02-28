16 свекровей, которые так чудят, что хоть караул кричи
Родственников, как говорится, не выбирают. А уж мамы избранников — это всегда лотерея. Свекровь может считать любимую мужа совсем не подходящей для него кандидатурой и постоянно пытаться вставлять палки в колеса. И героям нашей статьи хочется пожелать терпения, смекалки и взаимопонимания.
- Моя свекровь приехала через месяц после рождения малышки. Она прекрасная женщина, очень ее уважаю. Советы я молча слушала, несмотря на их «актуальность». Но, блин, она сказала, что от колик помогает собачья шерсть, которую она и привезла с собой. Она вычесала свою овчарку, которая живет на улице в будке. Завернула эту шерсть в марлю и хотела привязать к животу ребенка. Вонь от этой шерсти была такая, что шерсть нашей кошки встала дыбом! Не разрешили, конечно. Обиделась. © Мамдаринка / VK
- Моя свекровь ведет настоящую борьбу за внимание своего сына. Сначала она была такой общительной и заботливой: постоянно звонила, писала сообщения, старалась наведываться к нам в гости каждый день. Но я быстро ее остановила — пару раз просто не открывала дверь или уезжала, прежде чем она приходила, и она перестала устраивать сюрпризы. Потом началась волна звонков мужу по любому поводу: то что-то сломалось, то ей помощь нужна и тому подобное. Каждый раз, когда у нас праздник, она обязательно устраивает какие-то неприятности, чтобы муж оказался с ней, а не со мной. И я могла бы ее понять, если бы она была одинока. Но она живет с мужем, а он просто не обращает внимания на ее капризы. Тем не менее она продолжает выставлять себя перед нами жертвой, а сын ее жалеет. © Подслушано / Ideer
- Дочь рыдала. Я сказала ей: «Ничего страшного, плачь сколько нужно, я буду рядом». Подошла свекровь и говорит: «Не надо мне здесь плакать, домой иди!» Я собрала детей за минуту и мы ушли. На этом общение с бабушкой можно считать законченным. Если не навсегда, то надолго. © solar_circle / Twitter
- Как-то сказала детям, что с уроками я помогать им не буду. У меня свои дела есть, а они должны сами справляться. Но это не так малых озадачило, как нашу бабушку. Что она мне устроила! Стала угрожать, что если я за обучением детей не буду следить, она заберет их к себе жить. Что ж, я детям сказала, чтобы они заверили бабушку, что я им помогаю. А если нет, то они поедут к ней жить. Они поняли, что к чему, и так меня нахваливали перед ней при следующей встрече. А уроки делают сами, никакая помощь им не нужна. © Мамдаринка / VK
- Моя свекровь однажды взяла ключи от нашего дома и сделала себе копию, ничего нам не сказав. Она твердо убеждена, что дом должен оставаться незапертым, чтобы родственники могли приходить без приглашения, когда им заблагорассудится. Мы с моим супругом так не считаем, поэтому наши двери всегда заперты. Она была очень недовольна, когда мы поменяли замки. © Unknown author / Reddit
- Год назад одолжили свекрови крупную сумму денег, которую она обещала вернуть. Потом она заняла еще у знакомых. Им она вернула через 2 месяца, нам же согласилась отдать только процентов 15 от всей суммы. На вопрос моего мужа: «Мам, а как так?» прилетел изумительный ответ: «Ну мы же семья».
Кстати, все родственники ополчились на мужа за то, что он попросил вернуть деньги. Он ее сын и, мол, не имел на это право. При этом мы живем отдельно, самостоятельно, никогда не просили помощи. У меня ощущение какой-то дикой несправедливости по отношению к нам с мужем. © Карамель / VK
- Свекровь работает в роддоме. Когда я забеременела, она сразу сказала, что рожать я буду с ней. Я в свою очередь сказала, что рожать буду максимум с мужем, ну и с бригадой врачей, и без нее. У нас холодные отношения, она искренне уверенна, что ее кровинушка женился неудачно, а я испортила весь их род. Ну и зачем мне на родах человек, который терпеть меня не может, да и я его тоже?! Роддом, в котором она работает, лучший в городе, рожать планирую там, врача уже выбрала. И предупредила, что если кто-то пустит ее в родзал, я устрою дичайший скандал. Врач меня услышала, сказала не переживать — посторонних не будет. © Подслушано / Ideer
- Свекровь покупает моему мужу те же подарки, что и я. Я купила ему запонки — и она тоже, я купила ему пальто — и она тоже. Это похоже на странное соревнование, о котором я и не подозревала. В конце концов я перестала говорить ей, что ему подарю. © Beautifully_Brown / Reddit
- Почти 20 лет замужем, есть дочь-школьница. 17 лет живем в квартире мужа. В нашей семье все хорошо, мы любим друг друга. Но есть одно большое но! На протяжении всех этих 17 лет ко мне каждый будний день приезжает свекровь! 17 лет, каждый день! Они со свекром живут в собственном доме в 20 минутах езды на машине, свекор работает в городе и она ездит с ним. Свекровь приезжает и просто сидит перед телевизором до 16:00, потом они уезжают к себе домой. Сил моих нет, хочу, чтобы они уже поняли, что в 70 лет надо дома отдыхать. © Подслушано / Ideer
- Я искренне надеялась, что наша вражда со свекровью закончится на радостной новости о моей беременности. И она полюбит меня, ведь это первый и такой долгожданный внук. Но эта мегера — простите, иначе ее не назвать — только сильнее стала портить мне нервы. Рассказывает, что мои покупки для будущего малыша бессмысленны. И я развожу мужа на деньги, ведь люлька и отдельный пеленальный столик — это деньги в никуда. А месяц назад муж на время беременности отдал мне машину. Сказал, что сам будет на общественном транспорте ездить, а мне уже тяжеловато в душных автобусах. Так свекровь закатила скандал, мол, отдавать машину разбалованной девке, чтоб она ездила на маникюр, — это тупость. © Мамдаринка / VK
- Свекровь до совместного отдыха: «Вам легко, у вас девочка». Муж: «Проведем вместе время, и она поймет, какую огромную работу мы проделали, особенно ты». Свекровь после отдыха: «У вас неправильный ребенок». В эту игру нельзя выиграть. © _OneLostDay / Twitter
- Свекровь:
— Мне нужно с тобой поговорить. Ты беременна?
— Нет.
— Не ври мне. Я каждый месяц считаю твои тампоны. Я заметила, что в этом месяце ты не использовала ни одного.
— Да не вру я.
— Докажи.
И вот как мне на это реагировать? © Intrepid_Study_961 / Reddit
- Прилетела претензия от свекрови, что я загоняла ее сына. Действительно, он два месяца без работы. Заставляю его готовить себе, убирать раз в неделю. А еще в магазин ездить за продуктами, одежду в химчистку возить, машину на мойку и в ремонт, сдавать показания счетчиков. Беспредел! Свекровь мечтает, чтобы я сидела дома и вела быт. Только пока выходит наоборот, а она бесится, что ее сына эксплуатируют. Вот такие двойные стандарты. © Подслушано / Ideer
- Свекровь надела белое платье на мою свадьбу, и с тех пор все пошло кувырком. Звонит каждый день, чтобы проверить, как там ее сыночка. Не разрешает, чтобы за детьми смотрел кто-то не из членов семьи. Но сама не сидит с внуками, потому что она карьеристка, у нее нет времени на такое. © ChogiePookie / Reddit
- Однажды я помогала подруге готовить для семейного праздника. Ее свекровь об этом узнала и ела только то, что приготовила я. Еще и нахваливала. Пока мой муж случайно не испортил ей аппетит, сказав, что салаты она перепутала: я подала «тот невзрачный», а «интересный» — ее невестка. © _OneLostDay / Twitter
- Когда я выходила замуж, свекровь казалась мне доброжелательной женщиной. И она сама мне обещала не лезть в нашу жизнь. Когда родилась наша дочь, мы с мужем на год бросили дачу, за которую свекровь благополучно взялась. Попросила у нас ключи поехать проследить за порядком. В итоге через 9 месяцев мы приехали, а там заменены двери, замки, окна, завезены доски для ремонта. В ответ на наше недовольство она выставила нам счет за все эти «прелести». И попросила отдать ей дачу, так как она вложила в нее много денег, хотя ее никто не просил! Разумеется, мы ей отказали. После долгих ссор и мучений муж отдал ей дачу, а свекровь сказала, что прощает нас. Прощает нас. © Мамдаринка / VK
Чудят не только свекрови, даже собственная жена может ошарашить. Например, тем, что она, оказывается, чистит консервированные шпроты.
Комментарии
Четвёртый с конца - это переписанный анекдот? Который "сыну жена досталась что надо: и убирается, и готовит, и расходы ведёт. А вот дочке не повезло: муж заставляет убираться, за расходами следить, готовить..."?
По моему мне уже нет необходимости в свекрови. Ведь моя мама ведёт себя так будто я чужая. Для неё остальные дети это прелесть, а я же бесплатная домработница. Вечно вешала на мою шею заботу над братьями и сестрами. Ей не нравится то что брат убирается, готовить и стирает. Мол ты же девушка и ты создана для этого. Ой ой как обидно. Я весь день на уроках и на практику я хожу каждый семестр. Прихожу домой к 7:30 или 8 вечера. А я ещё и стирать и готовить должна. Она считает меня не правильной из за того что я не хочу быть бесплатной няней и домработницей
Я не понимаю этого "свекровь заставила", "свекровь запретила". Вы живете у нее? Она вас содержит? Нет? Тогда о чем вообще речь?
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