15 фото, боль которых поймут все, кто хоть раз пытался готовить по рецепту

Как бы мы ни старались следовать рецепту, иногда выходит совсем не то, что мы ожидали. И это досадно, ведь потрачены и время, и деньги, и продукты. Но некоторые пользователи сети способны посмеяться над своими кулинарными навыками и, ничуть не смущаясь, выкладывают свои творения в интернете. Взгляните на самые яркие из них.