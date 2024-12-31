15 человек, которым жизнь подкинула сюрприз там, где они его совсем не ждали
Жизнь, конечно, штука удивительная. Вот кажется, что ты уже миллион раз видел свое жидкое мыло, а потом в нем за ночь вдруг появляются грибы. А кусок куркумы и вовсе сам пытается выбраться из контейнера. И как тут в интернет не выложить.
"Разрезал дыню, а там внутри такое. Внезапный квадрат"
"За ночь мыло в моем дозаторе вдруг обрело форму грибов"
"А мне попался киви без косточек"
"Моя шляпа сделана из переработанного брезента бразильских грузовиков"
На этой упаковке кофейных зерен, которую я купил в США, есть QR-код, который позволяет оставить чаевые фермеру в Африке
"Жена вырастила один нормальный чеснок и один чеснок-мутант"
Однозубчивковый чеснок - не мутант, просто выращен не из зубчика, а из семян. Если посадить такой чеснок, то nа второй год получится обычный многозубчиковый чеснок.
"Наша куркума сама подняла крышку контейнера во всех четырех углах"
Это кирпич вмонтировали прямо в пол на входе в станцию метро
Забытые контактные линзы высохли, и на них образовалась что-то, похожее на снежинку
«Когда мой собакен пугается, у него вырастает оно. Настоящий ирокез»
"Кусок моего стакана просто взял и выпал"
«Нашел гусеницу, которая выглядит как персонаж аниме с этими огромными „глазами“»
Этот пешеходный переход совпал с облаками
"Вернулся в свою каюту, а тут вон что сделали с моим полотенцем"
Мокрая футболка замерзла на улице
А вот еще несколько раз, когда обычные вещи оказались с сюрпризом:
Комментарии
Дорогие мои комментаторы, в конце этой приятной, в общем, подборки, приятно поздравить всех с наступающим Новым годом! ) Самое приятное, что есть нa этом сайте-это многие из вас, я здесь только потому, что есть вы. Очень надеюсь, что новый год будет лучше для всех нас!
Всех-всех с Новым 2025 годом! Удачи, свершений и всегда хорошего настроения!