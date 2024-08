14 вопросов к вселенной «Гарри Поттера», ответа на которые нет даже в омуте памяти

Почему нельзя было починить некоторые вещи и приманить деньги?

Почему школьники не ходят в форме?

Зачем Люциус Малфой привел в Хогвартс Добби?

Как на Джеймсе и Сириусе оказалась гриффиндорская форма?

Почему медальон влияет не на всех?

Откуда в фильме взялось колесо обозрения «Лондонский глаз»?

Почему в Хогвартсе такие странные правила безопасности?

Почему участники, завалившие испытание, не выбывали из Турнира Трех Волшебников?

Почему дом Блэков, помешанных на чистоте крови, находится в магловском квартале Лондона?

Почему хранителем тайны дома Поттеров стал Петтигрю, а не сам Джеймс?

Почему у персонажей не совпадает цвет глаз и волос?

Почему Гарри, Рон и Гермиона не могли «притянуть» себе еду?

Почему Гарри не пользуется метлой?

Почему в школе такое несистемное образование?

