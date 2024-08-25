15 диалогов, сюжетный поворот в которых такой же внезапный, как арбузы на кабачковой грядке

Народное творчество
7 часов назад

Разговоры между людьми, будь то выяснение романтических отношений, иные бурные споры или случайные короткие диалоги, как правило, полны непредсказуемых сюжетных поворотов. Ведь мы не умеем читать мысли, да и к тому же никто не застрахован от банальных недоразумений. Вот и у героев нашей статьи однажды произошло такое общение с неожиданным финалом, которое они теперь никак не могут выкинуть из головы.

  • Звoнoк:
    — Здpaвcтвyйтe, cкoлькo y вac cтoит caйт?
    — Пo-paзнoмy. Зaвиcит oт многих факторов. Paccкaжитe, чтo тaм дoлжнo быть, для чeгo?
    — Mнe нyжeн ca-a-aйт.
    Дyмaл, ктo-тo из знaкoмыx пpикaлывaeтcя. Ho ocнoвaний для шyтoк пoкa нe былo.
    — Xopoшo, cбpocьтe мнe нa пoчтy TЗ, oпишитe детали.
    Oткpывaю пoчтy. Taм пиcьмo c тeкcтoм: «Пpишлитe цeнy нa caйт». © Just Story / VK
  • Пару лет назад у меня состоялся очень странный диалог. Мимо меня проходил типичный районный гопник. Спортивный костюм, кепка — все на месте. Проходит и говорит: «Ну че? Знакомиться будем?» Я, оценив все перспективы, отвечаю: «Вряд ли». Он в ответ выдает: «Я тоже так думаю. Ты не в моем вкусе, и платье у тебя галимое». Так и осталась я стоять в растерянности, думая, чего этим мужикам надо вообще. © Подслушано / Ideer
  • Разбудил меня звонок телефона.
    — Доброе утро! Вы репетитор по математике?
    — Доброе! Да, я вас слушаю.
    — Нужен репетитор для мальчика, 10-й класс.
    — Извините, на 10-й класс мест нет.
    — Зачем же вы трубку берете тогда? (Короткие гудки.)
    Хорошо, что сами сбросили, потому что ответ я до сих пор не придумала. © Unknown author / Pikabu
Балади
2 дня назад

У меня сегодня нa работе был чудеснейший диалог по телефону, и даже не знаю с кем), далее сам диалог, Я - это я, К - это кто-то)
Звонит рабочий стационарный
К - с двух сторон можно?
Я - что с двух сторон? Вы о чем?
К (более чётко) - с двух сторон можно?
Я - вы о чем? Вы уверены, что туда попали?
К (НЕ вопросительно) - бухгалтерия
Я - бухгалтерия такой-то организации, да. Аааааааа (догадываясь), да, можно.
К - что можно?
Я - с двух сторон можно
К - что с двух сторон можно?
Я - декларацию распечатать, вы же за этим звоните?
К - да.

Ну вот и пообщались🤣🤣🤣
П.с. если кто не понял: ранее другая сотрудница объявила всём, что нужно распечатать декларацию)

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Для создания этого материала был использован источник: bgafk / Pikabu

  • Жeнe звoнит eе cecтpa, cпpaшивaeт, пoчинил ли я мaшинy. Oнa oтвeчaeт:
    — Eще в cepвиce, a чтo, coбcтвeннo, xoтeлa-тo?
    Ta гoвopит:
    — Дoчкy из дepeвни xoчy зaбpaть.
    — Hy ecть жe тaкcи, мapшpyтки eздят, кaкиe пpoблeмы?
    — Дa я просто дeньги нe xoчy тpaтить.
    У мeня нa тoт мoмeнт чyтoк пpигopeлo. © Just Story / VK
  • Мы с женой только поженились, а домой стали названивать женщины и спрашивать Эдуарда. Я не понимал, откуда у них мой номер, но предупредил жену. И вот меня нет дома, звонок, девушка: «Можно услышать Эдуарда?»
    Жена: «Его нет дома, а кто это?»
    Девушка: «А ты сама-то кто?»
    Жена: «Я его жена!»
    Девушка: «Да не ври мне, разве в городе есть другой Эдуард N?»
    Теперь мы знали фамилию моего тезки. Уверен, он специально давал своим подружкам мой номер. Но я нашел его номер в телефонном справочнике, и теперь, когда женщины звонят нам, мы даем им правильный номер. © Carlos Eduardo Strauch / Quora
  • Позвонил незнакомый мужчина. Спросил кого-то, понял, что не туда попал, но не растерялся, а тут же сообразил: «Слушайте, вы же женщина, значит, знаете, как жарить рыбу?» Я рассказала, меня поблагодарили и повесили трубку. © Наталья Головишина
  • Помню коллегу одну, ставшую легендой филиала. Девочка-стажер получила в работу очень вредного клиента.
    — Иван Иваныч, здравствуйте! Ирина, «Классная Компания», найдете для меня минутку поговорить?
    — Ира, я вашу классную компанию и классный продукт прекрасно знаю, звоните мне каждые 3 месяца же!
    — Ну так что, будете брать, раз продукт, сами говорите, классный?
    — А че он сейчас у вас стоит?
    — 50 тысяч в год. Потянете?
    Подавившись чем-то там:
    — Хм, ну потяну.
    — Отлично, отправляю счет на почту.
    Через полчаса оплатил. © Unknown author / Pikabu
  • — Ресепшен, Арина, добрый вечер.
    — Алиночка, тут такое дело...
    — Вообще-то меня зовут Арина.
    — Вообще-то я калтавлю. © ramalmighty / Pikabu
  • Моей жене однажды позвонила разъяренная женщина с претензиями: «Откуда ты знаешь моего мужа? Я нашла твой номер у него в телефоне!» Ревнивица описала своего супруга и место, где моя жена и ее муж якобы познакомились. Жена: «Уважаемая, это невозможно, я живу в 900 км от вашего города. Вы думаете, я села на самолет? Знаете ли, неудобно летать туда-сюда, ведь по утрам я отвожу своих детей в школу». Мы предположили, что женщина, с которой флиртовал изменщик, не хотела с ним связываться и просто продиктовала левый номер. Ну и так совпало, что это номер моей жены.
  • В детстве с подругой разговаривали по телефону. Она у себя дома, я у себя. «А давай наберем номер с закрытыми глазами и поговорим с тем, кто снимет трубку», — говорит она. Ну давай. Подруга позвонила первая и отчиталась: попала на милую женщину, поболтали про любимое варенье. Моя очередь. Я зажмуриваюсь и, прицеливаясь пальцем, накручиваю диск. Поднимает трубку женщина и говорит: «Здравствуй, а я только что с твоей подругой разговаривала. Ее любимое варенье вишневое, а твое какое?» Ух, как я испугалась. До сих пор не в курсе, что это было. © Salivan / ADME
  • Дело было за неделю до Нового года. На автоответчике сообщение от какой-то очень пожилой женщины: она долго кается перед сестрой, плачет, просит перезвонить. Она упоминала имя сестры и ее дочери. И профессию сестры — педиатр. Я обзвонила все больницы, искала педиатра Светлану с дочерью Катей. Нашла. Позвонила. Рассказала все той Кате — она не особо отреагировала. Но на Новый год они мне все вместе позвонили и поздравляли. Они встретились и помирились. © Ирмали / ADME
  • Мне удалили 3 зуба мудрости. Лежу дома, обколотый болеутоляющими. Челюсть опухла, ничего не соображаю. Звонок, женский голос:
    — Миш, это ты?
    — Да.
    — Но у тебя странный голос.
    Объясняю ей всю эту тему с зубами. Мы болтаем 10 минут, и я пытаюсь сообразить, кто это. Наконец, она спросила что-то про выходные, и тут я понял, что это точно недоразумение. И да, она звонила своему другу Мише и ошиблась на одну цифру! Это была молодая девчонка, она мне, незнакомцу, рассказала о своей беде. В итоге я дал контакты друга, который ей помог. Вот такой странный звонок. © Mike McGuire / Quora

Для создания этого материала был использован источник: exgirlfriendback / Pikabu

  • Подруге — Светке Орловой — один раз позвонили домой и спросили: «Это квартира Журавлевых?» А она, будучи в меланхолическом настроении, ответила: «Нет, здесь живут другие птицы». © Tatjana Martin
  • Вечер. Чай пьем, телик смотрим:
    — Путевки дают бесплатно практически.
    — О, класс! Давай возьмем! Нормально хоть в отпуск съездим.
    — Надо свидетельство о браке и штамп, а-то только мне дадут.
    — Ну давай распишемся...
    Через месяц нас, нарядных и с двумя детьми, объявили мужем и женой. В июле поехали по путевке. © Подслушано / Ideer
  • Была у меня начальница лет 50, дама в теле, носила все в обтяг. Собирались как-то в госструктуру, она мне: «Оденься поприличней». Я зависла, потому что не была склонна одеваться неприлично. Встречаемся утром. Я — в строгом деловом костюме, она — в обтягивающем топе с декольте, красной мини-юбке, леопардовых туфлях и гипюровом плаще. Окинула меня взглядом и такая: «Я же просила поприличней!» Я: «А что не так? В деловом костюме есть что-то неприличное, когда у нас деловая встреча?» Ответ ошарашил: «Да это же невыносимо скучно!» © Vianna / ADME

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Внимание: в апреле 2024 года мы исправили фактические неточности в этой статье.

Комментарии

Уведомления
B.Atayewa
7 часов назад

Про розыгрыши по телефону.
Вспомнила фильм " Ночные забавы" с Евстигнеевым , Гафтом и Филозовым.

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