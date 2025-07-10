20+ теплых снимков из детства, от которых в сердце что-то екает

Летние каникулы казались бесконечными, а мир огромным, даже если был заключен в границах дачного поселка. Время текло медленно, как мед, а самые важные решения касались выбора между эскимо и фруктовым льдом. На этих фотографиях не просто моменты, а настоящие отпечатки того времени, когда трава была зеленее, небо выше, а все близкие — рядом.

Когда бабушка зовет к столу

«Уютный летний трамвайчик»

«Просто фотография, которая отзывается теплом в моем сердце⁠⁠»

«Мы с сестрой — прошло 13 лет»

Надеюсь, у вашей мамы есть еще дети — таких красивых людей должно быть больше! © Zwerka / Pikabu

Вообще не похожи — будто совсем другие люди © sss99poor / Pikabu

«Купил себе 32 литра ностальгии»

Zuko я любила, но не как напиток. Я его добавляла в бисквитное тесто и пекла торт. Торт был большой, трехслойный, с большим количеством вкуснющего крема. Каждый слой разный: с изюмом, с маком и с Zuko со вкусом манго. Этот торт мне родственники до сих пор вспоминают. Кажется, в гости тогда приходили не ко мне, а к моему торту. © DomashniyElf / Pikabu

«Ковра на стене у меня не было, но есть не менее чудесная фотка. Я тут на фоне печки»

«Когда родители говорят, что мы с детства любили собирать грибы»

«Два капитана⁠⁠. Вот такой он, первый день лета в Норильске»

Мое детство без интернета выглядело так же. И это было офигенно! © myxavertolet / Pikabu

У родителей на чердаке нашла сокровище из детства. Это был восторг!

Еле сдержалась, чтобы не всплакнуть © zuuubra / Pikabu

«Лето 1998. Я в деревне с мамой и шестью корзинами белых грибов»

Завтрак готов!

Лучшая тачка, чтобы возить девчонок

«Наша банда. Я слева строю коварные планы, Колька изображает силача, валящего дерево. На заднем плане наша старшая подружка Ира»

Кажется, огурчики горчат

Ничего особенного, просто поросенок и кот спят вместе

Не кот, а настоящее украшение стола

Яркое лето и чистая радость!

«Теплый привет из 1986-го. Под руководством дедушки я сам собрал велосипед и уже ездил за травой для кроликов»

«Дача. Лето. Я повторил эту фотку 24 года спустя со своим разваливающимся, но еще живым грузовичком»

Собачка Марта всегда очень старалась поймать зубами все круги на воде

В ожидании друзей

Кажется, что сейчас войдет бабушка с крынкой парного молока

Детство в деревне полно приятных встреч

«Каждое лето приезжаю в деревню — туда, где жизнь была беззаботнее и счастливее. Как будто возвращаюсь в детство»

Целая корзинка счастья

Деревенские красотки на пляже