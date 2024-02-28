16 свекровей, которые так чудят, что хоть караул кричи

Родственников, как говорится, не выбирают. А уж мамы избранников — это всегда лотерея. Свекровь может считать любимую мужа совсем не подходящей для него кандидатурой и постоянно пытаться вставлять палки в колеса. И героям нашей статьи хочется пожелать терпения, смекалки и взаимопонимания.