18 пап и дедуль, которым доверили детей, и они знатно оттянулись

Некоторые мамы с неохотой оставляют детей на попечение пап и дедушек, а то кто знает, чем еще дело закончится. Порой эти опасения оказываются вполне оправданными, но иногда мужчины справляются с поставленными задачами просто виртуозно. Мы решили собрать истории о том, как папы и дедушки провели просто незабываемое время с малышами.