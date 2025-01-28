18 пап и дедуль, которым доверили детей, и они знатно оттянулись
Истории
1 день назад
Некоторые мамы с неохотой оставляют детей на попечение пап и дедушек, а то кто знает, чем еще дело закончится. Порой эти опасения оказываются вполне оправданными, но иногда мужчины справляются с поставленными задачами просто виртуозно. Мы решили собрать истории о том, как папы и дедушки провели просто незабываемое время с малышами.
- Помню, в детском саду у нас на каждый праздник устраивали утренники. А я терпеть не могла эти дурацкие платья принцесс: носить неудобно, все чешется. На очередной Новый год стала клянчить у родителей другой костюм. Наконец папа предложил мне нарядиться пиратом. Но вот незадача — мама как раз в другой город уехала, костюм шить некому. Папуля не растерялся: откопал свою старую тельняшку, приклеил к ней игрушечного попугая, а из шарфа сделал повязку на глаз. На утреннике я просто фурор произвела.
- Дедушка вечно возится с внучкой в гараже на даче, а она жуткая почемучка. На днях в садике был утренник, ребенок торжественно пригласил на мероприятие и дедушку. И вот чадо с гордым видом заявляет: «Стих собственного сочинения, посвященный дедушкиному хобби: Мала ока. Ока не река. Машина ока! » Дедушка чуть со стула не навернулся от смеха, а все папы были наши. © Подслушано / Ideer
- У дочи тут в школе Хэллоуин справляли. Так вот, из 150 человек родителей только я и еще пара пап пришли в костюмах. Возможно, остальные взрослые и смотрели на меня, как на тронутого, зато дочурка была в восторге, когда я смог составить ей компанию на специальном костюмированном танце. © reco84 / Reddit
- Иногда недостаток сна приводит к самым безумным последствиям. Муж каждую ночь забирает нашу малышку из спальни, чтобы дать мне поспать. Выхожу я тут как-то проверить, как у них дела, а они дрыхнут без задних ног, причем голова дочки засунута подмышку благоверного. Надо сказать, я знатно удивилась. © Kthulhu42 / Reddit
- В детстве мне понравился один галстук из папиного гардероба, и я захотел надеть его на утренник. Папа всю ночь подрезал и кроил его. В итоге на утреннике я был самым модным товарищем в крутом галстуке за кучу денег. © Подслушано / Ideer
- Оставила мужа с двухлетним сыном, попросила уложить спать, а сама помчала в магазин. Два часа отсутствовала и была уверена, что у мужа там уже полный караул. Возвращаюсь домой, и у меня просто челюсть отваливается: муж спокойно чай попивает с вареньем, а сын спит. Спрашиваю, как же у него это получилось, а муж отвечает: «А я лег спокойно на диван и глаза закрыл. Сынок попрыгал, побегал, лег рядом и уснул.» © Мамдаринка / VK
- Однажды мне надо было на целый день уйти по делам, и муж остался с детьми. Вернулась, а в квартире идеальный порядок, дети накормлены, красота! Сразу заподозрила что-то неладное и через пару дней опять их оставила. Когда неожиданно объявилась, то просто офигела. Вижу такое: в квартире бардак, дети с ума сходят, а муж сидит с подушкой на голове. Когда муж меня заметил, то грустно посмотрел на меня и с усталым вздохом сказал: «Сегодня моя мама не смогла прийти.» © Мамдаринка / VK
- Как-то на Рождество мой папа устроил настоящее шоу. Дождался, пока мы все по кроватям отправимся, и начал орать как резанный: «Эй, мне все равно, кто ты! А ну-ка живо снимай оттуда свои сани!» Мы тут же кинулись к папе и давай его уговаривать, чтобы он не орал на Санту. © Slamslam102 / Reddit
- У нас на кухне раковина разделена на две части: мойка и сушка. Однажды оставила мужа с сыном (ему тогда было 8 месяцев), а сама пошла к врачу. Попросила, по возможности, помыть посуду и искупать малого. Прихожу: в одной половине раковины муж моет посуду, а во второй сын плещется. Муж такой мне и говорит: «Теперь я знаю, почему ты многое не успеваешь! Смотри, как надо!» © Мамдаринка / VK
- У сына тут костюмированный праздник был, ну и я тоже решил нарядиться. Когда привел его в школу, выяснил, что я единственный родитель, который на это отважился. А мне показалось, что будет прикольно. И все бы ничего, но потом я понял, что домой придётся возвращаться в одиночку. На секундочку, я был одет в костюм Миньона. © Chip_Prudent / Reddit
- Оставила пятилетнего сынулю с мужем на пару часов. Сама с легкой душой отправилась за покупками. Ну что такого может случиться? Возвращаюсь домой через час и вижу потрясающую картину: вся кухня в муке, на столе недоделанное тесто. Заглядываю в другую комнату, а там муж напялил парик, взял молоточек в руки и изображает из себя судью: «Выношу вам строгое наказание в виде 11 лет школы за то, что вы уничтожили пакет муки и загрязнили всю кухню! Исполнять будете в начале сентября!». © Мамдаринка / VK
- Как-то пошли мы с папой в развлекательный парк. Я очень хотел покататься на «американских горках», но боялся это делать без папы. А папулю жутко на этом аттракционе укачивало. Но отец все равно купил нам билеты, и мы круто прокатились. Я просто влюбился в «горки», а бедный папа весь день после этого ходил зеленый и мучился животом. © SteveFrench12 / Reddit
- У меня в комнате висит моя детская фотография с утренника в детском саду. Все, видя снимок, всегда умилялись, хвалили, удивлялись, и только мама неизменно бросала обиженно-расстроенные взгляды. Правда, недавно выяснилось: в тот день папа собирал меня в детский сад. И в результате умудрился надеть на меня платье задом наперед. За столько лет никто и не заметил! © Подслушано / Ideer
- Захотелось неделю назад нашему четырехлетнему сыну поиграть с песком, замки полепить! На улице зима, моря рядом нет, пляжа нет, снега нет. Муж не может оставить желания сына без внимания, поэтому он купил клеенку, мешок дорогого чистого песка и прямо в доме устроил малому настоящий пляж! © Мамдаринка / VK
- Муж тут умудрился убедить нашего сынулю, что у нас в доме находится фабрика по производству изюма. Предложил чаду положить виноградинки на подоконник. А после того как дите отправляется спать, втихаря съел весь виноград и вместо него положил изюм. До сих пор так развлекаются. © bmy89 / Reddit
- Отправили пятилетнего сынулю на неделю к деду. Ребенок быстро заскучал, и дед решил сыграть с ним в охотников за сокровищами. Зарыл в саду коробку с монетками, карту нарисовал. Сына просто пищал от восторга. А на следующий день деда чуть сердечный приступ не хватил. Решил он в магазин съездить, а бумажника нет! Весь дом обрыл — найти не может. В результате выяснилось, что малой закопал «сокровище» в саду, одна незадача — позабыл где. В результате оба занимались раскопками до вечера, но бумажник все-таки нашли.
- Собрался тут сына спать укладывать, а он расплакался: слишком рано, он еще в приставку порубиться не успел. Предложил сыграть ему в «посылки». Он выбирает, какой посылкой он будет, я в зависимости от этого либо аккуратно укладываю его на кровать, либо бросаю туда. Дите плакать не прекратило, но согласилось. И вот, подхожу я к кровати и спрашиваю, какой посылкой он будет. «Грустная пижама» — всхлипывает сынуля. Ну я и сбросил его аккуратненько на кровать. Ребенок тут же расхохотался и попросил продолжения, потому что теперь он «веселая пижама». Поиграли еще немного, а потом он преспокойно заснул. © cortesoft / Reddit
- Мама впервые уехала в командировку, когда мне было лет 5. На хозяйстве остался папа. Первые пару дней папа еще пытался заплетать мне косички перед садиком, потом плюнул и перешел на хвостики, чтоб на час раньше не вставать. Беда пришла, откуда не ждали. Как-то с утра обнаружилось, что у меня все парные гольфы закончились. Ну папа не растерялся, взял один красный и один зеленый. Зеленый надел на правую ногу, а красный на левую и заговорщицки сказал: «Если кто спрашивать будет, скажи, что ты в корабль играешь, а гольфы — твои сигнальные огни». Папа тогда в торговом флоте работал. Так что один день я была человеком-пароходом.
Кстати, а вот еще несколько доказательств того, что папам по силам и косички дочке заплести и младенца укачать.
Комментарии
Уведомления
Господи! Ну где эти мужчины без завышенного чувства собственной значимости, с чувством юмора и ответственным отношением в детям!!!
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Хочется верить, что папа-затейник с пляжем также прекрасно уберёт все последствия.
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