15 человек, которым жизнь подкинула сюрприз там, где они его совсем не ждали

1 день назад

1 день назад

Жизнь, конечно, штука удивительная. Вот кажется, что ты уже миллион раз видел свое жидкое мыло, а потом в нем за ночь вдруг появляются грибы. А кусок куркумы и вовсе сам пытается выбраться из контейнера. И как тут в интернет не выложить.

"Разрезал дыню, а там внутри такое. Внезапный квадрат"

"За ночь мыло в моем дозаторе вдруг обрело форму грибов"

"А мне попался киви без косточек"

"Моя шляпа сделана из переработанного брезента бразильских грузовиков"

На этой упаковке кофейных зерен, которую я купил в США, есть QR-код, который позволяет оставить чаевые фермеру в Африке

"Жена вырастила один нормальный чеснок и один чеснок-мутант"

"Наша куркума сама подняла крышку контейнера во всех четырех углах"

Это кирпич вмонтировали прямо в пол на входе в станцию метро

Забытые контактные линзы высохли, и на них образовалась что-то, похожее на снежинку

«Когда мой собакен пугается, у него вырастает оно. Настоящий ирокез»

"Кусок моего стакана просто взял и выпал"

«Нашел гусеницу, которая выглядит как персонаж аниме с этими огромными „глазами“»

Этот пешеходный переход совпал с облаками

"Вернулся в свою каюту, а тут вон что сделали с моим полотенцем"