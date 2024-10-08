16 историй, прочитав которые можно подумать: «Вот внезапно-то как»

Истории
4 часа назад

Иногда жизнь подкидывает нам такие ситуации, что по ним можно написать сюжет для своего фильма-головоломки. А самое занятное то, что такое может произойти с кем угодно и когда угодно. И вот такими историями с неожиданной развязкой и поделились герои нашей статьи.

  • Встретила парня в метро, наши взгляды пересеклись, и я сразу поняла: это судьба. Мы разговаривали всю дорогу и даже обменялись номерами. На следующей неделе договорились встретиться на ужин. Он пришел с цветами, но вдруг сказал: «Ты ведь понимаешь, что я женат?» Я остолбенела, не зная, что сказать. Он добавил: «Но мы можем быть просто друзьями, верно?» Цветы я все же взяла, но ужин закончился через 10 минут. Он еще и обвинил, что я, видите ли, тогда в метро не увидела у него обручалку. © Карамель / VK
  • Пару дней назад приехал в гости к родителям, с порога услышал их ссору. Папа говорил маме, что она убрала пыль с потолка в ванной и теперь он не видит там изображение медведя как раньше. Захожу к ним, а папа уже ищет пауков на кухне, чтобы переместить их в ванную. Надеется на то, что они новую паутину сплетут и он снова будет наблюдать за очертаниями медведя. Ржу, просто не могу! Пусть между ними только такие глупые и детские ссоры и остаются! © Палата № 6 / VK
  • Моя жена работала в магазине автозапчастей. У нее был один клиент, который приходил и постоянно раздражался на всех, кто его консультировал. Этот сердитый чувак также был постоянно красным и выглядел болезненно. В один прекрасный день моей жене просто надоело это, и она отчитала его. При этом она не преминула добавить: «Возможно, вам также стоит сходить к врачу, потому что вы выглядите так, будто вот-вот свалитесь от сердечного приступа!»
    После этого она некоторое время не видела его, а когда увидела, то даже не узнала. Он сильно похудел и вообще вел себя дружелюбно. Он подошел к ней и сказал: «Вы спасли мне жизнь. Я действительно последовал вашему совету и пошел к врачу. У меня не только было опасно высокое давление, но я был на грани инсульта!» Он изменил свою диету, начал заниматься спортом и вернулся изменившимся человеком. © gonzar09 / Reddit
  • Надо было отвести дочь к стоматологу. Понятно, что все дети боятся стоматолога, и что там дети, если я и сама боюсь. Малую надо было морально готовить к этому. Что я только не говорила: и что это совсем не больно и пообещала поход в игровую комнату и сверхурочную порцию мороженого. Еще раз это все повторяла уже перед самым входом в здание, дочь даже такая взбодрилась и сама начала говорить, что она не боится, потому что уже взрослая. Подходим к кабинету, и в эту же секунду там раздается такой крик ребенка, что я аж подпрыгнула. На секунду мне самой хотелось убежать с того места. А дочь поворачивается ко мне с каменным лицом, выдыхает и говорит: «С тебя две порции мороженого и Киндер. Ну, что стоишь, пошли уже». © Мамдаринка / VK
Екатерина Силина
4 часа назад

Последнее , про стоматолога уже было , только немного изменили, был сын и не было в обещаниях игровой комнаты. А ответ такой же 🤷

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  • Любимый мужчина сказал, что готовит для меня сюрприз, и пригласил в гости. Вся в предвкушении, приехала и там на всю квартиру пахнет чем-то очень-очень вкусным. А мой любимый бегает в фартуке и перемазанный мукой, и гордо сообщает, что специально для меня испек пиццу. Покушать я люблю, пиццу особенно, поэтому жутко обрадовалась. Когда запищал таймер, он попросил меня вытащить ее из духовки, чтобы не подгорела, пока он руки моет. Надела варежки, вытаскиваю лист, а на умопомрачительно благоухающей лепешке, кусочками колбасы выложено: «Станешь моей женой?» Оборачиваюсь, а сзади стоит любимый на одном колене и с кольцом в руке. Разумеется, сказала «да», что и отметили пиццей, очень вкусной, кстати, получилась. © Палата № 6 / VK
  • Увидела в магазине золотую подвеску с камнем и прям загорелась ее приобрести. Еле дождалась получки и галопом понеслась за мечтой. Залетаю, а там какая-то мадам меряет мою цепочку! Перед зеркалом крутится и на посетителей вопросительно озирается. Ну я и говорю: «Глазки у Вас зеленые, а камень голубой, лучше изумруды посмотреть». Та цепь сняла, направилась к изумрудам, а я ту цепочку в охапку и к кассе. Думала, у меня от ее взгляда спина загорится. © Подслушано / Ideer
  • Мой друг был руководителем в крупной корпорации. Он был увлечен бизнесом, карьерным ростом и долгими часами работы, ведя стереотипный образ жизни в духе: «много работай — много отдыхай». Затем, после сильного выгорания и периода проблем со здоровьем, он взял перерыв. И в итоге стал учителем по медитации. © Cool-Newspapers / Reddit
  • Пришла на прошлых выходных на собеседование. Сижу в холле с двумя другими девушками, нам вынесли тест на трех страничках, попросили пройти. Вопросы были невероятно стандартные и стереотипные. А погодка-то какая шикарная была. Охота пойти погулять. Не хотела я все это заполнять. Подошла к HR-у и сказала, мол, давайте я не буду на все эти вопросы отвечать, а просто пообещаю вам хорошо работать. Она поржала, и сказала, что согласна. И взяла меня на испытательный срок. Две девочки, которые отвечали на вопросы, были в шоке и не поверили, что так можно было. © Палата № 6 / VK
  • Полгода назад я в метро ехала в гости к своей бабушке. В какой-то момент ко мне подсел незнакомый парень. Он аккуратно достал из моего уха один наушник и четыре станции мы слушали мою музыку. После я сказала, что мне нужно выходить, а парень спросил: «А куда ты едешь?» Я ответила, что к бабушке и парень спросил, можно ли ему со мной. Повел меня в магазин, купил торт, лимонад, сок, чай. И мы пошли к моей бабушке.
    Хорошо посидели, бабушка удивилась, но парень ей понравился. Мы поели пирожки, торт, весело провели время. После парень провел меня домой. А уже на следующий день мы начали встречаться. Тогда нам было по 19 лет, мы съехались через месяц, еще через два месяца расписались. Теперь мы муж и жена! Вот так быстро изменилась наша жизнь, и я в таком приятном шоке, но очень счастлива! © Палата № 6 / VK
  • Утро, муж собирается на важное совещание. Немного нервничает. Погладил рубашку, побрился. Уже весь оделся. Вышел в коридор, чтобы попрощаться со мной и детьми. Как тут дочка выбегает и говорит: «Папочка, закрой глазки. У меня для тебя сюрприз». Муж зажмурился, а дочь раз — и половину волос папе сбрила моей электрической машинкой. У меня сердце замерло, а муж улыбнулся дочке и поцеловал ее в щеку. Потом сына. Потом меня. Посмотрел на часы и такой: «В барбершоп успею, побреют налысо». Взял кепку и спокойненько ушел. © Мамдаринка / VK
  • У меня была знакомая — тихая библиотекарша, которая проводила дни в окружении книг, а вечера — в одиночестве дома. Она решила присоединиться к местной группе по импровизации, чтобы попробовать что-то новое. И уже через несколько месяцев обнаружила в себе природный талант к стенд-апу. Прошло два года, и она бросила работу, переехала в Лос-Анджелес и получила место сценариста в популярном комедийном шоу. © mariannamom / Reddit
  • Утром проснувшись, повернувшись к мужу, увидела злое лицо. Спрашиваю, что случилось, а он молчит. Ну, думаю, задела его пока спала. Давай извиняться, а он мне говорит: «Причем тут это? Как ты могла? Ты мне изменяешь в моих же снах!» И тут я поняла, что не только мы — женщины — странные. © Палата № 6 / VK
  • Еще в конце лета мой коллега весь день на работе ныл, что ему нужно все выходные копать картошку. Уговаривал всех сотрудников поехать с ним и помочь в обмен на шашлыки. Мол, одному девять соток очень сложно, а толпой легко и непринужденно. Все ему отказали, говорили, что лучше на рыбалку съездить. Так он вечером пишет в наш чат: «Приглашаю всех на рыбалку к себе на дачу. С меня шашлык, овощи, а вы должны копать червей в определенных местах, где я вам покажу!» © Палата № 6 / VK
  • У сменщицы дочка собралась в первый класс, вот она с работы и отпрашивалась. Я согласилась подменить, но это все услышал финдиректор. А он мужик вредный, в позу встал: «Если не явитесь — уволю». Позже он увидел, что я вместо нее, и позвонил ей: «Я к своим детям на первое сентября не ходил и ничего плохого не случилось». А та как ляпнет: «А вы у детей своих хоть раз спросили каково им?!» И трубку кинула. Секретарша потом рассказала, что он детям своим звонил и по разговору видно было, что они очень обижены тем фактом, что у него работа на первом месте всегда. С тех пор немного поменял к нам отношение. Радует, что хоть и в зрелом возрасте, но хоть что-то понял. © Мамдаринка / VK
  • Знакомая работала руководителем в крупной компании, следуя тому, что многие считают «идеальным» путем к успеху. Она годами продвигалась по карьерной лестнице, получала завидную зарплату и занимала ответственную должность. Но однажды, ни с того ни с сего, она решила оставить все это позади. Она переехала в маленький приморский городок и занялась гончарным делом. Самое интересное, что раньше она никогда не работала руками, но что-то внутри нее подтолкнуло ее к поиску более простой и творческой жизни. Со временем она совершенствовалась в своем ремесле, и постепенно ее работы стали получать признание. Сегодня у нее своя студия, она продает свои работы по всему миру и говорит, что никогда еще не чувствовала себя так спокойно по отношению к себе. © spicybaexo / Reddit
  • Живем в новостройке, где стены ну совсем как картонные. Жена ушла по делам, и мы с дочкой остались вдвоем дома. Надо было срочно в больницу ехать, а время уже на исходе, а мы все никак не можем выйти. Я по квартире ношусь, как угорелый, ищу ключи от машины. Уже 15 минут прошло, а ключей как не было, так и нет. Проверил все игрушки, мебель перевернул — ничего! Наконец, уже от бессилия, поднимаю руки и громко так выпаливаю: «Да где, блин, эти чертовы ключи?!»
    И тут вдруг слышу за стеной голос соседа, как будто он там все это время стоял и слушал: «В стиралке!» Я сначала подумал, неужели у нас стены еще и просвечивают? Подхожу к стиралке, открываю — и правда, вот они, мои ключики родные! В больницу в итоге успели. А вечером, когда жена вернулась, выяснилось, откуда сосед узнал, где искать. Оказывается, это не первый такой случай, и мама не раз ловила дочку на том, что она прячет ключи в стиралку. Сосед, видимо, это услышал и вовремя намекнул. Вот такие у нас картонные, но иногда очень полезные стены! © Real Story / VK

А вот вам еще подборка доказательств того, что никогда не знаешь, что может подкинуть обычный будний день.

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