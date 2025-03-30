Извините, но это хоть и сказочное, но все же типа средневековье.
Прялка в те времена была в каждом доме, кроме совсем уж нищенских халуп, где живет одинокий алкаш и совершенно некому и не из чего прясть.
20+ пасхалок в наших любимых мультфильмах, которые вызовут желание их пересмотреть
Кто из нас не любит пересматривать любимые мультфильмы, погружаясь в мир детства и ностальгии? Но что, если в этих, казалось бы, знакомых до каждой детали историях скрыты настоящие сокровища — пасхалки, которые вы могли пропустить? От скрытых отсылок к другим фильмам до забавных камео создателей. Готовы взглянуть на дорогие сердцу мультфильмы по-новому?
Ариэль и Геркулес — родственники
На первый взгляд, у Ариэль и Геркулеса нет ничего общего, за исключением того, что оба персонажа являются представителями могущественных семей. Однако между ними есть связь, которая делает их родственниками. Если обратиться к греческой мифологии, то можно обнаружить, что Тритон является сыном Посейдона, Посейдон — братом Зевса, а Зевс — отцом Геркулеса. Эта связь делает Геркулеса и царя Тритона двоюродными братьями. Однако в самом мультфильме про Ариэль нет никакого намека на греческую мифологию, а «Геркулес» изображает ее очень неточно. Поэтому это всего лишь фанатская теория, которая, тем не менее, имеет право на существование.
Отсылка к мультфильму «Король Лев» в «Цыпленок Цыпа»
Знакомый кадр, не так ли? А это не «Король Лев»! Это начальная сцена «Цыпленка Цыпы», которая является забавной и драматичной данью уважения «Королю Льву»: культовая музыка и рубиново-красный закат, который так часто ассоциируется с этим мультфильмом.
Шрам в мультфильме «Геркулес»
Еще одна отсылка к культовому «Королю Льву» спряталась в мультфильме «Геркулес». Шкура льва, невероятно похожего на Шрама, здесь выступала в качестве аксессуара у главного героя.
Отсылка к «Суперсемейке» в мультфильме «В поисках Немо»
Мальчик в комнате ожидания у стоматолога читает комикс, на котором изображен Мистер Исключительный из мультфильма «Суперсемейка».
В «Лило и Стич» можно легко пропустить игрушку Дамбо в комнате Лило
Ковер-самолет из Аладдина появляется в самом начале мультфильма «Принцесса и лягушка»
Хей-Хей спрятался в мультфильме «Райя и последний дракон»
Хей-Хей — очеровательный петух, который случайно присоединился к путешествию Моаны в одноименном мультфильме. Он покорил сердца зрителей и стал одним из самых запоминающихся героев картины. Если у вас зоркий глаз, то в мультфильме «Райя и последний дракон» его можно заметить во время сцены на рынке, стоящего у чего-то похожего на прилавок с куриным соте. Неуклюжий петух показан с корзиной на голове, что совершенно типично для него.
Рапунцель на коронации Эльзы в мультфильме «Холодное сердце»
Рапунцель вместе с Юджином можно заметить в короткой сцене на коронации Эльзы в самом начале мультфильма. Это может показаться просто приятной пасхалкой, однако существует фанатская теория, согласно которой, Анна и Эльза — родные сестры, а Рапунцель их двоюродная сестра.
На фестивале фонарей Рапунцель поймала фонарик своих родителей
В башне Рапунцель спрятана прялка, которая стала отсылкой к принцесса Авроре из мультфильма «Спящая красавица»
Извините, но это хоть и сказочное, но все же типа средневековье.
Пес по кличке Даг в мультфильме в «Рататуй»
Пасхалка для очень внимательных: на долю секунды в кадре появляется тень собаки, которая очень сильно напоминает очертания пса по кличке Даг из мультфильма «Вверх» и пугает своим лаем Реми.
Миссис Поттс и Чип в мультфильме «Тарзан»
Король и герцог из «Золушки» посетили свадьбу принца Эрика и Урсулы
Белль гуляет по Парижу в мультфильме «Горбун из Нотр-Дама»
Интересная деталь в «Рыбке Поньо на утесе»
Рыбам тоже нужен кислород, под водой есть кислород. Знают те, у кого был аквариум.
- Когда Поньо и Сосукэ погружаются под воду, мы можем наблюдать пузырьки кислорода у носа мальчика, так как он человек. А у рыбки их нет, так как она может дышать под водой и кислород ей не нужен. © Unknown author / Reddit
Дверной диск из «Ходячего замка» в «Унесенных призраками»
- В самом начале «Унесенных призраками», когда Тихиро с родителями входит в заброшенное здание, можно увидеть витраж, напоминающий дверной диск, который действует как портал в «Ходячем замке». Это означает, что это здание буквально вход в другое измерение. © Mufasaah / Reddit
Сцена исцеления речного духа в мультфильме «Унесенные призраками» основана на реальных событиях
Можно подумать, что сцена с речным духом относится к японской мифологии, а это реальные события. В одном из интервью Хаяо Миядзаки рассказал, что данная сцена была основана на его собственном опыте. Однажды, он вместе с местными жителями вызвался очистить реку от мусора, среди которого был и велосипед, который с трудом удалось вытащить. Запах того, что они выкопали, был действительно ужасным. Однако им удалось очистить реку, рыба медленно возвращается в нее.
Прыгающий фонарь из «Унесенных призраками» — дань уважения студии Pixar
Pixar не остались в долгу и добавили мягкого Тоторо в «Историю игрушек 3»
Резинка для волос, подаренная Дзенибой, в мультфильме «Унесенные призраками» остается с Тихиро до конца
На своем пути Тихиро встречает Дзенибу — сестру Юбабы, которая является ее полной противоположностью. Добрая и заботливая старушка дарит девочке фиолетовую резкинку, которая должна защищать ее. Тихиро носит ее до конца фильма, это можно увидеть, когда девочка оглядывается назад, уходя из мира духов. Эта очаровательная пасхалка символизирует то, что все время, что Тихиро провела в мире духов, было реальностью, а не плодом воображения.
Камео Хаяо Миядзаки в «Ведьминой службе доставки»
Нечасто Миядзаки сам появляется в фильмах студии Ghibli, но в «Ведьминой службе доставки» можно увидеть персонажа, очень похожего на молодого Хаяо Миядзаки. Он находится среди людей, которые толпятся вокруг телевизора в витрине магазина в правом верхнем углу экрана.
В «Унесенных призраками» есть подушка с вышитым Дзидзи из «Ведьминой службы доставки»
Сцена в лифте из «Унесенных призраками» полностью повторяет знаменитую сцену с зонтиком из «Мой сосед Тоторо»
Какие детали мы могли еще упустить при просмотре любимых кино и мультфильмов? Об этом можно почитать в других статьях:
Комментарии
Однозначно лайк за Студию Гибли! Диснеевские пасхалки уже надоели.