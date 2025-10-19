17 человек поднялись на бабушкин чердак — и наткнулись на нечто удивительное

Казалось бы, что можно найти на чердаке у бабушки, кроме старых открыток, пожелтевших фотографий и коробок с забытыми игрушками? Что ж, как показывает практика, иногда там скрываются настоящие сюрпризы — от таинственных предметов непонятного назначения до редких вещей, которые могли бы стоять в музее.

«Нашла эту вещь в антикварном шкафу бабушки»

Так это же винтажная прищепка-держатель для перчаток! Цепочка крепится к ремешку сумки — чтобы перчатки всегда были под рукой и не терялись. © Incogcneat-o / Reddit

«Помогаю дедушке разбирать вещи после переезда, и нашли вот это. Когда-то принадлежало бабушке, но никто не знает, для чего оно»

Это ножи с гребешками для разрезания воздушных бисквитов вроде «ангельского пирога» © weaselchew / Reddit

«Нашла у бабушки на чердаке такие вот сокровища из слоновой кости, но понятия не имею, для чего они...»

Это указки для чтения! Ими пользовались, чтобы не загрязнять страницы пальцами, когда читаешь книгу. © Leading-Avocado-347 / Reddit

«Нашел вот это в ящике у бабушки. Кто-нибудь знает, что это такое?»

Это приспособление для застегивания пуговиц и молний. © -RootedJay- / Reddit

«Принадлежало моей бабушке. Есть идеи, что это может быть?»

Я было подумал, что это какое-то странное приспособление для душа, но нет, этой штуковине место на кухне, ведь это заварник! © Light_ToThe_World / Reddit

«Это подарок от моей бабушки, которой больше нет. Подскажите, как это использовать?»

Насколько мне известно, в Японии это используют как форму для сладкой выпечки, и называется эта вещь «кашигата». © Imaginary_Car-95 / Reddit

«Нашла это в коробке с бабушкиными вещами. Что это вообще такое?»

Это ключ для тюбиков с пастой — помогает выдавить все до последней капли. © kempff / Reddit

«Разбирала бабушкины вещи и нашла вот это. Нажимаю на кнопку и ничего не происходит!»

Это устройство для снятия стресса. © Alchemist_Joshua / Reddit

«Нашел у бабушки на полке вот этот золотистый предмет — небольшой, но довольно тяжелый. И надписи еще какие-то на нем...»

А бабушка случайно не работала в медицине? Это ручка ларингоскопа, который используют при интубации. В золотом исполнении такие вещи обычно дарят при выходе на пенсию или типа того. © atropinebase / Reddit

«Разбирала бабушкин шкаф и вот что нашла. Это что, какой-то забытый временем элемент одежды?»

Первое, что приходит в голову — это жабо. В свое время его обычно крахмалили и аккуратно отглаживали складки. © Pon-chan / Reddit

«Нашел вот такую штуку в шкафу у бабушки. Что это вообще?»

Вне всякого сомнения, это — подставка для шляп. © PrinceCastanzaCapone / Reddit

«Нашла вот такую штуку у бабушки дома. Гибкая палочка с двумя съемными резиновыми наконечниками. Сама бабуля не помнит, что это и откуда взялось»

Я увлекаюсь вязанием, и, кажется, знаю! Если концы снимаются, то это, скорее всего, держатель для петель. В него временно продевают петельки, чтобы они не распустились, пока переносишь вязание или работаешь над другой частью изделия. Потом эти петли можно снова присоединить к основному полотну. © Knitchick82 / Reddit

«Нашла это в доме у своей столетней бабули. Что это за штуковина?»

Такая вещица стоит приличных денег! Это винтажная грелка для ложек. © Cool_Jackfruit_6512 / Reddit

«Во время последнего визита бабуля подарила нам какие-то странные контейнеры»

Детство вспомнилось! Когда оставались у бабушки с ночевкой, она использовала такие, чтобы готовить нам десерты, ведь это формы для пудинга или желе. © ccotr540 / Reddit

«После смерти бабушки начали разбирать ее дом и нашли на кухне вот этот странный предмет. Никто не может понять, для чего он используется»

Ничего себе, винтаж! А используется он для нарезки вареных яиц. © Frobearto / Reddit

«Несколько лет назад не стало моей бабушки, и разбирая ее дом, я нашла вот такую винтажную вещицу. Понятия не имею, для чего она нужна! Может, кто-то подскажет?»

Это пресс для гамбургеров — с его помощью лепили котлетки. © MammothWitty2352 / Reddit

«У моей бабушки нашлась вот такая викторианская штуковина в форме яйца. Сидим и всей семьей гадаем, что это такое»

На самом деле это антикварная шкатулка для духов, внутри которой помещались два небольших флакона. © Unknown author / Reddit