17 доказательств того, что беременность и роды — настоящий клад историй для отдельного реалити-шоу
Редкий человек не сможет вспомнить ярких моментов, связанных с беременностью и родами. Но есть такие истории, которые заслуживают того, чтобы их поведать не только за семейным столом, но и другим людям в сети.
- Когда у моей жены начались схватки, мы сидели рядом с анестезиологом в больнице. Я очень нервничал, поэтому решил перебить неловкое молчание и ляпнул: «Родить так же легко, как вылечиться от простуды, правда?» Анестезиолог посмотрел на меня и выдал: «У тебя впереди долгий путь, друг мой». Моя жена захохотала. © mick1993mick / Reddit
- Родильная. Уже во всю шел процесс. Врачи, чтобы как-то отвлечь жену от болевых ощущений, спорили у нее в каком роддоме она родилась. Супруга, радостно сообщила что в этом же. Тогда они уточнили, не помнит ли она кто ее принимал (во время родов)? Супруга задумалась на полминуты. Реально пыталась вспомнить, расстроилась и ответила что не помнит. Говорит, что реально дошел смысл и юмор вопроса только спустя пару часов после того как родила. © Alexograf / Pikabu
- Я, когда была беременна третьим (вот совсем недавно) ходила к психологу. Она мне так, немного по-учительски, сказала:
— Вот видите, вашим первым двоим (а им на момент было 9 и 7) весело расти было, да и сейчас много совместных дел, а вот третьему пары нет... как он родится, идите за 4!
А потом добавила:
— Я, кстати, по этой же причине, сейчас беременна шестым... © Daranely / Pikabu
- В нашей школе был мальчик, который рассказал, что родился в бургерной. Его мать, очевидно, так хотела гамбургер, что настояла на том, чтобы заехать в кафе по дороге в больницу. Я всегда думал, что это довольно отвязно. Расставила приоритеты. © OlfactoryHughes77 / Reddit
- Когда моя сестра рожала, акушерка сказала ей, что уже видит голову ребенка. Первое, что пришло в голову моей сестре — это уставшее и отчаянное: «Он рыжий?» © Wild***and*****ettes / Reddit
- Знакомая долго не могла забеременеть. Что они с мужем только не пробовали ради заветной цели. Через несколько лет счастливая Надежда все же стала матерью. Спустя 3-4 месяца после появления на свет первенца, пара вновь объявила родителям о скором пополнении. Будущий дважды дедушка радостно воскликнул: «Научились!» © HowAboutKsu / Pikabu
- Мои родители купили мне мою любимую шоколадку, чтобы мне было что поесть после родов, так как до родов есть не дают. Муж съел ее с моего согласия, потому что я знала, что он голоден, не хотел отходить от меня, и к тому же терпеть не может больничную еду.
Семейство до сих пор ругает его за это, и он чувствует себя ужасно. Но я думаю, что это милая история, которую можно будет рассказать моему сыну, когда он подрастет. © madam_waggles / Reddit
- На работу пришла коллега, которая находится в декрете. Еще не родила, но живот огромный. Я у нее спросил, мол, чего она там, слоненка носит что ли? Захохотала. Схватилась за живот. Вызвали скорую. Родила. © Cok0JI / Pikabu
- Моя мама во время родов кричала на моего отца, что он выглядит невероятно глупо в своих очках, и она терпеть их не может. А он без очков не видит. Прошел 21 год, а он их с того дня так и не надел. © _beth_cooper_ / Reddit
- Супруга на 6 месяце. Никаких закидонов не было: так по мелочи, фрукты-напитки бегал покупал. Но сегодня закидон случился. Она захотела попробовать на вкус мой глаз, то есть просто коснутся языком. После отказа заплакала, но до сих пор выпрашивает. © bombilius099 / Pikabu
- Отец играл с моей пяткой еще до моего рождения. Когда родители замечали, что она торчит, отец хватал ее, затем пятка исчезала и появлялась снова в другом месте. Папе это нравилось, но маме это довольно быстро надоело, потому что все это «веселье» происходило внутри нее. © icypops / Reddit
- У меня девятый месяц беременности и мне 25. Сегодня пошли со свекровью прогуляться. Какая-то женщина, проходя мимо нас, внимательно посмотрела, и обратилась к свекрови: «Вот правильно вы делаете, что ребенка из школы, забираете, а то сейчас такое на улицах творится...» Свекровь не растерялась, и, акцентируя внимание на моем животе с грустью выдала: «Эх, с тех пор как залетела, приходится!» Я не сдержалась, и смеялась в голос. © orangelol / Pikabu
- Пошла 26 неделя, и мои эмоции зашкаливают, так что подобное происходит со мной постоянно. Самая глупая вещь, из-за которой я ревела, — просто уронила пульт от телевизора. Да, пульт от телевизора. © FemaleRedditor88 / Reddit
- Я лежала в больнице, отошли воды, назначили кесарево на утро. Всю ночь были недомогания, но вполне терпимо. Когда пришла врач и глянула на меня, то стала белая как мел и заорала: «Срочно в операционную!». Сделали экстренное кесарево, врач в шоке: «Как можно не заметить, что у тебя схватки?!». А у меня от месячных такие адские боли каждый месяц, что схватки мне показались легким несварением желудка. © Подслушано / Ideer
- Днем начались схватки. Прошу мужа не уезжать, но он пригласил друзей на просмотр чемпионата по футболу. Говорит: «Время есть? Я поеду, впущу пацанов и вернусь». Вызвала акушерку и попросила приехать подругу для поддержки. Ночь, чувствую — скоро. Пишу мужу: «Где ты? Приезжай!» Тишина. Родила. Муж приехал под утро и выдал: «Я же не мог пацанов одних оставить». А муж моей подруги мог. Он забил на футбол и остался с детьми, чтобы она приехала ко мне... © Подслушано / Ideer
- Мама была беременна мной, начались схватки. Папа был дома, и вот она ему сообщает о том, что все, пора в роддом. Мой папа сказал: «Блин, давай когда кино закончится», на что мама ему ответила: «Хорошо, тогда я пока голову помою». © Палата № 6 / VK
- А я когда дочку рожала схватки участились и не было сил расслабиться, меня трясло просто от боли и я начала причитать «Спасите, помогите! Спасите, помогите!» Акушерка заходит и выдает: «О, это же Винни-Пух, застрявший в норе у кролика». © Палата № 6 / VK
А дети и после рождения умудряются ярких историй подкидывать. И вот эта наша подборка — лишнее тому подтверждение.
Комментарии
Мне кажется , все женщины, когда начинаются схватки бегут купаться и приводить себя в порядок - всё равно это надолго , а неухоженной поехать в роддом - ни за что 😀😁
а нас - палату из трех первородящих молоденьких голодом морили( Родили все до обеда. А покормили только на следующий день. Если бы не мой муж который привез пакет кисломолочки и пачку Марии, то наверное ночь бы не пережили. Вчера кстати нашим детям по 15 лет стукнуло))
Менструальная боль и схватки ни хрена не похожи, их нельзя перепутать. А вот не заметить можно если родовая деятельность слабая и тогда, да, дорога только одна - в операционную (ну ладно две дороги, но вторая только в один конец)
Я завтракала не спеша, муж еще спал, субботнее утро. Проснулся, а у меня уже регулярные схватки)) Хотела сказать, что стошнило меня этим завтраком при схватках((, сказали, что это нормально. Потом подумала, что не стоит наверно есть, потому что же может быть экс, например, и желудок набивать не нужно🙄