16 человек, которые хотели приготовить что-то вкусненькое, а в итоге сотворили это

Фотоподборки
1 час назад

Даже если раньше определенное блюдо вы делали сотни раз, все равно что-то может пойти не так. И герои нашей статьи — наглядное тому доказательство. Они не постеснялись и поделились своими кулинарными фиаско.

«Пыталась сделать эту закуску к детскому столу»

Цин_Ско
30 минут назад

моя приятельница подобные вещи всегда могла скормить детям под лозунгом "а сегодня мы боремся с монстрами!" дети еслив се только так...

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  • Не переживайте, дети вырастут и проработают это с психологом.

«Приготовила на день рождения папы торт, а он что-то не вышел»

«Хлеб, который пыталась испечь моя сестра»

«Я забыла о яйце-пашот на 9 часов»

«Стейк, приготовленный в аэрофритюрнице без масла. Картошку фри уронили на пол прямо перед съемкой. Стейк настолько жесткий, что мне пришлось есть его руками»

«Пытался приготовить пасту а-ля „Выходи за меня замуж“, но что-то пошло не так»

«Пыталась приготовить домашние куриные наггетсы, но случайно сделала куриные гомункулы»

«Я пыталась испечь торт на день рождения мужа»

«Моя мама попробовала приготовить ребрышки в мультиварке»

«Моя творожная запеканка»

«Впервые приготовила суп»

«Это должны были быть макаруны»

«Лет 10 назад я как-то умудрилась собрать мишку из риса. Решила удивить детей и повторить. Дети все равно были рады»

«Моя неудачная попытка приготовить макароны с сыром»

«Это мои драники и омлет»

OLE
9 часов назад

Ну ладно омлет, но почему драники такого цвета? Позавчера картошку тёрла?

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«Сделала своему малышу перекус. А он разревелся, как только его увидел»

А вот подборочка историй от людей, которые немножко напортачили с готовкой, зато повеселили всех вокруг.

Фото на превью AngelineLove / Reddit

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