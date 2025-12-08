19 смелых дизайнерских решений, которые, хочешь не хочешь, отложатся в памяти
Креативный дизайн — вещь коварная. Всем нам иногда хочется иметь дома что-то необычное или сделать ремонт так, чтобы «не как у всех». Но порой дизайнеры, да и сами хозяева, заходят в такие дебри творчества, что на свет появляются объекты, глядя на которые остальные просто не знают, что и сказать.
«У нас крошечная ванная, которой требовался ремонт. Я не художник, но кое-что руками умею»
- Вы только что снизили стоимость своей квартиры где-то на 800 тысяч. © dontharmthecylinder / Reddit
«Стали наряжать елку, а среди игрушек — это. Клянусь, не видел его никогда раньше»
- Продай мне его, срочно, заплачу сколько скажешь. © princely_l*** / Reddit
«Задумка у этих наручных часов классная, но есть нюанс»
- Классная? А мы с вами на одной планете живем?
«Блин, ну такие обозначения туалета — уже перебор»
Думается, там, где U - это мужской, а рядом - женский. Символы как бы вкладываются один в другой. Гусары, молчать. На всякий случай.
- Вообще не понял, заходить туда или нет?
А ремень идет в комплекте?
«Продается вот такой автомобиль»
«Вот какая кружка у меня есть дома»
«Сделал эту лестницу сам»
«Отличная идея, но ужасное исполнение»
Что ужасного в исполнении? Вижу 12 старых часов, которые вместо того, чтоб выкинуть или сдать на запчасти, увековечили. Плюс реальная польза в виде часового механизма. Я делала из старых часов панно, но оно время не показывает. У меня есть и механизм со стрелками и фанерка с вырезанным узором. Все руки не доходят соединить их.