У меня сегодня нa работе был чудеснейший диалог по телефону, и даже не знаю с кем), далее сам диалог, Я - это я, К - это кто-то)
Звонит рабочий стационарный
К - с двух сторон можно?
Я - что с двух сторон? Вы о чем?
К (более чётко) - с двух сторон можно?
Я - вы о чем? Вы уверены, что туда попали?
К (НЕ вопросительно) - бухгалтерия
Я - бухгалтерия такой-то организации, да. Аааааааа (догадываясь), да, можно.
К - что можно?
Я - с двух сторон можно
К - что с двух сторон можно?
Я - декларацию распечатать, вы же за этим звоните?
К - да.
Ну вот и пообщались🤣🤣🤣
П.с. если кто не понял: ранее другая сотрудница объявила всём, что нужно распечатать декларацию)
15 диалогов, сюжетный поворот в которых такой же внезапный, как арбузы на кабачковой грядке
Разговоры между людьми, будь то выяснение романтических отношений, иные бурные споры или случайные короткие диалоги, как правило, полны непредсказуемых сюжетных поворотов. Ведь мы не умеем читать мысли, да и к тому же никто не застрахован от банальных недоразумений. Вот и у героев нашей статьи однажды произошло такое общение с неожиданным финалом, которое они теперь никак не могут выкинуть из головы.
- Звoнoк:
— Здpaвcтвyйтe, cкoлькo y вac cтoит caйт?
— Пo-paзнoмy. Зaвиcит oт многих факторов. Paccкaжитe, чтo тaм дoлжнo быть, для чeгo?
— Mнe нyжeн ca-a-aйт.
Дyмaл, ктo-тo из знaкoмыx пpикaлывaeтcя. Ho ocнoвaний для шyтoк пoкa нe былo.
— Xopoшo, cбpocьтe мнe нa пoчтy TЗ, oпишитe детали.
Oткpывaю пoчтy. Taм пиcьмo c тeкcтoм: «Пpишлитe цeнy нa caйт». © Just Story / VK
- Пару лет назад у меня состоялся очень странный диалог. Мимо меня проходил типичный районный гопник. Спортивный костюм, кепка — все на месте. Проходит и говорит: «Ну че? Знакомиться будем?» Я, оценив все перспективы, отвечаю: «Вряд ли». Он в ответ выдает: «Я тоже так думаю. Ты не в моем вкусе, и платье у тебя галимое». Так и осталась я стоять в растерянности, думая, чего этим мужикам надо вообще. © Подслушано / Ideer
- Разбудил меня звонок телефона.
— Доброе утро! Вы репетитор по математике?
— Доброе! Да, я вас слушаю.
— Нужен репетитор для мальчика, 10-й класс.
— Извините, на 10-й класс мест нет.
— Зачем же вы трубку берете тогда? (Короткие гудки.)
Хорошо, что сами сбросили, потому что ответ я до сих пор не придумала. © Unknown author / Pikabu
У меня сегодня нa работе был чудеснейший диалог по телефону, и даже не знаю с кем), далее сам диалог, Я - это я, К - это кто-то)
Для создания этого материала был использован источник: bgafk / Pikabu
- Жeнe звoнит eе cecтpa, cпpaшивaeт, пoчинил ли я мaшинy. Oнa oтвeчaeт:
— Eще в cepвиce, a чтo, coбcтвeннo, xoтeлa-тo?
Ta гoвopит:
— Дoчкy из дepeвни xoчy зaбpaть.
— Hy ecть жe тaкcи, мapшpyтки eздят, кaкиe пpoблeмы?
— Дa я просто дeньги нe xoчy тpaтить.
У мeня нa тoт мoмeнт чyтoк пpигopeлo. © Just Story / VK
- Мы с женой только поженились, а домой стали названивать женщины и спрашивать Эдуарда. Я не понимал, откуда у них мой номер, но предупредил жену. И вот меня нет дома, звонок, девушка: «Можно услышать Эдуарда?»
Жена: «Его нет дома, а кто это?»
Девушка: «А ты сама-то кто?»
Жена: «Я его жена!»
Девушка: «Да не ври мне, разве в городе есть другой Эдуард N?»
Теперь мы знали фамилию моего тезки. Уверен, он специально давал своим подружкам мой номер. Но я нашел его номер в телефонном справочнике, и теперь, когда женщины звонят нам, мы даем им правильный номер. © Carlos Eduardo Strauch / Quora
- Позвонил незнакомый мужчина. Спросил кого-то, понял, что не туда попал, но не растерялся, а тут же сообразил: «Слушайте, вы же женщина, значит, знаете, как жарить рыбу?» Я рассказала, меня поблагодарили и повесили трубку. © Наталья Головишина
- Помню коллегу одну, ставшую легендой филиала. Девочка-стажер получила в работу очень вредного клиента.
— Иван Иваныч, здравствуйте! Ирина, «Классная Компания», найдете для меня минутку поговорить?
— Ира, я вашу классную компанию и классный продукт прекрасно знаю, звоните мне каждые 3 месяца же!
— Ну так что, будете брать, раз продукт, сами говорите, классный?
— А че он сейчас у вас стоит?
— 50 тысяч в год. Потянете?
Подавившись чем-то там:
— Хм, ну потяну.
— Отлично, отправляю счет на почту.
Через полчаса оплатил. © Unknown author / Pikabu
- — Ресепшен, Арина, добрый вечер.
— Алиночка, тут такое дело...
— Вообще-то меня зовут Арина.
— Вообще-то я калтавлю. © ramalmighty / Pikabu
- Моей жене однажды позвонила разъяренная женщина с претензиями: «Откуда ты знаешь моего мужа? Я нашла твой номер у него в телефоне!» Ревнивица описала своего супруга и место, где моя жена и ее муж якобы познакомились. Жена: «Уважаемая, это невозможно, я живу в 900 км от вашего города. Вы думаете, я села на самолет? Знаете ли, неудобно летать туда-сюда, ведь по утрам я отвожу своих детей в школу». Мы предположили, что женщина, с которой флиртовал изменщик, не хотела с ним связываться и просто продиктовала левый номер. Ну и так совпало, что это номер моей жены.
- В детстве с подругой разговаривали по телефону. Она у себя дома, я у себя. «А давай наберем номер с закрытыми глазами и поговорим с тем, кто снимет трубку», — говорит она. Ну давай. Подруга позвонила первая и отчиталась: попала на милую женщину, поболтали про любимое варенье. Моя очередь. Я зажмуриваюсь и, прицеливаясь пальцем, накручиваю диск. Поднимает трубку женщина и говорит: «Здравствуй, а я только что с твоей подругой разговаривала. Ее любимое варенье вишневое, а твое какое?» Ух, как я испугалась. До сих пор не в курсе, что это было. © Salivan / ADME
- Дело было за неделю до Нового года. На автоответчике сообщение от какой-то очень пожилой женщины: она долго кается перед сестрой, плачет, просит перезвонить. Она упоминала имя сестры и ее дочери. И профессию сестры — педиатр. Я обзвонила все больницы, искала педиатра Светлану с дочерью Катей. Нашла. Позвонила. Рассказала все той Кате — она не особо отреагировала. Но на Новый год они мне все вместе позвонили и поздравляли. Они встретились и помирились. © Ирмали / ADME
- Мне удалили 3 зуба мудрости. Лежу дома, обколотый болеутоляющими. Челюсть опухла, ничего не соображаю. Звонок, женский голос:
— Миш, это ты?
— Да.
— Но у тебя странный голос.
Объясняю ей всю эту тему с зубами. Мы болтаем 10 минут, и я пытаюсь сообразить, кто это. Наконец, она спросила что-то про выходные, и тут я понял, что это точно недоразумение. И да, она звонила своему другу Мише и ошиблась на одну цифру! Это была молодая девчонка, она мне, незнакомцу, рассказала о своей беде. В итоге я дал контакты друга, который ей помог. Вот такой странный звонок. © Mike McGuire / Quora
Для создания этого материала был использован источник: exgirlfriendback / Pikabu
- Подруге — Светке Орловой — один раз позвонили домой и спросили: «Это квартира Журавлевых?» А она, будучи в меланхолическом настроении, ответила: «Нет, здесь живут другие птицы». © Tatjana Martin
- Вечер. Чай пьем, телик смотрим:
— Путевки дают бесплатно практически.
— О, класс! Давай возьмем! Нормально хоть в отпуск съездим.
— Надо свидетельство о браке и штамп, а-то только мне дадут.
— Ну давай распишемся...
Через месяц нас, нарядных и с двумя детьми, объявили мужем и женой. В июле поехали по путевке. © Подслушано / Ideer
- Была у меня начальница лет 50, дама в теле, носила все в обтяг. Собирались как-то в госструктуру, она мне: «Оденься поприличней». Я зависла, потому что не была склонна одеваться неприлично. Встречаемся утром. Я — в строгом деловом костюме, она — в обтягивающем топе с декольте, красной мини-юбке, леопардовых туфлях и гипюровом плаще. Окинула меня взглядом и такая: «Я же просила поприличней!» Я: «А что не так? В деловом костюме есть что-то неприличное, когда у нас деловая встреча?» Ответ ошарашил: «Да это же невыносимо скучно!» © Vianna / ADME
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