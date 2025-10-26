20+ блюд, которые выглядят как произведения искусства
Уже давно искусство — это не только живопись или скульптура, но и поделки, шитье, вязание, фотография и многое другое. Повара тоже решили внести свою лепту и показали, что еда может не только желудок радовать, но и глаз. А некоторые их творения настолько невероятны, что хочется протереть глаза и хорошенько всмотреться, чтобы убедиться, что это действительно еда, а не картина или сгенерированное нейросетью изображение.
Прочитайте до конца. Там вас ждет бонус — мы покажем, что даже если в процессе готовки все пошло не по плану, результат все равно может быть очень крутым и покорить любого критика.
Вот это рататуй! Будто прямо из мультика появился
«Приготовил скумбрию с лучком»
Настурция какая-то😳
«- Ты еще винограду сверху положи! - сказала Гелла , пихнув кота в бок…»
- Офигеть, это выглядит как картина. Я бы пожалела это есть. © Miss_kitty93 / Reddit
На фото тут консоме из лемонграсса, креветки, зеленое яблоко, фенхель и маринованный редис. Это же даже звучит аппетитно
«Вот такое брауни приготовил»
- Мне это нравится, Вилли Вонка! © chefadams / Reddit
«Заказали пиццу, и вот в каком виде ее принесли»
- Как что-то может одновременно выглядеть так хорошо и так плохо? © lawlessjobless / Reddit
«Отдыхали в Турции в отеле „все включено“. И вот в чем принесли пасту»
Оооо..вот это, аппетитно, даже чересчур...зато насколько сырная паста
- Я бы однозначно попробовала.
«Я сделала десерт, вдохновившись тем самым бананом за 6 миллионов долларов»
«Хеллоуин — мой любимый праздник. Я обожаю готовить что-то тематическое. Это у нас банановый десерт»
«Как вам мои лимонные кексы с безе? Испек для коллег в офисе»
- Простите, я из отдела кадров, и мне придется конфисковать их на основании... э-э-э... Просто дайте мне! © Disposable_Skin / Reddit
- Мне нужно работать с вами! © MoodyBoi9 / Reddit
«Салат „Капрезе“ в современной обработке: цилиндр из помидора, пена из моцареллы и базилик»
«Боул на завтрак в духе „Кошмара перед Рождеством“»
- Быстро удалите! Пока моя жена не увидела и не заставила меня повторить это. Выглядит идеально. © SkydivingSquid / Reddit
«На день рождения ребенка я сделала такой тортик»
«Вот такое желе я съел. Кокосовые рыбки в кофейном озере»
На первый взгляд это обычный снежок с веточкой. А вот в разрезе... уже слюнки текут
- Вау, вот это действительно эпичный десерт! © A_Sushi_Tree / Reddit
«Это фото не подвергалось обработке! Просто это осьминог, маринованный с краснокачанной капустой»
- Я решил, что это 3D печать, пока не всмотрелся. © Sengfroid / Reddit
«Чизкейк с соленым медом. Когда готовила, думала, что не получится, боялась до смерти»
«Грибы из шоколадного мусса, почва из какао, съедобные даже камни и мох»
«Просто приготовил дома рамен с копченой свининой. Все, кроме лапши, делал сам, своими руками»
«Испек пирожные в виде фундука. А внутри карамель и ореховое пралине»
«Торт в духе Рождества. Все нарисовано вручную на зеркальной глазури»
Бонус: «Я работаю в пиццерии. Тесто не всегда получается идеальным, поэтому иногда приходится экспериментировать»
Совести у вас нет. Я еду голодная на венчание,ресторан только к 7ми вечера примерно. А вы тут,вкусняшками хвастаетесь. . .
Как вам? Не разыгрался аппетит после подобных фотографий?
А тут мы хотим напомнить, что иногда вместо ожидаемого рецепта получается что-то совсем иное:
Восхищаюсь людьми, которые могут так творить.
И теми, кто решается такое сломать, чтобы съесть.