моя приятельница подобные вещи всегда могла скормить детям под лозунгом "а сегодня мы боремся с монстрами!" дети еслив се только так...
16 человек, которые хотели приготовить что-то вкусненькое, а в итоге сотворили это
Фотоподборки
1 час назад
Даже если раньше определенное блюдо вы делали сотни раз, все равно что-то может пойти не так. И герои нашей статьи — наглядное тому доказательство. Они не постеснялись и поделились своими кулинарными фиаско.
«Пыталась сделать эту закуску к детскому столу»
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- Не переживайте, дети вырастут и проработают это с психологом.
«Приготовила на день рождения папы торт, а он что-то не вышел»
«Хлеб, который пыталась испечь моя сестра»
«Я забыла о яйце-пашот на 9 часов»
Теперь нужно придумать название для нового блюда. Например "яйцо динозавра".
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«Стейк, приготовленный в аэрофритюрнице без масла. Картошку фри уронили на пол прямо перед съемкой. Стейк настолько жесткий, что мне пришлось есть его руками»
«Пытался приготовить пасту а-ля „Выходи за меня замуж“, но что-то пошло не так»
- Молодец! Это больше похоже на суп а-ля «Разведись со мной». © RetroSwamp / Reddit
«Пыталась приготовить домашние куриные наггетсы, но случайно сделала куриные гомункулы»
«Я пыталась испечь торт на день рождения мужа»
«Моя мама попробовала приготовить ребрышки в мультиварке»
«Моя творожная запеканка»
«Впервые приготовила суп»
«Это должны были быть макаруны»
«Лет 10 назад я как-то умудрилась собрать мишку из риса. Решила удивить детей и повторить. Дети все равно были рады»
«Моя неудачная попытка приготовить макароны с сыром»
Мм..дааа. Полить сверху томатным кетчупом и...выбросить? Но я бы съела.
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«Это мои драники и омлет»
«Сделала своему малышу перекус. А он разревелся, как только его увидел»
А вот подборочка историй от людей, которые немножко напортачили с готовкой, зато повеселили всех вокруг.
Фото на превью AngelineLove / Reddit
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