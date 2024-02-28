15+ водителей и пассажиров такси, у которых истории друг про друга никогда не заканчиваются
Поездка в такси для пассажиров — это настоящий аттракцион: вы садитесь, платите деньги и готовитесь к новым впечатлениям. У водителей все в точности тоже самое, только в придачу к острым ощущениям им прилагаются еще руль и GPS навигатор.
- Повезла сына в поликлинику, вызвала такси с детским креслом. Приехала машина бизнес-класса и началось: ребенку пить не давай, то не давай, пусть сидит смирно. Говорю: «Могли бы выключить кондиционер?» А мне в ответ: «На улице жарко, ему дует что ли?» Говорю: «Я вообще-то везу ребенка в поликлинику, а не на прогулку, у него температура выше 39 была 5 дней и он болел!» Сначала хотела жалобу написать, потом решила не связываться. © malynche / ADME
- Вызвал такси из аэропорта, чтобы добраться до своего отеля. Водитель увез меня куда-то совершенно не туда, а потом еще потребовал двойную оплату, чтобы доставить обратно в отель. Наверное, понял, что я турист и решил нажиться. © Unknown author / Reddit
- Такой общительный таксист попался, что я хотела выйти посреди дороги. Он после каждой фразы оборачивался выслушать ответ. Я не выдержала, попросила не вертеться и смотреть на дорогу. А он сказал, что невежливо разговаривать спиной ко мне. © Хильдур / ADME
- Ждем такси, рядом с нами останавливается машина и водитель ругается, дескать, вызвали нехорошие люди и вызов отменили. Обещает отвезти дешево, если поедем с ним. Я : «Предлагаете так же поступить с другим таксистом?» А он в ответ: «И что такого?» Махнул рукой, дал по газам и скрылся. © Tikhushka / Pikabu
- Посреди маршрута таксист остановился на перекрестке, поставил машину на ручник и вышел из салона. Я удивился, но решил, может, он услышал, какой-то странный звук в машине и решил проверить. А потом я удивился еще больше, когда он зашел в магазин, а спустя пару минут вернулся оттуда с пакетом пирожных. Водитель просто сел за руль и поехал дальше. Вроде бы ничего страшного, но мог бы и предупредить. © stansmolin / Pikabu
- Опаздывали с сестрой на свадьбу ее дочки и вызвали такси. Смс: машина через 10 минут. Проходит 20 — такси нет. Автоответчик сообщает, что машина ожидает. Кое-как удалось добиться, чтобы переключили на водителя. Трубку берет мужчина и недовольным голосом сообщает, что он вообще-то обедает. Потом предлагает приехать за двойную цену против той, что назначил агрегатор. Естественно, вызов отменили, правда с нас хотели снять за него деньги. © Михаил Подъяпольский / ADME
- Сначала я таксовал, чтобы подзаработать немного, а потом как-то втянулся. Нравится кататься по городу, часто вызывают в такие места, в которых я даже не бывал. Исследую родной город. Мама говорит, что это не та работа, за которую стоит держаться, но я бы это даже работой не называл — скорее хобби. У меня есть небольшой бизнес, за счет которого я и живу. А такси — для души и для небольших сумм денег. © Палата№ 6 / VK
- Ехала с мамой в такси на вечеринку. По дороге пыталась нарисовать себе стрелки. Вдруг водитель остановился на обочине. Мы с мамой: «Что случилось?» А он: «Пусть она себе спокойно стрелки нарисует стрелки». Поставили ему 5 баллов. © Jahnvi Gupta / Quora
- Мы с женой ехали на такси в аэропорт. Выезжая на кольцевую развязку, водитель решил, что ему не нужно уступать дорогу и подрезал мотоциклиста. А потом всю дорогу жаловался на то, что байкеры — ужасные водители. © prhague / Reddit
- Оставила на работе свою сумочку, но поняла это только в такси. Водитель вошел в положение — записал мое имя и адрес, оставил свою визитку, чтобы я смогла позже расплатиться за поездку. © Lynne Clarke / Quora
- Жена работает ведущей, оборудование — пара спортивных сумок. Вызвала такси, указала, что нужен багажник. Водила: мол, не повезу, не указали багажника. Когда ткнули носом, этот тип тупо взял и уехал, не отменив заказ, капает ожидание, бабки списываются... Понятное дело, вызвали другую машину, но потеряли пол часа времени, так же на разговоры с поддержкой, чтобы вернули деньги. © ****.pataskun / Pikabu
- Работаю в такси, достали пассажиры, которые садятся в машину с оплатой «наличные», а потом начинается: «А я могу вам перевести? Ой, интернет пропал! Ой, комиссия будет». В итоге стоишь 5 минут пока они там разберутся, хотя мне уже пришел другой заказ и меня ждут люди, возможно под дождем или в мороз. © Подслушано / VK
- По дороге в такси был какой-то странный шум, будто я нахожусь на улице, хотя все окна были закрыты. Я посмотрел вниз и увидел, что в полу огромная дыра, через которую видно проезжую часть. © ****st1cK1 / Reddit
- Я потерял бумажник в аэропорту, таксист мне помог — отвез в банк, а потом обратно в отель. Я оставил ему очень хорошие чаевые. © Adam Leofsky / Quora
- Недавно мама утром ехала на такси, водитель спешил, обгонял. Она сделала замечание, таксист извинился и объяснил свою спешку тем, что ему к 10:00 надо на основную работу — в театр. Он таксует пораньше с утра, а режиссер у них очень строгий. © dyikanbaev / Twitter
- Живу в частном секторе, дорога плохо почищена, но посыпана песком. Таксист решил меня высадить за 300 метров до дома. Я отказалась выходить и он сказал, что выкинет меня из машины. Тогда я взяла и включила диктофон на телефоне, позвонила в поддержку. Я сама бы не дошла до дома — накануне подвернула ногу, поэтому и вызвала такси. На водилу громко накричали, а эту поездку сделали для меня бесплатной и еще две последующих. Он-таки довез меня до калитки, легко развернулся и поехал дальше. Мой рейтинг не изменился, а я ему поставила 1 балл. © Хищный ЗаИц / ADME
Работа в такси — это вам не скучная рутина, водители ежедневно выслушивают такое количество баек, что впору мемуары писать. Пассажиры от них не отстают, у многих есть своя история, которую они вспомнят, если даже посреди ночи разбудить.
Комментарии
Эх,расскажу тоже. была одна ситуация ,которая довела меня до слез...
Сажусь с годовалым ребенком в такси,водитель глухонемой,но все хорошо, улыбчивый,ничего не предвещает проблем.
Ехали по делам,поняла в пути,что указала не совсем тот адрес на карте,ошиблась в полквартала,исправляю адрес, пытаюсь ему как-то написать,указать,что адрес слегка изменился (и цена изменилась в приложении, но ситуация это стандартная,поездка в процессе,приложение должно всё учесть,отобразиться это должно и у водителя, все в порядке). водитель вроде кивает.
Но нет🤷 он привозит в наверное место. Просит выйти.
Объясняю повторно,пишу на экране смартфона ему сообщение,стараюсь максимально понятно.
Но он отказывается вникать!!! Отказывается читать! Отказываться смотреть даже на свой экран в приложении. И начинает ужасно злиться! Пишет мне на своем смартфоне только одно -что-то вроде:"куда вам надо?? "
Объясняю,что район не знакомый,по карте показываю- вот сюда, он не смотрит🤷Просто отказывается взаимодействовать со мной!
А на улице,кстати,жуткая,просто адская жара...самое пекло...
Внезапно водитель как-то окончательно злится,газует,едет все же круг по кварталу, прибавляя периодически газа,да так,что я пугаюсь,жестами периодически спрашивает ,мол,где,здесь? Здесь? А я с квадратными глазами,я ничего в этом районе не знаю,я уже вообще в шоке
В итоге он сделал круг по кварталу или району, с негативом ужасным высадил нас по первоначальному адресу,по прежнему отказываясь даже читать,что я ему там еще как-то пыталась объяснить🥹 я взяла ребенка в охапку,вышла с ватными ногами и села на ближайшую лавочку,которую нашла хоть в каком-то тенечке ,и разрыдалась:(
Уж не знаю,почему. От такого жуткого негатива наверное,неоправданного, от просто абсурдности ситуации.
Я конечно и разозлилась тоже. И написала в поддержку,поездку сделали для меня бесплатной и дали какой-то там промокод...
По делам мы опоздали ,конечно.
Придя в себя,умывшись водой,вызвали другое такси. Доехали куда надо.
Но этот шок от невозможности просто адекватно взаимодействовать с человеком...🤷незабываемо.
Хочу сказать,что глухонемые водители попадались и раньше, никаких проблем не было.
Но это...
🥺
А я тут случайно обнаружила, что у меня рейтинг 4,8. А был всегда 5, однажды стал 4,9 но опять вырос. А тут 4,8.
В общем-то ерунда, конечно, но блин, я не хлопаю дверью, здороваюсь, прошаюсь, говорю спасибо, ставлю пятерки и оставляю на чай. И вот все равно не угодила и даже не одному водителю) А они тоже все вежливые такие. Никакого недовольства никто не выказал никогда, а рейтинг подпортили))
Начала читать первую историю, и на «и началось - ребенку пить не давай…» думаю, знакомая история, со мной похожее было. А в конце поняла, что это моя история)
Таксисты вообще наглые, у нас двор перекрыт шлагбаумами . Притом наш многоэтажный дом подошел к делу ответственно: прилегающую землю к дому по закону как-то приватизировали (не знаю, как сказать точно, но территорию чистим за свой счет, зимой трактор тоже вызываем за свой счет, свои дворники есть и прочее, суды с прокуратурой и администрацией города выиграли. С нами депутатша из соседнего дома судилась даже, но не вышло ничего. Но пуканы у жителей соседнего дома до сих пор подгорают, еще бы такой кусок для парковки отхватили. Подъезжаю к дому, а перед шлагбаумом стоит такси. Посигналила, увидела, что одна женщина идет, оглянулась и пошла дальше. Я значит стою, минут через 5 эта же женщина выходит из подъезда и идет к машине. Я спокойно говорю ей: а почему Вы перекрыли проезд, вы же слышали мой сигнал и пошли дальше. Она мне в ответ: и че? Я говорю: это частная территория. Здесь шлагбаумы установлены незаконно. Я говорю: откуда вы знаете? Она: я узнавала в регпалате. А я в этот день была на взводе, тут я выхожу и закрываю свою машину, ухожу. Она мне говорит: дай проехать. Я говорю: вызывайте эвакуатор. В итоге прошлась кружок вокруг дома вернулась, села в машину, открыла шлагбаум и загнала ее во двор, а шлагбаум закрыла. Пошла к охране и говорю: мне ее номер с камер можно, он мне все данные скинул, я позвонила Яндекс и говорю: еще раз такое хамство будет от ваших водителей, я сразу фото и в гаи отправляю, чтобы штраф выписали и разбирайтесь сами. Обычно я не такой ужасный человек, но тут все так наслоилось(((
Ааааа!!! И сюда воротилы бизнеса они же таксисты-хоббиты добрались)))) Да-да, верю))))
А вот и отписался тот самый таксист, у которого бизнес)