Ничего не болело, никто не отравился - хорошо было сварено варенье и упаковано
15 историй о походе в гости, которые как нельзя лучше описывает фраза "И смех и грех"
Истории
47 минут назад
Иногда обычный визит в гости может обернуться неловкой и даже конфликтной ситуацией — как для хозяев, так и для приглашенных. Кто-то нарушает личные границы, кто-то игнорирует элементарные правила вежливости, а кто-то и вовсе забывает, что находится не у себя дома. В этом материале представлены истории, которые показывают, как, казалось бы, обычные визиты в гости могут перевернуть домашний порядок с ног на голову.
- К нам без предупреждения заявились знакомые с 30-летним сыном. Так он еще и просто завалился на наш диван, разулся и уснул. Телевизор им мешал — пришлось выключить. А потом мы еще и заплатили за какие-то закуски, которые они сами же притащили (мы вообще ничего не просили). В итоге ощущение было, будто это я к ним в гости пришла, а не наоборот. © bbqtenders / Reddit
- Я разрешил другу пожить у меня, пока он был в городе. В то время я жил с четырьмя соседями. Утром он проснулся, пошел на кухню и начал рыться в шкафах, спокойно поедая еду моих соседей. Когда я спросил, какого черта он делает, ведь это даже не моя еда, он ответил: "Ну, я бы хотел, чтобы гости в моем доме чувствовали себя достаточно комфортно, чтобы просто брать еду из шкафов и есть". © pelicansmcgee / Reddit
- Сотрудница рассказывала, что как-то раз пошла в гости к одной знакомой, та была одинока и уже в возрасте. Посидели, через какое-то знакомая решила ее угостить чаем, пирогами, вареньем не помню из чего. Сотрудница, поев варенья, поинтересовалась, как варила. А та ей отвечает: "Это моя мама еще варила". И отвела ее на кухню показать свою "коллекцию". Там банки 1985, 1987, 1996 годов. А это был 2003 год... Больше она к ней в гости не ходила, а я до сих пор под впечатлением. © Kamala Kamalova
-
-
Ответить
- Лучший друг моего отца с семьей гостил у нас две недели летом. Мне было 9, а моя сестра только родилась — ей было всего две недели, когда они приехали. Его жена готовила только сосиски с картофельным пюре на ужин и злилась, когда мама пыталась приготовить что-то другое. Более того, она устанавливала жесткие правила на кухне — мне даже нужно было спрашивать разрешения, чтобы просто налить себе воды или взять печенье из шкафа. Сам друг отца тоже не отставал. Он буквально решал, чем мне заниматься. Например: "Вы должны сейчас играть во дворе, не заходите в дом, если только не в туалет". Или "Вы должны сейчас смотреть телевизор. Неважно, что фильм вам неинтересен — просто сядьте и молча смотрите". © whichrhiannonami / Reddit
- Я по воскресеньям заранее готовлю себе бутерброды на всю неделю и убираю их в холодильник. Как-то у меня дома собралась компания друзей, среди них был один знакомый. В какой-то момент он ушел на минуту на кухню, а когда вернулся — в руках у него был один из моих заготовленных бутербродов. Дело даже не в самой еде, ведь он спокойно мог бы сделать себе бутерброд сам, если уж так хотелось. Просто что может заставить человека просто взять чужую еду из холодильника хозяина без спроса? © Icy-Project861 / Reddit
- Пошла в гости — решили собраться с приятельницами. Так как за горячее я отвечала, с собой был пакет, а там — около 35 мантов. Хозяйка их отварила, на поднос выложила штук 10 и сказала: "Ой, ко мне любовник придет вечером, он голодает, можно ему оставить". Занавес! © Tatiyana Kovaleva
- У нас с мужем был медовый месяц. Разрешили его папе остаться у нас дома. Но предупредили, что он должен будет уехать, когда мы вернемся. Мы сообщили ему, когда едем домой, и ожидали, что к этому времени он уйдет. Приезжаем — его нет, но вещи он свои не забрал. И к тому же, устроил полный бардак: пустые коробки от пиццы и мусор повсюду. Он вернулся, остался на какое-то время и спросил меня, не злюсь ли я на него. Ну, конечно, злюсь! А ты чего ожидал? © Unknown author / Reddit
- Жили с парнем в моей квартире. Как-то пришли к нам его мама и сестра. Сестра рассуждает, что надо обои сменить, мебель купить, техника устарела. Я остановила ее и спросила, какого фига она указывает, что мне менять в моей квартире. На что она выдала: "Как только вы поженитесь, это уже будет не твоя квартира. Вы к маме переедете, а тут я буду жить". Спросила парня, что все это значит, он молчит, глазами стол буравит. А несостоявшаяся свекровь мне заявляет: "Милочка, я же говорила, что у нас в семье не принято, чтобы женщины владели имуществом, после ЗАГСа мы едем к нотариусу, и ты переписываешь квартиру на моего сына. Это не обсуждается". Выгнала всех, пусть его семейка другую ищет. © Подслушано / Ideer
- Как-то нас с подругой пригласила в гости ее одногруппница. Угощали блинчиками. Я была жутко голодной и слопала штук 7. А подруга почему-то ела неохотно, хотя мы обе целый день ничего не ели. А позже я узнала, что от этих блинчиков я должна была отказаться и из вежливости взять штучку-две. Признаться, с таким лицемерием я сталкивалась впервые. У нас дома обычно всегда гостей угощали щедро и с удовольствием и обижались, если человек отказывался от еды. © Natella Pskhatsyyeva
- Пригласила подругу на ужин. Два дня продумывала меню, готовила то, что она любит, старалась по максимуму. Она опоздала на 45 минут и даже не позвонила. Мы поели, пообщались, все вроде нормально. Но потом она выдает: "Ты не против, если я позвоню сестре?" Я кивнула, думая, что это минут на пять. Прошло почти сорок минут, она все еще трещит по телефону. В какой-то момент она, все еще болтая, встала, надела сапоги и села у двери. Я в это время на кухне уже злая, начинаю демонстративно и громко убирать со стола, надеясь, что она поймет намек. Наконец она заканчивает разговор — ни извинений, ничего. Просто: "Мне пора". В этот момент мне уже было все равно, лишь бы она ушла. Я злилась, но все равно — как "лучшая подруга" — дала ей с собой остатки ужина. С тех пор мы не виделись. © YEGMusic43 / Reddit
- Лет 20 назад у меня появилась первая своя квартира. Подо мной жила сестра моего друга. Она и ее парень постоянно ссорились — их было слышно даже через пол. Во время одной особенно громкой ссоры он разбил их стационарный телефон. Она постучалась ко мне и спросила, можно ли воспользоваться моим телефоном. Я, конечно, сказал: "Да, конечно, чувствуй себя как дома". Пока я был отвлечен, она выдернула мой телефон из розетки и унесла к себе в квартиру. И не возвращала его полтора дня. Я стучался к ней — слышал, как она разговаривает внутри, — но дверь она не открывала. Вообще-то "можно я воспользуюсь твоим телефоном?" совсем не это означает. © Unknown author / Reddit
- На Пасху к нам пришли родные и друзья. Угощали их мясом, картошкой, запеканкой — стол ломился. А в конце одна гостья попросила дать ей еды с собой. Даже контейнеры достала. Мама мягко отказала: "Ой, мы уже все убрали в холодильник". А та как выдаст: "Ничего страшного!" — открывает холодильник, достает контейнеры с едой, раскрывает их и начинает накладывать в контейнеры. © elfsweets / Reddit
- Сестра жены приехала в гости. Мы вежливо согласились на ее трехдневное пребывание у нас. На второй день она решила остаться на две недели. Жена, как всегда, слишком добрая — позволила. Я не хотел раздувать скандал, но к концу я уже просто сходил с ума. Она ела нашу еду и не покупала ничего, готовила на кухне и не убиралась, а если мы с женой разговаривали, она сразу перебивала и начинала говорить о чем-то своем, будто нас просто не существует. В какой-то момент я стал просто вставать и выходить, когда она заходила. Теперь жена наконец-то со мной согласна: больше она у нас не остановится. © lurchman / Reddit
- Недавно ко мне приезжал двоюродный брат. Парень странноватый — с людьми общаться не умеет и жалуется вечно на всех вокруг. Я решил, что, может, если ему хоть раз нормально пообщаться с девушками, жизнь станет полегче. Повел его в ресторан, начал болтать с компанией девушек, пытаясь втянуть его в разговор. Он даже взгляда не поднял, сидел, как будто его туда насильно притащили. В итоге я немного пообщался с одной из них, мы обменялись номерами. Позже она мне пишет, когда мы уже вернулись домой. Говорит, мол, хочет заехать. Я тогда уже встречался с девушкой, поэтому вежливо отказался, но спросил у нее в шутку: "А как тебе мой брат?" Ответ негативный. Я объяснил брату, что она хочет приехать, но я ей отказал. И тут он говорит буквально следующее: "Ну так позови ее все равно, а сам просто скажи, что идешь спать. А я с ней посижу". Я был в шоке от того, что он на полном серьезе это предложил. Да еще и на следующее утро сообщение от бабушки получаю: «Я слышала, ты не даешь брату нормально пообщаться с девушкой. Постарайся быть помягче с ним, ладно?» С тех пор он у нас больше не гостит. © Unknown author / Reddit
- К нам как-то приехала подруга. Она должна была заняться организацией дня рождения общей знакомой, да и вообще — просто пообщаться со старыми друзьями, которых не видела давно, потому что теперь живет в трех часах езды отсюда. С первых же дней стало понятно, что пользы от нее — ноль. За еду ни разу не заплатила и по дому не помогала.
За подготовку к дню рождения она так и не взялась. Мы с мужем работали два дня из тех, что она у нас жила. Параллельно я занималась подготовкой к собственной свадьбе — но у нее было выражение лица, будто мы обязаны все бросить и развлекать ее. В итоге за час до начала вечеринки выяснилось, что она не сделала вообще ничего. Мне пришлось срочно обзванивать друзей, закупать еду, декор и все остальное. Она при этом продолжала просто сидеть и ничего не делать.
Мы с мужем люди спокойные, но после этого — больше никаких ночевок, если вдруг опять каким-то чудом объявится. © chanceldony / Reddit
Если вас заинтересовали эти истории, не пропустите наши другие материалы, в которых вы найдете еще больше историй о гостях:
Комментарии
Уведомления
У меня только один вопрос: почему люди позволяют так с тобой обращаться?
-
-
Ответить
Похожее
16 женщин, которые справляются с трудностями, даже если судьба ставит им подножку
Истории
9 месяцев назад
10 признаков, по которым можно выявить настоящую подругу. Если у вас 10 из 10, то вам сказочно повезло
Художники
6 лет назад
15+ историй, в которых самое интересное — это финал
Истории
8 месяцев назад
15 девушек, которые сходили в салон красоты и теперь только и думают: «Хватит с меня, я и так шикарна»
Народное творчество
3 года назад
16 человек, чья фамилия стала главной изюминкой в забавной истории
Истории
5 месяцев назад
16+ историй о любви, в которых пришлось принимать непростые решения ради домашних животных
Народное творчество
7 месяцев назад
15 случаев, когда случайная находка перевернула все с ног на голову
Истории
15 часов назад
16 трогательных историй о животных, которые нашли в себе силы вновь поверить человеку
Добро
5 лет назад
18 фото, которые словно по щелчку пальцев перенесут нас во времена беззаботного детства
Ностальгия
7 месяцев назад
20+ домочадцев, смириться с причудами которых бывает ой как непросто
Фотоподборки
6 месяцев назад
18 историй с настолько закрученной драмой, что по ним Голливуд плачет
Народное творчество
1 год назад
17 теплых историй про то, что семья — это наша поддержка и опора
Добро
3 дня назад