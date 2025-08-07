Мы заглянули в гости к этим 20 парням, и теперь в их квартирах хочется остаться жить

До сих пор многие думают, что холостяцкая квартира больше напоминает спартанскую берлогу с матрасом на полу. Наши сегодняшние герои демонстрируют свои гнездышки, которые сломают этот стереотип.

«Прощаюсь с квартирой! Завтра ко мне переезжает девушка...»

А можно я буду вашей девушкой? © scotleeds / Reddit

«Невеста предложила мне оформить гостиную так, как я хочу. А я, между прочим, геймер со стажем!»

«Домик маленький, но зато в паре шагов от океана»

«Жена ушла и я теперь могу делать все, что захочу. Правда, я не совсем понимаю, чего же именно желаю. Но пока получилось у меня вот так»

Отличный тест на совместимость для долгосрочных отношений

«Моя первая квартира. Мне невероятно повезло, что я так живу. Жить одному очень приятно»

«Дождливый день в моей квартире»

«Вот уже 12 лет тут живем только мы с собакой»

«Моя спальня в ветреную и дождливую ночь. В последнее время мне она особенно нравится, поскольку в ее дизайн я внес несколько изменений и дополнений»

«В разводе. Каждые две недели забираю сына к себе на выходные»

«P.S. да выкинул я елку, выкинул...»

«Впервые живу один, и это потрясающе!»

«Мой первый дом. Потребовалось несколько лет, чтобы все сделать, но теперь я счастлив»

«Побывал в доме у будущего тестя»

«Переехал со своими мальчишками в эту квартиру после развода»

Если я когда-нибудь разведусь, хочу переехать сюда же! © Difficult_Lunch_6493 / Reddit

«Мне 52 года, я разведен и сам воспитываю дочку. И вот как выглядит моя гостиная»

«Девушка бросила меня и оставила свою собаку, и я сделал ремонт»

«В ожидании долгой холодной зимы в Хельсинки»

«Моя первая квартира. Я переехал сюда полтора года назад, и сейчас она наконец-то полностью готова!»

«Моя гостиная»