15 историй о походе в гости, которые как нельзя лучше описывает фраза "И смех и грех"

Иногда обычный визит в гости может обернуться неловкой и даже конфликтной ситуацией — как для хозяев, так и для приглашенных. Кто-то нарушает личные границы, кто-то игнорирует элементарные правила вежливости, а кто-то и вовсе забывает, что находится не у себя дома. В этом материале представлены истории, которые показывают, как, казалось бы, обычные визиты в гости могут перевернуть домашний порядок с ног на голову.