16 женщин, которые своим примером доказали: возраст — это повод носить то, что реально нравится

Принято считать, что одежда должна соответствовать возрасту: кто-то, перешагнув определенную цифру, начинает носить безразмерные балахоны, а цветовая гамма становится более сдержанной. А есть люди, для которых возраст вовсе не повод менять наряды — наоборот, пришедшая с годами уверенность в себе позволяет им носить не «правильные» одеяния, а те, что действительно нравятся. Именно таких женщин мы и собрали в этой статье.