15 фотографий, которые идеально иллюстрируют фразу «папа остался с детьми»

Какая из этих историй заставила вас рассмеяться в голос? А какой «папин лайфхак» вы взяли бы на заметку? Делитесь в комментариях: нам интересно узнать, какие безумные приключения случаются у вас, когда папа остается с детьми!

А вот еще наши статьи про отцов: