14 вопросов к вселенной «Гарри Поттера», ответа на которые нет даже в омуте памяти

Историю о мальчике, который выжил, обожает весь мир. Мы десятки раз пересматривали фильмы и перечитывали книги. Но порой даже самые внимательные поклонники упускают некоторые детали. Вот несколько вещей, которые поразят даже самых ярых поттерианцев.

Почему нельзя было починить некоторые вещи и приманить деньги?

Несмотря на множество ограничений, маги кажутся почти всемогущими. Например, Гермиона, еще не будучи студенткой, смогла починить очки Гарри. Тогда почему метла, угодившая в гремучую иву, не подлежит восстановлению? Возможно, с помощью «Репаро» нельзя починить магические объекты. Но почему тогда Сириус, Люпин и вся семья Уизли ходят в поношенной одежде? Почему некоторые волшебники так бедны и ходят в заплатках, если золото и деньги можно буквально приманить?

Почему школьники не ходят в форме?

В первом фильме школьники постоянно ходят в униформе. В письме, которое пришло Гарри, упоминается, что студентам необходимо носить форму, а также остроконечную шляпу. Однако по какой-то причине в более поздних фильмах студенты чаще всего гуляют по Хогвартсу в обычной магловской одежде.

Зачем Люциус Малфой привел в Хогвартс Добби?

Домовые эльфы на то и домовые — они служат родовому поместью, к которому привязаны, и не могут покидать его без веления хозяина. Очевидно, что в этой сцене Малфой велел Добби пойти с ним в замок, вот только зачем? Похоже, исключительно для того, чтобы Гарри мог его освободить.

Как на Джеймсе и Сириусе оказалась гриффиндорская форма?

В сцене после распределения Лили садится за стол между Джеймсом и Сириусом. Она одета в стандартную форму Хогвартса, а мальчики уже сидят в мантиях и галстуках с символикой Гриффиндора. Но ведь все они первогодки, то есть распределились только что и еще не должны иметь факультетских знаков отличия.

Почему медальон влияет не на всех?

Ни для кого не секрет, насколько сильно медальон с крестражем влиял на Рона. Он становился злым и раздражительным. Почему же Долорес Амбридж смогла носить его без проблем? С медальоном связано еще несколько вопросов. Когда Гарри и Гермиона в облике министерских работников оказываются в зале суда, Поттер буквально чувствует медальон — он висит на шее у Амбридж. Но ведь персонажи только что ехали вместе в лифте и находились гораздо ближе друг к другу. Почему же Гарри еще тогда не почувствовал медальон и не сорвал его с Амбридж в лифте, без свидетелей?

Откуда в фильме взялось колесо обозрения «Лондонский глаз»?

В одной из пейзажных сцен восьмого фильма можно заметить колесо обозрения «Лондонский глаз». Оно достаточно знаменитое, большинство британцев знает, что его открыли только в 2000 году. А действие восьмой части, как известно, разворачивается в 1997-м. Въедливые фанаты заметили еще несколько подобных нестыковок. Например, к моменту действия шестой части еще не существовало того моста, который разрушает Волан-де-Морт, и некоторых других сооружений. Также раньше времени в фильме появляются некоторые марки машин, модели техники.

Почему в Хогвартсе такие странные правила безопасности?

Герои «Гарри Поттера» на протяжении всей истории упорно называют Хогвартс самым безопасным местом в магическом мире. Действительно, ученики в школе всего лишь занимаются травмоопасным спортом, участвуют в смертельных состязаниях, сражаются с чудовищами и темными магами.

Зато относительно посещения безопасной деревни правила строги как никогда: никакого Хогсмида без разрешения родителей или опекунов. Почему же тогда никто не требует согласия взрослых, к примеру, на участие в Турнире Трех Волшебников, что было бы очень логичным?

Почему участники, завалившие испытание, не выбывали из Турнира Трех Волшебников?

Правила Турнира Трех Волшебников получились уж очень неспортивными. Когда участница из Шармбатона Флер Делакур не смогла выдержать второе испытание, с Турнира ее за это не сняли. Выходит, чемпионам можно было вообще не проходить первые 2 задания и прийти сразу на третий тур. Ведь единственным наказанием за это был бы более поздний вход в лабиринт, а внутри всех конкурсантов все равно ждали бы одни и те же опасности.

Почему дом Блэков, помешанных на чистоте крови, находится в магловском квартале Лондона?

Магическое семейство Блэков всегда кичилось своей чистокровностью и презрением к обычным людям. Так почему же их родовое поместье находится в магловском квартале Лондона, да еще и прямо между двумя домами маглов? То ли предок Блэков, поселившийся в этом здании, был не таким блюстителем чистоты крови, то ли желание жить в центре Лондона пересилило эти предрассудки.

Почему хранителем тайны дома Поттеров стал Петтигрю, а не сам Джеймс?

По книгам о Гарри Поттере мы знаем, что хранителем тайны своего дома может стать сам хозяин. Например, Артур и Билл Уизли были хранителями Норы и коттеджа «Ракушка» соответственно. Так почему же хранителем дома Поттеров не стал сам Джеймс или Лили которые бы точно не выдали тайну Волан-де-Морту?

Почему у персонажей не совпадает цвет глаз и волос?

Сразу после выхода первой части фанаты неоднократно ругались на цвет глаз Гарри Поттера — у Дэниела Рэдклиффа они голубые, а не зеленые, как положено по канону. И только зрители смирились с этой нестыковкой, как в роли маленькой Лили Поттер режиссеры сняли кареглазую, а не голубоглазую актрису. И каким образом после этого оправдать постоянные упоминания, что у Гарри глаза матери? К слову, при таких раскладах голубоглазый Том Фелтон, неоднократно претендовавший на роль Гарри, мог бы сыграть персонажа с тем же успехом, только волосы бы перекрасить.

Почему Гарри, Рон и Гермиона не могли «притянуть» себе еду?

В седьмой книге главные герои голодали в лесу, питаясь невкусными грибами. Почему нельзя было просто призвать грибы или дичь с помощью заклинания «Акцио»? Ведь ранее в серии Гарри успешно призывал метлу во время «Турнира трех волшебников».

Почему Гарри не пользуется метлой?

Ana.Rok 40 минут назад Это вообще болезнь всех сериалов. Герои ооочень редко используют повторно какие-то находки из прошлого опыта. Видимо, фишку про 10 тысяч ударов не просекли - - Ответить

Уже в «Философском камне» мы узнаем, когда Гарри впервые садится на метлу, что у него определенно есть талант катания. К сожалению, он почти не использует этот особый навык в полной мере, не считая игры в квиддич. Он мог бы использовать метлу, чтобы получить преимущество, например, в последней битве с Волан-де-Мортом или с Василиском в тайной комнате. Получается, что все его полеты и обучение — бестолковое занятие.

Почему в школе такое несистемное образование?