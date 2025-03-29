Если ты не питомец - изволь сам платить за содержание. Хотелось бы иного сценария, но коты отказались скидываться
14 историй о людях, чьи отношения не прошли испытание денежным вопросом
Финансовые вопросы способны испортить даже самые крепкие отношения. Друзья, которые казались преданными, могут раскрыться с неожиданной стороны, а родственники вдруг покажут свою настоящую сущность. Тем не менее есть и те, кто не позволяет деньгам омрачать отношения, ставя на первый план взаимное уважение и поддержку.
- С лучшей подругой мы знакомы 15 лет. Когда ей исполнилось 22, она познакомилась с богатеньким парнем, который жил на широкую ногу. Мы с ним тоже познакомились, а уже на следующее утро он прислал мне сообщение. Мол, оставь подругу в покое. Прошел год. И вот вдруг я узнаю, что подруга помолвлена! Сразу написала ей, а в ответ прочитала, что они не хотят, чтобы я была на их свадьбе. Я ведь из "низшего сословия", моя одежда явно будет плохо смотреться на их свадебных фотографиях. © Person_1999 / Reddit
- Был приятный знакомый, простой как три копейки, умудрился замутить с другом успешный бизнес. Теперь с родной матерью судится за оставшуюся от отца дачу. Было два бывших школьных друга, 11 лет дружили, а потом общались по случаю. Один на вахты подался, другой нашел хорошую удаленную работу; один теперь вообще не здоровается и смотрит мимо, второй через губу, а о том, чтобы хоть раз в год на чай зайти, речи не идет. © Подслушано / Ideer
- Знаю девушку, которая всю жизнь хотела выйти замуж за иностранца. Вышла за немца, переехала в Германию. Он жил на тот момент с родителями. И как-то она решила приготовить пирог, но ей не хватило два яйца. Девушка взяла их из холодильника, а потом, когда они пили чай с пирогом, его родители сказали: «Спасибо, конечно, но кто тебе разрешал брать наши яйца?» В итоге они развелись, потому что ее парень тоже оказался очень жадным. © Подслушано / VK
- Начала встречаться с мужчиной, когда нам обоим было лет за 30. Все было хорошо, пока не поняла, что денег мне стало катастрофически не хватать. Посидела, подумала, посчитала. И поняла, что уходит на 20-30 тысяч больше — в основном, на еду. А он мужчина не маленький, в 100 кг веса и 190 сантиметров роста, хомячит соответственно. Решила поговорить с ним. Говорю, мол, будь добр, либо приноси продукты, либо давай денег на то, что поесть на ужин хочешь. В ответ услышала, что мы расстаемся и что нельзя так с людьми обращаться. Не ожидал он, бедняга, от меня такой меркантильности. © hahata / Pikabu
- Мне 14. У моего папы есть двоюродный брат, который владеет рестораном. Как-то мы там обедали, и отец предложил мне устроиться туда летом на подработку. Тогда я решил, что это хорошая идея, потому что карманные деньги мне не помешают, а работать надо будет только в июне. Но позже выяснилось, что я должен отпахать 2 месяца за € 400! Это даже меньше минималки! Ну ок, звоню дяде, чтобы уточнить, когда выходить на работу, а он месяц трубку не берет. Потом вдруг сам набрал меня и наехал, мол, почему ты в ресторан не пришел и не спросил меня лично. Теперь он хочет, чтобы я отработал весь сезон. Мой батя говорит, что это ценный жизненный опыт. А еще он заявил, что заработанные денежки я буду отдавать им с мамой, чтобы они оплатили летний лагерь для моего младшего брата. Почему? «Не хотим, чтобы ты днями напролет сидел за компом». © R3nz- / Reddit
- Я экономила каждую копейку, дочке не могла фруктов купить, муж орал из-за всего. Подруга часто угощала малышку виноградом или клубникой зимой, для нас это была редкость. Потом муж ушел к моей подруге, оказывается, все его деньги уходили на нее, она угощала мою дочь за деньги моей семьи. Я вышла на работу, было сложно, но мы справились, сейчас нужды нет. Подруга же с моим мужем хлебнула горя, теперь она считает каждый рубль. © Подслушано / Ideer
- К 25 годам я начала хорошо зарабатывать и решила порадовать себя походом в театр на свой день рождения. Много лет хотела, но билеты недешевые, поэтому практичность побеждала. Купила билеты себе, мужу и своей маме. Бухтеть муж начал еще на подходе, мол, театр неудобно расположен. Потом были неудобные места (партер вообще-то), было душно, были слишком большие антракты, буфет был дорогой и далеко, а я ему не дала взять с собой бутерброды. За такие деньги, мол, места должны быть в царской ложе вообще. Ко второму антракту у меня уже слезы на глазах были. Даже моя очень деликатная мама не сдержалась: «Ну, Сережа, ну что ж вы так?» Видимо, от удивления он замолк. Но дома он меня продолжил отчитывать за непрактичность, неумение покупать билеты, неумение организовывать вылазки. А до кучи еще и за то, что моя мама ему высказала неодобрение. Это потом до меня дошло, что его самолюбие задел тот факт, что я просто взяла и купила дорогие билеты. Я-то, молодая дурочка, зарабатывала в 3 раза больше, чем он. Это был первый шаг к нашему разводу. © Мелисса Флорова / Pikabu
Бутылочка от холодного чая с коньяком в театре помогла бы более спокойно воспринимать критику мужа. И отпить и в антракте настучать (пластик не травматичен)
- Работала я одно время официанткой. Как-то в мою ночную смену за столиком сидела одна шумная компания. Те ребята то и дело совали мне деньги, чтобы я побыстрее выполняла их заказы, да еще и в конце нехилые чаевые оставили. В итоге с их стола я получила месячную зарплату и месячный объем чаевых. Утром после подсчета у кассира вышла недостача. Поскольку мы с ней хорошо общались, она попросила одолжить ей фактически половину моих чаевых. Я, добрая душа, отдала ей деньги, а эта чудесная женщина отработала еще пару смен и преспокойно уволилась. Через полгода я ее встретила в магазине бытовой химии, куда она устроилась работать. На вопрос, когда вернет долг, она на голубом глазу заявила, что отвезла деньги в кафе и отдала какому-то повару-стажеру. С тех прошло 20 лет, я до сих пор никогда и никому не даю в долг. © Ksyshenziya / Pikabu
- У парня была трешка в столице — досталась от родителей. Жена, молодая, хитрая, все уговаривала продать. Продали, купили, ремонт забабахали — конфетка, не квартира. Как то вечером он возвращается домой, открывает дверь, а там его вещи в общем коридоре стоят. Девушка сказала, что его разлюбила, а половина квартиры ее. Развели их без проблем, а квартиру разделили. Дядька родной ему потом сказал: "Я тебе говорил квартиру родительскую не продавай, сначала законы изучи, а ты: "Она же меня любит!" © PolAnd1234 / Pikabu
В начале 2000-х меня, школьницу, задурила цыганка и выцыганила 20 грн, когда это еще были несколько значимые деньги. Что ж, цыганам не подаю и отношусь скептически
- У моей младшей сестры дети-погодки, ипотека, за которую нечем платить, бездельник-муж и вечные долги. Сестрица в декрете, покупать вещи б/у детям не хочет, а тратит на новые, из которых дети вырастают. Кормить грудью не хочет, а смеси денег стоят. Наши родители тащат на себе ее семью! Платят ипотеку, покупают продукты, возят детей в больницы, берут их на выходных. Жалеют, мол, семья молодая, им трудно. А когда я попросила родителей одолжить мне денег на машину - отец лучшего друга продавал срочно и готов был отдать мне по цене ниже рыночной - отказали: "Ты молодая, бездетная, сама заработаешь". Я обиделась на родителей и в итоге машину все-таки купила, взяла кредит. А сестре родители оплатили отпуск на море, ведь она так устала с детьми. © Подслушано / Ideer
- У нас мама с теткой цапались за бабушкину квартиру. Тетка за 10 лет до этих событий переехала к родителям из региона, типа на заработки, оставив мужа и взрослого уже сына. На новом месте жила жизнью свободной женщины со всеми вытекающими. Бабушка и дедушка все видели, но вынуждены были молчать: стыдно было за дочь. А когда бабушки и дедушки не стало, врезала в дверь квартиры новый замок и перестала пускать мою маму: мол, у мамы своя квартира есть, пусть на эту не претендует. Хотя и тетки был свой дом в регионе. А вот денежки за коммуналку ждала от мамы исправно. Мама с полгода уговаривала ее продать и поделить квартиру, а тетка морозилась, не соглашалась выставлять по рыночной цене. Тогда маме надоел этот цирк, и она послала сестре через нотариуса уведомительное письмо, что либо она выкупает у нее долю, либо мама продает свою долю одной семье. Со скандалом тетка мамину долю выкупила, но отношения испортились навсегда. © Hangover Unicorn / ADME
- Лет 15 назад ходила я с друзьями или парнем в одну пиццерию, где была очень вкусная пицца. Платила всегда сама и оставляла там всегда на чаевые всю сдачу: хоть сотня там оставалось, хоть тысяча. И вот как-то спустя примерно 3 года мы с одним парнем пошли в эту пиццерию, поели, я расплатилась. А тут еще впервые подошел официант ко мне и поблагодарил меня, за то, что я всегда чаевые оставляю и принес мне сдачу. Я хотела ее оставить, а мой парень взял ее и забрал. А потом вдруг встал и потребовал, чтобы мы уходили, мол, он тоже официантом подрабатывал, и ему чаевые никогда не оставляли. Я растерялась и вышла. Впервые тогда столкнулась с таким патологически жадным человеком и не знала, как себя вести. © KatMi / Pikabu
- Продаю машину, и сестра просит уступить ей со скидкой. Я готова скинуть тысяч 100, но она хочет половину суммы убрать. За почти новую машину! Мама вдруг встала на сторону сестры, теперь телефон мне обрывает. Потому что, видите ли с меня не убудет, если я уступлю. Мол, зажралась, третью машину за последние два года собираешься брать, а сестре так не повезло. У нее из личного транспорта только такси разве что. Единственный, кто поддержал, — папа. Сказал, чтобы поступала, как считаю нужным. Уже не знаю, что делать. © Подслушано / Ideer
- Муж подарил мне на день рождения 101 розу. Ох, и бомбило мою свекровь! Сначала спросила, сколько роз в букете. Муж говорит, мол, 101. Свекровь: "А почему не 29?" Потом стала выпытывать, сколько стоит букет. А я сама была расстроена, ведь денег жалко, но из-за этого всего цирка у меня аж настроение поднялось. Пока муж отбивался от маминых вопросов о цене букета, мол, неприлично озвучивать цену, я цвела как те розы. Нарочито восхищалась букетом и благодарила мужа. © 2903 / Pikabu
Конфликты из-за денег встречаются довольно часто, больше подобных историй тут.
Комментарии
Не понимаю цимуса букетов в 101 розу и смены машины раз в пару лет. В последнем случае - проще купить новую, чем чинить? Какие новые заманухи в машине - телепорт, пулемет, налоговая скидка?