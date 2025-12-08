19 смелых дизайнерских решений, которые, хочешь не хочешь, отложатся в памяти

Креативный дизайн — вещь коварная. Всем нам иногда хочется иметь дома что-то необычное или сделать ремонт так, чтобы «не как у всех». Но порой дизайнеры, да и сами хозяева, заходят в такие дебри творчества, что на свет появляются объекты, глядя на которые остальные просто не знают, что и сказать.