17 пап, которые стали для своих детей круче всех суперменов, вместе взятых

Отцы часто бывают немногословны, но их любовь говорит громче любых слов. Она прячется в шести часах ожидания под проливным дождем ради успеха дочери или в огромном сугробе снега, привезенном в город, где его никогда не видели.

Мы собрали 17 историй об отцах, чьи поступки доказывают: ради счастья своих детей они способны сотворить маленькое чудо или пойти на настоящую жертву, даже если сами считают это обычным делом.