16 теплых историй, где помощь незнакомца оказалась ох как кстати

Истории
3 часа назад
16 теплых историй, где помощь незнакомца оказалась ох как кстати

В жизни бывает, что в самый неожиданный момент появляется кто-то, кто готов протянуть руку. В этих историях помощь пришла вовремя и оставила после себя настоящее теплое чувство, что наш мир не так уж суров.

  • Недавно наша семья открыла кафешку, город у нас небольшой и очень дружный, весь собрался на открытие. И вот, когда прошла половина дня, кофемашина перестает работать. Задымилась и выключилась. В первый же день, когда клиентов было невероятно много! Мы уже отчаялись, так как вещица новая, и никто не знал, как ее починить. И тут послышались колокольчики — они оповещали о новом клиенте. Это был какой-то мужчина, явно проезжающий мимо нашего городка куда-то дальше. По счастливой случайности он знал, как починить нашу машинку. В знак благодарности мы угостили его кофе и нашей выпечкой. Другие жители города тоже надарили всяких вещиц, благодаря за помощь. Спустя три месяца мы увидели, как он переезжает в дом поблизости. Позже этот незнакомец рассказал, что переехал к нам, потому что был удивлен, насколько все тут дружные, и хотел стать частичкой этого места. © Палата № 6 / VK
  • Сижу как-то грустная на лавочке в парке. Проходит мужчина с собакой, пес подбегает ко мне, давай ластиться. Я немного испугалась, потому что он был внушительных размеров со строгим взглядом, но мужчина сказал, что можно погладить — мол, пес любит незнакомцев. Я улыбнулась, даже забыла о своих проблемах, почесала ему ушко. Поняла, что в жизни нужны перемены и я устала от одиночества. Пошла и взяла себе щенка из приюта. Теперь я буду не одна, а с замечательным четырехлапым другом. © Палата № 6 / VK
  • Шла на работу. Утро, морозно, темно. Навстречу мне по земле летит пакет. Уступать ему дорогу я не захотела, подумала, просто перешагну и пойду дальше. Подняла ногу, запуталась каблуком в пакете, поскользнулась на льду и упала, разодрала колготки, а вместе с ними и коленку. Спасибо парню, который поднял меня и прошелся со мной до аптеки, мой герой. © Подслушано / Ideer

  • Моя мама занимается организацией различных мероприятий. На репетиции с дошкольниками был один грустный мальчик: он нехотя пел и смотрел в пол. Увидев это, она спросила, почему он расстроен. Тот признался, что у него плохое настроение. Тогда мама взяла его за руку и нарисовала пальцем на ладони солнышко, говоря: «У него много лучиков, оно тебя греет, и ты становишься веселым». Малыш сразу оживился, громко пел и активно жестикулировал. Через несколько дней воспитательница рассказала маме, что перед выступлением мальчик отошел в сторону, рисовал что-то на ладони и шептал. © Подслушано / VK
  • Непростой день: отдала много денег по счетам, заплатила за учебу, на карте остались копейки. Дико захотелось чего-то сладкого, иду в ближайший магазинчик. На кассе девушка спрашивает: «Может быть, кофе?» Бросаю грустный взгляд на кофемашину и отвечаю, что с радостью, да денег нет. На что она радостно предлагает его бесплатно. Оказалось, есть такое понятие — Un caffe sospeso, дословно «подвешенный кофе» — когда кто-то оплачивает две порции и выпивает только одну, вторую жертвуя другому. Я с недоверием, неловкостью и огромной благодарностью принимаю стакан, уже думая, как завтра вернусь и так же «подвешу» для кого-то порцию. Радостно и тепло понимать, что кто-то делает добро, пусть всего лишь чашкой кофе. © Alejata / Pikabu
  • Я тогда был совсем на дне, жил в гостинице, работал, но денег не хватало, чтобы дотянуть до зарплаты. Друг купил мне обед, сказал, что помочь особо не может — у него было всего немного, а мне не хватало около 300 долларов. Мы что-то обсуждали, но я уже плохо помню. И тут парень за соседним столиком собирается уходить, говорит мне: «Не уходи, я сейчас вернусь». Его девушка осталась ждать. Через пару минут он приходит и просто вручает мне эти 300 долларов.
    Я попросил его контакты, хотел вернуть, а он сказал: «Не надо. Просто держись и не скатывайся на улицу». Сейчас у меня нормальная работа и хорошая квартира, но я всегда буду помнить его доброту. Я стараюсь помогать другим, насколько могу — хоть как-то вернуть ту помощь. © Limp_Distribution / Reddit
  • Пару лет назад открыла свою фирму, но нужны были инвестиции. Решила обратиться за помощью к одному известному бизнесмену нашего города. Меня отговаривали, говорили, что он даже слушать меня не будет, но я все же рискнула. С трудом договорилась о встрече, мы увиделись в хорошем заведении, и я рассказала о своих планах. Он любезно выслушал, выписал чек — неплохую сумму, которую я могла возвращать когда угодно и без процентов. Я удивилась, чуть не заплакала, но он объяснил, что когда-то ему тоже помог влиятельный человек, хотя остальные не верили в него. Сейчас дело неплохо развивается, а одним из моих клиентов стал тот самый бизнесмен. Все же не без добрых людей в этом мире. © Не все поймут / VK
  • В аэропорту, перед своим первым самостоятельным международным перелетом, я был весь на эмоциях. Уже на контроле полез проверять карманы — паспорт, кошелек, телефон... и тут до меня дошло: телефон остался в машине, на которой я приехал. Паника, руки трясутся — без телефона я вообще никого не смогу найти.
    В очереди стояли две очень добрые женщины, одна из которых позволила воспользоваться ее телефоном, чтобы связаться с водителем. Казалось, шансов почти нет, но он перезвонил и вернулся в аэропорт, чтобы отдать мне телефон. Мне пришлось снова выходить и проходить контроль, но я успел на рейс буквально в последние секунды. И я до сих пор помню их доброту. © thisisrat / Reddit
  • Однажды я упала с велосипеда. Сама осталась целой, но слетела цепь. Вдруг рядом останавливается случайная велосипедистка и за три быстрых движения ставит цепь на место. Все произошло так быстро, что я даже не успела понять, что она сделала. Я хотела хотя бы дать ей деньги на кофе, но она уже уехала. © schwarzmalerin / Reddit
  • В детстве мы жили скромно и часто ходили в комиссионку. Там за доллар можно было купить сразу десять книг, так что я, бывало, садился перед книжным стендом, сортировал их и выбирал, что хочу взять.
    Однажды меня заметила пожилая женщина. Она спросила, люблю ли я читать. Я показал ей несколько книг, которые мне понравились. Она улыбнулась, достала доллар из сумки, протянула мне и сказала: «Обещай, что будешь читать», улыбнулась и ушла, а я смог выбрать еще десять книг.
    Для нее это был маленький жест доброты, а для меня — огромная поддержка моего увлечения чтением. Прошло больше двадцати лет, а я до сих пор думаю о ней, когда покупаю новую книгу. © -eDgAR- / Reddit
  • Во время беременности я работала в книжном магазине. Однажды стояла на кассе, очень уставшая — по мне было видно, что больше всего я хочу домой. Тут подходит пожилой мужчина и говорит, что хочет купить одну из наших шоколадок — они стояли рядом с кассой, и просит совета по вкусу. Я порекомендовала темный с малиновым кремом — он взял ее, а потом протянул мне и сказал: «Это тебе, выглядит так, будто тебе это нужно». Я попыталась вежливо отказаться, но он быстро ушел. Часто вспоминаю об этом случае. © RagingAardvark / Reddit
  • Моя старая машина сломалась под дождем. Я отбуксовал ее на обочину и совсем не знал, что делать — мне было восемнадцать, денег почти не было, чинить машины я не умел и заплатить кому-то не мог. Через несколько секунд остановился парень, спросил, что случилось, и попросил открыть капот. Он минут десять объяснял мне базовые вещи про машину, что-то сделал и через пару минут она снова завелась. Он дал мне визитку и сказал: «Если понадобится помощь — приходи, совет бесплатно». Оказалось, он владел автосервисом и случайно ехал мимо. © autorotater / Reddit
  • Дочь недавно оставила телефон на детской площадке и сильно расстроилась. Спустя три дня мне позвонили. Встретилась с мужчиной, который нашел пропажу. Хотела поблагодарить деньгами, но он отказался. Открыли мы заднюю крышку — а там другая батарея, все сухое и чистое, несмотря на то, что телефон пролежал под дождем несколько часов. Видимо, мужчина починил его! Если в мире еще есть такие люди, значит, не все потеряно! © Мамдаринка / VK
  • Однажды я был совсем подавлен из-за учебы и жизни в целом. Заходил в магазин по пути домой, взял шоколадку, чтобы хоть немного поднять настроение. Парень на кассе, наверное, заметил, что я выгляжу несчастным, и просто отдал мне ее бесплатно. Маленький жест доброты, а я чуть не расплакался прямо в магазине. И день сразу стал немного лучше. © angry__donkeys / Reddit
Nati Ja
2 часа назад

Знающие люди, объясните, пожалуйста, что за батарея в телефоне?

-
-
Ответить
  • Я купил свою квартиру в 27 лет у человека, которого никогда не встречал. На рынке было много предложений выше моей цены. Я влюбился в этот район и раньше дважды пытался купить здесь жилье, но безуспешно, поэтому написал продавцу письмо: рассказал свою историю, как старался собрать деньги, чтобы купить первую квартиру, создать дом и начать свою жизнь.
    В итоге он продал квартиру мне. Когда-то он сам в 27 лет покупал эту квартиру в похожей ситуации, и мое письмо его тронуло. Он мог заработать намного больше, но решил дать мне шанс, который когда-то был у него. Я ему бесконечно благодарен. © HorseMeatSandwich / Reddit
  • Купила пальто недавно, а там вшитый жидкий магнит. Выхожу из магазина, народу тьма, а я начинаю пищать! Уже нервничаю, охранник в сотый раз перепроверяет. Стою вся красная, почти расплакалась. Тут подходит его напарник, резко разворачивает к себе, другому говорит: «Отстань от девушки», а тем временем мне расстегивает пальто, достает ножницы и героически отрезает этот самый магнит. © Подслушано / Ideer

Надеемся, что эти истории согрели вас и оставили ощущение, что мир полон неожиданных чудес. А если хочется почитать об этом еще больше, советуем эту подборку.

Комментарии

Уведомления

Похожее