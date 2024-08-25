15 диалогов, сюжетный поворот в которых такой же внезапный, как арбузы на кабачковой грядке

У меня сегодня нa работе был чудеснейший диалог по телефону, и даже не знаю с кем), далее сам диалог, Я - это я, К - это кто-то)

Звонит рабочий стационарный

К - с двух сторон можно?

Я - что с двух сторон? Вы о чем?

К (более чётко) - с двух сторон можно?

Я - вы о чем? Вы уверены, что туда попали?

К (НЕ вопросительно) - бухгалтерия

Я - бухгалтерия такой-то организации, да. Аааааааа (догадываясь), да, можно.

К - что можно?

Я - с двух сторон можно

К - что с двух сторон можно?

Я - декларацию распечатать, вы же за этим звоните?

К - да.



Ну вот и пообщались🤣🤣🤣

П.с. если кто не понял: ранее другая сотрудница объявила всём, что нужно распечатать декларацию)