15 историй о людях, чья жизнь сделала крутой вираж после одной мимолетной встречи
Истории
31 минута назад
Иногда неожиданные знакомства или встречи с людьми из прошлого круто меняют жизнь. Наши герои после таких встреч меняли работу, находили лучших друзей и даже любовь. Делимся с вами их историями.
- Была в театре с сыном на детском спектакле. Случайно перепутала куртки в гардеробе и взяла вещь другого мальчика. Куртки были очень похожими: цвет, фасон, почти все идентичное. Уже дома обнаружила ошибку. К счастью, у парня оказались предусмотрительные родители: положили ему во внутренний карман записку с адресом и телефоном. Позвонила. К трубке подошел мужчина — как позже оказалось, папа мальчика. Объяснила ему ситуацию, договорились встретиться. Посмеялись над ситуацией, поменялись куртками. А потом заболтались. Выяснилось, что он отец-одиночка: жена ушла от него, вышла замуж и уехала за границу, а ребенка решила оставить с отцом. У нас оказалось очень много общего: оба любим джаз, литературу, театры. Понравились друг другу, стали встречаться. А сейчас уже три года как женаты. До сих пор шутим, что нас поженили вешалки.
- Закрутила со старшекурсником. Репутация у него была та еще: срывал занятия, безответственный. За полгода отношений прогулы сошли на «нет». Начал готовиться к занятиям. Я сидела рядом и делала свое. И вот ко мне вдруг подошел ректор и огорошил: «Спасибо тебе, хоть кому-то удалось вразумить моего оболтуса, а то я уже вымотался с ним бороться». Так я внезапно выяснила, что встречаюсь с сыном ректора, и сразу же получила приглашение на семейный ужин. © Не все поймут / VK
- Мой муж ушел от меня, оставив все имущество ради того, чтобы снова завоевать девушку, с которой он встречался 17 лет назад. Она живет на юге у моря, и в отпуске мы случайно ее встретили, мужа моего она узнала, поговорили как старые знакомые и разошлись. С тех пор его как подменили. Говорит: «Люблю ее, ничего поделать не могу и всю жизнь только ее любил». Она замужем и живет своей жизнью, у нас двое детей, а у меня напрасно прожитая семейная жизнь. © Подслушано / Ideer
- Решила в прошлом году найти себе подработку. Основного дохода в целом хватало, но хотелось посвободнее чувствовать себя в финансах, позволять себе не только базу. И вот как-то вечером меня занесло в кафе: решила перекусить после работы. А надо сказать, что я почти не хожу в общепит. Как будто сама судьба меня туда привела. Встретила в кафе коллегу с бывшей работы. Разговорились, и она позвала меня в один проект, который помог неплохо так увеличить доход.
- По непонятной причине старшая сестра всегда ревновала своего мужа ко мне, доходило до скандалов, хотя мы никогда с ним не общались больше, чем «привет» и «пока». В какой-то момент мне надоела вся эта драма, я перестала с ними вообще общаться. Недавно случайно встретилась с ним. Оказалось, сестра развелась с мужем. Когда я исчезла из их поля зрения, сестра нашла новый объект для ненависти в виде его начальницы, ему надоела постоянная ревность, и он ушел. Слово за слово, и мы поняли, что у нас больше общего, чем казалось. На выходных мы идем на свидание. © Подслушано / Ideer
- Развелась с мужем из-за его измен. Я человек добрый, поэтому просто спокойно ушла. Месть, истерики, обиды — это не про меня. Мы даже остались в хороших отношениях из-за общего сына. Но отомстить немного получилось. Случайно встретила в ТЦ его друга, разговорились. И влюбились друг в друга. Прошло два года, мы планируем свадьбу. Бывший муж был, мягко говоря, в шоке, когда узнал, что мы с его другом теперь в отношениях. До сих пор злится. Неловко, но я ведь была свободна на тот момент, не изменяла ему. © Подслушано / Ideer
- Находясь в полнейшем эмоциональном упадке от разочарования в делах сердечных, заполняя душевную пустоту случайными знакомствами, просто жил, абсолютно ничего не хотя от этой жизни. И вот на одном мероприятии совершенно случайно встретил девушку, с которой встречались в школе, но затем после выпускного разные города и институты, прекращение общения и у каждого своя жизнь. 20 лет с тех пор прошло, целых 20 лет. А она все такая же, с красивейшими карими глазами и обаятельной улыбкой. Оказалось, живем уже в одном городе (сами не отсюда), в одном районе (до ее дома от моего 10 минут ходьбы), разведена, детей нет. Вечером встретились. Получается, не упустил свою школьную любовь и все-таки женился на ней, как и хотел в школе. © Unknown author / Pikabu
- В 26 лет поехала в соседний город на концерт. Потом зарулила в караоке и там познакомилась с мужчиной 44 лет. Пели, ржали, танцевали. В шесть утра нас выгнали, и мы пошли в кафе по соседству завтракать. Дружим 10 лет. Он умный, клевый, смешной. Многому научил, многое с ним я могу обсудить. Общаемся с ним до сих пор и изредка все еще встречаемся в караоке, орем от души. Рада, что встретила такого клевого друга. © Подслушано / Ideer
- Однажды моя знакомая написала мне сообщение со странной просьбой — «выгулять» ее друга, застрявшего в депрессии после расставания с девушкой. Я была в приподнятом настроении, поскольку через пару недель планировала улететь в Китай на год, так что я легко согласилась на эту просьбу. Договорилась о встрече.
В назначенный день я села в автобус. Одновременно со мной в автобус зашла группа иностранцев, что-то бурно обсуждавших на испанском. Один из них подошел и спросил, чего я такая веселая и понимаю ли, о чем они говорят. Нет, говорю, ни словечка, а улыбаюсь, потому что все хорошо. У нас завязался стандартный диалог. Как зовут, чем занимаешься. Оказалось, они латиноамериканские студенты консерватории. Мне уже пора было выходить, однако друг того парня, что со мной заговорил, оказался проворным и с ловкостью профессионального ловеласа записал мой номер.
На следующий день мне написал ловкий друг из автобуса и пригласил к ним в общежитие на вечеринку. Там мы снова встретились с более скромным парнем, что заговорил со мной в автобусе. И завязалась у нас с ним история, которая уже шесть лет благополучно продолжается. В Китай я тогда не улетела. Занесли меня ноженьки в солнечную Латинскую Америку, вместе с любимым скромнягой. Кстати, потом выяснилось, что его друзья всю дорогу в автобусе мотивировали его продолжить разговор со мной. © Warmi / Pikabu
- Моей бабуле 63. Так уж вышло, что она лет 5 как вдова. Дедушку очень сильно любила, дня друг без друга прожить не могли. Поэтому после его кончины она решила, что все, будет теперь только домом и внуками заниматься. Никуда не ходила, замкнулась дома. Говорила ей, что нельзя так — все без толку. Но вот пару месяцев назад мы с мамой все-таки уболтали ее отдохнуть за городом. «Свежим воздухом дышать полезно» оказалось сильным аргументом. И, кажется, в ресторане отеля бабушка встретила новую любовь. Наткнулась, вернее, когда чуть еду со шведского стола на него не опрокинула. Ее привлекли глаза мужчины: уж очень, по ее словам, на глаза дедушки похожи. Слово за слово. Стали гулять вдвоем по вечерам. Обменялись телефонами и городскими адресами. Потом в городе встретились и сходили в театр. Теперь, кажется, у бабушки новый кавалер. И дома больше не сидит, ходит по кафе, по выставкам. Так за нее рада, она заслужила.
- Затопили соседи. Денег лишних у нас с мужем нет, а в ванной теперь комплексный ремонт был нужен. Ну, думаю, попали. Потом как-то встретила в продуктовом свою давнюю знакомую, с которой связь потерялась. А у нее муж как раз руководит бригадой ремонтников. Так она, как услышала про нашу беду, по старой дружбе снарядила своего супруга помочь нам с ремонтом. Лучшие материалы выгодно достали, сделали все нам в ванной на пятерку, еще и скидку 30% организовали. Просто удача!
- Ехала в метро, читала книгу. Подкатил парень. Говорит, мол, автор — его друг. Обменялись номерами и разошлись. А потом он позвал на встречу с тем другом. Долго не верила, они даже паспорт показали. Думаю, в чем подвох? А они вдруг предложили сделать сайт для этого автора, ведь я упомянула, что работаю веб-дизайнером. Уже второй день хожу на эмоциях и только и делаю, что танцую от радости. И пусть кто-нибудь еще попробует сказать, что чтение книг — это пустая трата времени. © Не все поймут / VK
- После тяжелого развода я жутко хандрила. Мотивации ни на что не было. Одежду неделями одну и ту же носила, голову редко мыла. Я даже в какой-то момент решила, что личная жизнь больше не для меня, что я никому не интересна, раз меня бросили ради другой. А потом подруга, которая устала уже наблюдать мое такое состояние, вытянула меня кофе попить. Не знаю, почему, но я согласилась. Наверное, не хотела спорить с подругой. Приходим. Смотрю — за соседним столиком Игорь, моя школьная любовь. Встречались с ним даже пару месяцев. Ничего серьезного: обнимашки, чмоки, киношка по выходным. Быстро надоело это все, разонравились. И нет, на нас не нахлынули старые чувства спустя 11 лет после выпуска. Просто мне вдруг захотелось излить душу кому-нибудь, кого потом вряд ли когда-нибудь еще встречу. И излила. А Игорь неожиданно так внимательно выслушал меня, положил руку на плечо и сказал: «Ты такая красивая и умная. Я всегда так восхищался тобой в школе. Даже и думать забудь о своем бывшем. Я не знаю, кто он, но если не смог оценить тебя, значит, точно тебя не достоин». И в тот момент я и вправду видела в его глазах восхищение, видела, что он искренне говорит. Именно эти слова меня как будто встряхнули хорошенько. Стала потихоньку выбираться из своего состояния. Чаще ходила в кафе, кино, прическу сменила, даже на другую работу устроилась. Прошло два года с той встречи. И хотя я пока не встретила нового человека, но я не отчаиваюсь. И я стала больше ценить себя.
- Я всегда думал, что со своей будущей женой я познакомлюсь как-нибудь случайно, так, чтобы по-киношному или по-книжному. Но нет, она, больная, с забитым носом и красным глазом, зашла ко мне на работу спросить про наличие вакансий, и мы разговорились. Через неделю мы уже начали жить вместе, а через месяц я понял, что не хочу, чтобы она уходила из моей жизни. И сейчас, лежа с ней в одной кровати, я понимаю, как сильно я ее люблю и как мне хорошо с ней. Иногда стоит сделать шаг вслепую! © Подслушано / Ideer
- Еду себе спокойно по нашей деревне, впереди меня едет внедорожник, показывает поворот и паркуется у обочины. Мало ли, к соседям гости приехали, еду дальше и вижу, что машина начинает двигаться следом за мной и маячит фарами, мол, притормози. Останавливаюсь. Оказалось, это семья, возвращавшаяся от родственников из другого района, случайно увидевшая мою машину и узнавшая меня.
Дело в том, что я пишу романы и размещаю их на разных площадках. Накануне я решила, что удалю все свои блоги из интернета и буду заниматься только мужем. Но эти люди сказали мне так много добрых слов, смотрели на меня, как на какую-то звезду, обняли на прощание, попросив писать чаще. Проводив их, я разревелась в машине. В итоге я замахнулась на большое произведение. Теперь их 11. Меня читают и узнают. Мне 51 год, но только сейчас поняла, что даже в моем возрасте есть шанс изменить свою жизнь и начать все с нуля. © Tandem.dvoe / Pikabu
