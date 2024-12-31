Зачем ставить кровать под окно? Любой дождь, ветер, камень, взрыв, птичка, всё спящему в лицо, ни капли чувства самосохранения 🤦🏼♀️ компьютер напротив окна тоже не слишком понятен.
17 мужчин показали, как они наполняют свои дома теплом и уютом
Интерьер с мужским характером — не всегда минимализм и темные тона. Герои этой статьи показали свое уютное жилье, в котором детали говорят о владельце больше, чем слова.
«Моя маленькая студия с большими окнами»
«Купил этот лофт на старой фабрике 1,5 года назад»
«Занялся ремонтом. Жена сказала: „Делай в ванной, что душе угодно!“»
- Вот это да! © oemperador / Reddit
«Это моя мужская берлога»
Туалетный столик и веера меньше всего с "мужской берлогой" ассоциируются
«А это подвал для хобби: тут я ремонтирую телевизоры, шью и храню коллекцию кассет»
«Для счастья мне многого не надо»
- Это моя мечта! © LordofThaTrap / Reddit
«Я был бездомным, но потратил последние деньги на покупку этого. Теперь тут и живу»
Теперь живу в спортивном парке. Я работаю за жилье, мои собаки счастливы, у меня нет соседей, идеальное место, чтобы жить мечтой дикаря.
- Это мечта любого мужика! © Brilliant-Jackfruit3 / Reddit
«Расстался с девушкой, теперь настраиваю свою жизнь заново»
«Мне стукнуло 29. Люблю свою квартиру, хотя хочется перебраться в дом побольше»
«С чего все начиналось и во что превратилось»
- Очень мило, мне нравится! © Insensitive****30 / Reddit
«Временно живу в сарае, осталось еще 8 месяцев»
- Я бы остался здесь навсегда. © CabanyalCanyamelar / Reddit
«Живу тут со своей собакой»
Это такой симпатичный дом, ещё не наполненный барахлом, а какой у него вид с балкона!
Но, боюсь, он будет наполнен.
- Классно. Очень уютный дом! © кхххххххх / Reddit
«Моя квартира-лофт»
«Мне 22. Я программист и живу в гараже!»
- Молодец, чувак. Я в свои 22 был рад, если у меня была кровать и чистая простыня! © Scoompii / Reddit
Вот такой прогресс
Почему-то часто в квартирах центр мироздания - это телевизор...
- Становится все лучше и лучше! © TheUndergroundElf / Reddit
«Не хотел переклеивать плитку в съемной квартире, поэтому придумал такое решение»
- Вы сохранили старую плитку и просто перекрасили ее? Это было гениальное решение! © Unknown author / Reddit
- Да, это съемная квартира, поэтому я не хотел перекладывать плитку. Это просто специальная эпоксидная краска. Потребовалось около 3 слоев. © Kakazam / Reddit
«Вот такая спальня 52-летнего мужчины»
Вот еще несколько статей про обустройство интерьера:
Комментарии
Все фотки странных квартир с огромной высотой потолков и трубами, походу, из Эйндховена, это бывшие промышленные и фабричные здания корпорации Филипс, реконструированные в жилые из-за жилищного кризиса.