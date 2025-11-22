мне кажется, сейчас не важно сколько лет, важнее как сидит на фигуре
16 женщин, которые своим примером доказали: возраст — это повод носить то, что реально нравится
Принято считать, что одежда должна соответствовать возрасту: кто-то, перешагнув определенную цифру, начинает носить безразмерные балахоны, а цветовая гамма становится более сдержанной. А есть люди, для которых возраст вовсе не повод менять наряды — наоборот, пришедшая с годами уверенность в себе позволяет им носить не «правильные» одеяния, а те, что действительно нравятся. Именно таких женщин мы и собрали в этой статье.
«Как считаете, этот наряд уместно смотрится на женщинах моего возраста? Мне недавно исполнилось 60»
«Мне 50 и это мой сегодняшний наряд»
- А вы смелая дама — такие юбки носить © HarmonicShadow / Reddit
«Мне почти сорок и я не могу понять, не выглядит ли этот наряд так, будто я отчаянно пытаюсь казаться моложе?»
«Вместо маленького черного платья — оранжевое. Мне 44 и я считаю, что оранжевый — это новый черный»
Я читала, что статистически люди из теплых стран носят более яркую одежду, так как нет особой грязи и холода зимой и тд. Может, поэтому кому-то кажется непривычно ярким. Я сама в резко-континентальном климате с очень слякотной временами зимой и весной, вещи преимущественно темных оттенков)
«Мой осенний образ»
Ну у афроамериканских женщин своя особая культура и манера одеваться) обычно одежда яркая и вычурная)
«Обожаю свой сегодняшний наряд. Мне 48»
вопрос к колготкам озвучен. но сапоги она с какой антресоли достала и сколько они там пролежали?
«Мне 35. В моем возрасте еще можно носить такой топ?»
«Мне 47»
- Джессика Рэббит в реальной жизни © Underground209 / Reddit
«Мне 41 и я чувствую себя обалденно»
«Мне 47. Понедельничное настроение: комфорт, цвет и готовность к новой неделе»
«Мне 47. Возраст — это всего лишь цифра, не так ли?»
«Мне 43. Надеюсь, что каждый найдет путь к себе, как это сделала я»
«Отправляюсь на воскресный обед»
«Мне 53!»
«Мне 43»
«То, что тебе под 50, вовсе не значит, что ты не молод. Дерзай!»
А в чем дерзость то. Красивое платье, красивая фигура, все уместно
- Я встречал и 27-летних, которые выглядели старше тебя! © Major_Wager75 / Reddit
А вы делите одежду на «по возрасту» и «не по возрасту»? Поделитесь фото своего любимого смелого образа в комментариях!
