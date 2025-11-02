15 фотографий, которые идеально иллюстрируют фразу «папа остался с детьми»
Когда мама уходит по делам, уходит и строгий распорядок дня. Папы и дети немедленно объявляют режим «творческого хаоса», где можно порисовать фломастерами прямо по спине, от души вдарить по барабанам и покататься на санках весьма неожиданным способом. Мы собрали 16 уморительных доказательств того, что когда папа остается с детьми ну очень веселая жизнь.
«Жена оставила меня с детьми и вот»
«Мой замечательный муж на „кенгуру-дежурстве“ с нашей недоношенной дочкой (мы ее удочеряем), пока я на конференции, которую запланировала еще до того, как узнали, что станем родителями»
«Первая в жизни горка для моего мужа и сына!»
«Муж вырос в Алабаме, там нет снега, а сыну всего четыре. На Рождество приехали к моим родителям в Индиану — и по этим счастливым мордашкам все понятно».
«Оставила мужа с ребенком буквально на час. И вот, что застала, когда вернулась»
- Я сейчас прям горжусь тем, что я мужчина. © mcjunk32 / Reddit
«Вот как папы решают вопрос душа во время присмотра за ребенком»
- Надеюсь, ты своей жене об этом не говоришь? © smoochface / Reddit
«Жена купила серую накидку для коляски, и я просто не смог удержаться — устроил фотосессию в стиле сцены с носорогом из „Эйса Вентуры“. Когда-нибудь она будет меня за это ненавидеть»
- Я показал это жене, она вздохнула и сказала: «Господи Иисусе». © PuppetMaster189 / Reddit
«Разрешил своему шестилетке выбрать шторку для душа»
- Он выбрал, я поддержал, жена — категорически против. Решение принято большинством голосов: 2 «за», 1 «против».
«Это дало мне возможность полежать целых 10 минут»
- Недавно видел пост про немецкого тату-мастера, который делал примерно такую же работу — и брал за это около тысячи долларов. © wasabi1787 / Reddit
«Папа обещал покататься на санках — папа покатался...»
Теорию сдал, теперь сдает экзамен
Походы в магазин с папой всегда превращаются в веселое и незабываемое приключение
«Неделя первая. Кажется, мы научились сосуществовать вместе»
«Мы с дочкой готовы снова держать в страхе весь район на Хеллоуин»
Когда папа поддерживает творческую жилку в ребенке с ранних лет
«Только что стал отцом и надел свой суперкостюм еще в роддоме»
Какая из этих историй заставила вас рассмеяться в голос? А какой «папин лайфхак» вы взяли бы на заметку? Делитесь в комментариях: нам интересно узнать, какие безумные приключения случаются у вас, когда папа остается с детьми!
