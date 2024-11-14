10+ важных кинодеталей, которые бессовестно ускользнули внимания от зрителей

Некоторые фильмы так хорошо прячут свои секреты, что поклонникам иногда требуется несколько лет, чтобы их отыскать. Это своеобразный бонус от режиссера для наблюдательной аудитории, которая готова пересматривать картину много раз. Это могут быть отсылки к другому кино, небольшие пасхалки или скрытые детали, которые дополняют сюжет.

Гарри Поттер и философский камень

Далеко не все зрители успели это заметить, но в одной из сцен первой части франшизы актриса Эмма Уотсон носит зубные протезы. Это было задумано, чтобы она больше соответствовала описанию Гермионы Грейнджер в книге, где автор упоминала крупные передние зубы девочки. Однако режиссер картины Крис Коламбус быстро понял, что актрисе неудобно играть со вставными зубами и отказался от этой идеи. В итоге зубные протезы успели «засветиться» в финальной сцене фильма (ее снимали самой первой), где Гарри, Рон и Гермиона покидают Хогвартс. Отметим, что Эмме Уотсон действительно пришлось бы носить протезы довольно долго, потому что только в четвертой книге Гермиона обзаводится идеальной улыбкой — после того как на нее насылают проклятие и юная волшебница попадает в госпиталь. К слову, и голубоглазый Дэниэл Рэдклифф должен был носить зеленые контактные линзы, но они так раздражали его глаза, что, посовещавшись с Джоан Роулинг, мальчика решили оставить в фильме с его природным цветом глаз.

Ценности семейки Аддамс

В продолжении всем полюбившейся истории о семейке Аддамс, помимо выразительного макияжа, глаза Мортиши дополнительно подсвечивали лучом света, независимо от освещения всей сцены. Это было сделано с целью подчеркнуть ее образ - роковой женщины, словно вышедшей из фильмов классического Голливуда. С давних времен такой прием притягивал взгляд к глазам актера и придавал взгляду драматической глубины.

Шоу Трумана

В фильме «Шоу Трумана» создатели реалити-шоу постоянно рекламируют в кадре названия каких-либо товаров, но очевидным это становится только при пересмотре фильма, когда главный сюжетный твист уже известен. Зато потом можно заметить много интересного. Например, экранная жена Трумана в какой-то момент появляется в белом шелковом халате с едва заметным цветочным узором, а позднее этот же халат в фильме нам показывают на одной из зрительниц телешоу. Это лишний раз подчеркивает, насколько коммерциализирована ложная реальность Трумана.

Улыбка

В фильме главная героиня, которой передается проклятие, начинает всюду видеть людей с пугающими широкими улыбками. Чтобы подчеркнуть нарастающую паранойю девушки, художник-постановщик на полную использовал тему улыбок и в реквизите. Например, ближе к финалу фильма фотография мужа героини на аватарке в мессенджере меняет выражение лица с нейтрального на широко улыбающееся.

Призраки бывших подружек

В фильме 2009 года актриса Криста Бриттани Аллен играет молодую версию Дженнифер Гарнер. Но, оказалось, это не простое совпадение. На 5 лет раньше они уже встречались на съемочной площадке фильма «Из 13 в 30», где Криста так же исполнила роль юной версии главной героини.

Королевство полной луны

Уэс Андерсон славится тем, что контролирует каждую мельчайшую деталь в своих фильмах и любит оставлять пасхалки для своих самых внимательных поклонников. Одна из таких была обнаружена фанатами совсем недавно. В "Королевстве полной луны" героиню часто можно увидеть читающей научно-фантастические и фэнтезийные романы. Ни одна из этих книг не является реальной, но зато на обратной стороне одной из них изображена карта из "Дюны" Фрэнка Герберта. Эта отсылка оставалась незамеченной больше десятилетия, но логично, что она была обнаружена зрителями именно сейчас, когда на экранах с успехом прошла вторая часть блокбастера "Дюна" Дени Вильнева.

Дэдпул и Росомаха

В свежем блокбастере «Дэдпул и Росомаха» в кадре появляется сгоревший автомобиль из известной комедии Джона Хьюза «Самолетом, поездом, машиной». И это неспроста: актер Райан Рейнольдс, исполнивший роль Дэдпула — большой поклонник этого фильма, особенно персонажа Джона Кэнди. Поэтому дружба Дэдпула и Росомахи развивается по подобию дружбы между героями Джона Кэнди и Стива Мартина: серьезный и сварливый Росомаха, который едва может терпеть болтливого Дэдпула. Учитывая, что Райан Рейнольдс родом из Канады, то неудивительно, что его комедийный стиль был сформирован Джоном Кэнди — еще одним канадским актером. А чтобы отдать Джону Кэнди дань уважения, Райан Рейнольдс даже собирается снять документальный фильм о нем.

Крик

Еще в первой половине триллера можно увидеть аккуратный намек на то, кем является Призрачное лицо. На следующее утро после нападения маньяка на главную героиню, ее школьный приятель Стю недолго рассматривает свое лицо в зеркале. Обычно зрители не придают этому значения, но позднее становится понятно, что парень хотел увидеть, как выглядит его лоб после удара, полученного им от Сидни.

Сумерки

В первом фильме франшизы Белла неловко роняет яблоко в школьной столовой. Когда Эдвард его ловит, то держит фрукт в ладонях, копируя изображение с обложки одноименного романа, легшего в основу фильма.

Титаник

В начале фильма прически и наряды Розы довольно формальные и строгие. А костюм, в котором мы впервые видим героиню, даже напоминает одежду заключенной из-за чередования черных и белых полос. Однако чем больше она влюбляется в Джека, тем свободнее становятся ее волосы и платья.

Платье, которое Роза надевает, чтобы встретиться с Джеком у часов на главной лестнице в начале фильма, продублировано в финале. Оно то же самое, однако цвет наряда — белый. Можно предположить, что после смерти Роза оказывается на небесах, где воссоединяется со своим возлюбленным и выполняет тем самым обещание встретиться с ним у часов. Такой финал тонко связывает сцены фильма воедино и дарит героям счастливое окончание их истории.

Гарри Поттер и узник Азкабана