14 историй о людях, чьи отношения не прошли испытание денежным вопросом

Финансовые вопросы способны испортить даже самые крепкие отношения. Друзья, которые казались преданными, могут раскрыться с неожиданной стороны, а родственники вдруг покажут свою настоящую сущность. Тем не менее есть и те, кто не позволяет деньгам омрачать отношения, ставя на первый план взаимное уважение и поддержку.