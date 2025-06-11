Про ностальжи и конфеты. Может кто помнит, в самом конце 80-х можно было «достать» конфеты иностранные. Большая коробка, в ней ассорти в мягких фольговых фантиках, н а которых яркими красками были изображены картины. Чем-то похожи н а Mozart. Ну вот открытый гештальт, покоя не даёт.
15+ ностальгических моментов из прошлого, от которых нет-нет, да и защемит сердечко
Это было время, когда счастье измерялось не деньгами, а количеством друзей во дворе, а главным богатством была коллекция вкладышей от жвачки. Эти истории — как старый альбом с выцветшими фотографиями: стоит открыть, и воспоминания нахлынут волной.
- Папа всегда в детстве приносил мне одни конфеты с орешком. Я их просто обожала. Потом они пропали с прилавков, но я и сегодня помню их вкус, таких больше не нашла. А вчера отмечала новоселье, позвала маму с мужем и отца с семьей. Разбирала подарки, а там в одном из пакетов коробка тех самых конфет! Он где-то их под заказ купил. Я радовалась сладкому больше, чем новой стиралке и чайнику. © Не все поймут / VK
- Была у меня в детстве мягкая игрушка, собачка, звали Муха. Потерялась в поезде, когда мы с бабушкой ехали к родственникам. Я тогда ревела, как потерянная. У нее на лапке бабушка сама вышила мои инициалы, нитками в два ряда, аккуратно, как только она умела. Бабушка умерла, когда мне было шесть. И вот недавно иду по барахолке, просто мимо, без цели. Смотрю — на коробке с игрушками торчит знакомая морда. Достаю. Это Муха. Потертая, но родная до мурашек. Переворачиваю лапку — и там все так же, как было. «А.В.», те же стежки. Я стою посреди рынка с этой псинкой в руках и не могу дышать. Отдаю деньги, ухожу, иду, как в тумане. Не знаю, как она сюда попала. Но с того дня она снова у меня дома. И как будто бабушка заглянула в гости, просто чтобы напомнить — все, что по-настоящему твое, всегда тебя найдет. Даже через годы. © Не все поймут / VK
- В детстве я была одержима сериалом «Дикий ангел». Мили была моей иконой стиля: дерзкая, веселая, справедливая. Я носила платочки, как у нее, пыталась повторять ее танцы, а когда находила где-то жвачку с ее фоткой — берегла как реликвию. Родители смеялись, но терпели. Я даже пыталась называть себя «Чолито», хотя никто толком не понимал, к чему это. Сейчас, конечно, я уже взрослая, но ностальгия осталась. Иногда пересматриваю пару серий для души. Мои друзья об этом знали, но я и подумать не могла, что они запомнили. На мой последний день рождения устроили сюрприз — вечеринку в стиле «Дикого ангела». Плейлист из саундтреков, тортик с фоткой Мили, и все наряжены в стиле конца 90-х. А подарок — винтажная футболка с Мили. Сейчас ношу эту футболку под пиджак, и это вызывает столько улыбок и воспоминаний у людей. Несколько раз на улице останавливали, чтобы сказать, что «Дикий ангел» — тоже их детство. Маленькая я просто пищала бы от счастья. © Не все поймут / VK
- Вспоминали с мужем студенческие годы и на волне ностальгии решили приготовить ужин, как в общаге тридцать лет назад. Отварили макароны, зажарили их с яйцом и подали с майонезом. Поели и поняли: нет, мы не макароны хотим. А вернуться в ту беззаботную пору, когда тебе 18, ты выживаешь на гроши и ешь раз в день, но тебе и море по колено. Вокруг такие же молодые друзья с горящими глазами. Постоянно происходит что-то веселое и незабываемое, и кажется, что так будет всегда. Эх, время, куда же ты так спешишь? © Подслушано / Ideer
- Недавно я разбирала коробку с вещами из детства и нашла браслет дружбы, который мне подарил мальчик. Мы были лучшими друзьями в садике. Смотрели друг на друга во время дневного сна, я делала ему венки из цветов и бумажные сердечки. Он носил эти венки, пока они не рассыпались и хранил сердечки, пока бумага не начинала рваться. Я была слишком мала, чтобы тогда понять, что он очень болен.
Я просто сидела и смотрела на этот браслет добрых 20 минут, качаясь на волнах памяти. Каждый раз, когда я плету цветочные венки, я снова на маленькой полянке рядом с детской площадкой, а мой друг болтает о супергероях. Благодаря ему я полюбила эти фильмы и комиксы и всегда думаю о нем с болью в сердце, когда смотрю их. Несмотря на это, я рада, что он был в моей жизни. Я рада, что мы были друзьями. © PrydferthAnnwyl / Reddit
- Когда училась в 9 классе, читала книгу из библиотеки. По приколу написала в конце страницы карандашом ссылку на свою соцсеть. Спустя шесть лет еду я в автобусе на работу и мне пишет парень. Скидывает фото книги и уже практически стертую от времени надпись. Такая ностальгия сразу! Вспомнила, будто все вчера было! Экзамены, проблемы, первую влюбленность и эту книгу, которую с восторгом дочитывала на алгебре под партой. © Подслушано / Ideer
«На даче я нашел сокровище»
Прелесть какая! У меня тоже есть эти динозаврики из киндер-сюрпризов, а ещё - львята, слонята, крокодильчики, жирафики, акулята или дельфинчики (не разобрать), бегемотики, пингвинчики, лягушата - вроде бы никого не забыла (собирали вместе с сыном в 90-е).
- Приехали к родителям вчера. Зашла в свою комнату, стала смотреть свои анкеты, дневники, тетрадки. Мама все хранит. И тут натыкаюсь на свой последний личный дневник. Я там писала, что устроилась на новую работу секретарем, все нравится, коллектив хороший. Писала еще, что мне там приглянулся парень. Но он и выше меня по должности, да и вообще завидный красавчик, вряд ли обратит на меня внимание. Но этот завидный красавчик теперь мой муж и у нас дочь. Я аж рассмеялась, бывает же такое! © Рабочие истории / VK
- Позавчера иду с работы, а около дома пацаны в футбол гоняют. Смотрю на них, свое детство вспомнил, аж грустно стало. Бросаю на лавку свой рюкзак и иду гонять к ним. Пацаны меня приняли в команду. Играли мы, играли и тут я как ударяю мяч, он лопается. Пацаны в шоке, мне стыдно. Извинился, ушел. А сам дома стал искать футбольные мячи с экспресс-доставкой, нашел! Через час вынес пацанам новый мяч. Простили, зовут в свою команду играть. А жена против. Говорит, уже большой мальчик, какой тебе футбол? © Рабочие истории / VK
- Когда был пацаном, то любил составлять различные плейлисты. Мечтал о том, чтобы когда-нибудь стать диджеем. Тогда компов еще не было, писал все в свой блокнот. Недавно рылся в своих вещах, и нашел тот самый блокнот. Сразу же нахлынули такие далекие и теплые воспоминания. Залез в инет, и начал искать те песни, которые у меня были в блокноте. Вот это кайф, конечно, вот это были песни. Теперь уже создал плейлист у себя в телефоне под названием «молодые и счастливые». Слушаю его, когда хочется снова вернуться в прошлое. Моя жизнь уже совсем другая, я изменился, но песни все те же. Все такие же чувства вызывают, как когда-то. © Рабочие истории / VK
«Эту ручку хотел каждый»
«Через нее можно было слушать радио. Простенькая, многофункциональная, но в свое время такая желанная для многих подростков. Историю появления ручки у меня я уже, честно говоря, не помню. То ли собрал необходимое количество крышечек, то ли папа с работы принес. Но у себя в классе я был первым, у кого она появилась»
- Помню ее из рекламы. В нашем классе такая только у мажоров была! © one7466 / Pikabu
- В моем детстве у нас было мало денег, но дома откуда-то была куча грецких орехов. Я очень любила эти орехи, как и мой папа. Он всегда отдавал мне самые лучшие, а сам ел подгнившие. Говорил, что они вкуснее. Я верила ему и отдавала ему самые черные орехи. Никто больше не делал для меня такого. Папы нет уже 10 лет, до сих пор не могу смириться. Я уже давно взрослая, есть свой небольшой бизнес, с финансами проблем нет, холодильник всегда полный. И грецкие орехи в доме есть всегда. © Рабочие истории / VK
- Несколько лет занимаюсь организацией детских праздников. Чего только не было на моем опыте: супергерои, свинка Пеппа, Фиксики — все то, что сейчас любит «молодежь». Но совсем недавно получила весьма необычный заказ. Попросили организовать праздник в стиле мультика «Тайна третьей планеты». Я в детстве его просто обожала, поэтому взялась к подготовке со всей душой. Получилось невероятно круто, а заказчица была очень довольна! Как она мне объяснила, они с подругами хотели на день окунуться в детство. Спасибо ей за такой заказ, ибо я сама ненадолго погрузилась в ностальгию. © Палата № 6 / VK
- Сидел в кафе, напротив — милая девушка. Решил познакомиться, подсел к ней. Вдруг заиграла песня моей молодости «Тополиный пух». Я ей говорю: «Эх, ностальгия какая! Любите эту песню?» Она удивленно отвечает: «Впервые ее слышу, а что это за группа?» Я в шоке говорю: «Как это? А сколько вам лет? Это же Иванушки! Вы и рыжего не знаете из Иванушек? Его все знают!» А она мне: «Мне 18. Неа, я не знаю их. И рыжего тоже». И тут я почувствовал себя по-настоящему старым, ведь на момент выхода этой песни мне было всего 7 лет. Пришлось распрощаться. © Палата № 6 / VK
«Мое сокровище — 622 фишки и 10 бит»
Ну нынешние 30-летние и Сплинов не знают, фраза "гни свою линию" для них пустой звук. Хотя Васильев до сих пор гастролирует.
- Дома лежит огромный старый медицинский справочник — его купила еще бабушка, когда в мед поступала. Никогда не пользовался, но последнее время стали болеть вены. Решил почитать, от чего это может быть. Открываю, а там гербарий. Тот, который я туда положил, когда был в пятом классе. Собирал его, еще когда мелками во дворе рисовал, а сейчас вот интересуюсь, откуда боль в венах. Да, время быстро идет. © Палата № 6 / VK
- Подарили мне долгожданного котенка. Поигралась неделю и уехала в летний лагерь. Там узнала, что кот пропал, плакала каждый день. А потом он внезапно вернулся. И вот, мне уже 20 лет, котейка до сих пор с нами, и лишь сегодня я узнала, что во время моего отсутствия кот все-таки пропал. Родители поняли, что я не успокоюсь, и нашли такого же по цвету, но другого пола. После лагеря мне и правда сказали, что кот на самом деле кошка. Я тогда удивилась, но не сильно переживала по этому поводу, главное, что у меня был питомец. Они 10 лет боялись мне признаться. © Не все поймут / VK
- Недавно ездила к родителям. Вечером решила посмотреть наши семейные фотоальбомы. Залипла на фотку, где отец впервые держал меня на руках у роддома. На следующей странице — его же фото с рыбалки с огромной рыбиной. Но самое обидное здесь, что счастливым он выглядел только на второй фотографии. © Не все поймут / VK
Ну с рыбиной понятно что делать, а с этим комком-то? Да и рыбина - результат твоих усилий, сноровки и ловкости. А дитеныш... Не папа же рожал...
- В детстве я мечтал о приставке. Не понимал, что денег нет, продолжал ныть. В какой-то момент бате надоело, он и сказал: «Пойди на мусорку, найди четвертый контейнер слева — там она и будет». Поверил. Конечно, не нашел ничего. А потом вдруг в соседнем контейнере реально увидел треснутый, но рабочий плейстейшн, хоть и без джойстиков. Я тогда прям в высшие силы поверил, да и батя тоже. © Не все поймут / VK
- Позвали вчера с мужем друзей в гости. Вспоминали времена, как бурно гуляли лет 5 назад, спонтанно в путешествия мотались. На час даже отключились от реальной жизни. Но дочь решила спустить с небес на землю. Зашла в гостиную и громко объявила: «Мама, идем в туалет». Посмеялись, что вечеринки уже точно не те. Остается ждать, пока дети подрастут и мы снова сможем тусить, как прежде. © Мамдаринка / VK
- С подругой во втором классе закупали в ларьке канцелярию, а потом продавали это все в школе. Учительница нас спалила и рассказала родителям. Но мы не сдались, торговали уже после уроков. Все мечтали, что вырастем и расширимся. И что в итоге? Подруга теперь в банке бухгалтером работает, а я администратор в ресторане. © Рабочие истории / VK
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Комментарии
Как-то сидела дома одна за всех компом, раздача выдала песни детства. С удовольствием послушала, даже тексты помню. Но обратно туда не хочу.
Никогда не понимала эту ностальгию.
Ни по детству где все тебя шпыняют, ни по школе с мерзкой формой, ни по голодной нищей юности.
Моя счастливая жизнь началась когда я сьехала от родителей и нашла нормальную работу.
Вот жизнь в полном одиночестве иногда вспоминаю с грустинкой, хоть супруга люблю очень.