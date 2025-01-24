20+ человек, которые однажды получили путевку в санаторий. И тут понеслось

Многим из нас кажется, что в санатории полагается отдыхать только пенсионерам или родителям с маленькими детьми. Остальным, мол, там скучно будет. Но истории героев нашей статьи - яркое доказательство того, что поездка в оздоровительное учреждение может принести массу эмоций и даже подарить романтические приключения.