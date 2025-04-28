15+ женщин, которым судьба подкинула натуральный сюрприз

Народное творчество
3 часа назад

Многие женщины — прирожденные раccказчицы. Если уж они начнут повествование о своих приключениях с мужьями, свекровями и подругами, то подойдут к делу творчески. И даже рассказ о не особо приятных событиях может заиграть яркими красками. Мы даже заслушались историями из этой статьи. Вернее, зачитались.

В статье используются изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта.

  • Решила сделать парню приятное, приоделась, пошла к нему. Он на работе был. Сижу в подъезде, жду. И вдруг из его квартиры выходит женщина. Спрашиваю: «Дима дома?» А она как выдаст: «Какой Дима? Я сама тут живу!» Короче, оказалось, что я в темноте этаж перепутала, поэтому не у той квартиры ждала. © Карамель / VK
  • У мужа на работе много женщин. Седьмого марта пока всех поздравил, всем позвонил... Устал, видно. Рабочий день закончился, пришел домой и лег спать. А утром 8 марта у него уже было ощущение, что праздник отмечался вчера. Так и не поздравил меня. © Svetlana Hello / ADME
  • Забыла дома кошелек. Делать нечего, пришлось возвращаться аж от остановки. По дороге набираю парня — не берет. Захожу в квартиру и моему взгляду предстает дивная картина: мой парень и наша общая знакомая. Оба, мягко говоря, не одеты. Вот так я и узнала, что любимый изменяет мне уже пару месяцев. А кошелек, конечно же, провалился в подкладку сумки. © Карамель / VK
  • Решила я, что нам с любимым неплохо бы иметь хобби, у каждого свое. Я давно хотела научиться кататься на роликах, а он — пойти на танцы. Вот только дальше желания у жениха не доходило. Я буквально заставила его пойти на эти проклятые танцы. Прошло 3 месяца, близилась свадьба, и вдруг он сообщает, что больше не хочет жениться на мне. Что встретил на танцах женщину и по уши влюбился. Мой мир рухнул! Сейчас мы уже живем отдельно, мне пришлось уехать, ведь квартира его. Хорошо, что я отвоевала кота. Пытаюсь сейчас концентрироваться на работе, но иногда так накрывает. © Палата № 6 / VK
  • Однажды перед Новым годом подруга пообещала мне сюрприз на праздник. В новогоднюю ночь она приехала, но подарок потеряла по пути. А во время празднования заявила, что уже полгода встречается с моим женихом. Эти двое поженились через полгода. Я полтора года собирала себя по кусочкам. Сюрприз удался. © Подслушано / VK
  • Прихожу домой, а там свекровь устроила грандиозную стирку. Вытащила всю одежду, даже нижнее белье достала! Бедняжка-стиралка трудится с того момента, как я ушла на работу. Аккуратно спрашиваю свекровь: «Где вы сушить-то это все будете?» А она простодушно выдает: «Ну мы пойдем с тобой в соседний двор. Возьмешь тазики с одеждой, а там я видела специальные веревки, на них и повесим». © Мамдаринка / VK
  • Парень подарил мне хорошее кольцо, типа сделал предложение. Я сказала, что подумаю. Через неделю во время поездки открыла его паспорт и увидела там штамп. Он сказал, что уже разведен, просто не поставил штамп. Свидетельства о разводе у него тоже нет, даже не знает, что это такое. Я его бросила прямо там. Для меня дикость — делать предложение, если даже нет документов о разводе. © Подслушано / VK
  • Я встречалась с парнем около четырех месяцев. Однажды вечером мы пошли поужинать, он угощал. А я к тому моменту уже прямо начала влюбляться в него. Короче, ужинаем. Вдруг парень уходит в туалет. Его все нет и нет. Проверяю телефон, а там смс от него: «Пока». Он оставил меня одну, и мне пришлось заплатить за весь ужин. Привез меня в ресторан он, так что я еще и на такси домой добиралась. © nellfromthemovienell / Reddit
  • В сети сейчас ходит шутка, что если вы коллега, то подарок на восьмое марта получите седьмого числа, если девушка, то восьмого, а если жена, то вам вообще ничего не подарят. Я смеялась, когда увидела эту шутку, но в день праздника мне было не смешно. Утром муж не поздравил меня и ушел на работу. Я подумала, что он подготовил что-то на вечер, но и вечером поздравлений не было. Когда уже перед сном я спросила, почему муж меня не поздравил, то в ответ услышала, что он забыл. Пообещал на следующий день купить все, что захочу. Однако мне было слишком обидно, я уже ничего не хотела. © Мамдаринка / VK
  • С тех пор, как у нас родилась дочь, моя свекровь переехала в наш жилой комплекс. Каждый раз, когда я пытаюсь установить границы, она ищет способы обойти их. И в итоге все вопросы решает через моего мужа. Когда я говорю: «Дайте мне знать, прежде чем прийти», — свекровь сообщает сыну, даже если не он дома с дочкой. Прошу не давать ребенку сладкое на ночь, а она смотрит на мужа, чтобы получить зеленый свет. Когда я расстраиваюсь из-за этого и стою на своем, она пытается убедить моего супруга, что я не держу себя в руках. © Mamasay_mamasah / Reddit
  • С первым мужем у меня была незапланированная беременность. В болезненный момент я спросила его, любит ли он меня. (Мы никогда не произносили этих слов, потому что он не верил в романтику.) Он ответил: «Теперь я должен любить тебя». Я просто отвернулась и плакала, пока не заснула. 20 лет спустя я все-таки решилась на развод. До сих пор жаль, что у меня не хватило уверенности встать и уйти сразу. © pertinent_ofelia / Reddit
  • Однажды поссорились с мужем из-за того, что оба навели дома бардак. И мой муж сказал: «Не знаю, как тебя растили, но мне некомфортно жить в таком беспорядке». Было больно такое слышать, потому что мои родители очень старались. Но у моей матери рассеянный склероз, а папе приходилось много работать, чтобы прокормить нас. Поэтому, возможно, иногда в доме была неидеальная чистота. Муж, конечно, не имел в виду ничего такого и позже извинился, но меня это очень задело. © Unknown author / Reddit
  • Однажды решила поехать на автобусе, так как было слякотно и шел дождь. Автобус подъехал битком набитый, и дальше лестницы я не залезла. Увидев, что меня сейчас придавит дверь, решила выйти, но не успела: дверь зажала ногу. Автобус тронулся, и я выпала в грязь. Драповое пальто, замшевые ботинки, сумка, штаны — все в грязи. Встала, условно отряхнулась и гордо пошла домой, типа ничего не случилось. Позвонила директору, он поржал от души и дал выходной. © Подслушано / VK
  • Пошла на свидание с парнем. Перед этим он сказал, что у него нет детей. А в середине ужина вдруг выяснилось, что дети все-таки есть. Но он сказал: «Все окей, все равно нечасто их вижу». Это даже еще хуже! Еще однажды была на свидании с чуваком, который все время сравнивал меня со своей бывшей женой. К концу вечера так и хотела спросить ее номер телефона, чтобы поздравить ее с избавлением от мужа. © liseusester / Reddit
  • Муж решил осуществить свою мечту — переехать в другой город. Даже не посоветовался со мной. Просто поставил перед фактом, мол, ну что, поедешь со мной или нет. Поругались естественно. Он собрал все свои вещи и уехал. А через несколько дней настрочил мне, что вообще никогда не хотел семью. © Палата № 6 / VK
  • Пришла в час ночи с работы, села в кресло и уснула. Просыпаюсь, бреду на кухню и — о чудо! — на столе стоит пакет яблок. Хватаю «вкусняшку», начинаю мыть. И вдруг из-под моих пальцев начинает отлетать шелуха. Только тут поняла, что это был лук. Не могу даже описать степень своего разочарования. © Подслушано / Ideer
  • Звоню мужу, трубку берет какая-то мадам, я, естественно, в истерику, трубку кидаю, не успев нечего выслушать, входящие звонки скидываю. Но не тут-то было. Проходит полчаса, в квартиру входит муж, я вся зареванная, он не может ничего понять. Как позже выяснилось, он потерял телефон и даже этого не заметил! А я себя накрутила на пустом месте. © Подслушано / Ideer
  • Мой самый нелепый случай произошел со мной, когда мне было лет 18. Я вся такая влюбленная и окрыленная ждала предстоящего свидания. И вот настал час икс. Парень как всегда опаздывал, и я решила подождать его на улице. Как только я вышла из подъезда, мне на телефон прилетела СМС: «Малыш, прости, сегодня не получится». И что сделала я? Осталась сидеть в подъезде, просидела я так часа 3, чтобы не опозориться перед родителями, потому что они ржали бы надо мной, как кони. Ничего глупее я в жизни не делала. © Подслушано / Ideer

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