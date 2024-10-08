16 историй, прочитав которые можно подумать: «Вот внезапно-то как»

Иногда жизнь подкидывает нам такие ситуации, что по ним можно написать сюжет для своего фильма-головоломки. А самое занятное то, что такое может произойти с кем угодно и когда угодно. И вот такими историями с неожиданной развязкой и поделились герои нашей статьи.