20+ пасхалок в наших любимых мультфильмах, которые вызовут желание их пересмотреть

На первый взгляд, у Ариэль и Геркулеса нет ничего общего, за исключением того, что оба персонажа являются представителями могущественных семей. Однако между ними есть связь, которая делает их родственниками. Если обратиться к греческой мифологии, то можно обнаружить, что Тритон является сыном Посейдона, Посейдон — братом Зевса, а Зевс — отцом Геркулеса. Эта связь делает Геркулеса и царя Тритона двоюродными братьями. Однако в самом мультфильме про Ариэль нет никакого намека на греческую мифологию, а «Геркулес» изображает ее очень неточно. Поэтому это всего лишь фанатская теория, которая, тем не менее, имеет право на существование.