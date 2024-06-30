17 доказательств того, что беременность и роды — настоящий клад историй для отдельного реалити-шоу

Я завтракала не спеша, муж еще спал, субботнее утро. Проснулся, а у меня уже регулярные схватки)) Хотела сказать, что стошнило меня этим завтраком при схватках((, сказали, что это нормально. Потом подумала, что не стоит наверно есть, потому что же может быть экс, например, и желудок набивать не нужно🙄