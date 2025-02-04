16 историй о том, что папино воспитание — это вообще другой уровень

У меня есть и мама, и папа, причем папа хотел именно девочку и не пытался как-то «компенсировать» отсутствие сына, но я всегда обожала делать с ним всё. Он мастер нa все руки, привык много делать сам, поэтому я и мебель собираю, и плитку умею укладывать, и вообще весь ремонт практически (кроме электрики), и машину вожу точно так же, как он сам. Но наборы инструментов с собой не ношу. Это как-то совсем странно😂