20+ человек вспомнили моменты, когда случайность сработала лучше, чем четкий план
Мы стараемся тщательно планировать свою жизнь: выбираем подходящую карьеру, придумываем, где найти свою половинку, ответственно подходим к пополнению в семействе. Но иногда одно маленькое событие кардинально меняет наши четкие замыслы. Мы решили собрать истории от везунчиков, которые на своем опыте узнали, что случайности бывают судьбоносными.
- Два года назад мне захотелось немного потроллить мужа на первое апреля. Думала, что возьму тест на беременность и дорисую вторую полосочку. Мы пробовали завести ребенка два года, правда, безуспешно. И вот, прямо в день, когда я собралась «пошутить», оказалось, что я действительно беременна! Муж в шоке, я в еще большем шоке. © Не все поймут / VK
- Решил сделать своей девушке сюрприз и купил шикарный букет. Но ее дома не оказалось. Подумал, а зачем мне букет, когда я могу порадовать другого человека? Пусть и не того, кого планировал. Вижу — на остановке сидит парочка, им лет по 16-17. Парень мило обнимает девушку за талию и вдохновенно ей что-то рассказывает. Подхожу к барышне и говорю: «Привет, это цветы для тебя от него!» Показал пальцем на молодого человека и молча ушел. Вы себе просто не представляете, какими глазами девчонка посмотрела на парня. Ромео был в шоке, но быстро сориентировался и чмокнул ее. Этот день не удался у меня, но они его запомнят! © HappyUser999 / Pikabu
- Как-то забыла у родителей шапку, а вспомнила об этом уже в машине. Это на меня не похоже, я еще никогда нигде шапку не оставляла. Вернулась, забрала, а уже на обратном пути встряла в огромную пробку. Оказывается, за 10 минут до этого на трассе произошла авария. И если бы мне не пришлось возвращаться, я как пить дать в нее бы попала. © TG_CLuTcH / Reddit
- Первое свидание с моей будущей женой. Мы на оживленной улице, и вдруг на нее «капает» птичка. Прям в декольте. Надо же: вот именно моей даме так «повезло» из всей толпы. Она в шоке, я ее успокаиваю. Но бывает же такое, тем же вечером мне внезапно пришло в голову, что я обязательно на ней женюсь. Ведь просто удивительно, что такая замечательная девушка решила встречаться со мной. © Suspicious_Kick9467 / Reddit
Если декольте глубокое, а в нем две большие си... синички, то птичка подала верный знак - жениться!!
- По молодости я ездила на выходные к двоюродной сестре в деревню, на дискотеку. Нам было по 16-17 лет, и на танцы с нами ходила соседка, ей было уже 26. После школы она отучилась на модных курсах, но на работу не устроилась и жила с родителями, занимаясь их большим хозяйством. Сколько раз мы ей говорили, чтобы она ехала в город, нашла работу и встретила там хорошего парня. А она ни в какую, дескать, если судьба, то он сам к ней домой придет. И что бы вы думали, он пришел. Сам к ней домой. Бригадир газовщиков, которые проводили в деревню газ. Она хозяйка отменная: кормила их 3 дня. А потом парень предложил забрать ее с собой. Устроились они в городе, оба отличную карьеру сделали. А дочь вообще балериной стала. © AirinSolo / Pikabu
- Подружка как-то купила диван и попросила меня помочь с перевозкой. У моего папы был фургончик, так что я согласилась. Приезжаю, а как тягать диван — непонятно. Тут я вспомнила, что видела парня на парковке, и пошла звать его на помощь. Короче, сейчас мы с этим парнем счастливо женаты, у нас взрослый ребенок и двое внуков. А кто знает, что бы было, если бы не тот диван. © PossibleOpening7648 / Reddit
- Мне нужно было найти квартиру на 2-3 месяца — в моей был ремонт, жить негде. Неделю искал: обзванивал, договаривался, ездил смотреть. Но то цена бешеная, то сдают только от полугода, то ехать до работы час. Устал, психанул, подумал, что поживу у родителей. И в этот момент повстречал коллегу из соседнего отдела. Мы с ним почти не общаемся, просто пересеклись. Оказывается, он как раз в 5 минутах ходьбы от работы живет, причем один в двушке, и я могу у него перекантоваться. © korniliiryabov / Pikabu
- Подружка часами рассказывала мне о своей работе. И именно поэтому я легко прошла собеседование и получила отличное место. © Eternal_Bagel / Reddit
Ремонт в квартире два-три месяца? Да парень оптимист. Хотя смотря какие работники подвернутся.
- Пять лет назад решила завести домашнюю зверушку, а тут как раз уличная кошка окотилась. Так появился у меня Лютик. В тот же время в деревне у бабушки сестра себе тоже котейку взяла. Жили мы с Лютиком не тужили, но через год я была вынуждена уехать в другой город на месяц. Кота оставила на передержку сестре. А когда вернулась, сестра упросила оставить Лютика ей, уж больно котики хорошо поладили. Было трудно, но все же я согласилась. Позже сестра вместе с котами переехала в другой город, а потом и в другую страну, где оба четвероногих чувствуют себя прекрасно. Вот, что значит судьба. © Klybnika147 / Pikabu
- Записалась на курсы рисования, чтобы хоть немножко отвлечься от домашних дел. Там познакомилась с одной замечательной женщиной, и мы быстро стали лучшими подругами. Потом выяснилось, что мы обе беременны. И теперь наши дочки — просто не разлей вода. А еще подруга перезнакомила меня со всеми остальными мамочками в округе. Самое смешное, что курсы рисования я так и не закончила. © spiralstream6789 / Reddit
- Однажды с родителями так хорошо и с размахом отдохнули в отпуске, что по приезде денег прям впритык осталось. Даже на еде пришлось экономить, чтоб дотянуть до аванса. Я в то время на конюшне работала. В общем, еду домой по трассе в свой поселок. И вдруг вижу — в кювете какая-то бумажка лежит. Это оказалось приличная такая купюра. И вернуть некому: вокруг только поля да луга. Привезла и отдала матери. Я таких ошарашенных и радостных глаз у нее раньше никогда не видела. © sova.spljuha / Pikabu
Интересно , на чём ехала по трассе дама , если бумажку в кювете углядела?)))
- Я как-то настолько ужасно написал письменную работу, что был уверен — точно ее завалил. И вот преподаватель раздает проверенные листки, а моего среди них нет. Спрашиваю у учителя, куда же моя работа делась, и он обещает дома ее поискать. В общем, через неделю препод сказал, что посеял мою работу и поставил мне отличную оценку © jondonbovi / Reddit
- В прошлом году я полтора месяца приручала дикую крошечную кошку. Месяца два ей было, но уж больно шустрая и неуловимая она была. Наконец-то поймала котейку в темноте. Занесла домой, смотрю, а это, оказывается, маленький котик. Забрала себе, но малышку все равно не перестала приманивать. Теперь у меня двое котеек. Выросли красавцами с хорошими характерами © R******* / Pikabu
- Мне надо было лететь к сестре в другой город, и как-то все не задалось. Сначала пришлось поменять билет на другой рейс. Уже в самолете встретила пожилую пару, которой достались места в разных рядах. Поменялась с ними. Наконец, уселась, и оказалось, что на соседнем кресле сидит мой будущий супруг. Этот мужчина просто перевернул всю мою жизнь. © jajajujujujjjj / Reddit
- Только окончил школу и не знал, куда приткнуться. В конце концов, мне одновременно предложили место в двух компаниях, которые работали в совершенно разных областях. Оклады одинаковые, условия тоже. Если честно, мне было совершенно все равно, где работать. Так что выбрал контору, название которой мне больше понравилось. И ни разу не пожалел. Если бы не эта работа, я никогда бы не познакомился с кучей потрясающих людей и не побывал бы в совершенно невероятных уголках мира. © god_turn / Reddit
Часто так и бывает, когда делаешь выбор от "балды", то получается лучшее.
- Засиделась я как-то у подруги допоздна, поэтому пришлось вызывать такси. Когда села в машину, увидела молодого симпатичного парня, читающего мою любимую книгу: «О дивный новый мир» Хаксли. В пути мы с ним начали обсуждать книги, потом сериалы, музыку, кино и много всего другого. И еще час мы проболтали, сидя у него в машине. Нам так это понравилось, что мы до сих пор общаемся, только уже на кухне, с чаем, за столом нашей общей квартиры. © Не все поймут / VK
- Однажды отчим попросил помочь ему на кухне. Мне тогда деньги были позарез нужны, чтобы скейт купить, так что согласился. И вот уже 35 лет я работаю шефом. Объездил весь мир. А все потому что мне понадобился новый скейт. © verybadbuddha / Reddit
- Мама затащила меня на какое-то шоу, где я выиграл два билета на парусное судно. Пока был на борту, просто влюбился в море. Записался волонтером в команду, отработал на одном паруснике, потом перешел на другой. Так потихоньку вырос до звания капитана. А по дороге повстречал свою будущую жену, с которой мы до сих пор счастливо живем вместе. © Ok-Cicada-9985 / Reddit
- Я всегда считала, что приложения для знакомств — это полная ерунда. Но как-то друг втихаря установил мне одно на телефоне и заполнил мне профиль. Нашла свою половинку после двух свиданий. © _this_isnt_fine_ / Reddit
- Навещала маму в больнице, и мне понадобилось немного денег в банкомате снять. По дороге встретила свою бывшую одноклассницу. Сто лет с ней не виделись. Слово за слово, и я призналась, что пытаюсь сейчас вернуться на работу после декрета. Оказалось, одноклассница работает в той самой больнице и знает человека из одного отдела, который ищет сотрудников на неполный рабочий день. Получила это место и совершенно потрясающий коллектив в придачу. Работаю там уже 6 лет. © torbie106 / Reddit
- Сумела мужа на работу к подруге пристроить. Зарплата — огонь, график — идеальный. А он взял и собеседование профукал. И даже не сказал как. Поцапались с благоверным знатно, даже не разговаривали. А через месяц звонит мне подруга в истерике и выдает, что их контору закрывают. Дескать, серьезные проблемы, весь коллектив в шоке. Муж был довольный как слон. А я теперь его карьерой не занимаюсь.
- Забронировали отель заранее. Долго выбирали, нашли классный вариант. Приезжаем, а там окна заколочены, на двери — амбарный замок. Мы в шоке помыкались с чемоданами по окрестностям, нашли маленькую гостиничку. И тут на ресепшене выясняется, что они только открылись, и у них скидки конские. Сняли номер, нам еще и самый лучший выдали. В общем, отдохнули отлично. Какое счастье, что за первый вариант предоплату не внесли.
А у вас бывали такие случайности, которые сильно повлияли на вашу жизнь? Делитесь в комментариях.
