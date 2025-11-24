16 теплых историй, где помощь незнакомца оказалась ох как кстати
Истории
3 часа назад
В жизни бывает, что в самый неожиданный момент появляется кто-то, кто готов протянуть руку. В этих историях помощь пришла вовремя и оставила после себя настоящее теплое чувство, что наш мир не так уж суров.
- Недавно наша семья открыла кафешку, город у нас небольшой и очень дружный, весь собрался на открытие. И вот, когда прошла половина дня, кофемашина перестает работать. Задымилась и выключилась. В первый же день, когда клиентов было невероятно много! Мы уже отчаялись, так как вещица новая, и никто не знал, как ее починить. И тут послышались колокольчики — они оповещали о новом клиенте. Это был какой-то мужчина, явно проезжающий мимо нашего городка куда-то дальше. По счастливой случайности он знал, как починить нашу машинку. В знак благодарности мы угостили его кофе и нашей выпечкой. Другие жители города тоже надарили всяких вещиц, благодаря за помощь. Спустя три месяца мы увидели, как он переезжает в дом поблизости. Позже этот незнакомец рассказал, что переехал к нам, потому что был удивлен, насколько все тут дружные, и хотел стать частичкой этого места. © Палата № 6 / VK
- Сижу как-то грустная на лавочке в парке. Проходит мужчина с собакой, пес подбегает ко мне, давай ластиться. Я немного испугалась, потому что он был внушительных размеров со строгим взглядом, но мужчина сказал, что можно погладить — мол, пес любит незнакомцев. Я улыбнулась, даже забыла о своих проблемах, почесала ему ушко. Поняла, что в жизни нужны перемены и я устала от одиночества. Пошла и взяла себе щенка из приюта. Теперь я буду не одна, а с замечательным четырехлапым другом. © Палата № 6 / VK
- Шла на работу. Утро, морозно, темно. Навстречу мне по земле летит пакет. Уступать ему дорогу я не захотела, подумала, просто перешагну и пойду дальше. Подняла ногу, запуталась каблуком в пакете, поскользнулась на льду и упала, разодрала колготки, а вместе с ними и коленку. Спасибо парню, который поднял меня и прошелся со мной до аптеки, мой герой. © Подслушано / Ideer
- Моя мама занимается организацией различных мероприятий. На репетиции с дошкольниками был один грустный мальчик: он нехотя пел и смотрел в пол. Увидев это, она спросила, почему он расстроен. Тот признался, что у него плохое настроение. Тогда мама взяла его за руку и нарисовала пальцем на ладони солнышко, говоря: «У него много лучиков, оно тебя греет, и ты становишься веселым». Малыш сразу оживился, громко пел и активно жестикулировал. Через несколько дней воспитательница рассказала маме, что перед выступлением мальчик отошел в сторону, рисовал что-то на ладони и шептал. © Подслушано / VK
- Непростой день: отдала много денег по счетам, заплатила за учебу, на карте остались копейки. Дико захотелось чего-то сладкого, иду в ближайший магазинчик. На кассе девушка спрашивает: «Может быть, кофе?» Бросаю грустный взгляд на кофемашину и отвечаю, что с радостью, да денег нет. На что она радостно предлагает его бесплатно. Оказалось, есть такое понятие — Un caffe sospeso, дословно «подвешенный кофе» — когда кто-то оплачивает две порции и выпивает только одну, вторую жертвуя другому. Я с недоверием, неловкостью и огромной благодарностью принимаю стакан, уже думая, как завтра вернусь и так же «подвешу» для кого-то порцию. Радостно и тепло понимать, что кто-то делает добро, пусть всего лишь чашкой кофе. © Alejata / Pikabu
- Я тогда был совсем на дне, жил в гостинице, работал, но денег не хватало, чтобы дотянуть до зарплаты. Друг купил мне обед, сказал, что помочь особо не может — у него было всего немного, а мне не хватало около 300 долларов. Мы что-то обсуждали, но я уже плохо помню. И тут парень за соседним столиком собирается уходить, говорит мне: «Не уходи, я сейчас вернусь». Его девушка осталась ждать. Через пару минут он приходит и просто вручает мне эти 300 долларов.
Я попросил его контакты, хотел вернуть, а он сказал: «Не надо. Просто держись и не скатывайся на улицу». Сейчас у меня нормальная работа и хорошая квартира, но я всегда буду помнить его доброту. Я стараюсь помогать другим, насколько могу — хоть как-то вернуть ту помощь. © Limp_Distribution / Reddit
- Пару лет назад открыла свою фирму, но нужны были инвестиции. Решила обратиться за помощью к одному известному бизнесмену нашего города. Меня отговаривали, говорили, что он даже слушать меня не будет, но я все же рискнула. С трудом договорилась о встрече, мы увиделись в хорошем заведении, и я рассказала о своих планах. Он любезно выслушал, выписал чек — неплохую сумму, которую я могла возвращать когда угодно и без процентов. Я удивилась, чуть не заплакала, но он объяснил, что когда-то ему тоже помог влиятельный человек, хотя остальные не верили в него. Сейчас дело неплохо развивается, а одним из моих клиентов стал тот самый бизнесмен. Все же не без добрых людей в этом мире. © Не все поймут / VK
- В аэропорту, перед своим первым самостоятельным международным перелетом, я был весь на эмоциях. Уже на контроле полез проверять карманы — паспорт, кошелек, телефон... и тут до меня дошло: телефон остался в машине, на которой я приехал. Паника, руки трясутся — без телефона я вообще никого не смогу найти.
В очереди стояли две очень добрые женщины, одна из которых позволила воспользоваться ее телефоном, чтобы связаться с водителем. Казалось, шансов почти нет, но он перезвонил и вернулся в аэропорт, чтобы отдать мне телефон. Мне пришлось снова выходить и проходить контроль, но я успел на рейс буквально в последние секунды. И я до сих пор помню их доброту. © thisisrat / Reddit
- Однажды я упала с велосипеда. Сама осталась целой, но слетела цепь. Вдруг рядом останавливается случайная велосипедистка и за три быстрых движения ставит цепь на место. Все произошло так быстро, что я даже не успела понять, что она сделала. Я хотела хотя бы дать ей деньги на кофе, но она уже уехала. © schwarzmalerin / Reddit
- В детстве мы жили скромно и часто ходили в комиссионку. Там за доллар можно было купить сразу десять книг, так что я, бывало, садился перед книжным стендом, сортировал их и выбирал, что хочу взять.
Однажды меня заметила пожилая женщина. Она спросила, люблю ли я читать. Я показал ей несколько книг, которые мне понравились. Она улыбнулась, достала доллар из сумки, протянула мне и сказала: «Обещай, что будешь читать», улыбнулась и ушла, а я смог выбрать еще десять книг.
Для нее это был маленький жест доброты, а для меня — огромная поддержка моего увлечения чтением. Прошло больше двадцати лет, а я до сих пор думаю о ней, когда покупаю новую книгу. © -eDgAR- / Reddit
- Во время беременности я работала в книжном магазине. Однажды стояла на кассе, очень уставшая — по мне было видно, что больше всего я хочу домой. Тут подходит пожилой мужчина и говорит, что хочет купить одну из наших шоколадок — они стояли рядом с кассой, и просит совета по вкусу. Я порекомендовала темный с малиновым кремом — он взял ее, а потом протянул мне и сказал: «Это тебе, выглядит так, будто тебе это нужно». Я попыталась вежливо отказаться, но он быстро ушел. Часто вспоминаю об этом случае. © RagingAardvark / Reddit
- Моя старая машина сломалась под дождем. Я отбуксовал ее на обочину и совсем не знал, что делать — мне было восемнадцать, денег почти не было, чинить машины я не умел и заплатить кому-то не мог. Через несколько секунд остановился парень, спросил, что случилось, и попросил открыть капот. Он минут десять объяснял мне базовые вещи про машину, что-то сделал и через пару минут она снова завелась. Он дал мне визитку и сказал: «Если понадобится помощь — приходи, совет бесплатно». Оказалось, он владел автосервисом и случайно ехал мимо. © autorotater / Reddit
- Дочь недавно оставила телефон на детской площадке и сильно расстроилась. Спустя три дня мне позвонили. Встретилась с мужчиной, который нашел пропажу. Хотела поблагодарить деньгами, но он отказался. Открыли мы заднюю крышку — а там другая батарея, все сухое и чистое, несмотря на то, что телефон пролежал под дождем несколько часов. Видимо, мужчина починил его! Если в мире еще есть такие люди, значит, не все потеряно! © Мамдаринка / VK
- Однажды я был совсем подавлен из-за учебы и жизни в целом. Заходил в магазин по пути домой, взял шоколадку, чтобы хоть немного поднять настроение. Парень на кассе, наверное, заметил, что я выгляжу несчастным, и просто отдал мне ее бесплатно. Маленький жест доброты, а я чуть не расплакался прямо в магазине. И день сразу стал немного лучше. © angry__donkeys / Reddit
- Я купил свою квартиру в 27 лет у человека, которого никогда не встречал. На рынке было много предложений выше моей цены. Я влюбился в этот район и раньше дважды пытался купить здесь жилье, но безуспешно, поэтому написал продавцу письмо: рассказал свою историю, как старался собрать деньги, чтобы купить первую квартиру, создать дом и начать свою жизнь.
В итоге он продал квартиру мне. Когда-то он сам в 27 лет покупал эту квартиру в похожей ситуации, и мое письмо его тронуло. Он мог заработать намного больше, но решил дать мне шанс, который когда-то был у него. Я ему бесконечно благодарен. © HorseMeatSandwich / Reddit
- Купила пальто недавно, а там вшитый жидкий магнит. Выхожу из магазина, народу тьма, а я начинаю пищать! Уже нервничаю, охранник в сотый раз перепроверяет. Стою вся красная, почти расплакалась. Тут подходит его напарник, резко разворачивает к себе, другому говорит: «Отстань от девушки», а тем временем мне расстегивает пальто, достает ножницы и героически отрезает этот самый магнит. © Подслушано / Ideer
Надеемся, что эти истории согрели вас и оставили ощущение, что мир полон неожиданных чудес. А если хочется почитать об этом еще больше, советуем эту подборку.
Комментарии
Уведомления
Да что за фантастика, квартиры дарят, триста баксов раздают, в каком мире радужных пони они живут?
-
-
Ответить
Похожее
Для настоящей любви не существует возраста: 15+ жизненных историй
Истории
5 дней назад
17 ярких историй от людей, которые привыкли себя накручивать
18 уморительных совпадений, которые показывают как Вселенная прокачала свое чувство юмора
20 человек рассказали, почему не дошли до ЗАГСа со своими вторыми половинками
Истории
1 неделя назад
20 человек так ответили обидчикам, что те их теперь за версту обходить будут
17 мам, которые придумали такой гениальный способ решения детских проблем, что хочется аплодировать
15 раз, когда дети, сами того не зная, выдали взрослые секреты
Истории
2 недели назад
20+ случаев, когда нечаянная оговорка стала началом целой истории
Истории
3 недели назад
24 истории о том, как люди однажды осознали: «Это и есть мой человек»
Истории
2 недели назад
15 человек, которые не ждали от свидания такого поворота
Истории
2 месяца назад
15 мужчин, которые так нелепо пытались скрыть свою неверность, что это было даже смешно
16 счастливчиков, у которых удача работает на максимуме
Истории
1 неделя назад