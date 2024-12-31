17 мужчин показали, как они наполняют свои дома теплом и уютом

Сделай сам
1 день назад

Интерьер с мужским характером — не всегда минимализм и темные тона. Герои этой статьи показали свое уютное жилье, в котором детали говорят о владельце больше, чем слова.

«Моя маленькая студия с большими окнами»

Капибара в кимоно
13 часов назад

Зачем ставить кровать под окно? Любой дождь, ветер, камень, взрыв, птичка, всё спящему в лицо, ни капли чувства самосохранения 🤦🏼‍♀️ компьютер напротив окна тоже не слишком понятен.

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«Купил этот лофт на старой фабрике 1,5 года назад»

«Занялся ремонтом. Жена сказала: „Делай в ванной, что душе угодно!“»

«Это моя мужская берлога»

«А это подвал для хобби: тут я ремонтирую телевизоры, шью и храню коллекцию кассет»

«Для счастья мне многого не надо»

«Я был бездомным, но потратил последние деньги на покупку этого. Теперь тут и живу»

Теперь живу в спортивном парке. Я работаю за жилье, мои собаки счастливы, у меня нет соседей, идеальное место, чтобы жить мечтой дикаря.

«Расстался с девушкой, теперь настраиваю свою жизнь заново»

«Мне стукнуло 29. Люблю свою квартиру, хотя хочется перебраться в дом побольше»

«С чего все начиналось и во что превратилось»

«Временно живу в сарае, осталось еще 8 месяцев»

O_о
1 день назад

Прикольный горизонт, получилось как будто 2 фото)

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«Живу тут со своей собакой»

Ёжик в авокадо
1 неделя назад

Это такой симпатичный дом, ещё не наполненный барахлом, а какой у него вид с балкона!
Но, боюсь, он будет наполнен.

Комментарий с изображением на AdMe.Media
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«Моя квартира-лофт»

«Мне 22. Я программист и живу в гараже

  • Молодец, чувак. Я в свои 22 был рад, если у меня была кровать и чистая простыня! © Scoompii / Reddit

Вот такой прогресс

«Не хотел переклеивать плитку в съемной квартире, поэтому придумал такое решение»

  • Вы сохранили старую плитку и просто перекрасили ее? Это было гениальное решение! © Unknown author / Reddit
  • Да, это съемная квартира, поэтому я не хотел перекладывать плитку. Это просто специальная эпоксидная краска. Потребовалось около 3 слоев. © Kakazam / Reddit

«Вот такая спальня 52-летнего мужчины»

Вот еще несколько статей про обустройство интерьера:

Фото на превью Kakazam / Reddit

Комментарии

Уведомления
A_n_s_y
1 день назад

Все фотки странных квартир с огромной высотой потолков и трубами, походу, из Эйндховена, это бывшие промышленные и фабричные здания корпорации Филипс, реконструированные в жилые из-за жилищного кризиса.

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