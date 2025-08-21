Вещь забавная, но для неё нужен не кружок, а квадратик нa варочной панели) Чтобы нагревалась равномерно.
15+ человек поделились находками, которые навсегда изменили их быт
Идеальный быт состоит из мелочей, которые делают жизнь проще и приятнее. Мы отыскали людей, которые нашли такие крутые вещи, что не могут понять, как жили без них раньше. Мы теперь тоже такое хотим.
«Я влюбилась! На разделенной сковородке ужин готовится гораздо быстрее и проще»
«Настоящая палочка-выручалочка для любой мамы»
Какой лютый зашквар про "специально для женщин". Мужчины не моют головы? Не купают детей?
- Раковину разработали специально для женщин. Кран там отодвигается в сторону и можно помыть волосы, например, или младенца. © ZiggyS6 / Reddit
«Только что переехала и... обалдеть просто, эта кладовка — это нечто! Все запасы сразу видно, ничто не пропадает в глубине дальних шкафчиков»
Пищевые продукты рядом с лакокрасочными. Как бы ок… Современные краски, все дела. Но прямо дискомфортно от фото
«С таким подарком я готов собирать мебель хоть каждый день»
Это очень удобно, если вы моете посуду руками. В одной раковине мыльная вода, в другой вы ополаскиваете тарелки, а в середину скидываете остатки еды
Это если ещё и воду экономите и моете не под проточной водой, а с пробкой, как в тазике.
«Не помню, где я купил эти кастрюли, но у них у всех внутри есть мерные деления. Как выяснилось, это очень удобно»
«Это моя шикарная сумка с инструментами — туда влезает вообще все»
«Мы с парнем работаем сменами, поэтому еду готовим на неделю вперед. Стеклянные контейнеры нам сильно упростили жизнь!»
«Съездил в отпуск, а там везде такие! Вернулся и себе поставил в ванную. Как жил раньше — не понимаю»
В роддоме заценила. Когда еле ползаешь - аще огонь. Кровь, например, присыхает, чтобы не лезть в душ каждый раз.
Шикарный будильник! 2 USB-порта, 2 розетки, даже сама вилка — и та с розеткой
В такие розетки легко помещаются две большие вилки
Этот душ показывает температуру воды и позволяет ее настраивать вплоть до градуса
Вроде и баловство, но иногда так заколебывает искать ту самую температуру
«У меня в душе стеклянная шторка, а в ней дыра. Очень удобно! Можно просунуть руку и включить душ, не промокнув с головы до ног»
«Лучшая покупка для дома — холодильник с кулером для воды. Работаю удаленно, и это буквально моя палочка-выручалочка»
Ай, там надо постоянно фильтры менять и периодически систему промывать, иначе будешь через некоторое время плесень пить
«Лучшая вещь, которую когда я когда-либо в своей жизни покупала!»
Это кухонная планетарная машина. В ней можно замешивать тесто, взбивать, смешивать ингредиенты и подключать разные насадки.
В однокомнатной квартире для цветов не так много места, особенно если подоконники заняты котами. Фитомодуль изменил все!
«Лучшая покупка для бюджета и питания — всего 100 калорий и чашка кофе теперь стоит копейки»
А можно еще полкружки сиропом не заливать… 100 калорий для напитка не так уж и мало, если ты следишь за питанием
«Для сравнения: раньше я каждый день брала в кофейне кофе в 6 дороже! И калорий в нем было 300».
Таймер варки яиц, который показывает, в какой степени они сварились
Был такой. Ужасный химический запах, и через некоторое время он к тому же развалился на части. Хотя яйца с ним варить удобно.
«Всмятку, в мешочек, вкрутую».
«Я сто лет на нее смотрела, но денег было жалко. Купила! Сейчас с ума сойду от счастья»
Для о-о-очень большой семьи.
Приобрести осталось слайсеры для сыра, колбас, овощей и пр. и пр.
«Я сама хлеб пеку и мне никогда не нравилось, что я не могу его ровно и красиво нарезать. Но с электрической хлеборезкой... Просто песня! Одна буханка — 20 аккуратненьких ломтиков! А раньше было всего 14».
