17 мастериц, которые садятся за швейную машинку и выдают одежду от-кутюр

Для людей с умелыми руками и творческим подходом брючки и блузки из масс-маркета — не вариант. Ведь они сами создают такую одежду, которая может надолго запомниться всем окружающим. Вот и на этот раз любители шитья похвастались своими новыми работами, а мы собрали их в нашей статье.

«Я сама сшила свое свадебное платье»

«Сшила платье из оптоволоконной ткани, и теперь могу управлять им с телефона: освещение регулируется»

Ты выиграла конкурс «Лучшее платье-2025»! Хочу такое! © Miriamus / Reddit

«Работаю в крупной корпорации, захотелось сшить себе офисный гардероб с идеальной посадкой. Придумала и сшила сама»

«Представляю свой второй по счету швейный проект!»

«Платье, вдохновленное японской вазой»

«Сшила топ в форме сердца. Пойду в нем на концерт!»

«Мне нравится носить этот комплект в винтажном стиле как вместе, так и отдельно»

«Меня давно привлекал квилтинг, но одеяло я бы не осилила, ведь обычно я шью одежду. Поэтому появилась вот такая юбка из лоскутков»

«Я в основном ношу винтажную одежду. Сшила себе льняной костюм в стиле 30-х годов»

«Я шью больше 10 лет, но за свадебные платья браться боялась — там нет права на ошибку. Но решилась все-таки!»

«Костюм для дочки на выпускной»

«Купила в секонд-хенде топ и сшила из него комплект для похода на концерт, без всяких выкроек»

«Сшила платье на свадьбу подруги. Моя лучшая работа!»

«Мои „сырные“ штаны»

«У меня давно пылилось стеганое одеяло. Сегодня сшила из него худи!»

«Я сшила юбку из шелка и шифона для нашей тайной свадьбы среди ирландских скал»

«Я обычно не шью костюмы для Хэллоуина, но мне нравится то, что получилось!»