19 смелых дизайнерских решений, которые, хочешь не хочешь, отложатся в памяти

Фотоподборки
1 час назад
19 смелых дизайнерских решений, которые, хочешь не хочешь, отложатся в памяти

Креативный дизайн — вещь коварная. Всем нам иногда хочется иметь дома что-то необычное или сделать ремонт так, чтобы «не как у всех». Но порой дизайнеры, да и сами хозяева, заходят в такие дебри творчества, что на свет появляются объекты, глядя на которые остальные просто не знают, что и сказать.

«У нас крошечная ванная, которой требовался ремонт. Я не художник, но кое-что руками умею»

Melancholy
1 день назад

Так и слышу «тынц-тынц-тынц». Они там дискотеку устраивают что ли?

-
-
Ответить

«Стали наряжать елку, а среди игрушек — это. Клянусь, не видел его никогда раньше»

«Задумка у этих наручных часов классная, но есть нюанс»

  • Классная? А мы с вами на одной планете живем?

«Блин, ну такие обозначения туалета — уже перебор»

Elenaki Kavardaki
1 день назад

Думается, там, где U - это мужской, а рядом - женский. Символы как бы вкладываются один в другой. Гусары, молчать. На всякий случай.

-
-
Ответить
  • Вообще не понял, заходить туда или нет?

А ремень идет в комплекте?

«Продается вот такой автомобиль»

«Вот какая кружка у меня есть дома»

«Сделал эту лестницу сам»

«Отличная идея, но ужасное исполнение»

Elenaki Kavardaki
1 день назад

Что ужасного в исполнении? Вижу 12 старых часов, которые вместо того, чтоб выкинуть или сдать на запчасти, увековечили. Плюс реальная польза в виде часового механизма. Я делала из старых часов панно, но оно время не показывает. У меня есть и механизм со стрелками и фанерка с вырезанным узором. Все руки не доходят соединить их.

-
-
Ответить

«Я уже дважды споткнулся, просто глядя на изображение»

«Нашел эти часы в комиссионке»

Когда у кружек тоже могут быть карманы

Чайник или ваза для роз?

Непрактичные часы

Отличный дизайн для пылесоса

«Самая ужасная кружка, которая у меня есть»

Ноль личного пространства

«Торт в форме школьного автобуса. Видимо, кому-то пора ходить на курсы по выпечке тортов»

«Я бы купил не задумываясь»

Фото на превью TheSolarJetMan / Reddit

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

Похожее