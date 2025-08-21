15+ человек поделились находками, которые навсегда изменили их быт

2 часа назад

Идеальный быт состоит из мелочей, которые делают жизнь проще и приятнее. Мы отыскали людей, которые нашли такие крутые вещи, что не могут понять, как жили без них раньше. Мы теперь тоже такое хотим.

«Я влюбилась! На разделенной сковородке ужин готовится гораздо быстрее и проще»

Ёжик в авокадо
1 час назад

Вещь забавная, но для неё нужен не кружок, а квадратик нa варочной панели) Чтобы нагревалась равномерно.

-
-
Ответить

«Настоящая палочка-выручалочка для любой мамы»

Вэлл
2 часа назад

Какой лютый зашквар про "специально для женщин". Мужчины не моют головы? Не купают детей?

-
-
Ответить
  • Раковину разработали специально для женщин. Кран там отодвигается в сторону и можно помыть волосы, например, или младенца. © ZiggyS6 / Reddit

«Только что переехала и... обалдеть просто, эта кладовка — это нечто! Все запасы сразу видно, ничто не пропадает в глубине дальних шкафчиков»

Чадо Брюн
1 час назад

Пищевые продукты рядом с лакокрасочными. Как бы ок… Современные краски, все дела. Но прямо дискомфортно от фото

-
-
Ответить

«С таким подарком я готов собирать мебель хоть каждый день»

tama
1 час назад

У меня есть комод, года четыре ждёт своего мастера.

-
-
Ответить

Это очень удобно, если вы моете посуду руками. В одной раковине мыльная вода, в другой вы ополаскиваете тарелки, а в середину скидываете остатки еды

O_о
44 минуты назад

Это если ещё и воду экономите и моете не под проточной водой, а с пробкой, как в тазике.

-
-
Ответить

«Не помню, где я купил эти кастрюли, но у них у всех внутри есть мерные деления. Как выяснилось, это очень удобно»

Тилли
1 час назад

Мои кастрюли тоже с мерниками. Не пользовалась мерниками ни разу

-
-
Ответить

«Это моя шикарная сумка с инструментами — туда влезает вообще все»

«Мы с парнем работаем сменами, поэтому еду готовим на неделю вперед. Стеклянные контейнеры нам сильно упростили жизнь!»

«Съездил в отпуск, а там везде такие! Вернулся и себе поставил в ванную. Как жил раньше — не понимаю»

O_о
41 минута назад

В роддоме заценила. Когда еле ползаешь - аще огонь. Кровь, например, присыхает, чтобы не лезть в душ каждый раз.

-
-
Ответить

Шикарный будильник! 2 USB-порта, 2 розетки, даже сама вилка — и та с розеткой

Ana.Rok
1 час назад

Так, как ее воткнули, вилка занимает две розетки

-
-
Ответить

В такие розетки легко помещаются две большие вилки

Этот душ показывает температуру воды и позволяет ее настраивать вплоть до градуса

Чадо Брюн
1 час назад

Вроде и баловство, но иногда так заколебывает искать ту самую температуру

-
-
Ответить

«У меня в душе стеклянная шторка, а в ней дыра. Очень удобно! Можно просунуть руку и включить душ, не промокнув с головы до ног»

«Лучшая покупка для дома — холодильник с кулером для воды. Работаю удаленно, и это буквально моя палочка-выручалочка»

Тревожное Пирожное
25 минут назад

Ай, там надо постоянно фильтры менять и периодически систему промывать, иначе будешь через некоторое время плесень пить

-
-
Ответить

«Лучшая вещь, которую когда я когда-либо в своей жизни покупала!»

Это кухонная планетарная машина. В ней можно замешивать тесто, взбивать, смешивать ингредиенты и подключать разные насадки.

В однокомнатной квартире для цветов не так много места, особенно если подоконники заняты котами. Фитомодуль изменил все!

«Лучшая покупка для бюджета и питания — всего 100 калорий и чашка кофе теперь стоит копейки»

Чадо Брюн
1 час назад

А можно еще полкружки сиропом не заливать… 100 калорий для напитка не так уж и мало, если ты следишь за питанием

-
-
Ответить

«Для сравнения: раньше я каждый день брала в кофейне кофе в 6 дороже! И калорий в нем было 300».

Таймер варки яиц, который показывает, в какой степени они сварились

«Всмятку, в мешочек, вкрутую».

«Я сто лет на нее смотрела, но денег было жалко. Купила! Сейчас с ума сойду от счастья»

SELENA N
45 минут назад

Для о-о-очень большой семьи.
Приобрести осталось слайсеры для сыра, колбас, овощей и пр. и пр.

-
-
Ответить

«Я сама хлеб пеку и мне никогда не нравилось, что я не могу его ровно и красиво нарезать. Но с электрической хлеборезкой... Просто песня! Одна буханка — 20 аккуратненьких ломтиков! А раньше было всего 14».

