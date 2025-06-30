Ситуация, когда девочка играет, а остальные дети учат буквы, не совсем хорошая с любой точки зрения. Эта девочка может незаметно для всех и для себя превратиться в этакую всезнайку - плавали, знаем, что вы тут нового мне скажете. Лучше бы родители объяснили ребенку, что все всё знать не могут, что повторять знания полезно, да и вообще, можно помочь другим детям запомнить информацию.
17 ситуаций из садика, которые надолго врезались в память родителям и воспитателям
Народное творчество
2 часа назад
Воспитатели и родители знают: даже самый обычный день в детском саду редко бывает скучным. Дети постоянно удивляют своими поступками, словами и нестандартным взглядом на мир. А некоторые моменты и вовсе запоминаются на долгие годы, становясь частью семейных историй.
- Сидим на утреннике. Выходит пацан в костюме зайца на сцену, говорит: «Мама вчера сказала, что ваш утренник — это хрень. Раньше было лучше!». Воспитательница, бедная, аж побелела. Просит «зайца» рассказать стишок. А он поворачивается и выдает: «Нет, мама сказала, что я могу не позориться». Сижу в шоке. А потом краем глаза вижу, как одна из мам тихонько пытается натянуть капюшон на лицо и исчезнуть. Хотя бы честно, да. Детям же нельзя врать, они потом все выкладывают как есть. Стих он так и не прочитал, а утренник я теперь буду вспоминать как стендап. © Мамдаринка / VK
- Повела дочь в детский садик. Она там побыла один день, а затем нас вежливо попросили забрать свои документы. А все почему? Ответ — просто песня! Оказалось, все дети устраивают истерику из-за того, что моя дочь уже умеет читать и немножко писать. И поэтому пока все учат буквы, моя сидит в уголке и тихо с куклами возится. А остальным завидно, они тоже играть хотят. Еще и отчитали за то, что учить ребенка — это обязанность учителей, а не родителей. Типа, я у воспитателей хлеб забираю. Простите, что? © Палата № 6 / VK
- Мы надеялись, что наш ребенок будет приносить из садика рисунки и разные поделки. Но он принес ротавирус. © XAYZZzz / Pikabu
- В детском садике я нравилась одновременно двум мальчикам. И в какой-то момент они решили покончить с этим «любовным треугольником». Подошли ко мне и спросили, с кем из них я буду жить. Я подумала и расстроила обоих — сказала, что я буду жить с Мишкой, это мой пес. И вот мне шестнадцать, и теперь я начинаю подозревать, что было в том моем заявлении что-то пророческое. © ШКогвартс / VK
- В детстве я была очень прямым человеком. Как-то раз, когда я была в детском саду, туда приехало телевидение. Меня спросили: «Девочка, а что тебе больше всего нравится в садике?». Ну, тут я мило улыбаюсь и вгоняю ответом воспитательницу в краску: «Мне вообще ваш садик не нравится». Сейчас бы мне ту уверенность. © Не все поймут / VK
- Воспитательница дала всем родителям задание — сводить детей в зоопарк, выбрать одно животное и описать его. Ну, сводили. Моя дочь прошла мимо всех животных, остановилась у пожарного гидранта и твердо заявила, что писать будет про него. Слушать меня не хотела, даже фламинго ее не удивили, пришлось соглашаться. Записала вместе с ней все, что я знала о пожарных гидрантах. В детском саду ее похвалили и сказали, что правила пожарной безопасности детям знать намного важнее, чем о том, как спит лев. © Не все поймут / VK
- Дочка начала ходить в садик. До работы долго надо было добираться, поэтому отводила ее в садик в 6:40, а засыпала она поздно. Не высыпалась. В итоге мне пришлось поменять работу, так как в один прекрасный день воспитатель прислал вот такое фото. Теперь не отвожу дочку так рано в детский сад. © Behappy0991 / Pikabu
- Сын вчера рассказывал. В детский сад девочка принесла свою куклу. Игрушек в саду мало — все уже весьма потрепанные. Разумеется, все бросились с этой куклой играть. Когда кукла попала в руки сыну, то оказалось, что у нее сломана рука. Девочка — в слезы, воспитательница увидела и отругала сына. А он не понимает, в чем его вина, ведь кукла уже сломана была. В итоге ходила сегодня разговаривать в садик, но сыну так и не поверили. Требуют новую куклу девочке подарить, а сын теперь для детей «плохой». Не знаю, как быть. © poipoipoipoi01 / Pikabu
- Как-то раз я сбежала из яслей. Сделала небольшой подкоп под забором и пролезла. Года три мне было. В яслях мне не нравилось, поэтому я пошла домой. Очень хорошо помню, что меня все вокруг спрашивали: «Девочка, куда идешь? Где твоя мама?» Я говорила, что как раз таки к маме домой иду. И убегала. Воспоминания обрываются на том моменте, как я стучу в дверь, и мне открывает бабушка. Шумиха в садике была знатная. Сотовых не было, у бабушки дома телефона не было. Она ходила к соседям, чтобы позвонить маме на работу и сказать, что я дома. Но в ясли меня больше не отправляли. © Изяслав в ярости / ADME
- Дочка стала ходить в садик и каждый день приносит оттуда новые фразы. Например, «Не толкай Андрюшу», «Доедай кашу» и тому подобное. А сегодня она проникновенно посмотрела коту в глаза и сказала: «Как же я от вас устала!» Похоже, что 18 малышей воспитателя уже утомили. © Мамдаринка / VK
- Моя мелкая проболела как-то две недели. За это время на площадке садика поставили новый игровой домик. Воспитатели периодически нам писали и спрашивали: «Как там Варя? Без нее уж очень тихо и спокойно». Но когда она вернулась в садик, то воспитатели не успели оглянуться, как дочь со своим дружком бегали и размахивали досками от того самого домика. Разобрали его, как обезьянки из мультика. И тут все воспитатели хором: «Сразу видно, Варя вернулась!» © Elena / ADME
- В этом году мы впервые пошли в детский садик. Сильно волновалась за своего ребенка, ибо моя старшенькая со слезами на глазах провела свой первый день в детском саду. Вообще не хотела уходить от меня, а у меня аж сердце разрывалось. С младшенькой получилось все намного проще. Заходим мы в группу, там нас встречает воспитательница, которая говорит: «Привет, меня зовут Надежда Леонидовна, а вторую воспитательницу — Екатерина Викторовна. А тебя как зовут, принцесса?». Моя дочь отвечает: «Аполлинария Сергеевна, очень приятно!» © Мамдаринка / VK
- Как-то раз я в садике записал несколько букв на доске и с гордостью ходил перед всеми. Но вдруг услышал, что за такие буквы у меня могут быть проблемы. Я тут же испугался и спрятался. Очень уж боялся, что меня заберут в тюрьму. Но потом оказалось, что никто просто не знал этих букв, потому что их еще не изучали. © poke-a-doke / Reddit
- В детстве мама мне подарила искусственную розочку, посыпанную блестками и сбрызнутую мамиными духами. Я была в восторге и взяла ее с собой в садик. Одна девочка попросила посмотреть. Я дала, а она... Нет, не украла и не испортила. Она подошла к воспитательнице и сказала: «Смотрите, что она вам подарила». Воспитательница была тронута почти до слез, она тут же поставила розочку в карандашницу у себя на столе и мне сказала: «Солнышко, спасибо! Мне так приятно! Какая красивая розочка!» Такая она счастливая была. Но у меня язык не повернулся сказать, что я ей на самом деле ничего не дарю. Как же я эту розочку дома оплакивала! До сих пор не понимаю, зачем та девочка так поступила. © Подслушано / VK
- Моя 3-летняя дочь уже несколько месяцев ходит в садике на дополнительный кружок по футболу. Проводят занятия прямо в актовом зале. Сколько я ее ни спрашиваю: «Ну как, сегодня забивала голы?», ответ всегда один: «Мне мяч не давали». Ну, ладно, думаю, маленькая она, наверное, тренеру виднее. А тут муж забирал ребенка из сада и узнал, что и другие дети ни разу по мячу не ударили. В итоге спросили у тренера, мол, почему детям не даете по мячу бить? А он в ответ: «Да куда тут бить? Вокруг стекла одни и зеркала». © forest.river / Pikabu
Вообще-то во всех нормальных садах есть спортивный зал. И он должен быть.
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- Ребенок рассказывает про семью: «У меня есть родной брат, двоюродная сестра, троюродный брат и троюродная сестра». Спрашиваю, мол, а кто такой троюродный брат. А он мне как выдаст: «Это то же самое, что троюродная сестра, только мальчик». © trenchar / Pikabu
- Двоюродный брат с раннего детства плохо ел, а суп тем более не любил. Но когда пошел в садик, то мгновенно начал его есть. Родители сразу принялись хвалить: «Максимка, ты уже такой большой стал, суп кушаешь!» А он им в ответ: «У нас в садике если суп сразу не съешь, то в него второе положат!» Такое вот суровое детство. © Боба / ADME
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