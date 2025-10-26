20+ блюд, которые выглядят как произведения искусства

Уже давно искусство — это не только живопись или скульптура, но и поделки, шитье, вязание, фотография и многое другое. Повара тоже решили внести свою лепту и показали, что еда может не только желудок радовать, но и глаз. А некоторые их творения настолько невероятны, что хочется протереть глаза и хорошенько всмотреться, чтобы убедиться, что это действительно еда, а не картина или сгенерированное нейросетью изображение.

Прочитайте до конца. Там вас ждет бонус — мы покажем, что даже если в процессе готовки все пошло не по плану, результат все равно может быть очень крутым и покорить любого критика.

Вот это рататуй! Будто прямо из мультика появился

«Приготовил скумбрию с лучком»

Офигеть, это выглядит как картина. Я бы пожалела это есть. © Miss_kitty93 / Reddit

На фото тут консоме из лемонграсса, креветки, зеленое яблоко, фенхель и маринованный редис. Это же даже звучит аппетитно

«Вот такое брауни приготовил»

Мне это нравится, Вилли Вонка! © chefadams / Reddit

«Заказали пиццу, и вот в каком виде ее принесли»

Как что-то может одновременно выглядеть так хорошо и так плохо? © lawlessjobless / Reddit

«Отдыхали в Турции в отеле „все включено“. И вот в чем принесли пасту»

Я бы однозначно попробовала.

«Я сделала десерт, вдохновившись тем самым бананом за 6 миллионов долларов»

«Хеллоуин — мой любимый праздник. Я обожаю готовить что-то тематическое. Это у нас банановый десерт»

«Как вам мои лимонные кексы с безе? Испек для коллег в офисе»

Простите, я из отдела кадров, и мне придется конфисковать их на основании... э-э-э... Просто дайте мне! © Disposable_Skin / Reddit

Мне нужно работать с вами! © MoodyBoi9 / Reddit

«Салат „Капрезе“ в современной обработке: цилиндр из помидора, пена из моцареллы и базилик»

«Боул на завтрак в духе „Кошмара перед Рождеством“»

Быстро удалите! Пока моя жена не увидела и не заставила меня повторить это. Выглядит идеально. © SkydivingSquid / Reddit

«На день рождения ребенка я сделала такой тортик»

«Вот такое желе я съел. Кокосовые рыбки в кофейном озере»

На первый взгляд это обычный снежок с веточкой. А вот в разрезе... уже слюнки текут

Вау, вот это действительно эпичный десерт! © A_Sushi_Tree / Reddit

«Это фото не подвергалось обработке! Просто это осьминог, маринованный с краснокачанной капустой»

Я решил, что это 3D печать, пока не всмотрелся. © Sengfroid / Reddit

«Чизкейк с соленым медом. Когда готовила, думала, что не получится, боялась до смерти»

«Грибы из шоколадного мусса, почва из какао, съедобные даже камни и мох»

«Просто приготовил дома рамен с копченой свининой. Все, кроме лапши, делал сам, своими руками»

«Испек пирожные в виде фундука. А внутри карамель и ореховое пралине»

«Торт в духе Рождества. Все нарисовано вручную на зеркальной глазури»