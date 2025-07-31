Довольный посетитель оставит чаевые купюрой, а недовольный купюру не оставил бы и ушел вообще без чаевых, а так хоть из вредности монеток накидает. Хитрый план
15 случаев, когда работа в сфере обслуживания превратилась в трагикомедию
Истории
59 минут назад
Работа в сфере обслуживания — это не просто должность, тут каждый день подкидывает новые сюжеты. Здесь встречаются самые неожиданные клиенты и происходят такие ситуации, что порой не знаешь, плакать или смеяться.
- Когда-то я работала официанткой. По среди рабочего дня, к нам на кухню заходит бабушка с тарелкой супа, на все просьбы официантов никак не реагирует. Подошла к повару и говорит: «Не знаю, кто научил тебя готовить эту гадость. Сейчас я научу тебя нормальный суп готовить.» И реально начинает учить его. Суп получился шикарный. © Не все поймут / VK
- Таксую. Только что на меня пожаловалась девушка в службу качества за то, что я слишком быстро ее довез. Типа она специально выехала за час, чтобы успеть по пробкам, ведь у нее запись на ресницы. А мы доехали за 20 минут. И что ей теперь 40 минут тут делать? Стояла прямо возле машины и жаловалась по телефону. Я в шоке. © Unknown author / Pikabu
- Работаю в общепите. Бывают дни, когда почти каждый посетитель — воплощение невежества и отвращения. Хотя часто приходят и отличные люди. У нас никто не любит, когда сдачу дают монетами — людям всегда приятнее получать купюры, а не мелочь, которая потом рассыпается по кошельку, сумке или карману. И я выработала принцип: если человек хороший и приятный — сдача купюрами. Если хам, грубый или злой — сыплю побольше мелочи. © Не все поймут / VK
- Перед своей свадьбой шла мимо магазина свадебных платьев и увидела в витрине платье своей мечты — с огромной скидкой. Зашла, примерила, купила. На все ушло максимум 10 минут. После того как я оплатила, продавец — молодая девушка — расплакалась. Оказалось, что до меня у нее была невеста, которая несколько часов перемеряла все платья, а потом сказала: «В этом убогом салоне ничего приличного нет». И ушла. А тут я — как бальзам на душу. Вот продавец и не выдержала. © Жужа Лаптева / Dzen
- В одном райцентре человек открыл свою пекарню и магазинчик при ней. И специально для пенсионеров какую-то часть хлеба выставлял на лотках бесплатно. Счастье было недолгим.
Сначала все шло хорошо: приходил человек, брал буханку — и уходил. Потом кто-то сообразил, что халявным хлебом можно кормить скотину. Начали брать, кто сколько мог унести.
А потом те же пенсионеры закатывали истерики продавцам: «Почему нам хлеба не хватило? Вы наш бесплатный хлеб продаете, а деньги забираете себе!» Пошли жалобы в администрацию. В итоге человек плюнул на благотворительность и сделал все платным.
И все успокоились. © Сергей м / Dzen
- Моя жена визажист. Заказ — вечерний макияж, готовность к 19.00. Жена сделала работу. Клиентка включила режим «мне не нравится, я платить не буду», хотя в процессе все устраивало. Ну жена и выкрутилась: «Хорошо, если не нравится — не платите, но макияж сейчас смываем, и я поехала. Вам образ не понравился, поэтому возвращаемся к вашему естественном виду». После паузы та выдала: «Хотя, в принципе ничего, оставляйте». Оплатила работу. Потом узнала от коллег, что клиентка — известна такой подставой, но смыть макияж ей еще никто не предлагал. © Unknown author / Pikabu
- Я владею бутиком высокого класса. Одно платье по полной цене случайно оказалось на полке для распродаж. Наши покупатели постоянно примеряют вещи и потом кладут их не на свое место. Клиентка купила это платье, пришла домой и поняла, что заплатила полную цену. Вернулась в магазин и заявила, что ей должны вернуть 50%, потому что платье лежало на полке со скидкой.
Я объяснил, что оно попало туда случайно, и показал бирку без каких-либо скидочных наклеек. В итоге я вернул ей всю сумму, и мы оставили платье у себя. Но она потом часами строчила мне длинные сообщения, обвиняя в обмане и в том, что я заставляю людей переплачивать. © pretty_south / Reddit
- Жили на съемной квартире. Случилась какая-то протечка в стояке. Вызвали сантехника — пришел, починил, ушел. Сидим, смотрим телевизор — звонок в дверь. Тот же сантехник, примерно через полчаса, возвращается, заходит и ставит на пол большую сумку: «Забирайте!» А в сумку, пока он ремонтировал, залез кот, которого нам друзья дали на время их отъезда. Он ушел с ним, обнаружил позже — хорошо, что не выбросил! © виталий б. / Dzen
«Я владею бутиком высокого класса.» «Наши покупатели постоянно примеряют вещи и потом кладут их не на свое место.»
В бутике высокого класса нет персонала и сотни покупателей, от чего невозможно уследить за перемещением вещей по залу?
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- Работала в небольшом магазинчике. И каждое утро приходила одна девушка. И начиналось:
— Дайте сок.
— Какой?
— А какой есть? Дайте апельсиновый. Ой, а дайте холодный. Нет, дайте теплый. И персиковый.
И так же было с шоколадом и жевательной резинкой. Вроде все купила. Народ в очереди уже на грани. Я стою, улыбаюсь — хамить нельзя. На следующее утро — карусель продолжается.
Однажды мне понадобились таблетки от головы. В перерыв пошла в аптеку. Опа — там моя любимая покупательница. Людей было мало, и за полчаса я узнала много нового о фармацевтике. На следующее утро девушка четко произнесла: «Сок персиковый, теплый. Шоколад с карамелью». Вот так. Так что фармацевты — тоже бывают разные. Как и покупатели. © Валентина Носова / Dzen
- Был свидетелем разговора кассира и посетительницы в одной сети общепита:
— Мне пюре картофельное и рыбку. И полейте чем-нибудь.
— Соусы — томатный, сырный, сливочный.
— Нет, мне просто полейте чем-нибудь.
— Масло? Соус? Майонез? Сметана?
— Нет-нет, просто полейте, что угодно.
— Давайте сливочный соус?
— Нет, такой не буду.
— Может, сырный тогда?
— Нет, я сыр не ем. Просто полейте чем-нибудь!
— Женщина, скажите конкретно — чем вам полить?
— Знаете, я передумала у вас обедать. Обслуживание ужасное. © DILEONER / Pikabu
- Час назад был интересный заказ. Мужчина лет 45, падает на переднее сиденье, несколько раз глубоко вздыхает и молчит. Я:
— Вам куда?
— Что?
— Вы вызывали такси?
— Вот это запах! Как духи называются?
— Я сегодня не пользовался.
— Сумасшедший запах! Так как называются?
— Наверное, от предыдущего клиента. Куда едем?
— Нет, это точно от тебя. Поехали туда-то.
Едем. Спустя пару минут снова:
— Молодец. Хорошие духи. Почему не хочешь сказать, как называются?
— Я правда сегодня не использовал духи.
— Ты смотрел фильм «Парфюмер»? Ведь в хорошем запахе — огромная сила. Видел, что он творил в фильме? Как мне нравится этот запах! Давно побрызгал?
— Это не от меня, честно.
Так и доехали. Он — жадно вдыхая воздух, я — с трудом сдерживая улыбку:
— Сколько?
— 90.
Дает 500. Я тянусь за сдачей. Он: «Не надо. За хороший запах. Красавчик, отвечаю. Хорошие духи. Ладно, я пошел». Не знаю, что это был за запах, но он определенно хорош — раз приносит деньги. © Unknown author / Pikabu
- Жена друга работает в аптеке. Двое детей. Вот несколько случаев, которые произошли при мне:
— Девушка! А какую из этих сосок мой ребенок точно будет сосать?
— Здравствуйте. К сожалению, не могу точно сказать, потому что все дети разные. Кто-то предпочитает одну, кто-то — другую. Чаще всего берут вот эту. Но будет ли сосать именно ее ваш ребенок — я не знаю.
— Ясно все с вами! У вас, видимо, детей нет. И чего вы тут стоите, если ничего не знаете? Понабирают по объявлению!
Начался обед, подруга закрывает аптеку — идем прогуляться, поболтать. Подбегает девушка:
— Вы же из аптеки? Мне срочно!
Недалеко — другая аптека, буквально в том же здании:
— У меня обеденный перерыв. Подходите через час или зайдите в соседнюю аптеку.
— Ну пожалуйста! Очень срочно!
Подруга пошла навстречу, открыла аптеку:
— Что вам нужно?
— Дайте бутылку воды.
В этом же здании — магазин, соседний вход! © ЮлиЯ / Dzen
- Однажды я ушла в отпуск, а постоянной клиентке срочно понадобилась укладка. Я порекомендовала ей очень милую и талантливую коллегу — всего на один день. Клиентка согласилась, а после встречи написала мне, что стилист ее не слушала, что волосы получились плоскими, что она сама сделала бы лучше и прочее. Еще и попросила меня ничего не говорить стилисту. Я бы и так не стала, но зачем такая скрытность?
Я извинилась и сказала, что буду рада снова ее увидеть. Больше она ко мне не обращалась. После того как ходила чуть ли не каждую неделю. © Frosty-Resort-4163 / Reddit
- Работаю в мебельном салоне. Приходит клиентка: мол, нужна кухня, но только «нормальная». Все обсудили, цена ее устроила, все супер. Привозят кухню, сборщик ее собирает. А заказчица в истерике. Основная претензия в том, что кухня не выглядит «дорого». Мол, как она друзьям ее будет показывать? Я отвечаю, мол, может это потому, что она и есть недорогая? В итоге заказчица пришла в ярость и наобещала мне всякого. © Vita77
/ Pikabu
- Таксую. Сегодня утром вез мужика на работу. Сел он в машину — и сразу уснул. Дикий храп с нами до конечного пункта. Довез, разбудил, мужик рассчитался и вышел. Стою, ловлю следующую заявку. Проходит минуты две — выходит тот же мужик и направляется ко мне:
— Обратно увезешь?
— Без проблем. А что случилось?
— Да я, блин, забыл: меня отсюда еще в декабре уволили. © Unknown author / Pikabu
А вот еще истории, после которых сотрудникам общепита хотелось не чаевых, а успокоительного.
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Работникам сферы обслуживания надо дать право на одну драку с клиентом в день.
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