Ехала в метро, народу много. Поезд вернулся и я кинулась мужику в ворот рубахи и у него остался яркий след губной помады. И ему вряд ли поверила жена. Я его видела через несколько дней , на меня смотрел зло и ушёл подальше от меня
15+ историй о ситуациях в общественном транспорте, от которых у пассажиров глаза округлились
Эскимо в кармане, сосиски в жестяных банках и Человек-паук — какая, казалось бы связь между всем этим? А все это — части нескольких комичных и милых историй о поездках в автобусе, троллейбусе или в метро, героями которых стали обычные люди — такие, как мы с вами. Приготовьтесь к настоящему вихрю из эмоций — от удивления и шока до радости, — которые откроются вам в нашей подборке.
- Еду в автобусе, все места заняты. Вдруг седовласый мужчина предлагает мне свое. Вежливо отказываюсь, а сама тревожно думаю: я что, выгляжу как беременная? Или выгляжу настолько уставшей? Мужчина продолжает настаивать, чтобы присела. И тут в разговор встревает одна женщина рядом: «Молодая баба, постоит!» Но седовласый мужчина с неподражаемым достоинством поставил ее на место фразой: «Бабе бы не уступил. Но не могу сидеть, пока леди мучается на каблуках». © Подслушано / Ideer
- Ехала в переполненной электричке и удалось пристроиться лишь на самом краешке сидения. А какой-то парень в проходе стоял рядом. На очередной станции машинист очень резко тормозит, всех мотает, а я просто лицом влетаю в джинсы парню. И ладно бы только это, но по закону подлости я-то обычно бесцветный бальзам только на губы наношу, а в тот день как раз приспичило накрасить яркой помадой, ягодной. А у парня как раз были светлые джинсы. В общем, я надеюсь, его девушка или жена, если она имелась тогда, ему поверила. © Anastomus / ADME
- Однажды, стоя на остановке, очень сильно разругались с парнем. Подходит мой троллейбус, захожу в него с кислой миной, еду, уткнулась в телефон. И вот заходит на остановке старичок и садится рядом со мной. Говорит мне:
— Что такая кислая?
Я улыбнулась, произношу бормоча:
— Эх, просто настроение плохое.
— А на кого ты учишься?
— Медик.
— Ясно. А знаешь, почему к врачам долго в очереди сидят?
Я задумалась... А он выдает:
— Потому что время лечит!
Посмеялись все, особенно бабушки, сидящие неподалеку. Мое настроение поднялось; уж очень приятно, когда от человека веет позитивом. © Подслушано / Ideer
- Было это еще в студенческой молодости. Жара, лето. Ехала я как-то в переполненном автобусе. Вся такая из себя красивая, в топе с открытой спиной, из-под которого то и дело выглядывали бретельки бюстгальтера. И вдруг чувствую — кто-то тянет меня за бретельку! Да еще царапает слегка при этом! В ярости оборачиваюсь, а там симпатичный парень с огромным рюкзаком.
— Вы что, совсем обнаглели?! — шиплю я.
А он краснеет, как рак, и вдруг мне прямо в лицо сует... котенка!
— Это он вас царапает, простите! — бормочет. — Везу его от ветеринара, а он все норовил сбежать...
Тут напряжение спало, я засмеялась, а он вслед за мной тоже. В итоге обменялись номерами телефонов. Долгого романа у нас не вышло, не сошлись характерами: уж больно парень домашний был, а я потусить любила. Но фотки своего хвостатого «хулигана» парень мне еще долго присылал.
- Было это давно, я закончила институт и работала преподавателем, училась в аспирантуре. В общем, была бедным аспирантом. Ездила в троллейбусах и мечтала встретить единственную любовь всей свой жизни. И часто, стоя у окна, я смотрела на дорогу и мечтала. И вот заходит мужчина на остановке, молодой и красивый. Смотрит на меня и идет прямо ко мне. В голове тысяча мыслей мечутся у меня из стороны в сторону, я уже представила, как иду с ним на свидание, цветы и все такое. И вот подходит он ко мне и говорит: «Ваш билет?» Я даже дар речи потеряла. Достала проездной. © Подслушано / Ideer
- Часто студенткой ездила в электричках. По пятницам мужички всегда садились компанией, доставали еду, видимо, отмечали конец рабочей недели по дороге домой. А один раз уснула, сумка на коленях, просыпаюсь от того, что будит контролер. А на моей сумке сладко так спит какой-то мужчина, устал, видно. Я аккуратненько, чтобы не разбудить, протягиваю билет, и тетка грозно спрашивает: «А за него?!» Я честно отвечаю: «А это не мой...» © Наталья Корешкова / Dzen
«Этот милаха доверился мне настолько, что устроился у меня на коленях на автобусной остановке».
- Ехала в метро. Зашли 5 подростков, лет 15. Мест свободных не было, уселись на пол. Я, естественно, глазки закатила. Ехали станции три. Рассмотрела. Девушка с ярким макияжем, под смоки айс. У пацанов длинные волосы, значков сотня на рюкзаках. Косилась на них всю дорогу. И вот мы подъезжаем к конечной. Встают они все и — к выходу. Стоят... И тут кто-то из них увидел у моей дочери игрушку-подушку из мультика. Восторг на весь вагон. И остальные развеселились, когда увидели. Аж улыбнуло. Подумала, ну дети же еще. Куда вы так торопитесь взрослеть? Выходила за ними уже с улыбкой. © Евгения Пестрякова / Не все поймут / VK
- Захожу в троллейбус и вижу — свободное место. Подхожу ближе, а на нем табличка «Место кондуктора», а потом картонка на все сидение с надписью «Личный трон». А потом пришла сама кондукторша, замечает мой взгляд и говорит: «Ну ладно, так уж и быть. Я еще не устала, поэтому можешь посидеть на моем личном троне». Эта женщина просто сделала мой день. © Не все поймут / VK
«Сегодня в метро я увидел пассажира, который притворялся яблоком».
- Однажды я, выходя из автобуса, посмотрел налево, чтобы убедиться, что я ни с кем не столкнусь, а сам в это время шел направо. В итоге врезался лицом в боковое зеркало автобуса и упал навзничь. © DevGlow / Reddit
- У нас в городе есть дедок, который ездит на трамваях и зарабатывает очень необычным способом. Он заходит в трамвай, подходит к людям со стаканчиком и говорит: «Помогите мне вернуть молодость». Если ему кто-то кинул денег в стаканчик, он начинает интенсивно плясать и танцевать. Людям это, понятное дело, становится интересно, и они подбрасывают еще. В итоге он выходит из трамвая с полным стаканом денег. И настроение всем поднял, и денег получил. © Не все поймут / VK
Вот честно, если бы в автобусе старичок начал "плясать и танцевать", вряд ли это было бы интересно. Жалко было бы старичка - да, но не интересно
«Мама дремала в поезде, когда он подкрался к ней и напугал. Со стороны это было так смешно».
- Однажды я ехал на автобусе на учебу и увидел за окном женщину средних лет. Она читала книгу прямо во время пробежки! Казалось бы, эти два занятия совершенно не совместимы, но ей каким-то образом удалось их объединить. © Unknown author / Reddit
- Было это в непростое для меня время. Ехала из института в метро, денег нет, а у меня был годовалый сын. Рядом дед сел, повернулся и говорит мне просто так: «А вы сосиски любите?» А я есть хотела и дома была только для ребенка еда, вот и говорю: «Люблю конечно». Он открыл свой пакет и отдал мне две банки жестяные с сосисками. Я так изумилась, отнекивалась, но он просто отдал мне без лишних разговоров. Так что у меня был ужин в тот день, до сих пор помню. © Твой С. / Dzen
- Как-то я ехала на собеседование в автобусе, когда ко мне подсел мужчина лет на 30 старше и начал расспрашивать о моих романтических отношениях. Я вежливо, но, слегка заикаясь от этой неловкой ситуации, ответила, что помолвлена и не собираюсь больше ни с кем встречаться. Он ответил: "Ну, дай мне знать, когда вы расстанетесь",— и начал рассказывать о своей коллекции монет и о любимых исторических личностях. © Kathrine Leigh Holley / Quora
Зачем отвечать престарелому "мачо" на личные вопросы и его подкаты? Ещё и гадливому, который в ответ на отказ, начал язвить. Неужели не противно. Отсесть подальше и всё.
«Ехал в автобусе в Торонто, и увидел там утку».
- В один летний день я ехала в автобусе, когда ко мне подсел старик. Он достал пакет фисташек и начал их есть, бормоча что-то себе под нос. Примерно 20 минут он неспешно их ел, пока не опустошил пакет полностью. И только тут он решил достать из кармана своей куртки эскимо, которое все это время таяло у него в кармане. © Anna Wickström / Quora
- Я ехал в поезде поздно вечером и читал, когда увидел женщину с короткой стрижкой лет пятидесяти пяти, которая несла огромный мусорный пакет. Это показалось мне немного странным, но не слишком. Эта женщина поболтала с проводницей, как со старой знакомой, а потом я вдруг услышал странные звуки, прерывающие разговор. Стоны, тяжелое дыхание, какой-то писк. Я украдкой оглянулся на женщину, но она была почти полностью скрыта сиденьем поезда. Было лишь видно, как ее голова мотается из стороны в сторону, словно она лихорадочно ухаживает за раненым животным. А проводница продолжала болтать, как ни в чем не бывало. Стараясь сосредоточиться на чтении, я увидел мельком красный латекс, и это только усилило мое замешательство. Не выдержав, я обернулся, чтобы понять, что, блин, происходит, и на меня смотрел... Человек-паук. В форме воздушного шара... Тут я понял, что ее мусорный мешок полон фигурок из воздушных шаров. Там были Росомаха, Русалочка, собаки, жирафы. Никогда я не видел, чтобы кто-то создавал такие чудесные фигурки из воздушных шаров с такой бешеной скоростью. Я еще дважды пересекался с этой женщиной, когда ехал с работы позднее обычного. Это было всегда забавно. © Ryan Goodwin / Quora
А какие ситуации удивили или приятно порадовали вас во время поездки в общественном транспорте? Может, вам тоже попадались попутчики, притворяющиеся яблоками или, скажем, уткой? Делитесь своими фото и рассказами в комментариях.
Комментарии
Воздушные шары в виде человека-паука видела, а вот Человека-паука в виде воздушного шара...
рисунки в начале статьи совершенно неудачные. выражения лиц от чего-то другого там. отшлёпайте ИИ, который их рисовал