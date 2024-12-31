15 человек, которым жизнь подкинула сюрприз там, где они его совсем не ждали

Фотоподборки
1 день назад

Жизнь, конечно, штука удивительная. Вот кажется, что ты уже миллион раз видел свое жидкое мыло, а потом в нем за ночь вдруг появляются грибы. А кусок куркумы и вовсе сам пытается выбраться из контейнера. И как тут в интернет не выложить.

"Разрезал дыню, а там внутри такое. Внезапный квадрат"

"За ночь мыло в моем дозаторе вдруг обрело форму грибов"

Jul
1 день назад

Эти грибы результат гидродинамики в коллоиде.

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"А мне попался киви без косточек"

"Моя шляпа сделана из переработанного брезента бразильских грузовиков"

На этой упаковке кофейных зерен, которую я купил в США, есть QR-код, который позволяет оставить чаевые фермеру в Африке

"Жена вырастила один нормальный чеснок и один чеснок-мутант"

Карусельдь v2.0
4 часа назад

Однозубчивковый чеснок - не мутант, просто выращен не из зубчика, а из семян. Если посадить такой чеснок, то nа второй год получится обычный многозубчиковый чеснок.

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"Наша куркума сама подняла крышку контейнера во всех четырех углах"

Это кирпич вмонтировали прямо в пол на входе в станцию метро

Nǐ hǎo
1 день назад

Я сначала подумал, что кирпич главного прораба погладил.

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Забытые контактные линзы высохли, и на них образовалась что-то, похожее на снежинку

«Когда мой собакен пугается, у него вырастает оно. Настоящий ирокез»

"Кусок моего стакана просто взял и выпал"

«Нашел гусеницу, которая выглядит как персонаж аниме с этими огромными „глазами“»

Этот пешеходный переход совпал с облаками

"Вернулся в свою каюту, а тут вон что сделали с моим полотенцем"

Мокрая футболка замерзла на улице

А вот еще несколько раз, когда обычные вещи оказались с сюрпризом:

Фото на превью alisonj143 / Reddit

Комментарии

Уведомления
Ёжик в авокадо
1 день назад

Дорогие мои комментаторы, в конце этой приятной, в общем, подборки, приятно поздравить всех с наступающим Новым годом! ) Самое приятное, что есть нa этом сайте-это многие из вас, я здесь только потому, что есть вы. Очень надеюсь, что новый год будет лучше для всех нас!

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Мирра
18 часов назад

Всех-всех с Новым 2025 годом! Удачи, свершений и всегда хорошего настроения!

Комментарий с изображением на AdMe.Media
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