15 фото, боль которых поймут все, кто хоть раз пытался готовить по рецепту

Кухня
1 час назад
15 фото, боль которых поймут все, кто хоть раз пытался готовить по рецепту

Как бы мы ни старались следовать рецепту, иногда выходит совсем не то, что мы ожидали. И это досадно, ведь потрачены и время, и деньги, и продукты. Но некоторые пользователи сети способны посмеяться над своими кулинарными навыками и, ничуть не смущаясь, выкладывают свои творения в интернете. Взгляните на самые яркие из них.

«Омлет, который я хотела приготовить, и печальный итог. А ведь я четко следовала рецепту!»

«Мы захотели сделать такой торт сами. Многое пошло не так, но все равно было очень вкусно!»

Marletka
12 минут назад

Мне это очень нравится, что если внешне получилось плохо, то на вкус все равно отлично

-
-
Ответить

«Я все делала четко по рецепту!»

«Моя первая попытка приготовить домашнюю пасту»

Marletka
11 минут назад

Мама еще в моем детстве делала домашнюю пасту получилось очень вкусно

-
-
Ответить

«Делала торт для своего мужчины. Старалась, но получилось что получилось»

«Рецепт отличный, я могу винить только себя»

«Попросила мужа торт с лягушкой на свой день рождения»

«Вложила в них всю душу, но это не помогло»

«Попыталась сделать своему парню торт в стиле игры The Legend of Zelda. Получилось не очень, но он и его коллеги все равно его съели»

«Мои маффины. Не спрашивайте... Слишком многое пошло не так»

«Ожидание и реальность»

«Что я хотела и что получилось»

«Вот что я планировала приготовить, и что получилось. Но все равно было вкусно!»

«С днем рождения, любовь моя»

«Взгляните на мой банановый хлеб»

Фото на превью fnc_clod / Reddit

Комментарии

Уведомления
Руконожка Ай-Ай
37 минут назад

Вспомнила, как однажды у меня получилось печенье вкусное, но страшное, напоминающее персонажа с картины Мунка)

Комментарий с изображением на AdMe.Media
-
-
Ответить

Похожее