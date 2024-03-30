15+ родителей, которые не понаслышке знают, что накормить ребенка порой сложнее, чем марафон пробежать
Некоторые считают, что накормить маленького ребенка — проще некуда, мол, говори «ложечку за маму» и «ложечку за папу», и через пару минут тарелка будет пуста. Однако в реальности такое занятие может быть настолько трудным, что приходится использовать всевозможные игры вкупе со всей своей фантазией.
- Как моя бабушка маленькую племянницу кормила кашей. Стояла баночка с тыквенным пюре, если туда не окунали ложку с кашей, девочка отворачивалась от ложки, дескать, без тыквы несладко и невкусно. Так бабушка ложку в банку опускала, но не зачерпывала пюре. После этого ложка простой каши съедалась без возражений. И ведь, что самое главное, малышка не возмущалась. © ToBoldlyGo / Pikabu
- Битый час пытаюсь накормить дочку. Кашу она не хочет, а остальное — «фу». Внезапно наведалась свекровь. Смотрит и говорит: «Зачем ребенка мучаешь? Нужно готовить по-другому!» Подошла к плите, что-то сделала с кашей. Через 3 минуты тарелка пустая. Я обалдела. А потом подходит ко мне и гордо говорит: «Просто нужно показать, что ты что-то меняешь. Я сейчас просто кашу из тарелки в тарелку перекладывала». Гениально!
- Встретилась как-то с подругой, у которой уже 5-й ребенок. А она с макияжем, вся такая ухоженная. Говорю: «Как ты еще время находишь на себя? Я полдня трачу, чтобы одно свое чадо накормить. Что ни блюдо, то „не хочу“ и „не буду“. В итоге все в помойку идет». Подруга засмеялась и говорит: «Оль, запомни, всегда добавляй в еду то, что они любят, и скажи, что спрятала это где-то на тарелке». Мой капризуля любит колбасу обычную покупную, но я не разрешаю. Пару раз положила малюсенький кусочек на дно пюрешки — все съел.
- В детстве накормить меня было адски трудно, хоть мама и готовила изумительно. И тут в садике появилось блюдо, которое я уплетала за обе щеки: «черненькая кашка». Мама извелась, столько каш перепробовала. И все не то. Наконец, побежала с тарелкой к детсадовской поварихе выведывать тайну. Оказалось, это была ячневая каша мелкого помола на молоке. Изумительная каша, до сих пор люблю и ее, и рыбные котлеты по рецепту нашей детсадовской поварихи. © Anna Bruner
- У знакомой 4-летнего ребенка отдали в детский сад. Стоит заметить, что девушка достаточно трепетно относится к его воспитанию и здоровью, в общем, просто образцовая мама. И вот приходит он как-то из садика и рассказывает:
— Мама, нам сегодня такое давали на обед! Очень вкусное!
— А на что похоже?
— Ни на что не похоже!
— И как же оно называется?
— Мама, мне сказали, что это называется сосиска! © biggesthedgehog / Pikabu
- У коллеги сынок устроил дома истерику. Мол, в манной каше комочков нет. Оказалось, повар в детсаде сварил кашу с комками, а воспитательница преспокойно выдала: «Ребята, вам повезло, потому что каша волшебная и если съесть комочек и загадать желание, оно обязательно сбудется». Воспитатель века. © Ирина Виноградова
- Прекрасно помню, как меня садили за обедом рядом с папой, а он следил, чтобы я все съела. Я давилась ненавистным луковым супом пополам со слезами и думала, что своих детей никогда не буду заставлять есть. Свою клятву я выполнила и теперь твердо уверена, что ни один ребенок не умрет с голоду рядом с кастрюлей борща. Обычно приглашение к обеду у нас выглядело так:
— Мам, что у нас покушать?
— Суп.
— Не, не хочу.
— Тогда иди погуляй.
— Мам, где суп? Я есть хочу.
— Садись за стол, сейчас налью.
Как правило, от первого до последнего диалога проходило не больше получаса. © Надежда Карьева / ADME
- Дочери 2 года, она любит драники со сметаной. Сделала ей как-то кабачковые оладьи, она даже пробовать не стала. Тогда я налила ей сметаны и сказала, что теперь это драники. Ела с радостью и говорила: «Вкусные драники». © Анна / ADME
- Моя мама в садике няней работала. Когда на завтрак была тягучая овсяная каша, то все няни несли ее обратно на кухню. А у моей мамы дети все съедали. Она с ними устраивала соревнования: у кого быстрее покраснеют щечки от самой вкусной каши. 2-3 ложки каши съели и бегом к зеркалу. Если еще не розовые, значит надо еще кушать пару ложек. Так ребятишки и съедали незаметно всю кашу. © Ольга Ябрик
- У меня папа «змеиным» называл суп с гречкой. Не видела, чтобы ее еще кто-то в суп добавлял, поэтому мы думали, что это реально чешуя змеи плавает. Поражались тому, что папа змею поймал, уплетали за обе щеки. © Кукумбер / ADME
- У меня внук не ел омлет, несмотря на то, что дочь в него что только не пробовала добавлять. А я приготовила омлет и просто сказала, что это блины. Съел все и ест до сих пор. С печенкой жарила котлетки и говорила, что это оладьи с какао. © Виктория Котова-Резниченко
- Когда в детском садике на обед давали рыбу, а дети не хотели ее есть, то я им говорила, что это акула. В магазине она не продается и привезли ее специально для детского сада. И дети начинали есть. © Светлана Цыганкова
- Родители не старались накормить нас всеми правдами и неправдами, они пускались на всякие выдумки. Однажды папа сварил какой-то непонятный суп. Когда мы спросили его название, он ответил: «Змеиный». Мы с сестрой ужасно гордились тем, что у нас папа умеет варить змеиный суп. © Bisquit / ADME
- У нас с внучкой была игра — «самолет с грузом». Он подлетал ко рту и запрашивал срочную посадку в ангар, а то весь груз рассыпается, а потом ангар никак не хотел выпускать самолет обратно. Внучке уже 7 лет, так она до сих пор иногда просит поиграть «в самолет». © Ирина Довженко
- Кормила сына знакомых: «У тебя во рту пожар, а ложка с супом — это пожарная машина, которая едет его тушить». Искали дно бутылочки с йогуртом. После ухищрений со своим собственным сыном это были просто семечки. © Елена Емельянова
- Мой сын плохо ел. Требовал, чтобы каждой макаронине в тарелке я придумывала имя, прежде чем ее съесть. И чтоб имена не повторялись. Каких имен я только не придумывала. © Анна Полищук
- Мои дети плохо ели фрукты, овощи, поэтому я придумала игру. Нарежу яблок, хурмы, морковки и играем в кошки-мышки: дети должны схватить быстро, утащить и съесть в норке угощение, а я их пытаюсь поймать. © Liubov Demchuk
- Чтобы сын в детстве не отказывался от новых блюд, типа фаршированного перца, я говорила, что это только для взрослых, детям необязательно пробовать. «Запрет» всегда работал на ура. Уже в пять лет ребенок кушал все с удовольствием. © Elena Elena
- Я запрещала своему ребенку пить газированные напитки, а он видел у других детей и тоже просил. Я просто делала морс из клюквы или облепихи и наливала в бутылочки из-под газировки. Пил с удовольствием. Сейчас вырос, спортсмен, настоящую газировку не пьет! © Юлия Пронева
У каждого родителя есть свой подход к тому, как накормить ребенка. Некоторые считают, что кормить карапуза нужно тем, что ему нравится, и даже рассказывают, почему мнение сторонников правильного питания пропускают мимо ушей.
Комментарии
Удивительно, но меня никогда родители не уговаривали что то есть. Я сама ела. И мой ребенок тоже нормально ел сам.
У вас что, дистрофики? Зачем уговаривать?
Если почистить банан, но сразу не сьест, он начинает менять цвет, как и яблоки, и тогда сын говорил, не буду, испорчено. Я ему сказала, что это шоколадка, ест с удовольствием, теперь отбираю испорченные бананы, орет, что шоколадка.
Сначала воспитывают по принципу "не надуешь, не накормишь", а потом удивляешься, почему продажи не идут без... хитрости )))