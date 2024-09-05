10+ человек, которые решили сэкономить и, кажется, зря это сделали

Одни из нас готовы ужиматься в средствах, чтобы позволить себе какую-то серьезную покупку, а другие считают, что ежедневная экономия до добра не доводит. Перед подобным выбором встали и герои нашей статьи. И вот какие истории приключились с ними.
Муж решил, что будет искать новую работу, а мы пока поживем у его родителей. Мол, на аренде сэкономим. Заявил: «Там 3 комнаты, места всем хватит». Два месяца мы честно пытались ужиться. А как-то утром влетает в нашу комнату свекровь и тащит за руку своего растерянного супруга. Тот встает по струночке и выдает заранее отрепетированную фразу: «Ребята, вы сколько еще планируете у нас жить?» Тут даже мой муж понял, что хозяева не особо рады гостям. А я вот думаю, стоила ли экономия на съемной квартире подпорченных отношений с родителями.
Мне в 11 лет родители подарили коньки 38-го размера. Разумеется, на вырост, чтобы сэкономить и не покупать новые через год-два. Мне 27 лет. У меня нога 36-го размера. До коньков я так и не доросла. Кататься на коньках тоже не научилась. Думала, просто не дано научиться, пока не купила себе новые коньки нужного размера. Оказывается, если коньки впору, то кататься намного приятнее!
Самая дорогая обувь в моей жизни стоила 300 рублей. Купил себе ботинки в дешевом магазине, хотел сэкономить. Как это бывает, ботинки оказались деревянные, ноги потеют, ходить неудобно. Отходил в них всего день, поэтому они и стали самыми дорогими. 300 рублей за один день носки — неслабо.
Мы с парнем прилетели в отпуск на остров в Адриатическом море. Решили, что пойдем до отеля пешком, чтобы сэкономить и прогуляться. Ну а что? «Остров же маленький!» — подумали мы. Но стоило нам выйти из аэропорта, как сразу стало понятно, как же это тупо. Мы с сумками по 35-градусной жаре поковыляли по кочкам, а рядом сновали машины по шоссе. В общем, мы с грехом пополам прошли до города, который располагался рядом с аэропортом (это было примерно в 2 км). И там сели на автобус. До сих пор вспоминаю нашу наивность и желание сэкономить.
Уговорила маму в кои-то веки не мыть окна самой, а сэкономить время и заказать клининг. Через час звонок: «Бросай все, срочно беги сюда!» Я тут же подрываюсь, а то человек пожилой, мало ли что стряслось. Прибегаю, а мама с довольным видом вытаскивает из кармана халата деньги: «Смотри, целую тыщу сэкономила». Оказалось, что ей соседская девочка за копейки все помыла. А я как присмотрелась к окнам, так со смеху упала: там полоса на полосе, мама просто без очков не разглядела. Вызывала ей клинера, сама встретила и проконтролировала работу. А то знаю я свою любительницу экономить на мелочах.
Долго облизывалась на джинсы с распродажи. И стоят всего 4 тысячи, и выглядят модно — мечта же! А девочка-консультант заявляет: «Нет вашего размера». Думаю, ну и ладно. Вдохну поглубже и застегну. Купила. Ровно через месяц меня ждал сюрприз: мои новые штаны стали протираться между ног. Стало понятно, что долго эти джинсы не протянут — с талией-то все нормально было, а вот по бедрам они реально были в обтяг. Вот думаю, лучше бы купила штаны без скидки, но на размер больше. Даже чуть дешевле бы вышло.