17 историй о соседях, которых никто не приглашал, а те стали главными героями дня

У нас соседи были, мягко говоря, с приветом. У них из 4 человек 3 были с жёлтой карточкой. Однажды прихожу домой, а там пожарная команда. Сказали, что у нас на балконе было возгорание. А чему было гореть? Пустой балкон. Как оказалось, я на днях помыла пол и выставила

ведро пластмассовое с тряпкой на нём на балкон. Вот эти соседи баловались спичками или прочими горючими вещами. Запустили что-то на балкон. Быстренько воспламенилась тряпка, потом пламя перешло на ведро. Соседи сбоку увидели и вызвали пожарную. От ведра осталась большая синяя лепёшка. Приходил позже участковый и заявил: да что с них взять-то?... Однако на свой учёт их взял. Соседи заметно притихли. Больше не пакостили. Позже вообще съехали