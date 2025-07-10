20+ теплых снимков из детства, от которых в сердце что-то екает
Ностальгия
20 часов назад
Летние каникулы казались бесконечными, а мир огромным, даже если был заключен в границах дачного поселка. Время текло медленно, как мед, а самые важные решения касались выбора между эскимо и фруктовым льдом. На этих фотографиях не просто моменты, а настоящие отпечатки того времени, когда трава была зеленее, небо выше, а все близкие — рядом.
Когда бабушка зовет к столу
«Уютный летний трамвайчик»
«Просто фотография, которая отзывается теплом в моем сердце»
«Мы с сестрой — прошло 13 лет»
- Надеюсь, у вашей мамы есть еще дети — таких красивых людей должно быть больше! © Zwerka / Pikabu
- Вообще не похожи — будто совсем другие люди © sss99poor / Pikabu
«Купил себе 32 литра ностальгии»
- Zuko я любила, но не как напиток. Я его добавляла в бисквитное тесто и пекла торт. Торт был большой, трехслойный, с большим количеством вкуснющего крема. Каждый слой разный: с изюмом, с маком и с Zuko со вкусом манго. Этот торт мне родственники до сих пор вспоминают. Кажется, в гости тогда приходили не ко мне, а к моему торту. © DomashniyElf / Pikabu
«Ковра на стене у меня не было, но есть не менее чудесная фотка. Я тут на фоне печки»
- Колготки — огонь! © nickcnick / Pikabu
«Когда родители говорят, что мы с детства любили собирать грибы»
«Два капитана. Вот такой он, первый день лета в Норильске»
- Мое детство без интернета выглядело так же. И это было офигенно! © myxavertolet / Pikabu
У родителей на чердаке нашла сокровище из детства. Это был восторг!
- Еле сдержалась, чтобы не всплакнуть © zuuubra / Pikabu
«Лето 1998. Я в деревне с мамой и шестью корзинами белых грибов»
Как вспомнишь, как все это потом перебирать... но за грибами все равно люблю ходить!
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Завтрак готов!
Лучшая тачка, чтобы возить девчонок
«Наша банда. Я слева строю коварные планы, Колька изображает силача, валящего дерево. На заднем плане наша старшая подружка Ира»
Кажется, огурчики горчат
Ничего особенного, просто поросенок и кот спят вместе
Не кот, а настоящее украшение стола
Яркое лето и чистая радость!
«Теплый привет из 1986-го. Под руководством дедушки я сам собрал велосипед и уже ездил за травой для кроликов»
«Дача. Лето. Я повторил эту фотку 24 года спустя со своим разваливающимся, но еще живым грузовичком»
Собачка Марта всегда очень старалась поймать зубами все круги на воде
В ожидании друзей
Кажется, что сейчас войдет бабушка с крынкой парного молока
Детство в деревне полно приятных встреч
«Каждое лето приезжаю в деревню — туда, где жизнь была беззаботнее и счастливее. Как будто возвращаюсь в детство»
Целая корзинка счастья
Деревенские красотки на пляже
Прошло уже 20 лет, а в деревне у бабушки все так же клево
А вот и еще несколько наших статей, которые разбудят давно забытые ощущения:
Фото на превью Selesti.N / Pikabu
Комментарии
Уведомления
Мне было так трудно тогда(23года назад) что иногда думала не выживу... А на фотографии всё счастливые)))
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