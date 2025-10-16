15 фото, боль которых поймут все, кто хоть раз пытался готовить по рецепту
1 час назад
Как бы мы ни старались следовать рецепту, иногда выходит совсем не то, что мы ожидали. И это досадно, ведь потрачены и время, и деньги, и продукты. Но некоторые пользователи сети способны посмеяться над своими кулинарными навыками и, ничуть не смущаясь, выкладывают свои творения в интернете. Взгляните на самые яркие из них.
«Омлет, который я хотела приготовить, и печальный итог. А ведь я четко следовала рецепту!»
- Это просто безумие какое-то... © eliz1bef / Reddit
«Мы захотели сделать такой торт сами. Многое пошло не так, но все равно было очень вкусно!»
Мне это очень нравится, что если внешне получилось плохо, то на вкус все равно отлично
«Я все делала четко по рецепту!»
- Сколько-сколько сливочного масла ты бахнула? © RealLiveGirl / Reddit
«Моя первая попытка приготовить домашнюю пасту»
Мама еще в моем детстве делала домашнюю пасту получилось очень вкусно
«Делала торт для своего мужчины. Старалась, но получилось что получилось»
- Да твой круче, ты чего! © silima_art / Reddit
«Рецепт отличный, я могу винить только себя»
«Попросила мужа торт с лягушкой на свой день рождения»
«Вложила в них всю душу, но это не помогло»
«Попыталась сделать своему парню торт в стиле игры The Legend of Zelda. Получилось не очень, но он и его коллеги все равно его съели»
«Мои маффины. Не спрашивайте... Слишком многое пошло не так»
«Ожидание и реальность»
«Что я хотела и что получилось»
«Вот что я планировала приготовить, и что получилось. Но все равно было вкусно!»
Если оно пропеклось, то просто нарезать на порционные квадраты и съесть)
«С днем рождения, любовь моя»
«Взгляните на мой банановый хлеб»
А вот и еще несколько статей с кулинарными «шедеврами»:
Вспомнила, как однажды у меня получилось печенье вкусное, но страшное, напоминающее персонажа с картины Мунка)
