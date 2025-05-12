20+ мурлык, которые нашли любящие руки и теперь живут без забот

Когда-то они были просто покорителями помоек и уличными попрошайками, а теперь греются на самом лучшем месте в доме. Их секрет прост: настойчивость, обаяние и железная уверенность, что все коленки в мире созданы исключительно для них.

У моего приятеля был такой случай с котом. Он просто подобрал пушистый писклявый комочек, а тот превратился в настоящего британского красавца. И живет этот кот в загородном доме. Каждое утро он просыпается, зевает, потягивается, завтракает и уходит по своим делам. Где он бывает весь день — загадка. Но вечером появляется, чтобы воспользоваться своим правом на еду, поудобнее устроиться на хозяйском диване и позволить чесать себе за ухом.

Однажды приятель решил выяснить, что же творится в жизни его пушистого друга в течение дня. Оказалось, что кот отправляется к соседям, у которых есть для него своя миска, лоток и даже домик с матрасом. Там его кормят, гладят, играют с ним, и, о чудо, у него там есть своя кличка, на которую он иногда даже откликается. Но самое смешное в том, что эти замечательные люди планировали отвезти котика к ветеринару на кастрацию, чтобы он не уходил никуда на ночь. © Real Story / VK

Однажды приятель решил выяснить, что же творится в жизни его пушистого друга в течение дня. Оказалось, что кот отправляется к соседям, у которых есть для него своя миска, лоток и даже домик с матрасом. Там его кормят, гладят, играют с ним, и, о чудо, у него там есть своя кличка, на которую он иногда даже откликается. Но самое смешное в том, что эти замечательные люди планировали отвезти котика к ветеринару на кастрацию, чтобы он не уходил никуда на ночь. © Real Story / VK У меня жила кошка, я подобрала ее котенком на улице. Она была очень напугана, агрессивна, шипела на всех, на руки не шла. Потом немного оттаяла, но вела себя очень отстраненно — не подходила, не мурчала, не ласкалась, сидела в углах, спала где-то вдалеке, на меня — ноль внимания. Я расстраивалась, потому что мечтала о ласковой кошечке, но нашла эту дикарку. Подумала, что это судьба, но кошка вообще не по душе мне была. Я ее, конечно, не отдала бы, но и восторгов и любви к ней не было. Уж и так ее, и сяк, и играла, и кормила лакомствами, и гладить пыталась — она уворачивалась и все. Смирилась. Жили так больше трех лет. Как-то поехала я на дачу к друзьям на выходные. Кошке оставляла кучу корма, воды много в разных местах, три лоточка.

Уезжали с дачи, попали в аварию. Лежала в больнице, вообще ничего не помнила и не осознавала. Когда пришла в себя, меня как током прошибло — там же кошка в квартире одна больше недели! Упросила, чтобы меня отпустили домой, поехала, открываю дверь, а она там, живая и невредимая, да мурчит как трактор, когда меня увидела. Ласкается, обтирается. Вода была, корм закончился. Я ее покормила, она поела — и ко мне на руки. Трется, мурчит. И с тех пор ручная стала, спит со мной, топчет меня, тарахтит постоянно. Куда я иду, туда и она. Я в душ, она на краю ванной сидит. Я в туалет, она на стиральную машинку прыгает и сидит. Я работаю за столом, она на стул за мою спину садится. Я готовлю, она на табуретке сидит. Ночами спит под боком. © Подслушано / VK

«4 года назад в подброшенной к зоомагазину коробке мы нашли вот эти 300 грамм. Сейчас это почти семикилограммовый котяра, которого в семье очень любят»

«Смотрите, кого нашел в своем шкафу. Если что, у меня дома нет питомцев»

«Пока просто заботимся о маме-кошке. Она совсем молоденькая и очень добрая»

«Приютили взрослую кошку — ей было 10 лет. Просто сравните, какой она была и как расцвела у нас!»

«Взяла ее из приюта домой. Через год она выросла в такую красавицу!»

«Когда я увидела ее впервые, она „месила тесто“ лапками, сидя в клетке и продолжила делать это, когда я взяла ее на руки»

«Эти кошки прожили всю жизнь вместе и попали в приют. Им было уже по 10 лет, и вряд ли бы кто-то захотел взять их к себе. Поэтому мы их забрали»

Это одно из самых милых фото кошек, которые я когда-либо видел © BriCatt / Reddit

Как Инь-Ян, только Ян-Ян © caramellcreme / Reddit

«Я пришла в приют. Все кошки спали, а эта прибежала, запрыгнула мне на колени и легла вверх пузиком, чтобы я могла держать ее как ребенка»

«Я забрала ее, и с тех пор она больше ни разу так не делала»

«Взяли из приюта кошечку, назвали Зефиркой. И только потом поняли, что она нас всех обманула»

«Мы хотели взять в дом белую кошку. Котенком она была полностью белой, только с небольшими темными отметинами на носу и хвосте, но с возрастом полностью сменила окрас. Она все еще чудесная кошка. Правда, выглядит теперь так, будто вымазалась в машинном масле. Сестра переименовала ее в Джинджер, но я все равно считаю, что имя Зефирка ей подходило. Просто она та зефирка, которая подкоптилась»

Кажется, вы ее немного пережарили. © HazardousKoala / Reddit

«Я волонтер в приюте для кошек. Сегодня к нам пришла пожилая женщина и сказала, что хочет забрать самую старую кошку в приюте»

«Дама сказала, что она старушка, которой нужна другая старушка, чтобы составить ей компанию. В конечном итоге она выбрала кошку по имени Лампи. Этой кошке 8-9 лет и у нее нет зубов. Ни одного. Мы не знаем, удаляли ли ей зубы по состоянию здоровья или они выпали сами. Я случайно подслушала, как бабуля шепчет кошке: „Не волнуйся, я куплю влажный корм, чтобы тебе не пришлось жевать“»

«Друг нашел кошку под машиной, очень голодную и блохастую»

«Мы ее помыли и отвезли к ветеринару, но в квартире друга не разрешалось держать домашних животных. Так что теперь у меня есть кошка. И не позволяйте ее глазкам обмануть вас. После того как мы ее покормили и привели в порядок, она решила выпустить на волю своего внутреннего ретривера и начала носиться повсюду и требовать внимания»

«Маленькую Магнолию я нашла на дороге, прямо посреди оживленного перекрестка возле моего дома»

«Огромный грузовик поворачивал и поехал прямо на нее — к счастью, она проскользнула между колес, и ее не задело. Увидев это, я схватила кроху и срочно отвезла к ветеринару. У нее не было никаких серьезных болячек, и я сразу взяла ее к себе. Пока кроха отсиживалась в карантине, мой большой мальчик Макс торчал у двери 24/7. С того дня, как они наконец-то встретились, они неразлучны и обожают друг друга. Макс следит за кошечкой, ухаживает за ней, и я даже видела, как он „учит“ ее пользоваться лестницей! Магнолия — самая милая малышка на свете и любит поцелуи, а Макс — хороший мальчик, про которого даже ветеринары говорят, какой он воспитанный»

«Подруга нашла эту кошку у мусорного контейнера. Теперь она моя. Познакомьтесь с Цири»

Сын прибежал с котенком. Я не знаю, где он его взял, но начал просить, чтобы оставили у нас. Я знала, что муж не захочет, но он был в недельной командировке. А потом... ой, ну что потом? Муж приехал раньше, чем планировал. Отругал меня. А когда малыш вернулся из школы и начал рассказывать, как он нашел нового друга и как мы с Томом классно провели эту неделю, мужа как подменили: мне даже не верилось, что этот человек так на меня сердился из-за кота 5 минут назад. Оставили. Живет с нами Том. И неплохо живет, я вам скажу. © Мамдаринка / VK

Принес как-то муж домой кошку с помойки. Кашляла, полудохлая была, вшивая. Видно, что с балкона выпала и долго на улице голодала. На следующий день ударил мороз — не выгонишь. И кошка прижилась у нас. Отъелась, похорошела и распушилась. Только молчала всегда. Я полгода учила ее мяукать: «Маруся, скажи мяу-мяу!» Молчит. Наверное, немая, решил муж. Но я продолжала ей мяукать. А в один день я наконец-то в ответ я услышала от кошки тоненькое «миу». Ура! © Подслушано / VK

Было мне 5 лет, когда дед с бабушкой дом купили в селе. Живности не было, поэтому пригласили к себе жить взрослого кота с вокзала. Назвали Базилио. Котик был хороший, не пакостил, мышей и крыс ловил. Потом состарился, ему на смену взяли котенка, назвали Черныш. А Базилио поехал к старшей дочке в городскую квартиру, на пенсию. Сбежал кот в городе, потерялся. Горевали, думали, что погиб. А он через 2 месяца пришел в сельский дом как не бывало! Идти далековато для кота — 100 километров. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK

«Как-то на даче были подобраны два котика, два братика. Порой они удивляют нас своей синхронностью»

«Этого кота нашли в 2020 году в пластиковом пакете. Он немного злой и нелюдимый, но отличный вратарь. Обожаю его»

«Мне 36, и это моя первая кошка. В мою жизнь она ворвалась вместе с деревом, которое упало на наш забор»

«Нашел 4-недельного котенка возле продуктового магазина. Мой кот услышал, как малыш плачет в нашей ванной, и решил его „усыновить“»

«Познакомьтесь с Морковкой. Она скиталась по стройке. Жених решил, что не может ее там оставить, и я тоже не устояла»