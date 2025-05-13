20+ курьезов, которые произошли с людьми из-за их имен и фамилий

Иногда человек просто представится, а окружающие тут же начинают невольно улыбаться. Тут дело может быть и в звучании его имени, а может — и в случайном совпадении. Например, когда в одной больничной палате оказываются дамы с фамилиями Шубина и Шапкина или Щукина случайно выходит замуж за Карпухина.