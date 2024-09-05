10+ человек, которые решили сэкономить и, кажется, зря это сделали

Народное творчество
9 минут назад

Одни из нас готовы ужиматься в средствах, чтобы позволить себе какую-то серьезную покупку, а другие считают, что ежедневная экономия до добра не доводит. Перед подобным выбором встали и герои нашей статьи. И вот какие истории приключились с ними.

  • Муж решил, что будет искать новую работу, а мы пока поживем у его родителей. Мол, на аренде сэкономим. Заявил: «Там 3 комнаты, места всем хватит». Два месяца мы честно пытались ужиться. А как-то утром влетает в нашу комнату свекровь и тащит за руку своего растерянного супруга. Тот встает по струночке и выдает заранее отрепетированную фразу: «Ребята, вы сколько еще планируете у нас жить?» Тут даже мой муж понял, что хозяева не особо рады гостям. А я вот думаю, стоила ли экономия на съемной квартире подпорченных отношений с родителями.
  • Моя мама всю жизнь пилила папу, что у нее нет шубы. Дожала его: папа накопил ей на обновку. А мама пошла и купила бабушкиного фасона каракуль. Я в легком шоке: «Ты же дорогую шубу хотела». А она взяла и призналась: «Ты видела, сколько она стоит?! Я бы с ума сошла!» А теперь мама пилит отца, что у нее некрасивая шуба и носить ее она не будет. У всех красивая, а у нее — нет. Я уже решила, что этот улей тревожить не стану. Судьбу оставшихся денег даже не уточняла. © Подслушано / Ideer
  • Когда у нас в городе открылся гипермаркет, родители рванули туда. В другой район, с пересадкой, зато там дешевле. Стоит ли говорить, что набрали они 2 тележки и ехали обратно на такси... © kseroks2016 / Pikabu
  • Мне в 11 лет родители подарили коньки 38-го размера. Разумеется, на вырост, чтобы сэкономить и не покупать новые через год-два. Мне 27 лет. У меня нога 36-го размера. До коньков я так и не доросла. Кататься на коньках тоже не научилась. Думала, просто не дано научиться, пока не купила себе новые коньки нужного размера. Оказывается, если коньки впору, то кататься намного приятнее!
  • Вчера купил квартиру. Не в ипотеку. Просто копил деньги 7 лет, во всем себе отказывал, экономил, жил очень скромно (сам готовил еду, кроме ноутбука и телефона, ничего себе дорогого не покупал, по клубам-тусовкам не ходил), снимал квартиру, а потом раз — и хватило на однушку. Без мам, пап и кредитов. А радости нет, в душе пустота, будто 7 лет не жил, а существовал. Будто весь смысл моего существования был в покупке квартиры. Ну купил квартиру, а дальше что? На машину теперь откладывать? Опять экономить на всем? Уже не хочется. Гулять? Уже не хочется, возраст уже не тот. И такое бывает. © Unknown author / Pikabu
Eugenio Marongiu / Image Source Premium / East News
Руконожка Ай-Ай
3 часа назад

"мама пилит отца, что у нее некрасивая шуба и носить ее она не будет. У всех красивая, а у нее — нет"
😕😐😶
Жаль людей, которые вынуждены жить с идиотами...

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  • Я была маленькой, и у нас не было денег. Мама таскала меня за продуктами на оптовую базу, фрукты покупала дешевые, из тех, что на выброс, печенье — поломанное, со скидкой и т. д. Я решила: вырасту — и все буду покупать в ближайших магазинах, не считая копейки. И вот я выросла, хорошо зарабатываю. На обеденном перерыве бегаю на оптовую базу и покупаю помятые фрукты, уцененные консервы, ломаное печенье. Смысла излишне тратиться на продукты не вижу. Что это, разумная экономия или мышление бедняка, так и не разберусь. © Подслушано / Ideer
  • Однажды решила у стоматолога сэкономить на анестезии. Давайте так, говорю, я потерплю... Времена студенческие, стипендия копейки, ну и экономила, на чем могла. А у меня болевой порог очень низкий. Ну, он минуту где-то поковырялся, посмотрел, как я там в кресле корчусь и по лицу слезы текут, отшвырнул инструмент и с криком «ну не-е-ет, хватит играть в партизанку!» вколол мне анестезию. Бесплатно... © Подслушано / Ideer
  • Мать рассказывала, как у них в школе в один день подавали сосиски. А на следующий день всегда были сосиски в тесте. Некоторые дети в предыдущий день не доедали сосиски, а только кусок откусывали. И вот эти надкусанные сосиски, обрезав надкусанное, вставляли с двух сторон в тесто. © saperavi / Pikabu
  • Самая дорогая обувь в моей жизни стоила 300 рублей. Купил себе ботинки в дешевом магазине, хотел сэкономить. Как это бывает, ботинки оказались деревянные, ноги потеют, ходить неудобно. Отходил в них всего день, поэтому они и стали самыми дорогими. 300 рублей за один день носки — неслабо.
  • Мы с парнем прилетели в отпуск на остров в Адриатическом море. Решили, что пойдем до отеля пешком, чтобы сэкономить и прогуляться. Ну а что? «Остров же маленький!» — подумали мы. Но стоило нам выйти из аэропорта, как сразу стало понятно, как же это тупо. Мы с сумками по 35-градусной жаре поковыляли по кочкам, а рядом сновали машины по шоссе. В общем, мы с грехом пополам прошли до города, который располагался рядом с аэропортом (это было примерно в 2 км). И там сели на автобус. До сих пор вспоминаю нашу наивность и желание сэкономить.
  • Попросили меня забрать тетушек. Едут сзади и разговаривают между собой: «Cмотри, мы тут купили вот это и вот это, а у нас на районе килограмм стоит на 5 рублей дороже! Экономия какая!» Тут уж не выдержал я и вклинился невежливо в разговор: «А сколько стоит такси, чтобы добраться до дома? Рублей 100?» Остаток пути они ехали молча. Денег, естественно, не дали. Более их не возил. © vmr99 / Pikabu
  • Уговорила маму в кои-то веки не мыть окна самой, а сэкономить время и заказать клининг. Через час звонок: «Бросай все, срочно беги сюда!» Я тут же подрываюсь, а то человек пожилой, мало ли что стряслось. Прибегаю, а мама с довольным видом вытаскивает из кармана халата деньги: «Смотри, целую тыщу сэкономила». Оказалось, что ей соседская девочка за копейки все помыла. А я как присмотрелась к окнам, так со смеху упала: там полоса на полосе, мама просто без очков не разглядела. Вызывала ей клинера, сама встретила и проконтролировала работу. А то знаю я свою любительницу экономить на мелочах.
  • Долго облизывалась на джинсы с распродажи. И стоят всего 4 тысячи, и выглядят модно — мечта же! А девочка-консультант заявляет: «Нет вашего размера». Думаю, ну и ладно. Вдохну поглубже и застегну. Купила. Ровно через месяц меня ждал сюрприз: мои новые штаны стали протираться между ног. Стало понятно, что долго эти джинсы не протянут — с талией-то все нормально было, а вот по бедрам они реально были в обтяг. Вот думаю, лучше бы купила штаны без скидки, но на размер больше. Даже чуть дешевле бы вышло.
  • Есть у меня дальние родственники. Был у них огород, с которого все шло на продажу — ягоды, фрукты. И была дочка-красавица, которой ничего этого не доставалось, потому что «это не для еды, а для продажи». Кормили ребенка кое-как, тем, что попроще и подешевле. В результате из красавицы выросла болезненной женщиной. А из тех денег, насколько мне известно, так ничего существенного и не приобрели. © Alessia Suomi-Npp / ADME
  • Я на своем опыте тоже убедился: иногда экономия на копейках выливается в большие траты. Про обувь понял — лучше взять качественную и хватит на несколько лет. Дешевых хватает меньше чем на один сезон. Как-то «сэкономил» на том, что нужно было повесить карниз для штор — взял у отца дрель, провозился целый день. Я тогда подрабатывал ремонтом компьютеров и в этот день отказался от пяти заказов. Вызвал бы мастера — одним своим заказом перекрыл бы его услуги. © Виктор Йанг / ADME

Бонус: как получилось наэкономить на 3 квартиры

  • Моя обеспеченная подруга живет с тремя детьми в однушке. Прихожу к ней с утра: дети в комнате спят, а она на кухне свой диван складывает. Спрашиваю: «Чего же не переедете?» Отмолчалась. А потом всплыло, что подруга все это время втайне копила деньги, чтобы подарить детям квартиры. Каждому ребенку по одной, но только когда поступят в университет. Естественно, с помощью всех родственников собирали, приходилось экономить, да и сами жили в однокомнатной из-за этого, но оно того стоит! © Палата № 6 / VK

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Внимание: в июне 2024 года мы исправили фактические неточности в этой статье.

Комментарии

Уведомления
ЛетоПришло
3 часа назад

самые удобные мои босоножки были куплены с лотка за копейки. носила их много лет и искренне расстроилась, когда они совсем расползлись.

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