15+ родителей, которые не понаслышке знают, что накормить ребенка порой сложнее, чем марафон пробежать

Если почистить банан, но сразу не сьест, он начинает менять цвет, как и яблоки, и тогда сын говорил, не буду, испорчено. Я ему сказала, что это шоколадка, ест с удовольствием, теперь отбираю испорченные бананы, орет, что шоколадка.