15 доказательств того, что в беременность мозг глючит не только у будущей мамочки, но и у окружающих
Истории
15 минут назад
Многие женщины и сами говорят, что во время беременности ведут себя странно. Но другое дело, что это состояние передается близким, а иногда даже незнакомым людям. Не верите? Читайте истории в этой подборке.
- Сказала мужу, что беременна в 4-й раз. В его глазах появилась паника. Но вообще он у меня очень-очень хороший, и, видимо, от неожиданности он спросил: «Беременна от кого?» На тот момент я сидела в декрете с тремя детьми шестой год подряд. Человеком, которого я видела чаще всего после мужа, была педиатр. На третьем месте прочно обосновалась акушер-гинеколог. Я подумала и ответила: «А от кого можно было?» «Можно только от меня», — сразу сориентировался муж. «Ну тогда от тебя», — подтвердила я. © Причал смешных историй / VK
- Будучи на 8 месяце, я попросила мужа отвести мои анализы в женскую консультацию. Объяснила, что их нужно поставить в окошечко на мое направление! Через пару дней я пошла на прием. Думала, что со стыда сгорю, когда услышала от врача: «Яна! Я, конечно, все понимаю. Беременность отключает многие участки мозга, но не до такой же степени! Зачем вы оставили свои анализы в регистратуре, если для этого есть окошечко в туалете?» Господи, я не знала, куда деться! © Причал смешных историй / VK
- Жена была беременна первой дочкой, сроки уже поджимали. Дома мы тогда жили вдвоем, опыта никакого, а роддом был рядом — метров 500. И вот в одну прекрасную ночь меня будит жена и говорит, что живот уже болит — кажется, скоро рожать. У меня небольшая паника. Я знал, что в больницу ложатся через приемный покой, поэтому предложил жене подождать, пока откроется приемное отделение. И почему-то она согласилась. Кое-как дождались 8 часов утра и пошли в роддом. В приемном покое очень удивились, мягко говоря, такому решению. До сих пор помню слова медсестры: «Ребенок — не трамвай, он по расписанию не рождается». Вот так я понял, что не все приемные покои работают по расписанию, есть и круглостуточные. А ребенок родился крепким и здоровым. © Медицинские байки / VK
- Позвонил мне бывший одноклассник и оповестил, что сейчас зайдет в гости, а время уже ближе к 12 ночи. Сказала, мол, жду, мало ли. Он не пришел. Утром позвонила мама и сказала, что Миша пришел к ним. Родители его ночевать оставили. Миша просто забыл, что нам по 35 и я давно не живу у родителей. Наутро извинился и ушел, вечером маме принес цветы и конфеты. А все случилось потому, что жена Миши беременна спустя 10 лет попыток. © Подслушано / Ideer
- Работала я в больнице медсестрой. Со мной же трудилась моя однокурсница, на тот момент она была беременна. Как-то раз к нам поступает мужчина лет так 45. Время ставить ему капельницу, однокурсница с первого раза не попадает (всякое бывает, тем более беременная). Но крику было — ух! Мол, и руки не из того места, и лучше бы пошла в другое место работать. Проходя мимо палаты, я это услышала. Зашла, отправила однокурсницу в сестринскую, а мужчине поставила капельницу. Он сказал мне «спасибо», а я не смогла промолчать и высказала ему кое-что. Далее диалог:
— Ой, только не надо обижаться, вообще-то я сказал правду.
— Вы не меня обидели, а беременную девушку.
И я просто молча ушла. И вот день выписки. Он приходит с цветами и коробкой конфет, просит прощения у беременной медсестры и говорит нам всем спасибо за терпение. © Медицинские байки / VK
- Раньше не было интернета, книжек, да и особо никто не рассказывал о своих беременных закидонах. Так вот у меня на 7 месяце появился дикий зуд в зубах, я иногда хотела кусаться. Жертву нашла в лице мужа. Тихонько садилась рядом, брала его ладонь и начала тихонько покусывать. Мне казалось, что он ничего не почувствует, не заметит. Боже, это было такое блаженство. Покусаю, покусаю и тихонько отпускала его руку. Он ни разу меня не упрекнул, не отдернул руку. Продолжалось это ровно месяц. И однажды я ему сказала, мол, что-то кусать расхотелось. А он мне ответил, что это был токсикоз. Я обалдела. Ты знал? Почему терпел? Я была уверена, что он не замечает меня (мой мозг был явно в отключке). Он был врачом, все понимал. Спасибо тебе, мой дорогой и терпеливый муж. © Жамиля / ADME
- Я в семье первая, брат Коля второй. И вот мама родила третьего ребенка, сына. Родители выбрали ему имя, папа побежал регистрировать. Но на вопрос: «Как сына зовут?», папа ответил на автомате: «Николай». Так у нас в семье появилось два Коли. Потом папе пришлось, конечно, идти и переделывать.
- Иду сегодня по улице, а навстречу мне — глубоко беременная девушка с уже очень большим животом. И тут я задумалась: «Боже, как же они так ходят, спят, двигаются? Это же, наверное, тяжело и неудобно». Только спустя пару минут до меня дошло, что иду я из садика, куда отводила своего почти трехлетнего сына. Соответственно, сама относительно недавно такой была. И ничего: все удобно было, вообще не жаловалась. Декрет подходит к концу. Мозги, айда на место! © Мамдаринка / VK
- У меня долгожданная беременность. Решили с мужем устроить вечеринку по этому поводу. Я заморочилась: заказала классные декорации, фото- и видеосъемку. Влетело все это в копеечку, ну да ладно. Мы разослали приглашения, и тут друг мужа обратился за помощью. Мол, после нашей торжественной части он хочет своей девушке сделать предложение. Радостный такой рассказывает, как уже все спланировал и что должен сказать ведущий. А я его прерываю: «Нет, я против». Это наш праздник! Я вложила в этот день душу, все продумала! И я не хочу, чтобы все внимание досталось ему и его девушке. Он обиделся, а я себя виноватой не считаю. © Мамдаринка / VK
- Со своих 17 лет я знала, что назову сына Ромой, а дочь Алисой. Когда наши отношения с будущим мужем стали серьезными, я рассказала ему об этом. Парень не был против, говорил, что если девушка рожает малыша, то автоматически получает право на то, чтобы самой выбрать ему имя. Но когда я вышла замуж и забеременела, муж резко изменил свое мнение. Сказал, что его сына будут звать Вальдемар. Всю мою беременность мы спорили по этому поводу, муж буквально не давал мне покоя. Свое решение никак не аргументировал, говорил просто: «Я мужчина, я так хочу. Родишь девку — называй как хочешь». На девятом месяце я ушла от этого человека к своим родителям и до сих пор считаю это решение лучшим в своей жизни. Родила Ромочку, он прекрасный мальчик. Люблю его безумно. Кстати, отец малыша с ним видеться не захотел: «Мой сын был бы Вальдемаром, а этот мальчик — не мой сын». © Мамдаринка / VK
«Мой сын был бы Вальдемаром, а этот мальчик — не мой сын» - вот и х.е.н ему в руки.
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- У нас в приемном покое стоит анализатор мочи. Выдается женщине баночка, она идет в туалет. Следом в баночку опускается тест, далее этот тест помещается на платформу анализатора. Платформа уезжает внутрь прибора с тарахтением и — о, чудо! — через 10 секунд выползает листок с набором символов. Отгадайте, что спрашивают 80% беременных на разных сроках и роженицы? Правильно!
— Это у вас тест на беременность?
Да, мы такие недоверчивые, что живот, лезущий на нос, нас не убеждает! © Медицинские байки / VK
- По семейной легенде моя мама, будучи на 9-м месяце уже, полезла на черемуху в саду свекрови. Почему она никого не попросила — загадка. Короче, с черемухи она навернулась. Но все вроде обошлось. Я черемуху, кстати, терпеть не могу, даже запах ягоды не выношу. © Изяслав в ярости / ADME
- Моя мама, когда меня носила, водила машину. Парадокс в том, что потом она водить наотрез отказывалась, говоря, что ей некомфортно. © Vares / ADME
- Сейчас я на 29-й неделе беременности. Звонит свекровь и делает сенсационное заявление. Она дает мне 30 дней, чтобы побыть с ребенком, а после этого она берет месяц отпуска, чтобы забрать его. Что за бред? Ты думаешь, я отдам тебе своего ребенка, потому что ты бабушкой стала? Ну и самомнение. © TatyMarie13 / Reddit
- Скорая. Сначала все обычно: вызов на дом, акушерская бригада, девушка, 40 недель, рожает. Открывает дверь особа в халатике и с соответствующим сроку животиком. Далее осмотр, по всем признакам пора в роддом. Девушка: «Подождите, я пакет с вещами соберу», — и уходит в соседнюю комнату. А секунд через 30 выходит уже без живота и с новорожденным ребенком в свертке. Молча идет на кухню, начинает кормить дите. Мы в шоке: «Девушка, а когда вы... э-э-э... успели?!» В ответ видим не меньшее удивление, только большие серые глаза делают хлоп-хлоп. Санитар решает, что у него кукуха поехала. Акушерка судорожно вспоминает самые необычные случаи из учебников. А затем из комнаты выходит точно такая же девушка, но с пузом и пакетом в руках. Медики понимают, что это уже совсем атас — так просто люди не двоятся. Но душевное здоровье наших эскулапов было спасено. Оказалось, что это сестры-близняшки. Одна родила неделю назад, а вторая только собирается. Сенсации не получилось, да. © Медицинские байки / VK
А здесь у нас 17 доказательств того, что беременность и роды — настоящий клад историй для отдельного реалити-шоу.
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Вот интересно, зачем бежать ночью к однокласснице, когда дена забеременела после попыток в течении 10 лет?
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