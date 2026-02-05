Люди, у которых дома всегда порядок, придерживаются двух простых принципов: минимум барахла и закрытые системы хранения, которые защищают от пыли. Звучит просто, но претворить в жизнь ох как сложно...
Правда, есть ещё третий вариант - еженедельный клининг 😂
17 историй о соседях, которых никто не приглашал, а те стали главными героями дня
Кот, который легко «воспитает» соседних собак, бесцеремонные соседи и шум из-за стены — вот будни тех, кто живет в многоквартирном жилье или в домах, расположенных рядом с не слишком тактичными людьми. К счастью, общение с соседями приносит и много курьезов, а порой и превращается в любопытный спектакль.
- Только въехала в съемную квартиру. Слышу: открывается дверь. Ни звонка, ни стука. И со словами: «Эй, соседи! Давайте знакомиться!» в коридор вваливается женщина лет 30 в тапочках и в пуховике. Без особых церемоний прет на кухню, осматривая попутно мой скарб. Хватает меня за руку, начинает ее трясти и радостно рапортует, что она — соседка, Тамара, живет на 2 этажа выше. И посыпался ворох вопросов и наставлений: «А дети есть? А замужем? Че, прям одна? Ты, это, кого попало то не води, у нас приличный подъезд». Я опешила от такого добрососедского напора. Стараясь особо не грубить, оттеснила ее за дверь. Но сюрпризы на этом не закончились. В ближайшие дни она неоднократно пыталась ворваться ко мне домой с предложением попить чайку и посплетничать, но я не пускала. Но вот как-то в субботу, в 8 утра, меня разбудил особо громкий стук по косяку двери. Открываю. И мимо меня в квартиру просачиваются двое детей. Третьего она держит на руках. И бодрым голосом рапортует, что ей нужно младшего отвезти куда-то, а своих детей она оставит у меня до обеда. «А вот и нет», — возразила я, и выставила ее со всем семейством за дверь. И пригрозила, что если еще раз такое вычудит, то свою малышню вечером будет забирать из опеки. Оказалось, эта дамочка так окучивает каждого нового жильца и уже всех достала своей «простотой». © qugieboogie / Pikabu
- Дочь соседки Маша и моя дочка дружат. Мы с соседкой тоже общаемся. Как-то пришла с работы усталая, заглянула к дочери в комнату — а там разгром. В сердцах крикнула дочери: «А у Маши всегда порядок!» Та обиделась. А через пару дней соседка пришла к нам в гости и призналась за чаем: «Да у нас с Машей просто есть секрет: мы ежемесячно день расхламления устраиваем. Выкидываем все старое и раздражающее, а потом чай с пирожными пьем. А на следующий день включаем громко музыку и под нее лоск дома наводим. Когда мало вещей дома, и делать это не так сложно».
- Купили с мужем квартиру от застройщика, радовались. Через месяц сосед снизу, старый чудак, пришел с претензией: «У вас трубы гудят!» Мы не слышали. Он стал стучать по батареям. Мы вызвали сантехника к нему для «разборок», а тот вернулся с глазами по 5 копеек и сказал: «У него идеальный слух. В вашем стояке — микротрещина, ее не слышно, но вибрация есть. Если б не он, через полгода-год вас бы просто затопило». Оказалось, сосед — бывший инженер-акустик. Трещину залатали, а ему отнесли торт и поблагодарили. Теперь при любом странном звуке первым делом идем к нему. А он только ухмыляется: «Ну что, опять глючит?»
- Соседи стараются обойти меня во всем, что я делаю. Стоило мне поставить на своем огороде купальню для птиц, и они поставили тоже. Я добавила кормушку — они тоже. Стоит мне досыпать корма — они бегут досыпать у себя. Стоит упомянуть, что я была за городом, сразу же начинают перечислять места, где они были, словно это соревнование. Как-то я заметила, что соседи следят за мной из окна, и посадила кусты вдоль границы участка, чтобы они загораживали им обзор. Вы бы видели, как они подскочили, когда увидели это! И начали громко обсуждать, что они сами как раз собирались там сажать кусты, так что я им только деньги сэкономила. Смешно и жутковато одновременно. © Unknown author / Quora
- У меня соседка дала курьеру мой номер и сказала, что заказ приму я, даже не предупредив меня при этом. Курьер разбудил моих детей, пока ломился ко мне и объяснял мне всю ситуацию. У меня даже не было номера соседки, общаемся не близко, только двери находятся рядом. Ну я попросила постучать к ней. И тут выходит эта дамочка и внаглую заявляет: «Я хотела поспать, поэтому и указала вашу квартиру». © meruert_sn
Надо было забрать у курьера посылку и этой овце не отдавать. А на все претензии с её стороны внаглую заявить, что считаете это подарком с её стороны, иначе зачем она указала ваш адрес? Явно же хотела сделать подарок любимым соседям. И пусть потом доказывает, что хочет. В следующий раз подумает, прежде чем заказать что либо на чужой адрес.
- Соседи попросили дать стулья на какую-то семейную посиделку. Одолжил. Видимо, в разгар праздника понадобился еще один стул. Несу им, гости стали звать за стол. Как-то неудобно стало отказывать, сижу, ем салатик. Соседа все поздравляют, понимаю, что у него юбилей. Тут раздается звонок в дверь. Жена соседа пошла открывать дверь. Тут вваливается с криком какая-то женщина, возмущается. Все гости в шоке. Выясняется, что это пришла любовница соседа. Начинается скандал, а я ем салатик и очень переживаю, чтобы в ход мои стулья не пошли... Так и успел салатик доесть и пошел домой. © Подслушано / Ideer
- Недавно переехала в новый жилой комплекс, на кухне сломался кран. Написала в чат дома, вызвался помочь сосед снизу. Помог, начали общаться, сказал, что холостой. Пригласил на ужин и договорились о встрече. Чуть позже, вынося мусор, я весьма удивилась, когда увидела его с коляской и с женой. © anaitt93
- Наш сосед особо не общался с нами, а тут пригласил нас всей семьей в гости. Ну, мы пришли часам к 11 утра, принесли с собой сладости. Он начал с отцом обсуждать жилищные вопросы, они разговаривали 3 часа, и за это время единственное, что нам предложили — по стакану воды. Он даже не угостил нас нашими же сладостями. И вот утром, когда мы завтракали, сосед снова пришел пообщаться с отцом по поводу жилья. Я спросил: «Доброе утро! Вы уже позавтракали?» «Нет, еще», — ответил он. «Так позавтракайте сначала дома, а потом уже приходите на разговор», — заявил я. Стоило видеть его лицо! Родители, правда, все-таки уговорили его поесть с нами, да и мама была недовольна моей выходкой, но я о ней нисколечко не жалею. © Adarsh Gupta / Quora
- Час ночи, звонят в домофон, у меня дочь маленькая спит. Я испугалась дичайше. Никого не жду, естественно. Оказалось в итоге, что это сосед звонил мне в домофон, потому что, блин, у него дома спят жена и маленький ребенок. А он со смены и ключи забыл. И он знал при этом, что у меня тоже маленький ребенок! © yana_nilova
- Живем в Италии, в частном секторе. Все соседи — 60+, но активные, загорелые, катаются на мотороллерах vespa. Сегодня соседка взяла мой номер, потому что летом у них тут часто вечеринки. И сказала, мол, если будет громко — ты звони. И я уже представляю, как я, 30-летняя, звоню 65-летней: «Эмм... сеньора, потише, пожалуйста. Мне спать пора...» Вот так бывает когда ты — зануда, а пенсионеры — тусовщики. © adamtatsiana
- Я живу в Оттаве, и снега у нас выпадает очень много. И, когда снегоуборочные машины расчищают дороги, они ездят по правой стороне и сгребают снег на правую сторону. И так получается, что, если снегоуборочная машина подъезжает к расчищенному подъезду, то снег сваливается на подъездную дорожку. У соседа был двойной подъезд к дому, и на его дорожку всегда сваливалось много снега. А на мою дорожку снег почти не попадал. Мой сосед из-за этого всегда возмущался, а потом обратился в администрацию, чтобы снег сбрасывали на мою дорожку, а не его. Поскольку снегоуборщикам для этого пришлось бы ехать по встречной полосе, его просьбу отклонили. Надо сказать, что летом с этим соседом также было весело: он требовал, чтобы я возвращал все хорошие яблоки, упавшие на мой участок с его дерева, но не возвращал гнилые. © Mark Podolak / Quora
- Было мне лет 12, жили в квартире на первом этаже. Мне поручили вымыть окна. Из спецсредств тогда были вода, уксус, тряпка и, конечно же, газеты. Стою на табуретке у распахнутого окна, намываю стекло. Из подъезда выходит пожилая соседка, увидела меня и забыла, куда шла.
— Окна моешь?
— Здрасьте. Мою.
Она начинает хохотать:
— Кто ж тебя так окна мыть учил, горе? Надо же воду с уксусом.
— Она с уксусом.
— А вытирать надо газетой!
— Вот у меня газета.
— Ну ладно, я пойду.
И ушла, расстроенная. © mariia__kubrak
- Соседка сверху затапливает меня уже 6-й раз. Потолки цветут, плитка отваливается, проводка сгнила, пришлось менять, сбор воды в 5 утра — да фигня, мы привыкли. Не требовала компенсации ни разу, просила просто все починить. И вот на прошлой неделе проснулась от звука воды, капающей в ванной. Бужу ее, тащу к себе, показываю, она орет: «А я-то при чем?» А у меня с потолка капает, и у нее на полу воды — по щиколотку. Муж орет: «Да ты знаешь, сколько я за ремонт этой дурацкой проводки заплатил?» А она на голубом глазу отвечает: «Надо лучше работать, чтобы деньги были». Вот тут я сначала дар речи потеряла. А потом взяла и вызвала сантехника штатного, тот составил акт. Нашла акты за прошлые два потопа о том, что их причина — прорыв трубы у нее и сломанный смеситель. Ну что, встретимся в суде теперь. Пусть учится лучше работать, чтобы деньги были на компенсацию. © ajdussek
- Живу в частном секторе. Вышла возле дома выгуливать собаку, а навстречу — сосед. И заявляет, что я неприлично выгляжу, мол, не следует ли мне одеться? А я в целом нормально выглядела: в длинных пижамных штанах, белой майке и длинном халате поверх этого всего. И все бы ничего, только я через неделю увидела, как этот поборник нравственности и приличий сам бежал за кофе в пижамных штанах. © Cherale White / Quora
- Наш кот-ориентал сам умеет открывать двери и закрывать защелку. А в этот раз так получилось, что и дверь-то закрыть забыли. Так кот вышел в коридор и зашел в соседскую квартиру и «воспитал» на свой лад двух собак. Сосед звонил в дверь и просил забрать нашего кота домой. Теперь нашего Васеньку боится весь этаж. © _nesterenko_e
- У нас в доме очень «хорошая» звукоизоляция. Вчера собирался выходить из дома, опаздывал, а не мог найти телефон. И вслух в сердцах громко ляпнул: «Да блин, ну куда я этот дурацкий телефон положил?» И тут сосед из-за стены глухо так, как из преисподней: «В ванной посмотри, там тебе вроде СМС пришло». © sergeipd2022
- Заметил, как мой сосед смотрит кулинарные шоу вечерами. Странно для мужика, который в гараже двигатели перебирает. Однажды спросил его об этом. Он усмехнулся и вдруг признался: «Да жена на меня не смотрит уже, вот и учусь готовить, чтобы хоть так внимание привлечь». Через месяц встречаю его жену в магазине. Спрашиваю, как дела, а она глаза опускает: «Знаешь, он теперь такие ужины готовит... Я даже духи новые купила и платье. Стыдно как-то в старом халате к таким блюдам садиться». Любопытно. Он-то думал, что проблема в нем, а ей просто не хватало повода почувствовать себя женщиной. © alex.rexby
Комментарии
У нас соседи были, мягко говоря, с приветом. У них из 4 человек 3 были с жёлтой карточкой. Однажды прихожу домой, а там пожарная команда. Сказали, что у нас на балконе было возгорание. А чему было гореть? Пустой балкон. Как оказалось, я на днях помыла пол и выставила
ведро пластмассовое с тряпкой на нём на балкон. Вот эти соседи баловались спичками или прочими горючими вещами. Запустили что-то на балкон. Быстренько воспламенилась тряпка, потом пламя перешло на ведро. Соседи сбоку увидели и вызвали пожарную. От ведра осталась большая синяя лепёшка. Приходил позже участковый и заявил: да что с них взять-то?... Однако на свой учёт их взял. Соседи заметно притихли. Больше не пакостили. Позже вообще съехали