15+ историй о ситуациях в общественном транспорте, от которых у пассажиров глаза округлились

Эскимо в кармане, сосиски в жестяных банках и Человек-паук — какая, казалось бы связь между всем этим? А все это — части нескольких комичных и милых историй о поездках в автобусе, троллейбусе или в метро, героями которых стали обычные люди — такие, как мы с вами. Приготовьтесь к настоящему вихрю из эмоций — от удивления и шока до радости, — которые откроются вам в нашей подборке.