15+ ностальгических моментов из прошлого, от которых нет-нет, да и защемит сердечко

«Через нее можно было слушать радио. Простенькая, многофункциональная, но в свое время такая желанная для многих подростков. Историю появления ручки у меня я уже, честно говоря, не помню. То ли собрал необходимое количество крышечек, то ли папа с работы принес. Но у себя в классе я был первым, у кого она появилась»