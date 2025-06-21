Воспитывать детей, которых нет очень просто. Я великолепная мать несуществующим детям. Чем она недовольна?😁
Это настоящих сложно воспитывать
15 доказательство того, что порой даже близкие могут носить маски
В жизни каждого из нас может случиться поворот, который полностью изменит наше представление о партнере. Многие из нас живут душа в душу и уверены, что хорошо друг друга понимают. Но в какой-то момент случаются неожиданные открытия в семье или в отношениях, которые заставляет взглянуть на партнера чуть иначе. В этом материале мы собрали для вас именно такие случаи.
- Начал встречаться с девушкой. Общались, гуляли, кафе... И тут она просит, чтобы я сдал анализы. Хочет убедиться, что у меня все в порядке. Да без проблем, говорю, я хоть завтра принесу справку. Но только ты тоже сдай анализы. Она: «Зачем? Ты что, мне не доверяешь?» Я ей, мол, при чем тут недоверие, ты хочешь быть уверена, что я здоров, так и я хочу. Так и не получилось у нас с ней отношений. И общение как-то тоже завяло. © Myhomorij / Pikabu
- Так замечательно начинались наши отношения с молодым человеком. Столько было романтики, нежности и страсти. Уже через полгода, мы планировали, какую квартиру купим после того как поженимся, какой ремонт будет, и т.д. Я была уверена, что только с ним хочу прожить всю жизнь. А потом мы съехались. И началось. Он очень дотошный в быту. Следит, чтобы не было ни соринки, ни пылинки. Постельное белье ему нужно было менять два раза в неделю. А кухня — святое место. Там у него вообще все должно быть стерильно. Он по профессии повар. Помешан на своей работе. Я очень старалась соответствовать его требованиям, но не получилось. Хватило меня на четыре месяца. Да, я очень ленива. Я не хочу тратить свою жизнь на бесконечные процеживания и переваривания бульонов по нескольку раз, на генеральную уборку кухни после каждого приготовления еды. Но зато я сейчас умею хорошо готовить. Считай, как будто продвинутые кулинарные курсы прошла. Даже готовлю для себя что-нибудь этакое. Но только когда сама захочу. © Комната сплетен / VK
- Работаю не по профилю — у меня должность инженера. Специфика деятельности мне интересна. Недавно вышла замуж. Думала, смогу положиться на мужа и совместить быт, работу и получение дополнительного, необходимого образования. Но нет. Он считает, что мне не должно быть интересно ничего, кроме приготовления вкусной еды и воспитания детей (которых у нас еще нет). © Подслушано / Ideer
Воспитывать детей, которых нет очень просто. Я великолепная мать несуществующим детям. Чем она недовольна?😁
- Моя красотка-сестра решила, что не хочет встречаться с парнем, мол, скучно с ним. Из жалости к более невезучей сестре познакомила его со мной. Мы уже девять лет вместе. Вчера вечером у нас на кухне сидит моя красотка, ревет — поцапались с любимым: он, безработный, уговаривал ее взять очередной кредит. Сижу, успокаиваю. Мой кашу варит, чайник поставил. Сестра, всхлипывая: «Скучно у вас, по-стариковски как-то!» © Unknown author / Pikabu
- Рассталась с парнем после двух лет отношений. Все вокруг спрашивают: «Что случилось? Вы же идеальная пара были!» А мы поругались... сильно. Из-за имени для ребенка. Он настаивал, что если будет девочка — то только Матрена. В честь прабабушки. А я вот вообще не представляла, как буду звать дочку Матреной. Извините, но нет. Для кого-то мелочь, а для меня — принцип. Я категорически отказалась. Он стоял на своем: у них в семье традиция — называть в честь прабабушки, и по-другому быть не может. Ну что ж. Теперь пусть Матрену свою ищет сам. © Не все поймут / VK
- Спустя 2 года отношений парень перебрался ко мне. И его бесила моя кошка: все предлагал на улицу ее «отпустить». А однажды я пришла после смены, а кошки нет. Искала ее по дворам часа 3, пока соседская школьница не принесла мне кошку, заодно показав снятое на телефон видео того, как мой парень выносит кошку и оставляет ее около мусорных баков. Девочка это увидела и кошку быстро забрала. Парень со скоростью света перешел в раздел бывших, его вещи были упакованы и отправлены к его родителям. © Карамель / VK
- Познакомили меня некоторое время назад друзья с девушкой. Пообщались, погуляли, стали развиваться отношения. 3 месяца прошло, еще не съехались, но она стала у меня частенько оставаться. Все у нас было хорошо, цветочки-конфетки-подарочки, красота, в общем. И тут приходит она с работы и говорит:
— А мне коллега в любви признался! Ничего не хочешь предпринять?
—Что я должен предпринять? С кулаками на него бежать? Так ведь не за что, ну признался, ну с кем не бывает.
— А ты не боишься, что я его выберу?
— Не боюсь!
— Почему?!
— Так нафига нужна такая девушка, если тебе кто-то пару слов на ушко сказал, и ты уже взяла и выбрала его?
Честно, я не знаю, чего она ждала, но дверью хлопнула так, что стекла затряслись. © Unknown author / Pikabu
- Женат 5 лет. Думал, что знаю жену как облупленную. Последний год у нас трудный: сначала я сломал ногу и несколько месяцев на больничном. Потом сократили зарплату, а под конец вообще уволили. За несколько месяцев нормальную работу не нашел, пришлось идти на заправку. Тут еще и моей маме понадобилась срочная операция и реабилитация. Хотел взять кредит, но тут жена огорошила, что у нее есть накопления и возьмем деньги оттуда! Оказывается, все эти 5 лет она откладывала деньги с каждой покупки, типа мне говорила, что потратила 5000, а на самом деле 4500, и 500 откладывала. Выходит, она меня обворовывала? И когда я остался без работы, даже не подумала сказать о деньгах, молча смотрела, как я иду на первую попавшуюся работу за копейки вкалывать! Высказал ей все, на что получил лишь обвинения в том, что спускаю деньги в унитаз, и она создала подушку на черный день. Считает, что раз она с 14 лет пашет и ни разу дольше недели без работы не сидела, то все должны так же. © Подслушано / Ideer
- Решила купить букетик цветов у бабушки в метро. Пришла домой, поставила в вазу. Парень увидел, но промолчал. А потом такой вышел из душа и выдал: «Аня, а как ты узнала? Тебе кто-то сказал?» Я не понимала, что происходит. А потом вдруг выясняется, мой любимый изменил мне пару месяцев назад и пытался это скрыть, а увидев цветы — решил, что я узнала и мщу. Как хорошо, что эта бабушка была в том метро... © Карамель / VK
Сказaла бы, тaк, мoжет, мужик вообще бы нa работу не пошел. А че? Пусть жена пашет, онa же привычная, вoн, с 14 лет вкалывала..
- Он был внимательным и заботливым. Ел только правильную пищу, занимался спортом. Мы сошлись очень быстро. Уже через полгода он сделал мне предложение, и я согласилась. Все было чудесно ровно до того момента, когда мы начали собираться в наш медовый месяц. И я узнала что его мама летит с нами. И он горячо поддерживает эту идею, потому что: «Во-первых, это и мамин праздник тоже. Во-вторых, мама сможет проконтролировать, чтобы у нас быстрее появился ребенок, даст советы. У нас, кстати, номер один на троих. Так экономнее, мы же одна семья. Я развелась сразу после путешествия. © Мамдаринка / VK
- Муж сказал сыну, чтобы тот отдавал нам часть зарплаты, мол, уже вырос, пора бы в семью свою лепту вносить. Сыну 25 лет, живет с нами. Мы хорошо обеспечены, все втроем работаем, сын хорошо зарабатывает, муж устроиться помог. Есть машина, квартира хорошая, дача. Сын то, что зарабатывает, откладывает на ипотеку, не транжирит, кормим и одеваем его мы. И тут муж стал возмущаться, мол, сын должен давать деньги на продукты, коммуналку и за то, что я веду быт. Я против, мне не сложно. Хочу, чтобы ребенок мог скопить на квартиру, еще и решила ему с деньгами на первоначальный взнос помочь. Муж недоволен, что я лезу в его воспитание. Я объясняю, что ребенок во всем себе отказывает, еще и мы с него будем деньги брать? Мы не нуждаемся, зачем с ребенка копейку тянуть? © Love Psychology / VK
- Парень заявил, что устал от отношений и хочет взять паузу. Я, конечно, не дура, сразу поняла, что это его хитрый способ уйти по-английски, но при нем виду не подала. Просто сказала: «Как скажешь», — а сама решила, что раз пауза — значит, пауза. Только для меня она будет с бонусами. Начала отвлекаться, ходить на свидания, общаться с новыми людьми, наслаждаться вниманием. Прошел месяц, я спускаюсь к подъезду за очередной доставкой цветов, все по классике. И тут звонок: «Я отдохнул. Наверное, стресс был, вот и захотелось побыть одному. Приезжай, я еду приготовил». Ах, вот оно как? Отдохнул? Понял, что уже не так и хочется быть одному? А все уже, поезд ушел. Девушку нельзя оставлять в подвешенном состоянии. Особенно на месяц. © Карамель / VK
Мама проконтролирует, чтобы ребёнка скорее завели, живя с молодыми в одном номере. Такое na пронохабе показывают
- Развожусь с мужем уже от отчаяния жить нормальной жизнью. 15 лет брака мы просто пашем как проклятые, чтобы закрыть кредиты за квартиру и машину. Отказывая себе во всем, буквально, жили по минимальным расходам. Бывали дни, когда мы одну котлету делили пополам. И вот настал день, внесен последний платеж. Впервые за 15 лет спала спокойно. Ровно 12 часов. И вот утром мне муж сказал, что он взял очередной кредит на покупку земельного участка и строительство дома. Нет, с меня хватит. Я хочу жить. © Подслушано / Ideer
- Когда была в отношениях с бывшим, то не могла без него и дня прожить! В тот период я много работала, иногда даже ночью. Одним вечером написала парню, мол, я соскучилась и предложила прогуляться. Получила ответ, который меня «спустил с небес на землю»: «Там пробки большие, я не поеду». Хорошо, что в тот вечер я осознала, что работа мне не изменит, в отличие от парня. © Карамель / VK
- Встречалась с парнем, в отношениях был таким романтичным, что аж подружки завидовали. Через три недели съехались, думала, вот она — любовь. Ага, конечно. Первым делом заявил, что моя кошка, которая была подарком от бывшего, ему не нравится, слишком странно себя ведет. Потом начал предъявлять, что нужно еще и посуду поменять, тарелки, чашки там, из которых бывший ел. Апогеем стало то, что он хотел, чтобы я больше не ездила на такси, а только на общественном транспорте. Потому что в такси работает мой бывший и я могу с ним пересечься. В общем, он пошел нафиг со своими запросами. © Карамель / VK
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