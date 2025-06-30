17 ситуаций из садика, которые надолго врезались в память родителям и воспитателям

Ситуация, когда девочка играет, а остальные дети учат буквы, не совсем хорошая с любой точки зрения. Эта девочка может незаметно для всех и для себя превратиться в этакую всезнайку - плавали, знаем, что вы тут нового мне скажете. Лучше бы родители объяснили ребенку, что все всё знать не могут, что повторять знания полезно, да и вообще, можно помочь другим детям запомнить информацию.