У меня есть и мама, и папа, причем папа хотел именно девочку и не пытался как-то «компенсировать» отсутствие сына, но я всегда обожала делать с ним всё. Он мастер нa все руки, привык много делать сам, поэтому я и мебель собираю, и плитку умею укладывать, и вообще весь ремонт практически (кроме электрики), и машину вожу точно так же, как он сам. Но наборы инструментов с собой не ношу. Это как-то совсем странно😂
16 историй о том, что папино воспитание — это вообще другой уровень
Батя — это вам не мама, подход к ребенку у него совершенно иной. Он действительно может все, что угодно: рассказать, почему звездочка летит за нами, когда мы движемся, научить дочку чинить мотоциклы... Эта статья — об отцах и о том, как они справляются с воспитанием.
- Папа растил меня в одиночку. У меня два брата, и он не знал, что девчонок как-то иначе нужно воспитывать. Ну и учил меня работать по дому: столярничать, разбираться в электрике, чинить машины и мотоциклы — он механиком работал. Быть единственной девочкой в семье из трех мужчин — это ужас. Меня злило, что не с кем поиграть в переодевалки, обсудить прически и макияж, поговорить о мальчиках... Нет, папа никогда не отговаривал меня от «девчачьих штучек», но он их и не понимал, поэтому я держала все в себе и просто делала, что он скажет, чтобы хоть так проводить с ним время. А потом папы не стало, братья съехали, и вот тогда, живя одна, я поняла, какими полезными были папины уроки. Мне не нужно было лезть в интернет, чтобы узнать, как починить микроволновку, заменить шины или масло в машине, или завести ее, если я застряла на дороге, а помочь некому. Я всегда ношу с собой мини-набор инструментов, и вы представить не можете, как часто он меня выручал. Я никогда не вызывала электрика или рабочего, чтобы починить что-то дома. Пап, благодаря тебе я умею больше, чем те, у кого есть оба родителя. Благодаря тебе я выросла женщиной, которой никогда не придется зависеть от других. Скучаю и люблю тебя. © Unknown author / Reddit
- Ехали мы как-то всей семьей на поезде. Наступила ночь, на небе звезды, и кажется, что они тоже движутся. Дочь (4 года) заметила это и спрашивает: «Папа! А почему мы едем, а за нами летит вон та звездочка?» Ну я и додумался сказать ей, что это не звездочка, а ворона с фонариком! Ей уже 19, вспоминает до сих пор. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- Было мне лет 14-15. Пригласила подруга на день рождения, в соседний дом. Я была домашним ребенком, никуда особо не ходила, и в тот день папа мне поставил условие: прежде чем я уйду, я должна съесть огромную тарелку борща. В итоге я попала на праздник, просто посидела, и даже торт не ела. До сих пор интересно, что это было и зачем так. © Подслушано / Ideer
- Я учился где-то классе во втором, и все дети в школе начали делать бумажные самолетики. Эта мода просто внезапно прижилась, все бросали самолетики, и только я не мог понять, как их сделать. И никто мне не помогал. И вот прихожу я домой — грустный, физиономия кислая. За ужином папа спросил, чего я расклеился. Ну я и рассказал ему, что друзья не научили меня делать бумажные самолетики, а мне так хотелось тоже их запускать. Папа просто кивнул, и мы продолжили ужинать, потом он занялся своими делами... В общем, я уже не помню, в какой момент он подошел и похлопал меня по плечу. Оборачиваюсь — а он держит в руке бумажный самолетик, который только что сделал. Я завопил от радости, обнял его и ревел от счастья. А потом мы пошли во двор — запускать самолетики. Несколько штук я, конечно, потерял, но папа сделал еще целую кучу самолетиков. В тот день я понял, что люблю папу всем сердцем. © MomentOfZen / Reddit
Судя по реакции, это было первое совместное действие и времяпровождения у ребенка с папой. Ну такое.
- Мой папа — вахтовик: месяц дома, месяц на севере. И он привык, что многие моменты нашей с братом жизни проходят мимо него. Но самый эпичный случай был, когда отец разбудил меня в 7 утра. Я говорю ему, что еще очень рано, иду обратно спать, а он все не унимается — говорит: «Ты так в школу опоздаешь!» А я ему: «Пап, я вообще-то на втором курсе универа...» © frensis.becon / Pikabu
- Мне было около семи лет, и мы с сестрой собирались спать. Расстилаю я постель, и вдруг как заору! Вся кровать была покрыта насекомыми: крошечные черные муравьи, мухи, сороконожки... кого ни назови, они там были. Когда родители вбежали в комнату, мы с сестрой плакали от ужаса. Отец бросился к кровати. Мне мгновенно стало спокойнее — папа пришел, чтобы спасти нас — а он как давай ржать! Не просто смеяться — он аж хлопал по коленям и гоготал в голос. Пару часов назад он пробрался к нам в комнату и высыпал поддельных пластиковых насекомых нам под одеяла. И вот этим его приколам до сих пор нет конца. © bijoujules / Reddit
- Как-то в школе меня вызвали к директору прямо с урока. Захожу в кабинет — а там батя. Я обалдел: он постоянно работал, я его и видел-то редко. И он говорит, что дома произошла неприятность. Ничего ужасного, но с уроков он меня забирает. И вот идем мы к машине, я спрашиваю, что случилось, а он вдруг протягивает мне билет на бейсбольный матч и говорит: «Там „Mets“ играют, не пропадать же билетам!» А потом подарил мне фирменную майку команды и бейсбольную перчатку. До сих пор помню, словно это было вчера. © ADIDAS247 / Reddit
И звание "Отец года" присуждается... (барабанная дробь) человеку, насыпавшему пластиковых насекомых в кровати своих детей.
- Мамы не стало, когда я была совсем маленькой, и папа остался с четырьмя детьми один. Наши бабушки предлагали забрать нас у него — мол, мужик, не справится. Но папа не согласился. Он воспитал нас сам, один. Папа всегда был добр к нам, готовил самую вкусную еду, заплетал нам с сестрами косички, проверял (спокойно и без нервов) наши домашние задания, и казалось, что он все успевал. Папа был на всех наших утренниках и всех концертах, отводил брата на тренировки по футболу, меня в музыкальную школу, а сестер на рисование. Когда мы попросили собаку, папа купил нам собаку, и каждое утро гулял с ней в пять утра перед работой, чтобы мы поспали подольше. Папа мой герой, он замечательный человек. Мы очень его любим и благодарны за все, что он для нас сделал. © Мамдаринка / VK
- Однажды я проснулась, а у меня начались первые месячные. Я расплакалась, разбудила папу, не понимая, что вообще происходит, а он поехал и скупил мне весь магазин: от памперсов, которые завязываются на талии, как форма у борцов сумо, до тампонов и ежедневок. Я подслушала, как он разговаривал по телефону с бабушкой и спрашивал у нее совета. Через 4 года папы не стало, а я все еще скучаю по нему — каждый день. © fredabez1 / Reddit
- Мой папа — бывший музыкант. Когда меня позвали в рок-группу, он обеспечил нас аппаратурой, а меня — инструментом. Мы освободили сарай во дворе и оборудовали его под репетиционную базу. Папа даже пробил нам один из лучших клубов города под концерт. Но для всех соседей на два квартала во все стороны я вертихвостка, к которой ходят толпами волосатые и бородатые упыри с гитарами. © Подслушано / Ideer
Начались у девочки первые месячные. Она к брату, мол посмотри почему кровь. Он глядел- глядел - " Вообще-то я в этом ничего не понимаю, но по-моему у тебя яйца оторвались..."
- Когда мне было три года, папа получил на работе участок под дачу — кусок осушенного болота в пяти километрах от ближайшего автобуса. Половину моего детства он проторчал там, приговаривая, что это все для любимой доченьки. Да вот только мои приезды на дачу за всю жизнь можно по пальцам посчитать, потому что я с рождения жесткий аллергик и астматик. Столкновение с чем-то цветущим или укус шершня может отправить меня в больницу. И сейчас я на распутье: у меня ипотека, и если продать эту дачу, можно ипотеку закрыть и не париться. Но у папы (он уже по состоянию здоровья не может туда ездить) при любом разговоре об этом слезы на глазах. Мол, как же так, я ж туда всю душу вложил, а ты продавать хочешь. © Подслушано / Ideer
- Стараюсь сидеть на правильном питании — почти не ем жареного, картофеля и всего подобного. Недавно вернулась с учебы, а в холодильнике только суп. И папа мне говорит: «Ты, доча, поешь суп. Он легкий, картофельный, а то, что там жир сверху — так это не жир, а масло я добавил, когда зажарку делал». Спасибо, пап, за описание... © Карамель / VK
- Мой папа отучился на художника-модельера. Стилистом не стал, да и вообще работает в другой сфере, но нам с сестрой и мамой шил потрясающие платья. Когда я готовилась к свадьбе, само собой подразумевалось, что платье сошьет папа. Мы с ним пересмотрели, наверное, миллион картинок, выбрали фасон. Ткань у него в запасе была, он все раскроил и обнаружил, что нужного ему кружева в ближайших магазинах нет. Нужное можно заказать, но доставки ждать долго, а папа у меня нетерпеливый. В итоге он нашел в интернете схему, купил нитки и крючок и сам связал эту оборочку. Не мог допустить, чтобы его любимая младшая дочка выходила замуж непонятно в чем. © Подслушано / Ideer
Какая дилемма? Для папы важен этот участок, это его молодость, силы, время. Вот даже если так глупо. Это его участок.
А ипотека - автора. Взяла сама, сама и закрывай потихоньку.
- С 15 лет я мечтала о татуировке, но отец всегда был против. У нас теплые отношения, и я не хотела их портить из-за рисунка. А сейчас готовлюсь к сдаче на права — решаем с папой билеты, и я делаю ошибку в одном и том же вопросе. И тут папа, подумав, говорит: «Все-таки тебе стоит сделать татуировку. Напиши на правой руке „Помеха справа“, и что это такое». © Карамель / VK
- У моего папы очень плохие зубы, что передалось мне по наследству. Они у него болели, как только выросли, лечить их было сложно и дорого, поэтому к сорока годам почти все они у него выпали. У меня в детстве все было неплохо, но в двадцать лет зубы начали крошиться, ломаться, я не вылезаю из кабинета дантиста. Суть в том, что папа считает это своей проблемой, так как это у меня от него, поэтому платит всегда он, запрещает даже за один зуб платить самой. Ну, не могу жаловаться. © Карамель / VK
- Папа работал маляром. Мне было 5 лет, когда мы с мамой пришли к нему на работу. А я была в новых красивых белых туфлях, ну и случайно наступила одной ногой в красную краску. Провалилась по самую щиколотку. Мама сильно ругалась, требовала от папы сделать туфли одного цвета. Так папа взял и окунул в краску и вторую туфлю! © Подслушано / Ideer
А вот эта статья — про юморных отцов и дедушек, которые знатно оттянулись, когда им доверили посидеть с мелкими.
Комментарии
пацан растроился, что его не научили делать самолетики - папа, делает самолётики сам, вместо того, чтобы научить ребёнка..... Почему бы не научить и не сделать их вместе??