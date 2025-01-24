20+ человек, которые однажды получили путевку в санаторий. И тут понеслось
Истории
1 день назад
Многим из нас кажется, что в санатории полагается отдыхать только пенсионерам или родителям с маленькими детьми. Остальным, мол, там скучно будет. Но истории героев нашей статьи - яркое доказательство того, что поездка в оздоровительное учреждение может принести массу эмоций и даже подарить романтические приключения.
- Много лет мучили боли в спине. Ходила по врачам, мануальщикам, делала МРТ. Регулярно прохожу курс массажа. Зимой лечилась в санатории. Пришла там к массажисту, а он говорит: "У тебя защемлен седалищный нерв", — и как надавит на попу, куда уколы ставят. И чудо! Мою спину отпустило. Полгода я жила, как в раю. Сейчас боль возвращается. Так хочется попросить другого массажиста надавить мне туда же. Но неловко. А в санаторий тот еще раз не могу поехать. © Подслушано / Ideer
- Муж подруги наплел ей, что его наградили на работе путевкой в санаторий. Звонил ей каждый день: "Люблю, скучаю". А как приехал, она стала разбирать его вещи. Смотрит на шлепки и четко понимает, что муженек ей изменил. На них какой-то беловатый налет обнаружился. Облизнула шлепки, и точно - они оказались солеными на вкус. Выяснилось, что ее супруг возил на море свою любовницу с ее дочкой. © Подслушано / Ideer
- Было это лет 20 назад, но помню, как сегодня. Я работала в санатории массажистом. И вот ко мне приходит мужчина, я провела ему первую процедуру. Он остался доволен. Уходя, говорит, что чуть позже придет его компаньон. Буквально через полчаса эти два веселых дружбана вваливаются в мой кабинет и не одни, а с половиной туши молодого барана! Так эти мужчины решили поздравить меня с 8 марта. Оказывается, у них свое животноводческое подворье. Они привезли много баранов именно для того, чтобы дарить медсестрам и врачам вместо букетов. © Палата №6 / VK
- В юношестве родители отправили меня в санаторий. Впервые влюбился в девочку. Спустя неделю пребывания там, решил выпендриться перед ней: полез на сосну, высотой с семиэтажный дом. Добрался до макушки и сорвался. На уровне 2 этажа ударился об очень толстую ветку и выдрал ее с корнем. Тем самым притормозил. В итоге к 24 годам сотрясение мозга и давление с болями. Ноги на 1,5 см разные из-за перелома со смещением и вытяжки. © Подслушано / Ideer
- Моему дедушке 82 года. Всю жизнь они вместе с моей бабушкой прожили для моих родителей и для нас с сестрой. Когда бабушка сильно заболела и была прикована к кровати, дед не покладая рук ухаживал за ней. Так продолжалось пять лет, потом бабули не стало. Летом дедушка ездил в санаторий, где познакомился с женщиной 75 лет, в которую влюбился. Собирается переехать к ней в другой город, ходит весь и светится от счастья. Мы его таким никогда не видели. Я за них безмерно рада и хочу, чтобы он хотя бы оставшиеся годы жизни пожил для себя, в свое удовольствие. © Подслушано / Ideer
- Отдыхали как-то с мужем в санатории и пошли вместе в бассейн. Выхожу я из душа, иду к тренеру, чтобы оставить ключ от кабинки, и замечаю несколько обалдевших пар глаз, смотрящих на меня. Захожу к тренеру, симпатичному и молодому, облокачиваюсь руками на стол, кладу ключ. Он поднимает на меня глаза, тут же краснея спрашивает: «Девушка, а вы ничего не забыли?» Я опускаю свои глаза чуть ниже и понимаю, что я в трусах и шапочке, а верх от купальника надеть забыла Это был самый позорный момент в моей жизни, который мне до сих пор припоминают. © Карамель / VK
- Мой папа из Подмосковья, а мама в молодости жила в Таджикистане. Познакомились родители на море, отдыхали осенью в одном и том же санатории. Когда отдых подошел к концу, папа сделал маме предложение. Она пыталась предложить отношения на расстоянии, на годик, чтобы узнать получше друг друга, но папа сказал, мол, сейчас или никогда! И вот уже 28 лет они вместе. К чему это я, парни, умейте стоять на своем, и если понравилась девушка, не отпускайте ее! © Не все поймут / VK
- Отдыхали на море в санатории, который был построен еще в конце прошлого века. Наша дочь, 9 лет, в полнейшем шоке, так как никогда такого не видела. Пошли они с мужем на обед, возвращаются, и дочка с порога кричит: «Мама, я больше не могу так, с меня хватит». На мой вопрос что конкретно с нее хватит, малышка ответила: «Я терпела суп непонятно из чего, но сегодня котлеты с катышками — это выше моих сил. Я хочу нормальной еды!» Долго я думала, что же там за котлеты такие, пока муж не объяснил, что это всего лишь была панировка. © Не все поймут / VK
- Познакомилась со своим мужем еще когда мы были детьми. Мы тогда с родителями отдыхали в санатории, и он тоже. Я помню начался сильный ливень, и так как это было лето, плюс мы были на юге, дождь был очень теплый. Я тогда выпросила у родителей пойти побегать под дождем. Через несколько минут из соседнего домика выбежал мальчик. Мы познакомились и стали резвиться вместе. В какой-то момент родители успели нас сфотографировать. Спустя много-много лет, когда я привела своего молодого человека домой, и родители по классике показывали старые фото, он узнал себя на той фотке под дождем! При знакомстве с его родителями, они подтвердили, что были в том санатории тем летом, и что мой муж действительно бегал с девчонкой под дождем. Судьба удивительная штука. © Карамель / VK
- Моя бабуля решила сделать мне сюрприз, подарив путевку на море. До последнего не говорила куда я еду, и теперь я понимаю почему. Меня привезли в санаторий, где одни пожилые люди. И со мной уже второй день заигрывает какой-то дед, который ходит в носках и резиновых тапках. © Карамель / VK
- Моему дедушке 71, бабушке 67. Каждые полгода они едут отдыхать в разные места. Дедушка очень активный, ходил всегда на танцы, разные дегустации. Как-то, рассказывает бабушка, на одной такой дискотеке в санатории, дедушка танцевал и бабки рядом обсуждали его, говорили, мол, мне б такого, не зная, что среди них его жена. Бабушка молча хихикала, а те все пускали слюни. После дедушка подошел, поцеловал бабушку и увел. Бабки остались в недоумении и полной зависти. До конца смены все на нее косо смотрели. © Карамель / VK
- В санатории была у нас одна девочка, Алена с роскошной косой. Все восхищались, завидовали, а она жаловалась, что хочет отрезать, но мама запрещает. Да и каждый встречный так и тянет руки, чтобы потрогать косу. За пару дней до отъезда она решилась на стрижку — вышла с каре и абсолютно счастливая! А косу, сказала, маме в чемодане привeзет. © Палата № 6 / VK
- Несколько лет назад моя жена подарила мне на день рождения путевку в санаторий, где были классные лечебные ванны из грязи. Сначала я возмутился, даже обидно как-то стало, ведь я же не дед какой-то дряблый, мне не сто лет, еще даже седых волос нет. Но в тот же день, когда я немного обиделся, у меня защемило позвоночник, даже нагнуться было сложно. В тот момент я осознал, что ароматические ванны, грязевые процедуры, массажи и нарды с дедушками — не самый плохой вариант. © Палата №6 / VK
- Моя бабуля поехала отдыхать в санаторий и вот через неделю, она приезжает к нам, без предупреждения, за 80 км, сама, мы в панике, что же случилось такого? А она, оказывается, приехала лифчик купить, а то негоже на танцы в майках ходить! Женщина, она и в 85 женщина. © Карамель / VK
- В том году в санатории какой-то умник ночью выщипал мне сверху одну бровь. Она еще вырасти не успела, а к сведению, год прошел, и снова этой брови не повезло.
Сегодня красила брови и удивилась тому, что у меня что-то не так с правой бровью, а именно - сверху очень короткие волосы, как будто их кто-то резал. У меня с утра было очень много вариантов того, как это могло произойти, но они были немного маловероятными. А теперь дошло. Вчера я ходила в парикмахерскую и мне парикмахер машинкой челку стригла (волосы на расческу и отрезаешь машинкой концы): похоже она мне так хорошо ее равняла, что верх брови тоже захватила. Тенями не закрасишь - тоже видно.
Эх, ну что, снова год без нормальной брови? © Карамель / VK
- В детстве была в санатории. Место было довольно удручающее: душевые в ржавчине, ободранные обои, старые кровати со сломанными пружинами. Но больше всего пугала картина в коридоре - "Крик", Эдварда Мунка. На весь коридор она была одна и каждый раз, когда я проходила мимо и видела ее, у меня случался легкий приступ паники. У меня вопрос: кто и зачем повесил туда такую картину в детском санатории?! Или, может, кто-то посчитал это ироничным, ведь она идеально передавала эмоции, которые вызывало это место. © Палата №6 / VK
Это ж как надо спать, чтоб не почувствовать рядом с собой непонятно откуда взявшегося незнакомого человека, который выщипывает тебе бровь?
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- В 6-м классе отправили меня в санаторий на целый учебный год. Уроки в школе, потом выполнение домашней работы тоже в школе. Четко, справедливо, строго. Генеральная уборка старыми зубными щетками между листами линолеума. Даже разгружали машины с овощами, за что могли взять себе овощей сколько унесем. Но самый крутой навык, который я там приобрела - это скорость идеального впихивания одеяла в пододеяльник. Все знакомые этим восхищаются. © Не все поймут / VK
- Лечилась в санатории, в глухой деревне. В магазинах практически ничего нет. Приспичило сделать маникюр, а ничего с собой не взяла. Нашла один единственный бытовой магазин, в котором, конечно же, не было пилочек, но продавщица недолго думая предложила свою мне продать: "А что, помоете под водой и все". © Не все поймут / VK
- Мама рассказывала историю. Летом по профсоюзной путевке ездила в санаторий в Геленджик, там она познакомилась с компанией женщин, с которыми они потом и тусили. И отдыхал в том же санатории мужчина. Очень тихий и замкнутый, они его даже "Зайчиком" прозвали, потому что сидел он в уголке и никого не трогал. Осенью у нее началась сессия. Она училась заочно и когда пришла сдавать, другие выпускники ей рассказали, что есть тут один препод, до жути вредный и придирчивый. И вот настал день Х, мама заходит в аудиторию к преподавателю, а там сидит тот самый "Зайчик"! Он ее тоже узнал и сильно не придирался, зачет она все же получила. © Палата №6 / VK
- Несколько лет назад отдыхал я в детском санатории. Вожатой была старая и вредная грымза. Каждую ночь она заходила в комнаты, подходила к каждой кровати, наклонялась и вглядывалась в наши лица - проверяла, все ли спят. Если обнаруживала наушники, вырывала и отбирала вместе с телефоном или плеером. И вот одной ночью она, как всегда, вышла в дозор. Зашла к нам в комнату, мы все притихли и затаили дыхание. И тут она наклонилась надо мной. В нос мне ударил крепкий запах ее духов, и я так громко чихнул, что аж кровать подо мной сдвинулась. Соседи не смогли сдержать смех и даешь хохотать во всю. А злобная тетка отпрянула и с воплями выскочила за дверь. © Палата №6 / VK
- Отправляла пятилетнюю дочку в санаторий. Врач, серьезный мужчина, спрашивает у нее: "Имя свое можешь написать?" Та кивает. Он дает ей бланк, она по-деловому выводит "Маша". А врач вдруг сообщает, что она подписала документ о соблюдении режима, мол, не шуметь, не баловаться. Такие у нее разочарованные глаза были. А я ей сказала: "Прежде, чем что-то подписывать, нужно прочитать". © Подслушано / Ideer
- Когда я была маленькой, маме дали путевку на море в санаторий. Денег было впритык. В последний день у мамы еще и кошелек из сумки вытащили. Я говорю: "Можно погулять?" Вернулась я с целым пакетом монет. Мама стояла с квадратными глазами. А я просто пошла купаться на море и все время ныряла. Мама тогда подумала, что я хочу ракушек домой привезти, вот и собираю. Я улыбаюсь: "Мы же монетку кидали в море, я решила ее найти, чтобы денежки были, но нашла много! Вот это тебе". Тогда хватило и на еду, и на воду. Помню, как мы на чемоданах сидели и ждали 5 утра, встретили рассвет. Потом приехал наш автобус. И это был самый лучший рассвет. © Happygerl / Pikabu
- Бабуля рассказала историю из молодости. Она уже была замужем, двое детей, и подруга предложила поехать в какой-то санаторий для крутых персон бесплатно. Подруга бабушки была без мужа, поэтому ее всегда окружали кавалеры, а моей бабушке это было не нужно, так что она всех отшивала. Но был один дядька, очень уж настойчивый. Бабушка никак не могла от него отвязаться. Они как раз вместе ходили на йогу тех времен (темная комната, все лежат и релаксируют под музыку и птичье пение).
Каждый раз, когда этот дядька приходил, опоздав, он нащупывал в темноте бабушку и говорил: "Ниночка, ты здесь?". Однажды бабушку это достало. Темнота, Вивальди играет, птички щебечут. Дядька опять пробирается в темноте.
- Ниночка, ты здесь?
- Здесь, здесь. Представляешь, сегодня сказали всем догола раздеться.
Ну дядька разделся, лег. А бабуля лежит, смехом давится. Полежали, включается свет, все встают, а этот дядька (какой-то там важный начальник, как оказалось) без одежды. Все ржать начали, а он еще два дня по всему санаторию бегал за бабушкой, чтобы высказать ей все, что накопилось. © Подслушано / Ideer
- Мой коллега-сварщик получил путевку в санаторий. Мужику лет 45, здоровый как медведь, одинокий. Взял с собой чистые трусы, носки без дырок и вперед. Приезжает через 3 недели - исхудал, не побывал ни на одной процедуре. Его там отдыхающие дамы быстро в оборот взяли. За 21 день он ночевал в номере только один раз, все остальное время гостил у женщин. Он честно пытался начать оздоровительные процедуры, но как-то не задалось. © BanPObespredelu / Pikabu
А вот еще несколько подборок с историями обо всем на свете.
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