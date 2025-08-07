Мы заглянули в гости к этим 20 парням, и теперь в их квартирах хочется остаться жить
До сих пор многие думают, что холостяцкая квартира больше напоминает спартанскую берлогу с матрасом на полу. Наши сегодняшние герои демонстрируют свои гнездышки, которые сломают этот стереотип.
«Прощаюсь с квартирой! Завтра ко мне переезжает девушка...»
- А можно я буду вашей девушкой? © scotleeds / Reddit
«Невеста предложила мне оформить гостиную так, как я хочу. А я, между прочим, геймер со стажем!»
«Домик маленький, но зато в паре шагов от океана»
«Жена ушла и я теперь могу делать все, что захочу. Правда, я не совсем понимаю, чего же именно желаю. Но пока получилось у меня вот так»
Надеть доспехи, сесть на каравеллу и с нами Сантьяго де Компостелло! Берегитесь, неверные!
Отличный тест на совместимость для долгосрочных отношений
«Моя первая квартира. Мне невероятно повезло, что я так живу. Жить одному очень приятно»
«Дождливый день в моей квартире»
«Вот уже 12 лет тут живем только мы с собакой»
«Моя спальня в ветреную и дождливую ночь. В последнее время мне она особенно нравится, поскольку в ее дизайн я внес несколько изменений и дополнений»
«В разводе. Каждые две недели забираю сына к себе на выходные»
«P.S. да выкинул я елку, выкинул...»
«Впервые живу один, и это потрясающе!»
«Мой первый дом. Потребовалось несколько лет, чтобы все сделать, но теперь я счастлив»
«Побывал в доме у будущего тестя»
«Переехал со своими мальчишками в эту квартиру после развода»
- Если я когда-нибудь разведусь, хочу переехать сюда же! © Difficult_Lunch_6493 / Reddit
«Мне 52 года, я разведен и сам воспитываю дочку. И вот как выглядит моя гостиная»
«Девушка бросила меня и оставила свою собаку, и я сделал ремонт»
«В ожидании долгой холодной зимы в Хельсинки»
«Моя первая квартира. Я переехал сюда полтора года назад, и сейчас она наконец-то полностью готова!»
«Моя гостиная»
Дикая мода н.а неоновые световые шнуры, особенно за телеком О0
«Купил этот лофт на старой фабрике почти год назад. И вот так преобразил»
Хотите еще вдохновения? Загляните в другие наши подборки — там тоже есть, на что посмотреть:
