Встречались полгода и она не знала, какая у парня фамилия, конечно, верим )
20+ курьезов, которые произошли с людьми из-за их имен и фамилий
Иногда человек просто представится, а окружающие тут же начинают невольно улыбаться. Тут дело может быть и в звучании его имени, а может — и в случайном совпадении. Например, когда в одной больничной палате оказываются дамы с фамилиями Шубина и Шапкина или Щукина случайно выходит замуж за Карпухина.
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- Коллега всю жизнь хотела сменить фамилию. Девичья у нее Фуфлова. Познакомилась она с парнем — красивый, богатый, через полгода сделал предложение. А невестушка сбежала прямо со свадьбы. Аж разревелась, когда увидела, что его фамилия тоже Фуфлов. Парень вообще ничего не понял, рассказала она ему только через 2 года, когда случайно встретились. Он взял и сменил свою фамилию, так что на этот раз свадьба состоялась. Теперь она Тандырь — это девичья фамилия матери того парня. Счастлива до потери пульса. © Карамель / VK
- Меня на работу как то взяли только потому, что смогла прочитать и выговорить фамилию, имя и отчество директора с первого раза. А звали его Евгений Ерминигельдович. © Анастасия Маклакова / ADME
- Прихожу как-то в отдел кадров. Сидят три женщины, на мой вопрос две указали на третью. А та по каким-то срочным делам заторопилась. Я, говорит, через минуту подойду, подождите меня здесь. А у них там стойка с документацией находилась. Ну я и говорю: «За стойкой вас подождать?»
Одна из сотрудниц поднимает голову и невозмутимо отвечает: «Не надо за мной ждать». Остальные сотрудницы начинают хохотать. Смотрю на бейдж женщины, а там фамилия «Стойко». © Евгений Егерь / ADME
Если бы фамилия сотрудницы была "Стойкая", тогда ее правильно просклоняли бы - за "Стойкой". А Стойко так и останется, что носитель фамилии уж точно должна знать
- Много лет назад у нас в городе директором ГРЭС был товарищ по фамилии Рабочий. Первое время, когда ему звонили, он отвечал: «Рабочий слушает!» На том конце провода возмущались: «Какой рабочий? Директора позови!» А он отвечал: «Это директор Рабочий». А в институте со мной учился студент по фамилии Директор. Так было бы прикольно, если б они работали на одном предприятии. © Тихая мышка / ADME
- Сыну 9 лет, недавно забирала его из школы и опять увидела странные взгляды других мамаш. Они смотрели на нас и шептались о своем. Мне даже догадываться не нужно, я знаю, что они в очередной раз обсуждали странное имя сына. Это было с нами и в детском саду и вот повторяется уже в школе. И я бы поняла их удивление, если бы имя было действительно необычным, но нет! Сына зовут Сережа! Что такого в этом имени, чтобы постоянно обсуждать его? Ох и мамаши пошли... © Мамдаринка / VK
- У моей родственницы есть соседка по поселку. В девичестве у нее фамилия была Пирожок, а вышла замуж она за Невеселого и взяла двойную фамилию. И у их сына фамилия теперь — Невеселый-Пирожок. © 58474632839 / Pikabu
Опять эта тупорылая история про мальчика Сережу. Мы ее в прошлый раз недостаточно высмеяли?
- Решили с мужем дочь назвать Марией, Машей. Свекровь тут же взбеленилась: «Вы с ума сошли? У меня кошку Машкой зовут! Всю жизнь ее будут дразнить, мол, можно Машку за ляжку!» Мы ради интереса решили узнать, какое имя ей нравится, и свекровь выдала: «Девочку должны звать красиво: или Роза, или Лариса». Спрашиваем со смехом, мол, а если Ларису крысой дразнить будут, ничего страшного? И мама мужа такая: «Дразнят только дураки! Из-за них хорошее имя ребенку не давать — много чести». В общем, с логикой у нее не очень. Дочка, конечно, Машенька.
- Сын пошел в садик. Забираю его как-то, а он сидит с другим мальчишкой на скамеечке, оба одеваются, и тут мой громким шепотом сообщает: «Мама, этого мальчика зовут Глазик!» А дедушка мальчика начинает хохотать и сквозь смех говорит: «Владик, его зовут Владик!» © Tigrovaya / Pikabu
- Больница. В моей палате были Шубина и Шапкина. Врач во время обхода говорил: «Ну и где этот зимний гардероб?» © GrumpyKat / Pikabu
- Спустя 3 месяца после родов повезли знакомить дочку с прабабушкой. Та сразу же спросила, как мы назвали малышку. Я говорю: «Аделя». Мы заранее приготовились к бухтению, мол, странное имя, почему не Маша, почему не Даша. Прабабушка округлила глаза, странно на меня посмотрела и пробормотала: «Это ж надо так еду любить!» А потом взяла малышку на руки и говорит такая: «Ну привет, Сарделя». Я чуть не умерла от смеха, но объяснила бабуле, что она немного неправильно услышала имя. Облегчение на лице прабабушки можно было бы увидеть и из другой комнаты. Зато после Сардели она была рада любому имени и не бухтела. © Мамдаринка / VK
- Лежала в роддоме с очень милой женщиной. Ее повезли рожать первой, бедняга сильно намучилась. А пока она была без сознания, ее муж умудрился сам оформить ребенку свидетельство о рождении. Жена, когда проснулась, орала на всю палату: «Ты с ума сошел? Какой еще Джеймс?! Ну почему не Ваня? Представь, как его будут в школе травить за такое имя!» © Мамдаринка / VK
- Когда я была молода и хороша собой, работала в организации, кассиром в которой была Лорелея Леонидовна (фамилию за давностью лет не помню). Мне с музыкальной школой и, соответственно, хором со скороговорками в анамнезе было нетрудно произносить ее имя, но вот коллеге с легкой степенью косноязычности приходилось туго. Она долго тренировалась, чтобы научиться правильно выговаривать такое непростое сочетание. И вот очередной визит кассира коллега набирает полную грудь воздуха и на выдохе оттарабанивает: «Здравствуйте, Лорелея Леонидовна», на что та отвечает: «Господи, девочки, да не мучайтесь так, зовите меня Ларисой!» © Marina Veremeyevskaya / ADME
- Мама рассказывала: на работе появилась новая сотрудница. Слово за слово, и мама назвала ее деловой колбасой. А та и говорит: «Да! Я — Колбаса!» Оказалось, у нее фамилия такая — Колбаса. Вот как бывает. © v.azhure / Pikabu
Пока жена спала после родов, муж оформил ребенку свидетельство...Ну что за бред, ребята? Среди редакторов рожавшие есть? Хоть кто-то знает, как это происходит и сколько времени занимает?
- Когда мама была беременна мной, она настаивала на том, чтобы назвать меня необычным именем. Предлагались варианты: Розитта, Цвитана, Клеопатра, Шахроза. В один день папа психанул и сказал: «Либо Аня, либо Таня! Все!» Спасибо, папуль, огромное. Анна Павловна, 26 годиков. © Мамдаринка / VK
- Мою дочь зовут Луна (ударение на «у»). Да, необычно. И все считают нужным это нам озвучить. Когда малышке был месяц, и пришло время обходить всех врачей, пришли мы сдавать кровь. А там работает бабушка лет 65, которая, конечно же, не смогла промолчать по поводу имени: «Ну и назвали! И где откопали? Меня вот зовут чудно, но вас еще чуднее». А зовут ее Интерна. Ну да, куда уж нам. © Мамдаринка / VK
- Со мной в институте училась девчонка по фамилии Щукина. Отличница и рвач (в хорошем смысле этого слова). Однажды она, неожиданно для всех, пропустила целый семестр. Придя вновь на учебу, она сияла от счастья, и на вопрос завкафедрой иностранных языков относительно отсутствия гордо ответила:
— Я вышла замуж!
-Так... Щукина, поздравляю вас, — довольно сухо откликнулся педагог.
— Только я теперь не Щукина — я теперь Карпухина! — сияя улыбкой, добила она. © user7262822 / Pikabu
- Училась у нас в параллели Поносова (ударение на первый слог), которая, естественно, в среде школьных острословов по жизни была Поносовой с ударением на второй слог. Спустя лет 5 после выпуска встречаемся мы с ней в парке, и она мне гордо заявляет: «А я же теперь не Поносова! Я теперь — Золотарева!» Я уж не стал ей рассказывать, чем раньше золотари занимались, а просто поздравил с этим достижением в жизни. © NovoselovMore.ru / Pikabu
- Билеты покупал, а потом попросил поменять. Женщина сказала: «Хорошо, я сегодня добрая» и улыбнулась мне. Я ей тоже улыбнулся. А потом увидел ее бейдж: «Добрая Л.». Оказывается, это ее фамилия. © zloy123 / Pikabu
- Знакомая была по фамилии Волкова. Жаловалась, что в школе дразнили волчицей, все мечтала замуж поскорее выйти и фамилию сменить. Встретила она свою большую любовь почти сразу после первого курса. Поженились. Мужа зовут Серегой, а фамилия у него Волков. © nnka / Pikabu
- Когда-то давно работала с девочкой Аней по фамилии Шуба. И она рассказывала историю, что когда-то она трудилась в регистратуре поликлиники и пришел туда парень с фамилией Шапка. Нет, романтического продолжения у истории не было. Просто поржали. © ОЛ / Dzen
- Когда была студенткой, подрабатывала летом в родном вузе в комиссии по приему документов у абитуриентов. Там много было таких же девчонок на подработке с разных факультетов, в начале работы еще не со всеми перезнакомилась. И вот из ректората позвонили в кабинет, где мы с бумажками возились. Я трубку взяла, секретарь велит документы определенные принести им. Только, говорит, нормальную отправьте. Я аж оскорбилась. Говорю: «Вообще-то у нас тут все нормальные». А оказалось, секретарь имел в виду Ольгу по фамилии Нормальная. © Марина из Междуречья / Dzen
Продолжим читать истории обо всем на свете? Ловите небольшую подборку.
Комментарии
Кто придумывает эту дичь ?я таких историй могу сотню рассказать..