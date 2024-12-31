17 мужчин показали, как они наполняют свои дома теплом и уютом

1 день назад

1 день назад

Интерьер с мужским характером — не всегда минимализм и темные тона. Герои этой статьи показали свое уютное жилье, в котором детали говорят о владельце больше, чем слова.

«Моя маленькая студия с большими окнами»

«Купил этот лофт на старой фабрике 1,5 года назад»

«Занялся ремонтом. Жена сказала: „Делай в ванной, что душе угодно!“»

«Это моя мужская берлога»

«А это подвал для хобби: тут я ремонтирую телевизоры, шью и храню коллекцию кассет»

«Для счастья мне многого не надо»

«Я был бездомным, но потратил последние деньги на покупку этого. Теперь тут и живу»

Теперь живу в спортивном парке. Я работаю за жилье, мои собаки счастливы, у меня нет соседей, идеальное место, чтобы жить мечтой дикаря.

«Расстался с девушкой, теперь настраиваю свою жизнь заново»

«Мне стукнуло 29. Люблю свою квартиру, хотя хочется перебраться в дом побольше»

«С чего все начиналось и во что превратилось»

«Временно живу в сарае, осталось еще 8 месяцев»

Я бы остался здесь навсегда. © CabanyalCanyamelar / Reddit

«Живу тут со своей собакой»

«Моя квартира-лофт»

«Мне 22. Я программист и живу в гараже!»

Молодец, чувак. Я в свои 22 был рад, если у меня была кровать и чистая простыня! © Scoompii / Reddit

Вот такой прогресс

«Не хотел переклеивать плитку в съемной квартире, поэтому придумал такое решение»

Вы сохранили старую плитку и просто перекрасили ее? Это было гениальное решение! © Unknown author / Reddit

Да, это съемная квартира, поэтому я не хотел перекладывать плитку. Это просто специальная эпоксидная краска. Потребовалось около 3 слоев. © Kakazam / Reddit