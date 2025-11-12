14 находчивых человек, которые умеют словом и делом обезоружить любого
Истории
18 часов назад
Кто не сталкивался в своей жизни с наглым незнакомцем или незнакомкой, пытающимися качать права? Кого хоть раз не пытались «поставить на место» родственники или использовать в личных целях так называемые друзья? Мы собрали истории о людях, которые нос к носу столкнулись с подобной наглостью, но смогли ответить на нее с королевским величием.
- Знакомая вышла замуж, родила ребенка, а родители мужа подарили им квартиру в столице. И вот проходит два года, ее муж встречает былую пассию — и все: любовь-морковь, искры, молнии. Муж уходит к той женщине. Но его жена оказалась не лыком шита — взяла и заявила: «Мне идти некуда, я останусь здесь». А у нее родители в маленьком городе в халупе какой-то живут. Ну и вот так. Она так и живет в этой квартире, а он ушел снимать жилье со своей новообретенной любовью. Пока что-то вроде она живет там «до совершеннолетия ребенка», но, я думаю, что квартиру ему уже не видать, как своих ушей. © Tatakaart / Pikabu
- Была у меня куча «друзей». Прямо надоели со своими требованиями. Мол, хотим к тебе на дачу и чтобы были шашлыки, гулянки и чтобы я их еще обслуживала: они же гости, а я — хозяйка. Отучила их от этого раз и навсегда одной фразой: «Ну у меня 19 соток, там работать надо. Помогаете по участку — и тогда ок, потом отдыхаете. Это вам не лакшери курорт, где все включено». И все. Желающих отдыхать резко приуменьшилось. © Julia Rein / Палата № 6 / VK
- Возвращался домой. Заехал во дворе в арку. А там очень узко, одна машина только может проехать. И там кто-то машину поставил. Присмотрелся, а водила внутри. Я к нему, мол, проехать хочу. А он начинает права качать, что запрещающих знаков нет и он может стоять, сколько хочет. И тут с другой стороны в арку заезжает мой сосед. Я к нему, объясняю ситуацию и предлагаю оставить тачки тут, раз он тоже домой идет. И мы оба оставили машины и ушли домой. А правокачатель не смог выехать до завтрашнего утра. © Подслушано / Ideer
«Из-за этих крутых ребят я не смог найти место, где припарковаться перед своим многоквартирным домом»
- Появилась на свет наша малышка, и я часто просыпалась по ночам, чтобы покормить ее. Однажды супруг поинтересовался, почему я не готовлю ему завтрак. Ответ за меня дала моя свекровь, которая тогда жила с нами: «Приготовь себе сам, наглец! А жене нужно отдохнуть». После этого вопрос больше не возникал. В этом плане мне безумно повезло со свекровью, я всегда буду считать ее своей второй мамой. © Мамдаринка / VK
- Еду в маршрутке на переднем сиденье возле водителя. Подъехали к очередной остановке и вдруг переднюю дверь открывает девушка лет 20 и говорит мне:
— Пересядь в салон, там мест нет.
Оглянулся, а там пару человек стоят, согнувшись. Смотрю на девушку: вроде не беременна, руки-ноги целы — причин уступать место не вижу.
— Что, простите?
— Ну, вылезь, я сесть хочу.
Не знаю почему, но я как будто инстинктивно захлопнул дверь, нажал на блокировку двери и сказал водителю: «Трогай». Водитель сразу закрыл автоматическую дверь и поехал, сказав мгновение спустя, мол, ну ее, пусть пешком идет. © feelin4 / Pikabu
«Рядом со мной сидят владельцы всех этих сумок. А люди вокруг вынуждены стоять»
- Моя свекровь стала регулярно навещать нас по выходным. Уже в 8 утра она радостно звонит в дверь. На наши робкие попытки возразить она отвечает: «Не волнуйтесь, я сама приготовлю чай, на кухне посижу, почитаю новости». Как-то раз я не выдержала и сказала: «Если вы все еще мечтаете о внуках, давайте заранее договариваться о визитах. И, пожалуйста, пусть они не приходятся на выходные и утреннее время». Обиделась, уже две недели не приезжает. © Мамдаринка / VK
- Купила дом на море, в этом году приехала двоюродная сестра с детьми. Обычно никого не пускаю, но тут вошла в положение — у младшего сына проблемы со здоровьем. Жили неделю, и выяснилось, что денег на еду у них нет, денег на обратные билеты тоже. Я бы помогла, но она притащила с собой старшего сына, которому 17 лет. А это уже неподъемные для меня траты. Предложила договориться здесь о работе для нее и сына.
Чтобы они через день сидели с младшим, но в итоге выяснилось, что сыночка-корзиночка не может ни работать разнорабочим, ни посидеть с родным братом. Я написала ее бывшему мужу, тете с дядей, бабушке с дедушкой, чтобы приезжали забирать их. В итоге она со скорбным лицом сказала, что ей пришли алименты — деньги появились. В шоке от нее, если бы развод на деньги не был таким наглым, я бы попалась. © Подслушано / Ideer
«Вернулась домой через месяц и обнаружила эту стену в полутора метрах от моего окна. Как такое вообще могли допустить?»
- У меня с бывшим были скандалы, потому что я не так постель заправляю, как его мама, как-то неправильно складываю сверху подушки, не так котлеты жарю. В конце концов мне надоело, и я сказала, что если ему нужно так, как делает его мама, то пусть идет жить к ней, а я буду делать так, как научилась от моей мамы! © Jane Doe / ADME
- В то время сыну было 18 лет, а дочери — 12. Мой муж нашел себе новую спутницу жизни. Когда дети выросли, они взяли мою фамилию. И вот, неожиданно, он вернулся — оказывается, он всегда любил только меня. У нас, по его словам, есть же внуки уже! На что я ему ответила: «Алло, у кого это „у нас“? Это мои внуки — две внучки и внук. Старшая окончила университет уже. У меня все есть, у тебя нет ничего!» © Мамдаринка / VK
- Я люблю очень острую еду. Я начал делать бутерброды себе на работу, а один коллега молча их ел. Я попросил его остановиться, сказал, что они не общие, но я с удовольствием приготовлю ему несколько. Но он продолжил делать все так же, ничего не сказав. В тот вечер я приготовил 2 буррито и положил в каждый по 1/2 очень острого перца, и добавил еще острых соусов. После 30 минут, проведенных в ванной, он больше не ел мою еду. © gimpers420 / Reddit
- Я — человек привычки. И часто ем одни и те же продукты в течение некоторого времени, прежде чем они мне надоедают и я перехожу на что-то другое. Обычно это были фрукты или овощи, и я хранил их в холодильнике до тех пор, пока не захочу съесть. Одна коллега «помогала» мне убирать в холодильнике, но никому не говорила об этом и не предупреждала. Несколько раз она выбрасывала мою еду, потому что «она лежит там уже несколько дней!». Никакие объяснения, что я просто приношу один и тот же перекус каждый день, не помогали. Я даже стал ставить дату на пакете рядом со своим именем, но она все равно продолжала выбрасывать мою еду.
Кроме того, она постоянно мыла посуду в раковине в комнате отдыха. Может быть, она использовала одну и ту же миску каждый день и ежедневно добавляла новые, но мне казалось, что она оставляла свою посуду в раковине всю неделю, а потом убирала ее по пятницам, перед тем как уехать на выходные. Поэтому я стал выбрасывать ее посуду в мусорное ведро в четверг. © Scared_Ad2563 / Reddit
- Прислал анонимное письмо начальству с фоткой коллеги, где четко видны ее действия по обману наших посетителей. Честно признаю, не хотел быть крысой, но эта девица почему-то наделила себя полномочиями сказать мне, что я должен уволиться, так как она не хочет видеть меня «в своем офисе». Она занимала самую низшую должность в департаменте, но уже мнила себя начальницей. Увольнение ее не застал, но заочно поздравил ее с исполнением желания. Теперь она и правда больше меня не увидит. Как и офис. © Подслушано / Ideer
С начальниками порой тоже бывает непросто, но весело. Истории об их «гениальности» читайте здесь.
- У меня есть соседка, которая всегда дает советы по поводу моего воспитания сына. Я и так знаю, как его воспитывать, а она со своими заученными методами, которые были актуальны 20 лет назад! Недавно она снова подошла и начала рассказывать, как правильно наказывать детей и не унималась: «Может, у вас проблемы с воспитанием?» На что я сказала, что с воспитанием проблем нет, а с ее советами — есть. Не могу понять, почему люди думают, что могут вмешиваться в чужую жизнь! © Мамдаринка / VK
- Около 7 лет назад сделал мне парень предложение и пошел знакомить с его мамой. Я жутко волновалась, ведь, с его слов, она женщина добрая, но суровая, и ее мнение важно для него. Стоило сказать, что мы собираемся пожениться, как она выдала: «Ты мне не нравишься, и ты не пара для моего сына». Я сначала растерялась, а потом не моргнув глазом ответила: «Так вас на свадьбу не ждать? А то списки мы уже пишем». Она в шоке: «Что? Я сказала — нет». Я ей в ответ: «Мы не спрашиваем у вас дозволения, мы взрослые люди, мы это сделаем в любом случае». Стоило ей это услышать, как она стала другим человеком: «Она мне нравится. Она похожа на меня: будет стоять за свое», — и рассмеялась. Ну и я вместе с ней. Мы поженились, и с ней у меня отличные отношения. © Мамдаринка / VK
Умение показать в нужный момент зубки наглецам — весьма полезный навык. Еще больше историй об умении отстаивать свои границы вы можете прочитать здесь.
Комментарии
Уведомления
"растерялась" и "не моргнув глазом" это противоположности, т.е. если человек растерялся, то ответить не моргнув глазом уже не получится
-
-
Ответить
Похожее
19 историй о любовных треугольниках, где страсти кипели по полной
18 историй о знакомствах, которые без улыбки читать невозможно
Истории
1 неделя назад
20+ историй, доказывающих, что первую работу забыть невозможно, даже если очень хочется
Истории
2 месяца назад
17 ярких историй от людей, которые привыкли себя накручивать
15 историй о том, как животные стали причиной настоящей любви и крепкой семьи
Истории
2 недели назад
16 родителей попросили помочь с ребенком и нахватались впечатлений, что мама не горюй
15 проделок автозамены, из-за которой люди до сих пор то ржут, то краснеют
Народное творчество
3 недели назад
16 женщин, которые изменили в себе всего одну крошечную деталь, но как же лихо они преобразились
Фотоподборки
1 месяц назад
20+ мужчин, чьи поступки заставили женщин сначала опешить, а потом аплодировать
Истории
4 недели назад
16 историй о том, что влиться в коллектив — это задачка со звездочкой
16 человек, которые умудрились превратить поездку в невероятное приключение
Народное творчество
1 неделя назад