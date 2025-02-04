17 историй о любителях скидок и честное мнение продавцов об этих ребятах
Готовы поспорить, что каждый из нас не прочь купить нужную вещь или получить необходимую услугу, да еще и сэкономить на этом. Главное, чтобы обе стороны этого процесса были довольны. А то выйдет, как у героев этой статьи, где покупатели похвастались удачными приобретениями, а продавцы пожаловались на навязчивых любителей скидок.
- Сегодня наблюдала такую картину: мама с маленьким сыном подходят к кассе, пробивают продукты. Мальчик смотрит на кассира и с таким восхищением: «Какая вы красивая!» Кассир: «Спасибо!» Мальчик: «А где скидка?» Все посмеялись, конечно. Но что-то мне подсказывает, что парень в жизни не пропадет. © Подслушано / Ideer
- Идем с мужем по рынку, прицениваемся к дубленкам. Понравилась одна — белоснежная, длина в пол. Продавец ухмыляется: «27 тыщ». Эх, дорого за искусственную. Идем дальше, вижу симпатичную рыжую. Села как родная, стоит 5 тысяч. И тут вдруг из-за спины раздается голос первого продавца — он подбегает и спрашивает, за сколько мы его белую хотим. Продавец рыжей его отгоняет. В итоге они между собой переругались, кто больше скинет, а мы ушли с двумя дубленками: белую взяли примерно за 3 тысячи, а рыжую и вовсе за 1,5. Даже торговаться не пришлось. © Le.Papillion / Pikabu
- Подрабатывал я как-то в такси. Первый заказ всегда брал в своем районе. Район маленький, пригородный, есть огромный шанс, что пассажир окажется знакомым. И начало поездки с такими людьми, как правило, шло по одному сценарию:
— О, круто, у нас сегодня поездка со скидочкой!
— С чего это?
— Ну ты что, «своим» скидку не можешь сделать?
Я решил таким не отказывать, а пошел по более хитрому пути. Во время следующих поездок разговор шел по другому сценарию. И начинал его уже я.
— О, круто, наконец-то у меня выгодный заказ.
— Почему это?
— Ну ты что, «своим» на чай не можешь оставить пару соток?
Итог: свои «вложения» в скидки отбил. Все знакомые стали молча платить строго по счетчику. © MotyaStar / Pikabu
- Удачно заглянул в обувной магазин. В рознице нужные мне ботинки стоили $180, а со скидкой выходило $120. Я спросил, есть ли еще скидки, так как это была последняя пара такого размера. Продавцы отправили меня к менеджеру, а тот поинтересовался, за сколько я хочу купить эту пару. Я сказал, что за $70. Он такой: «Ну и ладно!» Кажется, я мог бы попросить продать и за $60, но все равно это была отличная сделка. © Swimming-Product-619 / Reddit
- Моя тетя — парикмахер. Пришла к ней дама на прическу. Тетя пыхтела над ней 4 часа. В итоге дама говорит: «Красота! Но вы меня так стукнули расческой, что шишка вылезла». Ей сделали скидку, а потом оказалось, что эта дама — личность известная. Она раз в неделю стабильно ходит в какой-то новый салон и занимается такой вот ерундой: делает прическу, а потом, дабы не платить вовсе или выбить скидку, придумывает байку про расческу. © Подслушано / VK
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- Помню, гуляла с парнем, холод был жуткий, я ему говорю: «Давай в кафе зайдем, чаю выпьем, погреемся». Он бубнил про свежий воздух, но колотун все же дал о себе знать. Зашли в кафе, заказали чаю и еды. Когда поели, попили, погрелись, пришло время платить, и что началось... Он устроил официантке скандалище, что еда тухлая, тараканы бегают, в кафе воняет и музыка по ушам бьет, орал о жалобной книге. И нам сделали скидку. Было стыдно. Я после пришла и доплатила остаток. © Подслушано / VK
- Мы с моим парнем Алексом вместе уже 4 года. Я хорошо знакома с его двумя лучшими друзьями, но мы не особенно близки и никогда не тусуемся без него. Я работаю в авиакомпании и получаю скидки на билеты, которые я также могу использовать для семьи и друзей. И вот ситуация: Алекс спросил меня, могу ли я использовать свою скидку, чтобы купить билеты для него и его двух друзей. Я с радостью согласилась, так как он заслужил хороший отпуск. Он уже договорился об отгулах на работе. Но недавно Алекс пришел домой расстроенным и сказал, что приятели решили изменить даты отпуска и перенести поездку на неделю вперед, чтобы попасть на какой-то концерт. Но мой парень уже не мог изменить даты своих отгулов.
Самое смешное, что его друг написал мне вчера вечером и дал понять, что по-прежнему собирается воспользоваться моей скидкой на авиабилеты. Я ответила, что не готова им помогать, если мой парень не летит с ними. На меня обрушился поток обвинений в эгоизме и несправедливости. Этот друг даже позвонил Алексу, чтобы пожаловаться на меня. © fights_or_flights / Reddit
- Работаю с мебелью и «скидочники» просто умиляют. Дело в том, что у нас самые низкие цены на мебель, потому что самая маленькая наценка. Покупает человек себе комод за 3 тысячи рублей и еще просит зеркало в подарок (оно стоит дороже комода), дополнительную скидку и бесплатную доставку в другой город. И на каждое «нет» делает удивленное лицо и спрашивает: «А чего? А то там везти-то? На автобус сел и поехал». © Tarantinoo / Pikabu
- Работаю фотографом. Вот топ фраз, от которых у меня уже глаз дергается:
— Что значит я не получу бесплатно 500 фото? Да, мы обговаривали, что будет 15 фото, но я-то на вас надеялась!
— У вас дорого, но у других мне не нравится. Скидку 70% сделаете?
— Почему это вы не сделаете мне прическу, макияж и не подберете платье? Сама я заморачиваться не буду!
— Ты же фотограф, отретушируй все. Пусть волосы и одежда будут чистые. © Подслушано / Ideer
- Когда на кассе спрашивают, есть ли дисконтная карта, я отвечаю: «Нет. А у вас?» При этом стараюсь искренне улыбаться кассирше. В половине случаев мне пробивают товар со скидкой. Например, мне посчитали скидку, со словами: «Только тихо», — а двоим моим друзьям на соседней кассе — нет. © Подслушано / Ideer
- Работаю официанткой в кафе. Сегодня утром одна женщина облила меня остывшим кофе за то, что я не сделала ей скидку по карте неизвестного мне супермаркета. Ага, в кафе и по карте супермаркета. Очень хотелось высказать ей все, что думаю, но решила взять себя в руки и оставить решение проблемы администратору. На этом веселье не закончилось: через 15 минут в кафе стоял наряд полиции, который вызвала эта дама. Плакала, что угрожают ей тут. Ржали все, а она орала. © Подслушано / Ideer
- Будучи студентом, я жил экономно в будни и как король в выходные. А все благодаря скидкам в крупном продуктовом магазине. Я знал, что в субботу за 30-60 минут до закрытия они выкидывают много товара со скидкой в 50%. Ну и зачем мне было покупать продукты по полной цене? © redsterXVI / Reddit
Ну наверное затем, чтобы в четверг-пятницу не есть просрочку, купленную в прошлую субботу...
Знаю я этих студентов-экономистов, им можно впендюрить всё, что еще не позеленело и не заветрилось.
- Занимаюсь частным бизнесом. Раньше бесилась, когда приходили друзья друзей, знакомые знакомых и прочие «сарафанные» товарищи, вечно клянчащие скидки и предъявляющие при этом завышенные требования. Нашла выход: для всех них цену говорю завышенную. Просят скидку — делаю. Не просят — делаю по собственной инициативе, возвращаясь к обычной цене. А работу всегда и для всех выполняю одинаково качественно и усердно. И все счастливы. © Подслушано / VK
- Росла в небогатой семье, квартира была старая. Родители собрали денег на простенький ремонт и наняли мастера. Я тогда была в пятом классе. Как-то утром по дороге в школу поняла, что забыла сменку и вернулась домой. Дверь не открывалась ключом. Я испугалась, что сломала замок и позвонила маме. Мама работала в соседнем доме и быстро пришла посмотреть, в чем дело. Тут-то дверь открывается изнутри и выходит наш мастер со своей любовницей. Он был женат и сам сразу пообещал маме, что такого больше не повторится, и предложил хорошую скидку в обмен на молчание. Родители подумали-подумали, и согласились. © Подслушано / Ideer
- В нашем магазине настольных игр уже почти 7 лет живет Семен. Его задача успокаивать покупателей, которые требуют скидку «просто так, потому что я к вам пришел». Я предлагаю выбор: бросаем по очереди Семена, если результат вашего броска будет выше моего — скидка 5%, равен 20 — скидка 10%, если ниже — наценка 5%. Последний вариант появился недавно, но считаю, что он вполне себе даже честный по отношению к нашему магазину. После того как я его ввел, процент требования скидки «просто так» стал равен нулю. Как вы догадались, Семен — самый обычный кубик с двадцатью гранями. Он пережил несколько расширений отдела и большой переезд. © alexey.yushin / Pikabu
- Мой сын — парень не промах. Сейчас ему 23, но я хорошо помню, как он в 8 лет решил потратить деньги, полученные на день рождения, на покупку игровой приставки. Мой муж всегда торговался, когда ходил за дорогой электроникой, так что наш сын видел, как это делается. В итоге он умудрился купить приставку, которая изначально стоила $130 всего за $90. © Fuzzy_Jellyfish_605 / Reddit
- У меня своя цветочная мастерская, иногда выхожу работать сама. У нас есть система скидок, у постоянных клиентов имеются скидочные карты, о чем на информационном стенде размещена информация, там же висят сведения о владельце. На днях приходит мужик, выбирает букет и бросает мне: «Такая-то не звонила? Сказала, что не может позвонить, чтобы ты сделала скидку 20%, шевелись быстрей, мне тут некогда». Проблема в том, что он назвал мне мое же имя, мол, это я сказала скидку сделать. Его лицо, когда я молча достала права из кошелька и показала, надо было видеть. Быстро расплатился и убежал. © Подслушано / Ideer
Бонус: когда действительно приятно сделать скидку
- Перед первым сентября пошли с мужем в цветочный магазин. Он разглядывал одни цветы, я — другие, стояла в соседней комнатке. Слышу, хозяйка магазина говорит продавцу: «Вон тому мужчине сделай скидку 20%». На резонный вопрос продавца, мол, почему это, она ответила: «Он букеты для жены всегда составляет сам, мне это нравится». Вот так я и узнала, что мой большой сильный мужчина еще и букетики составляет для меня. © Подслушано / Ideer
Герои нашей следующей статьи — 20+ человек, которые однажды получили путевку в санаторий. И там есть истории, которые могли приключиться с любым из нас.
Комментарии
Мне делали скидки и немаленькие. Правда, я не ору, а иногда спрашиваю, если ли скидки. А иногда просто стоит быть чуть милой и понимающей по отношению к продавцу (он же тоже человек), как люди сами предлагают.
Постоянная клиентка иногда пытается продавить скидку - удивляется прямо как Людвиг Аристархович - как это, я что, за это платить должна? Мило улыбаюсь и киваю. Нет оплаты - нет услуги. Она, подумав, соглашается. А через пару месяцев проворачивает этот трюк снова).