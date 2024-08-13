Ну, как будто человеческие, пардон, магловские старшеклассники не позволяют себе пренебрежение формой, учебниками, тетрадями и прочими школьными прибамбасами
14 вопросов к вселенной «Гарри Поттера», ответа на которые нет даже в омуте памяти
Историю о мальчике, который выжил, обожает весь мир. Мы десятки раз пересматривали фильмы и перечитывали книги. Но порой даже самые внимательные поклонники упускают некоторые детали. Вот несколько вещей, которые поразят даже самых ярых поттерианцев.
Почему нельзя было починить некоторые вещи и приманить деньги?
Несмотря на множество ограничений, маги кажутся почти всемогущими. Например, Гермиона, еще не будучи студенткой, смогла починить очки Гарри.
Тогда почему метла, угодившая в гремучую иву, не подлежит восстановлению? Возможно, с помощью «Репаро» нельзя починить магические объекты. Но почему тогда Сириус, Люпин и вся семья Уизли ходят в поношенной одежде? Почему некоторые волшебники так бедны и ходят в заплатках, если золото и деньги можно буквально приманить?
Почему школьники не ходят в форме?
В первом фильме школьники постоянно ходят в униформе. В письме, которое пришло Гарри, упоминается, что студентам необходимо носить форму, а также остроконечную шляпу. Однако по какой-то причине в более поздних фильмах студенты чаще всего гуляют по Хогвартсу в обычной магловской одежде.
Зачем Люциус Малфой привел в Хогвартс Добби?
Домовые эльфы на то и домовые — они служат родовому поместью, к которому привязаны, и не могут покидать его без веления хозяина. Очевидно, что в этой сцене Малфой велел Добби пойти с ним в замок, вот только зачем? Похоже, исключительно для того, чтобы Гарри мог его освободить.
Как на Джеймсе и Сириусе оказалась гриффиндорская форма?
В сцене после распределения Лили садится за стол между Джеймсом и Сириусом. Она одета в стандартную форму Хогвартса, а мальчики уже сидят в мантиях и галстуках с символикой Гриффиндора. Но ведь все они первогодки, то есть распределились только что и еще не должны иметь факультетских знаков отличия.
Почему медальон влияет не на всех?
А у Долорес Амбридж огромный опыт обращения со своим злым и раздражительным характером, так что воздействия медальона она попросту не заметила)))
Ни для кого не секрет, насколько сильно медальон с крестражем влиял на Рона. Он становился злым и раздражительным. Почему же Долорес Амбридж смогла носить его без проблем?
С медальоном связано еще несколько вопросов. Когда Гарри и Гермиона в облике министерских работников оказываются в зале суда, Поттер буквально чувствует медальон — он висит на шее у Амбридж. Но ведь персонажи только что ехали вместе в лифте и находились гораздо ближе друг к другу. Почему же Гарри еще тогда не почувствовал медальон и не сорвал его с Амбридж в лифте, без свидетелей?
Откуда в фильме взялось колесо обозрения «Лондонский глаз»?
В одной из пейзажных сцен восьмого фильма можно заметить колесо обозрения «Лондонский глаз». Оно достаточно знаменитое, большинство британцев знает, что его открыли только в 2000 году. А действие восьмой части, как известно, разворачивается в 1997-м.
Въедливые фанаты заметили еще несколько подобных нестыковок. Например, к моменту действия шестой части еще не существовало того моста, который разрушает Волан-де-Морт, и некоторых других сооружений. Также раньше времени в фильме появляются некоторые марки машин, модели техники.
Почему в Хогвартсе такие странные правила безопасности?
Герои «Гарри Поттера» на протяжении всей истории упорно называют Хогвартс самым безопасным местом в магическом мире. Действительно, ученики в школе всего лишь занимаются травмоопасным спортом, участвуют в смертельных состязаниях, сражаются с чудовищами и темными магами.
И опять не вижу несоответствия. Да, с точки зрения нашего мира, где дети должны расти обложенными ватой, Хогвартс очень опасное место. А с точки зрения магического мира он вполне безопасен. За пределами Хогвартса может и вовсе зубастые диваны нападают каждый вторник с 9 до 14 часов
Зато относительно посещения безопасной деревни правила строги как никогда: никакого Хогсмида без разрешения родителей или опекунов. Почему же тогда никто не требует согласия взрослых, к примеру, на участие в Турнире Трех Волшебников, что было бы очень логичным?
Почему участники, завалившие испытание, не выбывали из Турнира Трех Волшебников?
У нас тоже есть соревнования без выбывания, когда каждый конкурсант участвует во всех этапах. Просто это экономически невыгодно и может занимать много времени. Система с выбыванием позволяет тратить меньше ресурсов и для жюри легче оценивать, но она все же необязательна
Правила Турнира Трех Волшебников получились уж очень неспортивными. Когда участница из Шармбатона Флер Делакур не смогла выдержать второе испытание, с Турнира ее за это не сняли. Выходит, чемпионам можно было вообще не проходить первые 2 задания и прийти сразу на третий тур. Ведь единственным наказанием за это был бы более поздний вход в лабиринт, а внутри всех конкурсантов все равно ждали бы одни и те же опасности.
Почему дом Блэков, помешанных на чистоте крови, находится в магловском квартале Лондона?
Магическое семейство Блэков всегда кичилось своей чистокровностью и презрением к обычным людям. Так почему же их родовое поместье находится в магловском квартале Лондона, да еще и прямо между двумя домами маглов? То ли предок Блэков, поселившийся в этом здании, был не таким блюстителем чистоты крови, то ли желание жить в центре Лондона пересилило эти предрассудки.
Почему хранителем тайны дома Поттеров стал Петтигрю, а не сам Джеймс?
По книгам о Гарри Поттере мы знаем, что хранителем тайны своего дома может стать сам хозяин. Например, Артур и Билл Уизли были хранителями Норы и коттеджа «Ракушка» соответственно. Так почему же хранителем дома Поттеров не стал сам Джеймс или Лили которые бы точно не выдали тайну Волан-де-Морту?
Почему у персонажей не совпадает цвет глаз и волос?
Сразу после выхода первой части фанаты неоднократно ругались на цвет глаз Гарри Поттера — у Дэниела Рэдклиффа они голубые, а не зеленые, как положено по канону. И только зрители смирились с этой нестыковкой, как в роли маленькой Лили Поттер режиссеры сняли кареглазую, а не голубоглазую актрису. И каким образом после этого оправдать постоянные упоминания, что у Гарри глаза матери?
К слову, при таких раскладах голубоглазый Том Фелтон, неоднократно претендовавший на роль Гарри, мог бы сыграть персонажа с тем же успехом, только волосы бы перекрасить.
Почему Гарри, Рон и Гермиона не могли «притянуть» себе еду?
В седьмой книге главные герои голодали в лесу, питаясь невкусными грибами. Почему нельзя было просто призвать грибы или дичь с помощью заклинания «Акцио»? Ведь ранее в серии Гарри успешно призывал метлу во время «Турнира трех волшебников».
Почему Гарри не пользуется метлой?
Это вообще болезнь всех сериалов. Герои ооочень редко используют повторно какие-то находки из прошлого опыта. Видимо, фишку про 10 тысяч ударов не просекли
Уже в «Философском камне» мы узнаем, когда Гарри впервые садится на метлу, что у него определенно есть талант катания. К сожалению, он почти не использует этот особый навык в полной мере, не считая игры в квиддич.
Он мог бы использовать метлу, чтобы получить преимущество, например, в последней битве с Волан-де-Мортом или с Василиском в тайной комнате. Получается, что все его полеты и обучение — бестолковое занятие.
Почему в школе такое несистемное образование?
А система образования - прямая калька с "западного" варианта, когда обучающиеся сами выбирают себе предметы в средней и старшей школе. Они так столетиями учатся, и общество не видит в этом проблемы
Помимо прочего, много вопросов вызывает сама система образования. Дети волшебников до поступления в Хогвартс находятся на домашнем обучении. Как же маги готовят детей к школе, кто учит их читать и писать? Почему в Хогвартсе не преподают биологию, математику и другие полезные любому немагические предметы? Почему маглорожденные не изучают их отдельно и почему их родственники и знакомые не замечают отставания этих ребят в знаниях?
А еще почему некоторые предметы — настоящая фигня на постном масле? Например — астрономия? А «Защита от темных искусств» вообще преподается абы как.
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