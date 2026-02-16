15+ простых историй о том, как люди хотели жилье снять, а угодили в комедийный сериал

Истории
1 час назад
15+ простых историй о том, как люди хотели жилье снять, а угодили в комедийный сериал

Иногда поиск жилья превращается в настоящий ситком, где впридачу к договору аренды вы можете получить немало ярких впечатлений. Сегодня в программе — живые истории, в которых владельцы выключают съемщикам бойлер из самых добрых побуждений, а излишне заботливые хозяйки приводят одиноким барышням женихов.

  • Однажды сняли квартиру на 1 этаже. Хозяйка сказала: «Матрас новый, пленку не снимать!» Один день поспал — спина мокрая. Поднял матрас и облокотил на окно. Он мне половину створок перекрыл, но я решил, что так даже лучше — снаружи ничего не видно будет. Через два дня хозяйка с мужем пришли и говорят: «Зачем окно закрыли, что там творите?» Оказывается, два дня в окно заглянуть не могли. © talgat_alpyspayev
  • Долгое время не могли найти квартиру. Когда уже отчаялись, попался идеальный вариант. Три комнаты, хороший ремонт, близко к работе. Стали договариваться — вскрылся нюанс. Хозяйка предложила большую скидку, но с небольшим условием, что мы какое-то время поживем с ее сыном. Аргументировала она тем, что в квартире три комнаты, а у нас нет детей и это будет такая тренировка. Как-то не соблазнило нас такое предложение. © Мамдаринка / VK

«Владельцы нашего нового жилья приготовили вот такой приветственный подарочек»

  • После расставания с первой любовью я долго не могла наладить личную жизнь. Как-то не складывалось. Из-за смены места работы пришлось искать съемное жилье поближе. Когда заезжала, хозяйка квартиры сказала, что все девушки, которые снимали у нее эту квартирку, съезжали, выходя замуж. «Ага, конечно», — подумала я.
    Вспомнила об этом, когда приехала отдать ключи и забрать кое-какие оставшиеся вещи со своим будущим мужем. «Я же говорила!» — сказала хозяйка и лукаво улыбнулась. © Подслушано / Ideer
  • Приехали мы с риелтором смотреть загородный дом, снять хотели. Хозяин за границей, а дом показывает дальняя родственница, которая временно там проживает. Осмотрев потом еще несколько объектов, остановились на на этом доме. Договорились с риелтором завтра договор подписывать. А когда приехали, эта тетка отказалась нам открывать и собаку во двор вывела, чтоб мы не зашли. © polina.burda
  • В студенчестве снимала двушку у милейшей бабули. Она всегда звонила заранее перед визитом и пирожки мне приносила. Но вот однажды возвращаюсь я с пар, захожу на кухню, а там сидит какой-то левый мужик и кофе пьет как у себя дома. Вылетаю во двор, как раз бабуля идет. Говорю: «Там в квартире мужик сидит!» А она такая: «А, так это твой новый сосед. Я смотрю, ты уже больше года одна, а тебе замуж пора, вот и решила помочь». © Палата № 6 / VK

«Скоро съезжаем с квартиры. Смотрите, что нам оставил владелец»

  • Сняла квартиру. Район неплохой, цена — тоже. В первый день явился сосед снизу, мол, что-то капает на его свежевыстиранные простыни. Поговорили. Вечером опять пришел и такой: «А ты замужем?» Я растерялась, а он как крикнет: «Жена, иди сюда! Тут соседка — познакомишься с ней!» Оказалось, что они с женой держат пари. Дело в том, что раньше квартиру снимали семейные пары. Вот они и решили поспорить, какой квартирант будет в этот раз.
  • Снимаю комнату в большом доме, работаю бариста в аэропорту. Денег на аренду мне более чем хватает. Но вот хозяйка дома при любом удобном и неудобном случае спрашивает, когда я сменю работу на «нормальную». Ума не приложу, зачем ей это, я же плачу вовремя. © ZealousidealCoat8110 / Reddit
  • Мы с мужем искали квартиру. И вот поехали смотреть несколько вариантов, а одним из них был дом. Приезжаем — нас приглашают пройти в дом по соседству. Заходим. Нас усаживают за стол, напротив садятся бабуля с дедулей и начинают самый настоящий допрос: кто мы? что мы? где мы? Я все сидела и представляла, как я загораю на заднем дворе, а бабулита через кусты заглядывает и спрашивает, все ли в порядке сегодня у нас в доме. Конечно, мы туда не заехали. © kroker_nadja

«Как выглядит ванна после 20-минутного душа. Владелец не хочет вызывать сантехников, говорит: „Сам починю!“ Месяц уже прошел, а воз и ныне там»

  • Муж с другом в студенчестве сняли квартиру у женщины. Она их предупредила, что иногда будет заходить, потому что недалеко живет. В итоге приходить стала чуть ли не каждый день. То с внучкой гуляет, то в магазин по дороге идет. А как-то ребята домой приходят, а у них вместо 3 стульев 2 стоит. Хозяйка на вопрос: «А где третий стул?» — ответила: «А вам зачем? Вас же двое». Потом как-то холодильник им выключила. Ну, и все в таком духе. © juliabezglasnaya
  • Подруга попросилась на время развода у меня пожить с ребенком. Только я ушел на работу — звонит хозяйка: «Что за беспорядок у тебя в квартире?» Она прилетела с другого конца города на квартиру и устроила полный разнос. Оказалось, ребенок поднял трубку домашнего телефона и сказал: «Алле!» Как выяснилось позже, хозяйка квартиры регулярно так звонила, просто когда я брал трубку, она ее вешала! В общем, Людмила Ивановна, спасибо вам, после этого я купил квартиру! © lDice / Pikabu
  • Хозяйка наняла маляра, чтобы он освежил внешний вид дома. Парень местный. В первый день попросился в туалет. Вечером обнаруживаю, что моя зубная щетка мокрая. Из чужих в туалете был только маляр. Я вытащила себе новую щетку, но для проверки оставила старую на месте. На следующий день он снова попросился в туалет. Посмотрела — теперь детская щетка мокрая. Вопрос: что маляр делал с нашими зубными щетками? © alima_academe

«При приеме квартиры владелец заявил, что тут грязно и вообще квартира за 3 года ни разу не была мыта»

  • Мы с парнем очень долго искали квартиру, и это нам еще повезло, ибо у нас нет домашних животных. Спустя некоторое время все-таки нашли. В приличном районе и за нормальные деньги. Уже были готовы подписать договор, как вдруг владелец спросил, где мы работаем. Я — разработчик, а парень — веб-дизайнер. Владелец в ответ сказал, что не может нам сдать квартиру, потому что у нас такие работы, что мы каждый день будем в квартире, а ему так не подходит. Ему надо, чтобы люди снимали жилье, но постоянно были в разъездах и только немного времени проводили дома... © Карамель / VK
  • Мы уже больше года намекаем хозяину, что неплохо было бы входную дверь починить. Она хлипкая, мы даже на замок ее уже закрывать боимся. Вычитали где-то, что можно из арендной платы взять сумму и на нее починить дверь. Пишем владельцу об этом. В ответ он тихо-мирно говорит: «У вас есть 30 дней на выселение». Что, блин? Почему?! © pseudanthia / Reddit
  • Снимали квартиру. Мать хозяйки жила в соседней. Середина лета, жара. Приходили вечером домой с работы — окна закрыты, в квартире тяжелый воздух, водонагреватель выключен. И ждали до ночи, пока вода нагреется, чтобы в душ сходить. И вот каждый день, когда мы уходили на работу, мама хозяйки заходила закрыть окна и выключить водонагреватель. И месяца там не прожили, съехали. © yustaf_art

В вашей жизни бывали арендодатели с изюминкой? Делитесь своими историями в комментариях — мы с удовольствием их прочтем.

А пока можете насладиться рассказами людей, которые хотели снять жилье, а угодили в забавный переплет:

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

Похожее