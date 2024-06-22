17 поездок на такси, после которых можно и в кино не ходить

"Из всех поездок сильнее всего запомнился один хамоватый таксист лет 30 (до сих пор его лицо помню).

Когда сыну было 7 лет забирала его из секции, а так как погода была ужасная вызвали такси. В вызове указала возраст ребёнка. Приехала машина и мы сели. Первое, что сказал водитель(а мы уже ехали), что он с детьми не возит. На мой вопрос, а зачем брал заказ промолчал. Потом он стал нервничать, что сын перепачкает ему машину (которую он купил за миллион)). А сын тем временем сидел спокойно и смотрел видосы. Кое-как доехали. Если бы не погода, вышли бы из машины."



Это мой комментарий, который писала уже давно. Зачем изменять? Вроде не на латыни написано?)