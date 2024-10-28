10+ деталей в фильмах, на которые мы почему-то не обращали внимания, а ведь они многое объясняют

Талантливо снятые фильмы так увлекают своим сюжетом, что мелкие детали могут бессовестно ускользнуть от зрительского внимания. А ведь иногда один небольшой штрих полностью меняет наше восприятие сцены или даже всей кинокартины. Вот подборка любопытных деталей в наших любимых фильмах, которые так легко пропустить при первом просмотре.

Красотка

В фильме «Красотка» Вивиан уговаривает Эдварда взять выходной и провести его на природе. В сцене, где влюбленные лежат под деревом, мужчина зачитывает девушке Сонет 29 из сборника цитат Шекспира. Этот сонет входит в цикл «Прекрасная юность» и в нем лирический герой оплакивает свою судьбу изгоя и неудачника, однако любовь помогает ему не падать духом. Кстати, есть еще одно забавное совпадение: первые буквы имен актеров, сыгравших в мелодраме — Ричард Гир и Джулия Робертс — совпадают с первыми буквами имен знаменитых шекспировских влюбленных — Ромео и Джульетты.

Битлджус 2

Поскольку действие продолжения «Битлджуса» разворачивается в октябре, то в нем, конечно же, поднимается тема хэллоуинских костюмов. Героиня Дженны Ортеги наряжается Марией Кюри и вспоминает свое детство. Делясь воспоминаниями, связанными с отцом, девушка упоминает, что во втором классе она надевала костюм, вдохновленный картиной Эдварда Мунка «Крик». Это служит отсылкой к роли Дженны Ортеги в двух последних фильмах франшизы «Крик», где маска Призрачного лица явно была вдохновлена ​​картиной Мунка.

Титаник

В фильме «Титаник» можно увидеть фотографии Розы, которые рассказывают о ее жизни после трагедии на корабле. Этим режиссер подчеркивает, что Роза наконец-то освободилась от ожиданий своей семьи и общества и прожила яркую, полную приключений жизнь. На одном из снимков Роза сидит верхом на лошади на фоне пляжа, куда Джек обещал ее сводить. Ранее в разговоре с ним она посчитала абсурдной идею ездить без дамского седла, однако фото говорит о том, что девушка поменяла свое мнение. Также там есть единственная фотография мужа Розы и ее детей.

Еще одна любопытная деталь спрятана в финале фильма, когда Роза вспоминает всех, кого встретила на корабле. Когда очередь доходит до Джека, часы за его спиной показывают примерно 2:20 — время, когда затонул «Титаник».

50 оттенков серого

После знакомства Анастейша получает в подарок от Кристиана первое издание книги Томаса Харди «Тэсс из рода Д’Эрбервиллей». Выбор этого романа явно неслучаен. Ведь героиня книги оказывается втянута в абьюзивные и неравные отношения точно также, как и героиня «50 оттенков серого».

Назад в будущее

В фильме «Назад в будущее» название торгового центра «Две сосны» меняется на «Одинокую сосну» после того как Марти отправляется в прошлое и врезается на автомобиле в одно из двух деревьев. Это комичная деталь подчеркивает неизбежные изменения будущего, которые влекут за собой путешествия во времени.

Барби

Оказавшись в реальном мире, Барби впервые встречает Сашу, дочь сотрудницы корпорации Mattel. Согласно фанатской теории, имя Саша позаимствовано у популярной куклы «Bratz», которая была выпущена в качестве конкурента Барби в 2001 году. Подтверждением этой теории является тот факт, что прозвище девочки в фильме — «Банни Бу» — также является прозвищем Саши — куклы Bratz. И хотя три подруги Саши, участвовавшие в этой сцене, не указаны в титрах поименно, по логике они представляют собой трех других кукол Bratz: Ясмин, Джейд и Хлою.

Гарри Поттер и узник Азкабана

В третьей части франшизы, когда Гарри прибывает в «Дырявый котел», нам бегло показывают посетителя, который, помешивая ложкой свой напиток, читает «Краткую историю времени» Стивена Хокинга. И это несмотря на то, что Хокинг маггл! В книге рассказывается о возникновении Вселенной, о природе пространства и времени, черных дырах. А так как действие фильма относится к 1993 году, с момента издания книги прошло 5 лет. Скорее всего, подбор именно этой книги для эпизода связан с общей тематикой фильма — временем, которое иногда можно повернуть вспять.

Унесенные ветром

В «Унесенных ветром» нам показывают, как Скарлетт собирается на барбекю, где планирует признаться Эшли в любви. Мамушка помогает ей одеваться и, наконец, Скарлетт сама завязывает на шею ленту своей шляпки. При этом никакого колье у нее на шее нет. Но когда героиня приходит на барбекю, на ней — коралловое ожерелье. Вероятно, причина ляпа в том, что было сделано много дублей этих сцен и при монтаже создатели не обратили внимание на материализующееся из ниоткуда украшение.

Зрители обратили внимание на еще одну любопытную деталь: незадолго до гибели Бонни и Мелани рядом со Скарлетт сидят на жердочке два попугая. Конечно, попугаи могли быть использованы в качестве декоративного элемента и символа богатства героев, однако, среди прочего, они могли служить напоминанием о том, что не стоит зацикливаться на материальном, потому что жизнь скоротечна, а богатство и красота — не самое важное.

Форрест Гамп

В фильме лейтенант Дэн подкалывает Форреста, говоря: «Если ты когда-нибудь станешь капитаном судна для ловли креветок, то в этот день я стану астронавтом!» Позже, когда он показывает Форресту свои протезы, он постукивает по одному из них тростью и говорит: «Титановый сплав. Такой используют на космических кораблях». Еще одно совпадение — через год после выхода «Форреста Гампа» Гэри Синиз сыграл астронавта в фильме «Аполлон-13», в котором также снялся Том Хэнкс.

Гарри Поттер и философский камень