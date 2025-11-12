14 находчивых человек, которые умеют словом и делом обезоружить любого

Кто не сталкивался в своей жизни с наглым незнакомцем или незнакомкой, пытающимися качать права? Кого хоть раз не пытались «поставить на место» родственники или использовать в личных целях так называемые друзья? Мы собрали истории о людях, которые нос к носу столкнулись с подобной наглостью, но смогли ответить на нее с королевским величием.