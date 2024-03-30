10 вещей на кухне, из-за которых там никогда не будет уютно

Кухня — практически сердце квартиры. Чтобы сделать ее уютней, не нужен капитальный ремонт. Достаточно устранить несколько нюансов, портящих обстановку. Увы, многие к ним так привыкли, что уже не обращают внимания.

1. Коллекция магнитов на холодильнике

Алейда 2 минуты назад Учёные выяснили, что магниты на холодильнике полезны для ментального здоровья - - Ответить

Магнитики навевают теплые воспоминания о путешествиях и памятных событиях. Но коллекция милых вещиц создает визуальный беспорядок. Это относится и к различным заметкам, запискам и детским рисункам, которые прикрепляют на магниты.

2. Заканчивающийся рулон бумажных полотенец

Мохнопопая егоза 7 минут назад Эти некоторые не ходят ко мне в гости) - - Ответить

Считается, что бумажные полотенца менее экологичны, но зато более гигиеничны, чем тканевые. Но некоторые люди уверены, что рулон, подходящий к концу, выглядит некрасиво, а значит, может испортить вид кухни. Кстати, бумажные полотенца можно заменить на современный аналог — многоразовые, например, «шведские». Они похожи на обычные по характеристикам и отлично впитывают воду, но их можно стирать. А еще в них нет втулки, да и расцветка, как правило, прикольная.

3. Вырвиглазные тряпки из микрофибры

Салфетки из микрофибры сохнут быстрее, чем хлопковые. Вот только сушащиеся на видном месте яркие тряпочки могут нарушить цветовую гармонию на кухне. Оказывается, им там и не место. После использования салфетки из микрофибры недостаточно прополоскать в воде. Желательно постирать их в машинке со средством для стирки и уксусом отдельно от остальных вещей. А потом высушить — тоже отдельно. При таком раскладе на кухню они попадают только во время уборки. Многие люди и вовсе отказываются от микрофибры, считая, что она не справляется со своей задачей и только разводит грязь. Некоторые эксперты с этим согласны и говорят, что синтетические салфетки сохраняют запахи и служат так себе, поэтому лучше брать хлопковые или льняные.

4. Раковина, из которой доносится неприятный запах

Даже на идеальной кухне запах порой так себе. Не зря стали так популярны специальные освежающие капсулы для раковины. Но можно справиться и без них. Чтобы держать раковину в чистоте, достаточно периодически заливать в нее смесь из горячей воды, уксуса и соды. После этого можно добавить несколько капель эфирного масла — кухня будет благоухать.

5. Поролоновые губки для мытья посуды

Юния 22 часа назад "А заменив привычную поролоновую губку на многоразовый аналог из люфы или другого натурального материала, можно сделать мытье посуды приятнее и эстетичнее."

просветите, пжалста, а в губках из люфы бактерии что ли не заводятся? - - Ответить

Эксперты в области микробиологии и патогенов советуют менять обычные губки для мытья посуды каждые 2 недели. Ведь они быстро становятся рассадником микробов. Да и выглядят все хуже и хуже. А заменив привычную поролоновую губку на многоразовый аналог из люфы или другого натурального материала, можно сделать мытье посуды приятнее и эстетичнее. Эко-губки выглядят стильно и высыхают быстро.

6. Открытая дверь посудомоечной машины

Специалисты советуют проветривать посудомоечную машину после использования. Но это не значит, что ее нужно держать открытой нараспашку — это неудобно, да и выглядит не очень. Достаточно приоткрыть дверцу на пару сантиметров, чтобы предотвратить размножение бактерий и появление плесени.

7. Плетеный декор

Кухня может выглядеть неаккуратно из-за обилия декора. Очаровательные корзиночки или кашпо из ротанга, конечно, сами по себе выглядят мило, но это до тех пор, пока на них не ляжет слой пыли. Плетеные изделия вообще требуют особого ухода, ведь они легко собирают грязь и мусор из-за специфической текстуры. Если с загрязнениями не справляется обычная тряпка, пыль можно выдувать феном, но проще, конечно, не заставлять всю кухню плетеными вещами.

8. Фрукты на столе

Дарья 6 минут назад Если я кладу фрукты в холодильник, то они по ходу надевают шапку невидимку, как только дети в него заглядывают. Приходится держать фрукты на столе - - Ответить

Многие привыкли держать на столе тарелку с фруктами, но, например, яблоки лучше не хранить при комнатной температуре — они быстро становятся мучнистыми и теряют товарный вид. А еще выделяют газ этилен, из-за которого другие свежие продукты портятся быстрее. Компания перезрелых фруктов точно не скрасит обстановку на кухне. Яблоки лучше сложить в полиэтиленовый пакет и убрать в холодильник. А вот с грушами другая история. Их можно держать в тепле, пока они не поспеют. И только после этого перекладывать в холодильник — так они останутся сочными и сладкими.

9. Тарелки и пластиковые контейнеры с едой в холодильнике

Даже то, что скрыто от посторонних глаз, влияет на уют в помещении. Речь про недра холодильника. Готовую еду в нем лучше хранить в герметичных контейнерах, а не в тарелках, закрытых фольгой. Желательно, чтобы контейнеры были из стекла, потому что этот материал не удерживает запахи, как это делает пластик. Другое решение — специальные силиконовые крышки, которые надевают на посуду.

10. Потрепанные жизнью разделочные доски

Будем откровенны, старые разделочные доски выглядят ужасно и портят всю картину. Чтобы улучшить их вид и функционал, досочки стоит смазывать специальным средством 1-2 раза в год. Обычно его делают на основе натуральных масел и воска. Благодаря такому составу они остаются гладкими и защищенными от бактерий и деформации. А еще такое покрытие бережет древесину от окрашивания продуктами, например, свеклой.